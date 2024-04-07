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Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 16:47

Her hafta çok satan ürünler var. Herkesin çok beğenerek aldığı haftanın ürünlerini sizler için derledik. Gelin bu ürünler nelermiş birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Narpump Damacana Pompası

Narpump Damacana Pompası

Tek dokunuşla kolayca kullanabileceğiniz damacana pompası ile artık su taşırma derdi son buluyor. Özellikle çocukların su içmesini kolaylaştıran pompa bir kere şarj edildiğinde 4-6 damacanaya kadar kullanılabiliyor. 

Çok satanlarda 1. sırada olan pompanın fiyatı 186 TL.

Sürekli damacana kullanıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Micro usb başlık ile şarj ediliyor ve şarjı çok uzun süre gidiyor. Fiyat performans olarak hayatınıza kattığı kolaylıkla beraber kesinlikle fiyatını hak ediyor.

Kablosuz olduğu için dağınık durmayan pompayı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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adidas RUN50S Spor Ayakkabı

adidas RUN50S Spor Ayakkabı

Adidas'ın sevilen modellerinden biri olan bu spor ayakkabı çok rahat. Sade bir tasarıma sahip olan ayakkabı her kombinin altına yakışıyor. Hafif üst yüzeyi ve kumaş astarı ile konforlu ayakkabı ile yaz daha rahat geçecek!

Yıllardır kullanırım ancak son zamanlarda tabanı yüksek kaba görünümlü bir sürü ayakkabı üreten adidas yine böyle kibar görünümlü ayakkabı üretince aldım. Çok güzel ve rahat bir ayakkabı 36 si kalmayınca 36.5 aldım biraz büyük ayağıma ama duruşu güzel.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Vileda Turbo Paspas Komple Set

Vileda Turbo Paspas Komple Set

Evi rahatça temizlemenin formülü bu vileda ile rahat bir temizlik yapabiliyorsunuz. Saplı yer sileceğinin lifli mikrofiber başlığı var. 125 cm sapı sayesinde kolayca kullanabiliyorsunuz. Tüm yüzeylere uygun bu viledanın sap sabitleyici sistemi var. 

Vileda kalitesi her zaman kendini belli ediyor. Paketleme direk kutusu ile gönderilmiş paketleme yapılsaymış sanki daha iyi olurdu. hızlı kargo için teşekkürler.

Bu ürün için tıklayın.

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Wellhise HTC-1 Dijital Termometre

Wellhise HTC-1 Dijital Termometre

Evinizin ısısını her an görmek için bu termometreyi alabilirsiniz. Hem sıcaklık hem nem ölçen termometrenin fiyatı 119 TL. Bu ürünün ayrıca saat ve alarm özelliği de bulunuyor. 

Farklı yerlerde kullanmak için 2 adet birden satın aldım. Ayarlaması kolay, hassasiyetleri de makul sayılır. İkisini yan yana koyunca sıcaklığı hemen hemen aynı gösteriyor. Bazen 0,1 derece fark olabiliyor. Yani birisi 22 derece gösterirken diğeri 22.1 derece gösteriyor. Saat fonksiyonu da var. Sürekli görünüyor. Takvim fonksiyonu var, ayar yapılmasına rağmen ekranda takvim sürekli görünmüyor. Nem göstergesi de sürekli ekranda görünüyor. Ben beğendim.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

0.70 litre kapasiteli Stanley termos çok satanlarda yer alıyor. Dışarıda çok vakit geçirenler için bu termos şart. Uzun saatler içecekleri soğuk tutan termos 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar buz gibi soğuk tutuyor.

Gerçekten aşırı kaliteli. Tüm gün içeceğimi serin tutuyor hatta bazen buz bile gün sonuna kadar erimemiş oluyor aklım almıyor. Çok kaliteli ve rahat taşınır. 0 sızdırma.

Bu ürüne ulaşmak tıklayabilirsiniz.

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Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge

Günlük temizliği kolaylaştıran süpürgenin 65 dB ses seviyesi var. Zemin ve araç süpürürken hayatınızı kolaylaştıracak süpürge el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor. 

Çok satanlarda 1. sırada olan Greenote elektrikli süpürge 2.599 TL.

Markanın farklı bir ürününü de kullanmış biri olarak birçok özellik farklılaştırılmış. Toz fırçası, bataryanın ayrıca şarj edilebilmesi, duvara aksesuarlar ile asma olsun geliştirilmiş. Ağırlık açısından da iyi. Tam şarjla 140 m2 lik evi süpürebiliyorum. Pahalı ürünlere gerçekten gerek yok.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Oto Güneşlik Perde

Oto Güneşlik Perde

2 tane gelen araç güneşliği yaz yaklaşırken hemen alınması gereken ürünlerden. Bebekli arabalarda çok işe yarayan güneşlik elde veya makinede yıkanabiliyor. Güneşe karşı tam koruma sağladığı için rahatça arabada oturabiliyorsunuz.

Çok kullanışlı, çok pratik istenildiği gibi istenen araca uyuyor. Ben kendim passat için aldım ve kullandım. Direkt güneşi kesti ve bebeğim rahatlıkla oto koltukta uyuyabildi. Bu fiyata bu kadar kullanışlı bir ürün beklemiyordum açıkçası.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Fat Removal teknolojisiyle fazla yağı ayırıp hapseden airfryer büyüklüğüyle aileler için uygun. Sıcak tutma modu ile yemeğinizi pişirdikten sonra 30 dakika sıcak tutuyor. Hem lezzetli hem az yağlı kızartmalar için bu ürün şart.

1.4 kg pişirebilen Philips Airfryer 5.840 TL.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ile kolayca temizleyebileceğiniz ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Kırışıklıkları hızlıca gideren ürün ile evde kıyafetleri hızlıca ütüleyebiliyorsunuz. Siz de uzun uzun ütü yapmaktan çok hoşlanmıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. 

Şu an %1 indirimde olan buharlı dikey ütünün fiyatı 689 TL. 

Kireç önleme ve damlama önleme özelliği olan ürünü almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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English Home Wild Forest King Size Çok Amaçlı Örtü

English Home Wild Forest King Size Çok Amaçlı Örtü

240x220 cm boyutundaki örtü yataklara çok yakışıyor. Çift kişilik bu örtünün desenlerine herkes bayılıyor. Rengarenk desenli örtü yaza çok uygun.

Çok beğendim, hemen yıkayıp serdim. Renkleri baskısı çok güzel duruyor. Tam yazlık yatak ölçüm 160'lık king size aldım daha güzel durdu, kenarları da kapattı. Tavsiye ederim.

Bu ürünün fiyatı 899 TL.

Yatağınıza çok yakışacak örtüyü satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Sge Teknoloji USB Şarjlı LED Işık Lamba

Sge Teknoloji USB Şarjlı LED Işık Lamba

Hareket sensörlü lamba evlerin en büyük ihtiyacı. Bu LED lambaları çok sık kullandığınız alanlara asıp oraları aydınlatabiliyorsunuz. Özellikle dolap içlerinde çok işe yarayacak LED lamba 149 liralık fiyatıyla bütçe dostu.

Ürün hızlı kargolandı. 8 metre koridorumuz için aldık, birini başa birini sona taktık. İşe giderken karanlıkta ışık yakınca çocukların odasına vuruyor ve uyanıyorlardı, ışık yakamayınca çarpmamak için aldık. Hakikaten hem estetik, hem şık görüntüsüde var. Hiç duvarı delip led döşetmeye gerek yok. hem yapışkanlı değil mıknatıslı. İstediğin zaman çıkar şarj et. Teknoloji bazen çok işe yarıyor. Herkese tavsiye ederim.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Schafer Kitchen House Çelik Termos

Schafer Kitchen House Çelik Termos

2 litrelik termos piknikler için ideal. Yazın sık sık dışarı pikniğe gidiyorsanız bu termosu almanız şart. Çift katlı çelikten yapılan termos hem kullanışlı hem dayanıklı. 12 saatten fazla sıcak veya soğuk tutabilen termos antibakteriyel iç gövdeye sahip.

Termosa akşam 20:00'de sıcak su koydum. Sabah 09:00'da baktım, elimi yaktı resmen. Isı tutumu harika, kapağı asla akıntı sızıntı yapmadı. Bir de termosun içinin sıcaklığı dışına yansıtmıyor, bu da kalitesini gösteriyor. Kargoda 2 gün içerisinde teslim edildi.

Bu termosu beğendiyseniz buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Tefal GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Tefal GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Tek tuşla mükemmel ütüleme yapan Tefal ütü en zorlu kıyafetlerin bile ütüsünü kolaylaştırıyor. Yüksek basınçlı kazan teknolojisi ile ütü yapmak çok daha rahat oluyor. Damlama önleyici koruma sistemi ile kıyafetlerinize zarar vermeden ütü yapabiliyorsunuz. 

Daha öncede emsal bir tefal kullanıyordum, bozulunca bu ürünü aldım, kullandım. Buhar gücü çok iyi kullanımı kolay, eskiler kadar büyük değil ama haznesi yeterli. Güzel paketli bir şekilde sorunsuz teslim aldım. Tavsiye ederim.

Bu ütüyü beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Jacobs Espresso 7 Classico Kapsül Kahve

Jacobs Espresso 7 Classico Kapsül Kahve

Kahve içmeden duramayanlardansanız Jacobs kahveler tam size göre. Bu kahveler çok satanlar listesinde yer alıyor. Nespresso uyumlu kahveler 10 paket olarak geliyor.

Ürün kaliteli, kahve tadı ideal sertlikte. Nespresso makinesine uyumlu.

Bu kahveleri zaten seviyorsanız hemen almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Esti 6'lı Valiz Düzenleyici Set

Esti 6'lı Valiz Düzenleyici Set

Sık tatile çıkanların mutlaka alması gereken valiz düzenleyici set çizgili bir model. Setin içinde 6 tane düzenleyici bulunuyor. Bavulunuzun içini düzenleyen ve her istediğinizi rahatça bulmanızı sağlayacak setle valizde eşya arama derdi son buluyor.

Bu seti almak istiyorsanız tıklayın

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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