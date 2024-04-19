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Bim’e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bilgisayar ve Ekipmanları

etiket Bim’e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bilgisayar ve Ekipmanları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 14:36

Bilgisayar için kullanabileceğiniz birçok ekipman var. Bilgisayar kullanmayı kolaylaştıran bu tarz aksesuarları sizler için derledik. Sizin için seçtiğimiz ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hp Victus 16-S0050NT Amd Ryzen 7 7840HS Taşınabilir Bilgisayar

Hp Victus 16-S0050NT Amd Ryzen 7 7840HS Taşınabilir Bilgisayar

Kaliteli ve performansı yüksek bir bilgisayar arıyorsanız HP'nin bu modelini deneyebilirsiniz. Oyun oynarken de yüksek performans gösteren bilgisayar özellikleriyle sizi tatmin edecek.

Hayatımda verdiğim en doğru karar oldu, stress testinde maksimum 74 dereceyi gördü. Ben ses duymamak için manuelde en düşüğe almama rağmen normal işlemler yaparken 37-50 derece arasında, bir anda fan arttırmıyor, fan sesi temiz. Işıklandırma ayarları bol (ekrandaki şeye göre bile klavye oto değişebiliyor), kaliteli hissiyatı var. Bir tık ağır geldi elime ama okey, 9 saatlik pil ömrü diyorlar 5 saat bile okey. Alınabilecek kod + oyun için en iyi pc diyorum. Çünkü ben bir oyuncu pc siyim diye kaba bir görüntüsü yok ben bir sade pc yim diye performanstan ödün vermiyor. Alın derim.

Bu ürünü için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Blueforce Majesty Rgb Oyuncu Mekanik Klavye

Blueforce Majesty Rgb Oyuncu Mekanik Klavye

Oyuncu klavyesi olarak geçen bu modeli bilgisayarını renklendirmek isteyen herkes alabilir. Beyaz rengin üstüne renklendirmesi olan klavyeyi kendi bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. 1.8 metre kablo uzunluğu olan klavye bilgisayar dışında telefon ve tabletle de uyumlu.

Bu klavye şu an %1 indirimde. İndirimli fiyatı 819 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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Everest SM-BT11 Ince Rgb Kablosuz Mouse

Everest SM-BT11 Ince Rgb Kablosuz Mouse

Renkli tasarımıyla çok güzel mouse, şarj edilebilir bir model. Hem bluetooth hem kablolu bağlantı yapabilen mouse modeli bilgisayarı daha işlevsel kullanmak için şart. 

Ürün çok güzel, tam fiyat performans ürünü. Bu konulardan çok anlamıyorum. Erkek arkadaşım onayladı, ben de aldım. Dpi ayarları falan ortasındaki tuştan yapılıyor. Ipadim var direkt bluetoothla bağlanıyor, hareket ettirmeyince uyku moduna alıyo kendini şarjı bitince yanıp sönüyor. Ben çok aşırı aktif kullanmıyorum ama baya kaliteli iş görür yani. Işıkları da çok güzel ben en çok onu beğendim, cırtlak değil mis gibi. Üstü de kadifemsi ve tok bi sesi var. Daha ne olsun, fiyatı da uygun. Alın, aldırın.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Taşınabilir Bilgisayar Çantası

Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Taşınabilir Bilgisayar Çantası

Bilgisayarınız varsa mutlaka çantanız da olmalı. Gri rengiyle şık çanta su geçirmez kumaşı ile çok kullanışlı. 15.6' bilgisayarlar için uygun çantanın birçok bölmesi var. Bagaj askısı olduğu için seyahat etmeyi kolaylaştırıyor.

Su geçirmez özelliğinin olması çok iyi. Kumaşı ve içi gayet kaliteli duruyor. 3 günde elime ulaştı. Kargo paketlemesi iyiydi.

Bu ürünü beğendiyseniz buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

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Toshiba Canvio Basic 2.5" Harici Harddisk

Toshiba Canvio Basic 2.5" Harici Harddisk

1TB hafızalı harddisk bilgisayarı olan herkesin alması gereken bir cihaz. Depolama yapacak çok dosyanız varsa mutlaka harddiske sahip olmanız gerek. Güvenilir bir depolama cihazı olan harddisk yüksek aktarım hızı ile verilerinizi aktarmanızı sağlıyor.

Bu cihazın fiyatı 1.829 TL.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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SteelSeries Arctis 1 Wireless Oyuncu Kulaklığı

SteelSeries Arctis 1 Wireless Oyuncu Kulaklığı

Bilgisayar kullanırken kulaklık olmadan olmaz. Bu oyuncu kulaklığı hem kaliteli hem de kullanışlı. Oyun oynamanın dışında bir şeyler izlerken ya da dinlerken kullanabileceğiniz kulaklığın mikrofonu da var. 

Macbook Air M2 cihazımda Macos Ventura son sürümü yüklü. Type-c girişine taktım gayet güzel çalışıyor. Kulaklık zaten efsane.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Robeve Taşınabilir Laptop Standı

Robeve Taşınabilir Laptop Standı

Bilgisayar için mutlaka alınması gereken bu stant 10-17 inç arası tüm laptoplarla uyumlu. Oldukça sağlam bu stant kalınlaştırılmış alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiş. Bilgisayarı sabitleyen tasarımı ile kayma ve düşmeye neden olmuyor. 

259 TL'lik bu standı hemen sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Buffer Çok Fonksiyonlu Ekran Temizleyici

Buffer Çok Fonksiyonlu Ekran Temizleyici

Bilgisayar ekranı için iyi bir temizlik ekipmanına ihtiyaç var. Aynı zamanda tablet, televizyon ekranları, klavye ve kulaklık temizlemek için de uygun temizleyici en ulaşılmaz yerlere bile kolayca girebiliyor.

174.90 TL olan temizleyici temizlik işlerini kolaylaştırıyor. 

Elektronik eşyalarınızı en güzel şekilde temizlemek için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ulu Bilgisayar USB Hub Çoğaltıcı

Ulu Bilgisayar USB Hub Çoğaltıcı

4 portu olan USB çoğaltıcı özellikle ofiste veya seyahatteyken çok işe yarıyor. Birçok cihazınızı USB'ye bağlamak için bu cihaz yeter de artar bile. Yüksek hızlı veri transferi yapan çoğaltıcı küçük tasarımıyla her yere kolayca taşınabiliyor. 

Şu an %2 indirime giren çoğaltıcının fiyatı 158.99 TL.

Bu cihazı hemen almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Wozlo USB LED Lamba

Wozlo USB LED Lamba

Bilgisayarınızda aydınlatma ihtiyacı varsa aradığınız ürün bu. USB ile bağlanan lamba katlanabilir özelliğiyle çok kullanışlı. İster bilgisayarınızı ister klavyenizi aydınlatmaya yarayan lamba tam bir fiyat-performans ürünü.

Çok iyi yaa, çok hoşuma gitti. 2-3 tane daha almayı düşünüyorum.

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

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Fagus Wood Monitör Ayağı ve Yükseltici Bilgisayar Standı

Fagus Wood Monitör Ayağı ve Yükseltici Bilgisayar Standı

Bilgisayarı koymak için bu stant ideal. Dayanıklı ağaçtan üretilen stant kullanışlı olduğu kadar şık. Monitörü yükseltmek için alabileceğiniz bu standın ölçüleri 54x23x10 cm. Monitörü uygun yüksekliğe getiren stant uzun ömrüyle senelerce yanınızda olacak bir ürün.

Ürün çok güzel, rengi boyutu özellikle paketlemesine çok özen göstermişler.

Kayın ağacından üretilen stant için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Nisa Tekstil Keçe Bilgisayar Matı

Nisa Tekstil Keçe Bilgisayar Matı

80x40 cm bilgisayar matı yumuşak dokusu ile her bilgisayar sahibinin alması gerekiyor. Kullanışlılığının yanında şık da duran matın üzerinde fare çok rahat kullanılıyor. Masa başı çalışanların mutlaka alması gereken mat bilek çıkıntısı gibi problemleri engellemeye yardımcı oluyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Emre Bilişim Şeffaf Klavye Koruyucu Silikon

Emre Bilişim Şeffaf Klavye Koruyucu Silikon

Çok fazla bilgisayar kullanıyorsanız laptop klavyenizi koruyacak bu şeffaf silikonları almanız gerek. İçine sürekli kir giren klavyeler için ideal koruyucu 2 tane geliyor.

Güzel bir ürün, kenarlardan milim taştı bir sorun yaratmıyor laptop kapanırken. Klavye kullanımında da pek bir değişiklik yok, tabii hissiyat olarak fark var fakat bir süre sonra alışılır. Teşekkürler kalite bir ürün.

%10 indirime giren koruyucu silikonun fiyatı 116.99 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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