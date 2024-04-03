Araba Yolculuğunda Miniklerin Konforu İçin Almanız Gereken 15 Ürün

Çocuğunuzun arabada seyahat ederken emniyet kemerinden rahatsız olmaması için bu kemer yastıkları şart. Uzay temalı yastık çocuğunuzun çok ilgisini çekecek. Çocuğunuz uyurken başını ve boynunu destekleyen bu yastığı çocuğuyla seyahat eden herkes almalı!

Makinede yıkanabilen yastık 357 TL.

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