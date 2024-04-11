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Zamanın Ötesinde Tasarım: Evinizi Dönüşümlerin Ötesine Taşıyacak 6 Zamansız Fikir

etiket Zamanın Ötesinde Tasarım: Evinizi Dönüşümlerin Ötesine Taşıyacak 6 Zamansız Fikir

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 14:55

Evinizi değiştirmek istiyorsunuz ama ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Sizin için zamansız tasarım fikirlerini derledik. Gelin her zamana uygun tasarım fikirlerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Ev dekorunda çizgileri sıklıkla kullanmak gerekiyor.

Çizgiler her zamanın modası. Çizgileri evde sık sık kullanarak zamansız tasarımlara sahip olabilirsiniz. Çizgiler birçok renkle beraber kullanılabildiği için kolayca tasarlanabiliyor. 

Sizin için çizgili bazı dekor ürünlerini burada listeledik. 👇

Vivamaison Çizgili Runner

Vivamaison Çizgili Runner

Sofranızı süslerken evinizin tasarımına katkı sağlayacak runner keten kumaşıyla oldukça kaliteli. Çizgili deseniyle zamansız modellerden biri olan runnerı alarak evinizin tasarımını güzelleştirebilirsiniz.

139 TL'lik masa örtüsü 42x150 cm boyutunda.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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NIULAA Krem Beyaz Yastık Kılıfları

NIULAA Krem Beyaz Yastık Kılıfları

Çizgili tasarımları evde sıklıkla kullanmanız gerektiğini söylemiştik. Bu beyaz yastıklar hem model hem renk olarak evlere kolaylıkla uyuyor. Şık ve modern görüntüleriyle salonlar için alabileceğiniz yastık kılıfları 40x40 cm boyutunda. 

Bu ürün için tıklayın.

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2. Duvar kağıtları evlerin kolayca dekore edilebilmesi için ideal ürünler.

Evde küçük bir değişiklik yapmak istiyorsanız duvar kağıtları ideal. Duvarları boyamadan kolayca uygulayabileceğiniz duvar kağıtlarının birçok renk ve deseni bulunuyor.

Duvar kağıdı önerileri için buraya. 👇

CiCiwind Duvar Kağıdı

CiCiwind Duvar Kağıdı

Kendinden yapışkanlı duvar kağıdı 41x300 cm. Kedili ve çiçekli duvar kağıdı evinize çok yakışacak. Uygulaması çok kolay duvar kağıdını ister odalara ister salona yapabilirsiniz. 

599 TL olan duvar kağıdını satın almak için tıklayın.

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VaryPaper Duvar Kağıdı

VaryPaper Duvar Kağıdı

Limonların ve mavi kuşların olduğu duvar kağıdı çok şık duruyor. Evin her yeri için uygun duvar kağıdı kendinden yapışkanlı olduğu için kolayca uygulanabiliyor. 45 cm genişliğindeki duvar kağıdı 3 metre uzunluğunda.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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3. Toprak renklerini her yerde kullanmak mümkün.

Toprak tonlarının asla modası geçmiyor. Sıcak bu renkler doğayla bağlantılı olduğu için tasarımlarda kullanılması gerekiyor. Zaten her yer için uygun olduklarından kolaylıkla tasarımlarda kullanılabiliyorlar.

Bu tarz ürünleri merak ediyorsanız sizin için seçtiklerimiz burada! 👇

Toprak Saksılar

Toprak Saksılar

8 tane gelen toprak saksıları evinizin her bölgesinde kullanmanız mümkün. İçine en sevdiğiniz bitkileri koyabileceğiniz saksılar balkonda ya da ev içinde çok güzel duruyor. Doğal görünümlü oldukları için evlerde ortamın havasını değiştiriyorlar. 

8 tane gelen saksılar 324,89 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Kadife Dokulu Fon Perde

Kadife Dokulu Fon Perde

Tek kanat gelen perde pilesiz model. Fon olarak kullanabileceğiniz perde kadife dolulu. Kullanımı oldukça kolay perdeler bej rengiyle evin havasına hızlıca uyum sağlıyor. 

Bu perdenin fiyatı 307,93 TL.

Bu perdeyi beğendiyseniz tıklayın.

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4. Nötr renkli parçaları ev tasarımlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Nötr renkli fayanslar, boyalar ya da mobilyaları evinizde kullanabilirsiniz. Nötr renkli mobilyaları daha iddialı parçalarla birlikte tasarlamanız mümkün.

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YukiDoğal Kurutulmuş Pampa Çim Buketi

YukiDoğal Kurutulmuş Pampa Çim Buketi

Doğal pampa otu evleri güzelleştiren detaylardan. Nötr renkleri olduğu için her tasarıma uyuyor. Modern bir görünüme sahip buketin fiyatı 217 TL. Evinizin daha da güzel görünmesini sağlamak istiyorsanız bu ürünleri tercih edebilirsiniz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Avonni LM-9108-1E Eskitme Kaplama Lambader

Avonni LM-9108-1E Eskitme Kaplama Lambader

Eskitme bu lambanın evinize yakışacağı kesin. Lambaderler evleri oldukça güzel gösteren parçalar. Bu lambader ekstra güzel bir ürün. Oldukça dayanıklı lambaderi ister salonda ister odada kullanabilirsiniz.

Bu şık objenin fiyatı 2.812 TL.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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O·Lankeji Kanepe Kılıfı

O·Lankeji Kanepe Kılıfı

Kanepelerinizin renginden sıkıldıysanız ya da artık eskidiyse bu kanepe kılıfı tam size göre. Kaymaz kılıf hem rahat hem şık duruyor. Nötr rengiyle her yere uyuyor. Üzerine renkli yastıklarla tasarım yapabileceğiniz kılıf kolayca temizlenebiliyor.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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5. Doğal malzemelerden yapılan parçalar her zaman moda!

Özellikle ahşap malzemelerden yapılan ürünler her zaman her yerde kullanılabiliyor. Doğal parçalara evinizde yer vererek tasarımınızı hareketlendirebilirsiniz.

Masif Ahşap Dresuar Konsol

Masif Ahşap Dresuar Konsol

Masif ahşapların eve yakışmama şansı yok. Her evde güzel duran bu tarz ürünler doğal görünümleriyle herkesin çok beğendiği parçalar. Ahşap tarzı seviyorsanız mutlaka böyle bir mobilyayı evinizde tercih etmelisiniz.

Bu konsolun fiyatı 999 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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Ahşap Masif Bank

Ahşap Masif Bank

Yatak odası için uygun bu ürün başka yerlerde de kullanılabiliyor. 30x100 cm boyutundaki bank hem iç hem dış mekana uygun. Demonte gelen ürünün kurulumu çok pratik. 

Bu ürünü merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Lafocuse 3D Masif Ahşap Duvar Saati

Lafocuse 3D Masif Ahşap Duvar Saati

Masif çerçevesi olan saat çok güzel duruyor. Evin dekoruna güzel bir hareket katacak duvar saati hem kullanışlı hem de güzel duran bir ürün. Modern klasik bir tarza sahip saati mutfak veya odalarda kullanmanız mümkün.

Sessiz olduğu için tercih edilen ahşap saatin fiyatı 517 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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6. Bir şeyi seviyorsanız o sizin için zamansız bir parçadır.

Sevdiğiniz parçaları evinizin tasarımına ekleyerek içinize sinen bir ev tasarımı oluşturabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler sizin için her zaman moda olan parçalardır.

LED Dekor Işıkları

LED Dekor Işıkları

LED ışıklar evler için detay ama tasarımları kuvvetlendiren parçalar. Odada ya da balkonda tercih edebileceğiniz ışıklarda 100 tane LED bulunuyor. Enerji tasarruflu oldukları için elektrik tüketimi oldukça az olan ışıkları evin çeşitli yerlerinde kullanabilirsiniz.

10 metre olan ışıkların fiyatı 149,90 TL. 

Hiç bozuk ışık yok, sapasağlam geldi. Odamı baya da aydınlatıyor. Ucunda ikinci bir led almanız halinde ekleyeceğiniz bir fiş yeri daha var, fakat fiyatı hemen on küsür lira yükselmiş maalesef.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Haton Vitray Filmi

Haton Vitray Filmi

Gökkuşağı etkili cam evleri güzelleştiren bir parça. İster evinizin tüm camlarına isterseniz sadece belli camlara yapabileceğiniz vitray camın fiyatı 339 TL. Gizlilik için kullanılabilen filmin kendi rengi yok. Bu vitray güneş ışığı geldiğinde renkleniyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Dafhi Çerçeve Görünümlü Ahşap Tablo Seti

Dafhi Çerçeve Görünümlü Ahşap Tablo Seti

Çerçeve görünümlü ahşap tablo seti her eve uygun. Modern görünümü olan tablolar ev dekorasyonunu tamamlıyor. 16X24 cm boyutundaki tablo seti toplamda 40x42 cm alan kaplıyor. Çift taraflı bantla yapıştırılan tabloları istediğiniz düzende yerleştirebilirsiniz.

6 parça gelen tablolar 129,90 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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