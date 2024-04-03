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Araba Yolculuğunda Miniklerin Konforu İçin Almanız Gereken 15 Ürün

etiket Araba Yolculuğunda Miniklerin Konforu İçin Almanız Gereken 15 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 17:10

Çocuklarla araba yolcuğunu kolaylaştırmak için birçok ürün bulunuyor. Çocuklarınızı rahat ettirirken sizin de kolay bir yolculuk geçirmenizi sağlayacak ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. HECKBO Uzay Seyahat Yastık

1. HECKBO Uzay Seyahat Yastık

Çocuğunuzun arabada seyahat ederken emniyet kemerinden rahatsız olmaması için bu kemer yastıkları şart. Uzay temalı yastık çocuğunuzun çok ilgisini çekecek. Çocuğunuz uyurken başını ve boynunu destekleyen bu yastığı çocuğuyla seyahat eden herkes almalı!

Makinede yıkanabilen yastık 357 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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2. Kraft Cube Signal Oto Koltuğu

2. Kraft Cube Signal Oto Koltuğu

Doğumdan itibaren kullanılabilen araba koltuğuna çocuğunuz 12 yaşına kadar oturabiliyor. 4 farklı yatış pozisyonu olan koltuğun kemer kilidi açıldığında uyarı veriyor. Bu sayede çocuğunuzun güvende olacağından emin olabiliyorsunuz. 

Geniş iç hacmiyle rahat ürünü satın almak için tıklayın.

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3. Ankaflex Araç Tablet Tutuculu Organizer

3. Ankaflex Araç Tablet Tutuculu Organizer

Birçok bölmesi olan organizer özellikle uzun yollarda kurtarıcı. Özel tablet kısmı sayesinde yolculukta çocuğunuz izlemek istediklerini rahatça izleyebiliyor. Çocuğunuzun içeceği ve atıştırmalıkları için de yeri olan organizer ile yolculukta rahat edeceksiniz.

239 TL olan koltuk arkası eşya düzenleyici çocuklu ailelerin alması gereken bir ürün.

Güzel kaliteli ürün. Sadece tablet bölümünün üst kısmında cırt bant vb bir şey olsa sanki daha da iyi olurdu. Tablet ağırlıkla zamanla sarkma olmazdı diye düşündüm. Piyasadaki birçok üründen güzel ve kullanışlı, bebek ve çocuğunuz varsa mükemmel.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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4. Araba Yan Cam Perdesi

4. Araba Yan Cam Perdesi

Yazın yolculuk yaparken perdeler en büyük ihtiyaç. Çocuğunuzun rahat etmesi için bu perdeyi almanız gerek. Çocukları sıcaktan korurken güneş ışığını da kesen perdelerle uzun yolculuklar kolaylaşıyor. Bu perdeyi taktığınızda camı açmanız mümkün.

Bu perde 109 TL.

Oğlum ufak olduğu icin oto koltuğuna oturtuyorum ama yan camdan gelen güneşten çok rahatsız oluyordu. Bu güneşliği görünce denemek istedim. Çok kolay takılıyor, güneşi kesti. Özellikle çocuklu aileler için birebir diyebilirim. Arkada güneşe maruz kalmaması için mutlaka alınmalı.

Sineklerin arabaya girmesini de engelleyen perdeyi almak için tıklayın.

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5. Koltuk Arkası Tablet Telefon Tutucu

5. Koltuk Arkası Tablet Telefon Tutucu

Arabanızdaki eşyaların çok daha düzenli durması için bu ürünü kullanmanız mümkün. Üstüne tableti koyabileceğiniz organizerle yol daha güzel geçiyor. Kabın üstünden tableti kullanabileceğiniz için çok kullanışlı bir ürün.

149 TL olan ürün arabada işinizi kolaylaştırıyor.

Ürün görselde ki ile birebir aynı. Hızlı ve özenli kargo. Küçük hediye için de teşekkürler. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz

Yıkanabilir kumaşı olan organizeri satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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6. Comfymax 15-36kg Oto Koltuğu Yükseltici

6. Comfymax 15-36kg Oto Koltuğu Yükseltici

15-36 kg arası uygun koltuk yükseltici ile çocuğunuz hem güvende hem rahat şekilde arabada oturuyor. Çocukların camı görmemesi ve sıkılması sorununu çözen yükseltici sayesinde çocuklar dışarıyı rahatça seyredebiliyor.

Çocuğunuzun çok daha konforlu seyahat etmesi için tıklayın.

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7. Babyjem Oto Koltuğu Kılıfı

7. Babyjem Oto Koltuğu Kılıfı

Oto koltuklarının üzerine takılan kılıf sayesinde çocuğunuz terlemeden rahatça oturabiliyor. %100 havlu kumaştan üretilen kılıf pamuklu dokuya sahip. Doğumdan itibaren kullanılabilen ürün pamuklu dokusuyla çocukların cildini tahriş etmiyor.

Şu an bu ürün %22 indirimde. Bu ürünün indirimli fiyatı 200 TL. 

Kolayca takılabilen ürünü satın almak için tıklayın.

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8. Heyham Araba Koltuğu Organizatörü

8. Heyham Araba Koltuğu Organizatörü

Çocukla seyahati kolay hale getiren organizatör aynı zamanda çocukların koltuk arkalarına ayaklarını sürüp kirletmesini de engelliyor. Düzenli bir araba için birçok bölmesi bulunuyor. Tablet tutucusu da bulunan organizatörle çocuklar oturduğu yerden istediğini izleyebiliyor.

Tam fiyat performans değil ama hayat kurtardığı da bir gerçek

Bu ürünü beğendiyseniz satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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9. Araba Koltuğu Uyku Baş Desteği

9. Araba Koltuğu Uyku Baş Desteği

Çocuğunuzun arabada rahat uyuması için bu destek yastığı ideal. H şekilli tasarımı bulunan yastık çocuğunuzun kafasına destek oluyor. Bu yastık ile çocuğunuz uzun yollarda arabada rahatça uyuyabilecek. Çok seyahat ediyorsanız bu yastığı deneyebilirsiniz. 

Yumuşak ve nefes alabilen kumaşı ile kullanışlı yastığı almak için tıklayabilirsiniz.

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10. Araba Katlanır Masa

10. Araba Katlanır Masa

Çocuğunuzun arabada yemek yemesi için bu ürün şart. Etrafa yemekler saçılmadan kolay bir şekilde çocuğunuz yemek yesin istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. 

662 liralık masa ile artık arabanız daha temiz kalıyor.

Yemek dışında iş ve ders için de kullanılabilen masaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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11. Oto Güneşlik Perde

11. Oto Güneşlik Perde

2 tane gelen araba güneşliği uzun yolları kolay hale getiriyor. Güneş ışığının çocuğunuza gelmesini engellemek istiyorsanız bu perdeleri kullanmak mümkün. Tam bir karartma sağlayan perde ile çocuğunuz arabada rahatça uyuyup oyun oynayabilecek. Bu perdeler tüm araç modelleriyle uyumlu.

Çok Satanlarda 1. sırada olan ürünün fiyatı 179 TL.

Ürün anlatıldığı gibi kaliteli duruyor, öyle çorap kumaşı gibi değil. Ayrıca satıcı da ilgili mümkün mertebe hızlı kargolama yapıldı. Ayrıca Amazon kalitesi tartışılmaz, kargo paketinden belli. Teşekkürler.

Makinede ya da elde yıkanabilen perdeleri satın almak için tıklayın.

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12. Araba Koltuk Arkası Koruyucu Kılıf

12. Araba Koltuk Arkası Koruyucu Kılıf

2 tane gelen kılıf sayesinde arabanızın koltuk arkaları temiz kalıyor. Çocuğunuz sürekli ayaklarıyla arabanızın koltuk arkalarını mahvediyorsa o zaman bu ürün sizin için şart.

Koltuk çevresine ve kafalık demirine lastikle takılıyor. Kolayca taktım ve potluk yapmadan yerleşti koltuğa.

Kolayca takılabilen kılıfları almak için tıklayabilirsiniz.

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13. 8 Cepli Araç Bagaj Düzenleyici

13. 8 Cepli Araç Bagaj Düzenleyici

Çocuğunuzun eşyalarını düzenlemek için bir bagaj düzenleyici kullanabilirsiniz. Bu düzenleyicinin 8 cebi var. Kaliteli su geçirmez kumaştan üretilen düzenleyiciyi temizlemek de çok kolay. Bagajınızda her istediğinizi bulmak için bu ürünü satın alabilirsiniz.

Daha önce aldığım büyük su geçirmez koltuk koruma örtüsü ile aynı malzemeden yapılmış. ondan memnundum buda sağlam ve kullanışlı.

Kullanılmadığında katlayıp saklayabileceğiniz ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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14. Oto Aksesuar Araba Çöp Kutusu

14. Oto Aksesuar Araba Çöp Kutusu

Araç içi çöp kutusu çok önemli. Çocuğunuzun etrafı pisletmemesi için bu çöp kovasını alabilirsiniz. Arabada çöp çıktığında hemen atabileceğiniz çöp kovası taşınabilir özelliğiyle çok kullanışlı.

169 TL'lik çöp kovası arabada çok işinize yarayacak!

Bu çöp kutusunu almak için tıklayabilirsiniz.

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15. Araç İçi Mini Buzdolabı

15. Araç İçi Mini Buzdolabı

Çocuğunuzun maması ve atıştırmalıkları için bu buzdolabı şart. Özellikle uzun yola çıkıyorsanız maması, içeceği, meyvesi gibi malzemeleri soğutmak için kullanabilirsiniz. 4 litrelik buzdolabı küçük ve sessiz.

Yolculuğunuzu daha rahat geçirmek istiyorsanız tıklayın.

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