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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz İzleme Keyfinizi Artıracak Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz İzleme Keyfinizi Artıracak Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:47

Ev konforunda sinema salonunda gibi film izlemek istiyorsanız alabileceğiniz birçok ürün var. Televizyondan projeksiyon cihazına izleme keyfinizi artıracak ürünleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick

Televizyonunuzu bir anda akıllı televizyona çeviren Mi Tv Stick, çok kullanışlı bir ürün. Yüksek çözünürlüklü sesi ile izleme keyfinizi artıran ürünü 3 adımda kurabiliyorsunuz. Google Asistan destekli kumandası sayesinde kullanımı çok daha kolay.

Bu ürün şu an 1.488 TL.

Televizyonumu Android TV'ye çevirdim, ürün paketlemesi çok iyiydi. Kullanımı kolay ve kullanışlı, sorun yaşamadım. Kaliteli.

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Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Samsung UE65CU7200UXTK 65" 4K Smart TV

Samsung UE65CU7200UXTK 65" 4K Smart TV

165 ekran Samsung televizyon ile keyifle bir şeyler izleyebileceksiniz. Birçok özelliği olan televizyonun gerçeğe yakın görüntü kalitesi sizi memnun edecek. Bütün ayrıntıları görebileceğiniz televizyon sayesinde sinema izleme keyfi arşa çıkıyor. 3D surround sesi sizi izlediğiniz şeyin içinde gibi hissettiriyor.

Samsung televizyonun fiyatı 26.979 TL.

50 ile 55 inç arasında kararsızdım fakat gelince yeterince geniş olduğunu anladım. Ps5 bağladım ve oyunlar oynuyorum, hiçbir sorun ile karşılaşmadım oyun ve TV için ideal ürün.

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Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Çok yönlü tasarımı sayesinde farklı açılardan istediğiniz şeyi yansıtabilirsiniz. Görüntüyü otomatik olarak ayarlayan ve optimizasyon sağlayan projeksiyon cihazı ile sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Etkileyici sesi olan hoparlörlere sahip cihazın 100 inçe kadar ekranı ile sinema deneyimi evinize geliyor.

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Logitech Z906 5.1 Surround Ses Hoparlör Sistemi

Logitech Z906 5.1 Surround Ses Hoparlör Sistemi

Birinci sınıf ses deneyimi sunan hoparlör sistemi ile sinema keyfi evinize geliyor. İzlediklerinizde her detayı duymanızı sağlayacak ses sistemi zengin ses ve yüksek bas sağlıyor. Film, müzik ya da oyun için bir cihaz arıyorsanız bu ses sitemini hemen deneyin deriz! 6 adet uyumlu cihaza bağlanabilen Logitech hoparlör sisteminin kumandası sayesinde oturduğunuz yerden kontrol edebiliyorsunuz.

Tek kelime ile harika muhteşem bir ses sistemi. Amazon'a teşekkürler. Ürün eksiksiz, kutusu sıfır açılmamış tertemiz geldi.

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Lenovo Lecoo DS102 Taşınabilir Hoparlör

Lenovo Lecoo DS102 Taşınabilir Hoparlör

Evde bir ses sistemine ihtiyacınız varsa bu taşınabilir hoparlörü inceleyebilirsiniz. Üstün ses kalitesi sunan hoparlör ile izlediğiniz her şeyi çok daha net duyacaksınız. Kablolu bağlantı özelliği olan hoparlörü cihazlarınıza kolayca bağlayabiliyorsunuz. Rahat taşınabileceği için istediğiniz her yere götürebilirsiniz.

Çok satanlarda 1. sırada olan hoparlörün fiyatı 679 TL.

Ürünü çok beğendim. Ürün görüntüsü şık ve elinize aldığınızda malzeme ve işçilik kalitesini hemen belli ediyor. Bilgisayarın USB bağlantısından (USB 3.0) aldığı 5 volt/900 mA elektrik enerjisini üst seviye ses enerjisine dönüştürüyor. Bas ve tiz sesler mükemmel. Bilgisayar başında çalışırken müzik dinlemek isteyenler için ideal bir ürün bence.

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Samsung HW-B650/TK 3.1 Soundbar

Samsung HW-B650/TK 3.1 Soundbar

Büyüleyici ses teknolojisine sahip soundbar mekanı dolduran 3 boyutlu sesler yaratıyor. Daha derin ve zengin sesleri size duyuracak hoparlör ile evde bir şeyler izlemek çok daha güzel olacak. Dinleme deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak soundbarı kaçırmayın deriz! Bu soundbarın Bas Arttırma modu da bulunuyor.

Öyle bass tizz zart zurt anlamam. Temiz ses arada bir de yüksek ses de bass vursun diye aldım. Apartmanca disko havası yaşadığımız doğrudur. Tavsiyedir, alın gitsin.

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Xiaomi M055MGN Mijia Projeksiyon Cihazı

Xiaomi M055MGN Mijia Projeksiyon Cihazı

Evde bir projeksiyon cihazım olsun diyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. 1080 P çözünürlüğe sahip projeksiyon cihazı ile izlediklerinizin gerçek renkleri korunuyor. Full HD çözünürlüğü destekleyen cihaz ile renkler çok daha canlı görünüyor. Otomatik odaklama yaparak en net görüntüye sizi kavuşturuyor.

Miija projeksiyon cihazının fiyatı 14.799 TL

Görüntü ses çok tatmin edici, iyiki almışız. Eksileri ise: 1. Görüntüyü büyültme, küçültme özelliği (zoom) veya görüntü köşeleri eğri ise düzeltme özelliği yok. Uzaklık, yakınlık ve pozisyonu değiştirerek ayarlıyorsunuz. 2. Kablosuz çalışma özelliği yok.

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Philips Ambilight TV

Philips Ambilight TV

Evinize güzel bir televizyon almak istiyorsanız Philips'in bu modelini inceleyebilirsiniz. Her ayrıntıyı hissetmenizi sağlayan bu televizyonun sesli asistan özelliği bulunuyor. Görüntü kalitesine hayran kalacağınız Philips Ambilight TV ile izlediğiniz her şey çok daha canlı! Ses konusunda da sizi tatmin edecek televizyonu çok seveceksiniz.

Mağazalarla arasında %15 fark var. Kargo Amazon olduğu için sorunsuz geliyor. Kurulum servis tarafından yapılıyor ve ücretsiz. Tereddüt etmeyin.

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LG Electronics Magic Uzaktan Kumanda

LG Electronics Magic Uzaktan Kumanda

Evrensel uzaktan kumanda olarak geçen bu modelle evdeki elektronik cihazları kontrol etmek mümkün. El hareketlerini televizyon ekranındaki fare ibresine dönüştüren kumanda ile çok rahat edeceksiniz. Sesli komut özelliği de olan kumandayla artık her şeyi yönetmek çok kolay!

Hiç şüpheniz olmasın oldukça iyi ve orijinal. Tüm fonksiyonlar sesli asistan ve mouse özelliği dahil çalışıyor. Teşekkürler, sağlam sorunsuz geldi.

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Xiaomi Mi Smart Projector 2

Xiaomi Mi Smart Projector 2

Taşınabilir bir ev sinema sistemi olan Mi Smart Projector 2, sizinle her yere gelebiliyor. 120 inçe kadar geniş ekranı bulunuyor. Otomatik yamuk kenar düzeltme özelliği çok işinize yarayacak. Odaklamayı da otomatik yapan cihaz ile izledikleriniz çok daha net olacak!

Cihaz tam istediğim gibi. Mükemmel bir tasarım ve görüntü kalitesi var. Hızlı, sağlam teslimat için teşekkür ederim.

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Logitech Z533 2.1 Multimedya Hoparlör Sistemi

Logitech Z533 2.1 Multimedya Hoparlör Sistemi

Evde sinema sisteminiz olmasını istiyorsanız iyi bir hoparlör sisteminiz de olmalı. Logitech sizin isteklerinizi karşılayabilecek bir hoparlör sistemi. Üç cihaza kadar çoklu bağlantı yapılabilen hoparlörler, tüm mekanı dolduran güçlü bir ses sağlıyor. Tek bir yerden kontrol edebileceğiniz ses sistemi evinizi bir anda sinema salonuna çevirecek!

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Codegen TX-18 180X180cm Tripod Ayaklı Taşınabilir Projeksiyon Perdesi

Codegen TX-18 180X180cm Tripod Ayaklı Taşınabilir Projeksiyon Perdesi

Projeksiyon cihazınız varsa bir perdeye de ihtiyacınız olabilir. Taşınabilir olduğu için istediğiniz her yere götürmeniz mümkün. Perdenin ön yüzünde siyah kontrast çerçevesi var. Arka yüzeyi ise siyah karartmalı. Yükseklik ayarını kolayca yapabileceğiniz perdeyi katlanarak taşıyabiliyorsunuz.

Taşınabilir projeksiyon perdesinin fiyatı 2.579 TL. 

Kaliteli ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu ikinci alışım, çok beğendiği için arkadaşıma aldım

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Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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FORGING MOUNT Tekerlekli Televizyon Standı

FORGING MOUNT Tekerlekli Televizyon Standı

23-60 inç televizyonlar için uygun tekerlekli standın yüksekliği ayarlanabiliyor. Tekerlekleri sabitlenebildiği için oldukça güvenli. 25 kiloya kadar televizyonları taşıyabilen standı ister evde ister ofiste kullanabiliyorsunuz. 360 derece döndürülebilir standı evde istediğiniz odaya götürerek keyfinize bakabilirsiniz. 

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Xiaomi Mi TV Box S Medya Oynatıcı

Xiaomi Mi TV Box S Medya Oynatıcı

Televizyonunuz akıllı değilse bu cihaz, televizyonunuzu akıllı hale getiriyor. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca televizyonun yanına koyabiliyorsunuz. 68 dil içeren Mi TV Box, Netflix ve Amazon Prime Video uygulaması ile uyumlu. Yüksek çözünürlüğe sahip medya oynatıcı ile televizyonda istediğiniz her şeyi izleyebileceksiniz.

Akıllı televizyona sahip değilseniz hemen almanızı tavsiye ediyorum. Kolay kullanımlı.

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Mini Kablosuz Projektör

Mini Kablosuz Projektör

1920 x 1080 çözünürlüğe sahip kablosuz projektör IOS ve Android sistemleri ile uyumlu. Kolayca kablosuz bağlantı yaparak istediğinizi izleyebiliyorsunuz. Hem evde hem dışarıda bir şeyler izlemek için kullanabileceğiniz projektörün hoparlörleri ile ek bir sisteme ihtiyaç duymadan mükemmel sesin keyfini çıkarabileceksiniz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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