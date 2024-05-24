BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz İzleme Keyfinizi Artıracak Ürünler

Televizyonunuzu bir anda akıllı televizyona çeviren Mi Tv Stick, çok kullanışlı bir ürün. Yüksek çözünürlüklü sesi ile izleme keyfinizi artıran ürünü 3 adımda kurabiliyorsunuz. Google Asistan destekli kumandası sayesinde kullanımı çok daha kolay.

Bu ürün şu an 1.488 TL.

Televizyonumu Android TV'ye çevirdim, ürün paketlemesi çok iyiydi. Kullanımı kolay ve kullanışlı, sorun yaşamadım. Kaliteli.

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