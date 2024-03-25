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Gözlük Tutkunları Buraya! Ray-Ban Prada ve Miu Miu İndirimli Güneş Gözlüklerinde Öne Çıkanlar

etiket Gözlük Tutkunları Buraya! Ray-Ban Prada ve Miu Miu İndirimli Güneş Gözlüklerinde Öne Çıkanlar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 16:58

Yaz için gözlüğünüz yoksa şimdi almanın tam sırası. %40 indirime giren marka gözlüklerde süper fiyatlar sizi memnun edecek. En sevdiğiniz modelleri indirimli fiyattan almak için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

RayBan'ın şık ve klasik modellerinden biri olan bu modelin cam rengi yeşil. Çerçevesi siyah olan gözlük çok kullanışlı. Plastik çerçeveye sahip modelin sap ölçüsü 150 mm. 

Orijinal mi bilmem ama gayet kaliteli ve güzel ben çok beğendim. 👍 Garanti belgesi, gözlük kabı, mendili özenli ve hızlı bir şekilde elime ulaştı.

Normalde fiyatı 5.264 TL olan gözlüğün indirimli fiyatı ise 3.158 TL. 

Bu şık gözlüğü almak için tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mıu Mıu 52YS ZVF1V1 54 Kadın Güneş Gözlüğü

Mıu Mıu 52YS ZVF1V1 54 Kadın Güneş Gözlüğü

Gövde rengi pink gold olan bu gözlük çok tarz. Oval gözlükler size yakışıyorsa bu modeli düşünebilirsiniz. Metal çerçevesiyle şık duran gözlüğü indirimden kaçırmayın deriz!

Oval çerçeve güneş gözlüğü indirimle uyguna gelen gözlüklerden. İndirimsiz hali 11.798 TL olan güneş gözlüğünün fiyatı 7.079 TL'ye düşüyor.

Malzeme kalitesi beni etkiledi, gözlükler sağlam ve kaliteli bir yapıya sahip. Hafif yapısı sayesinde güneş gözlükleri kullanım sırasında rahatsızlık vermiyor.

Bu gözlüğü almak için tıklayın.

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Ray-Ban RB 3674M F001J0 51 Erkek Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB 3674M F001J0 51 Erkek Güneş Gözlüğü

Malzeme kalitesi çok iyi bu güneş gözlüğü oldukça dayanıklı. Yüzünüze tam oturan güneş gözlüğü aynı zamanda çok rahat. UV filtresiyle gözlerinizi korurken tarzınızı da tamamlıyor.  

Gözlüklerin lensleri kristal clear ve net görüş sağlıyor. Gözlüklerin tasarımı harika, herhangi bir kıyafetle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Bu güneş gözlükleri, kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süre kullanılabilir. Güneş gözlüklerinin UV filtresi sayesinde güneşe maruz kaldığımda gözlerim güvende. Uygun fiyatı ile kaliteli bir ürün, beni memnun etti.Yorumlara bakmayın direkt alın. Olmsuz yorum yapan kaliteden anlamıyor demektir.

Gözlüğün indirimsiz fiyatı 8.997 TL. İndirimli hali ise 5.398 TL.

Kaçırılmayacak fırsattaki gözlüğü almak için tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Ray-Ban RB4361 710/73 Kadın Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB4361 710/73 Kadın Güneş Gözlüğü

Klasik saplı modellerden biri olan güneş gözlüğü kalitesiyle çok hoşunuza gidecek. Bu gözlüğün çerçeve rengi koyu kahverengi, cam rengi ise kahverengi. 

4.127 TL olan güneş gözlüğü indirimle birlikte 2.476 TL'ye düşüyor.

Kemik çerçeve bir gözlük almak istiyorsanız hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Ray-Ban Rb 3637 920233 50 Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb 3637 920233 50 Güneş Gözlüğü

Erkekler için üretilen güneş gözlüğün yaz boyu takmak isteyeceksiniz. İndirimler bitmeden sepete atmanız gereken güneş gözlüğü tarzınızı tamamlıyor. Yuvarlak çerçeve RayBan güneş gözlüğünün çerçeve rengi altın.

6.066 TL olan bu gözlüğün indirimli fiyatı şok edici. 3.639 TL olan gözlük hemen sepete atmalık. 

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Prada SPR 17W 1AB 5S0 49 Kadın Güneş Gözlüğü

Prada SPR 17W 1AB 5S0 49 Kadın Güneş Gözlüğü

Prada'nın çok sevilen modellerinden biri olan bu güneş gözlüğü ile yaz hemen gelsin isteyeceksiniz. Yaz boyu takacağınız gözlük şık ve kaliteli bir model. 

Gözlük tam göründüğü gibi çok şık. Paketleme çok iyiydi. Orijinallik sorgusunu da yaptım, sorun yok. Gözde sıkıntı yok ama kafaya takarken 50-51 ekartman bana daha rahat oluyordu bu 49 ekartman olduğu için tam oturmuyor gibi.

Normal fiyatı 10.959 TL olan gözlüğün indirimli hali gayet güzel. 6.575 TL'ye düşen gözlüğü satın almak için tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ray-Ban 0RB4259-601/7151 Erkek Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 0RB4259-601/7151 Erkek Güneş Gözlüğü

Plastik malzemeden yapılan gözlük yüzünüze çok yakışacak. Siyah rengiyle her kombine uyan gözlük alınması gereken bir model. Eğer bir gözlük almayı düşünüyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz.

4.833 TL olan gözlük indirimle 2.900 TL'ye düşüyor.

Bu gözlüğü almak için tıklayabilirsiniz.

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Ray-Ban Çocuk Rayban Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Çocuk Rayban Güneş Gözlüğü

Çocuğunuza iyi bir gözlük almak istiyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Mavi cam rengi olan gözlüğün çerçevesi metal. Çocuğunuzun yüzüne çok yakışacak gözlük onu yaz boyu güneşten koruyor.

2.932 TL'den 1.759 TL'ye düşen gözlüğü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Ray-Ban RB2198 901/31 Erkek Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2198 901/31 Erkek Güneş Gözlüğü

Kemik çerçeve olan güneş gözlüğünün size çok yakışacağı kesin. Hem güzel duran hem de tarzınızı tamamlayacak gözlüğü ister kendinize ister sevdiklerinize hediye alabilirsiniz.

Malzeme kalitesi başarılı, gözlüklerin sağlamlığından memnunum.

Normalde fiyatı 6.953 TL olan güneş gözlüğünün indirimli fiyatına şok olacaksınız. İndirimli fiyatı 4.172 TL olan gözlük kaçırılmayacak bir fırsat.

Zaten bir gözlük almak istiyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. İncelemek için buraya tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Ray-Ban Rb3025-00332/55 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb3025-00332/55 Unisex Güneş Gözlüğü

Hem kadın hem erkeklere uygun gözlük çok şık bir model. Cam rengi oldukça güzel olan gözlük herkese çok yakışıyor.  Tarzınızı tamamlayacak bir model arıyorsanız bu gözlüğe bakabilirsiniz.

Harikasınız... Gözlüğüm geldi. Gerçekten muhteşem orijinal testini de yaptım yalan yok bu fiyata bu gözlüğü alabileceğim aklıma gelmezdi...

Şu an 3.772 TL olan gözlüğün indirimsiz fiyatı 6.286 TL.

Bu ürün için tıklayın.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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MIU MIU 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

MIU MIU 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Siyah çerçeve gözlükler her kombine uydukları için çok tercih ediliyor. Kenarlarında gold detay da olan gözlük şıklığınızı konuşturmak için alabileceğiniz bir model. Gözlerinizi korurken kombininize tarz katan gözlükleri indirimler devam ederken hemen satın alın.

Kesinlikle şahane bir gözlük. Satıcıyı da kutluyorum. Özenli paketleme, ürünün kalitesine söyleyecek sözüm yok ve hızlı kargo.. İçine bir de hediye eklemişler. Son zamanlarda yaptığım en en iyi alışveriş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Konforlu bir alışveriş ve kalite diyorsanız eğer tek adres Gürel optik✨

11.721 TL'den 7.032 TL'ye düşen gözlüğü hemen sepete atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Ray-Ban RB2186 12973M 49 Kadın Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2186 12973M 49 Kadın Güneş Gözlüğü

Kemik çerçeve sevenlerin bayılacağı model güneşten gözlerinizi korurken size şıklık da katıyor. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar sizin yanınızda olacak gözlüğü her gören nereden aldığınızı soracak.

5.863 TL'den 3.518 TL'ye düşen gözlük kaçırılmayacak bir fırsat. 

Malzemeleri kaliteli ve dayanıklı, güneş gözlükleri uzun süre kullanılabiliyor. Uygun fiyatı ile kaliteli bir ürün, beni memnun etti.

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RAY-BAN 3447-N 001 50 Güneş Gözlüğü

RAY-BAN 3447-N 001 50 Güneş Gözlüğü

Yuvarlak çerçevelerden biri olan gözlük unisex bir model. Gold renk çerçevesi olan RayBan gözlük en sevilen modellerin başında geliyor. Herkeste görebileceğiniz model normalde 5.731 TL iken şu an 3.438 TL. 

Lenslerin kalitesi harika, görüşümü keskin ve net hale getiriyor.

Bu gözlüğü hemen almak için tıklayın.

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Ray-Ban Rb 4414M F68880 58 Erkek Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb 4414M F68880 58 Erkek Güneş Gözlüğü

Kemik modellerden biri olan gözlüğün çerçeve rengi mavi. Farklı bir gözlük arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. En güzel hediyelerden biri olacak gözlüğü sevdiklerinize alabilirsiniz.

Hediye almıştım , arkadaşım çok beğendi teşekkürler.

6.665 TL'den 3.999 TL'ye düşen bu güzel gözlüğü satın almak için tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Ray-Ban Junior 9186S 711814 46 Çocuk Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Junior 9186S 711814 46 Çocuk Güneş Gözlüğü

Pembe rengiyle çok tatlı duran gözlük çocuklar için üretilmiş. Çocuğunuza yaz için bir gözlük arayışınız varsa bu gözlüğü düşünebilirsiniz. 

Normalde 2.932 TL olan gözlük şu an 1.759 TL.

Bayıldık, harika. Çok teşekkür ederiz.

Zaten bir RayBan almayı düşünüyorsanız şimdi tam sırası! Bu gözlüğü hemen almak için tıklayın.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Ray-Ban 2298 1355/3F 50 Kadın Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 2298 1355/3F 50 Kadın Güneş Gözlüğü

Köşeli çerçeveli gözlüğün camları mavi renk. Şık ve eğlenceli tarza sahip olanların alması gereken gözlük yaz boyu sizin yanınızda olacak. 

6.469 TL'lik gözlüğün indirimli hali 3.881 TL.

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Prada Pr 26ZS 17K08Z 55 Güneş Gözlüğü

Prada Pr 26ZS 17K08Z 55 Güneş Gözlüğü

Beyaz gözlükleri herkes tercih etmiyor. Ama beyaz gözlükler tam sizin sevdiğiniz tarzsa o zaman bu gözlüğe hemen bir şans verin. İndirimli fiyatlar bitmeden almanız gereken gözlük tarzınızı konuşturacağınız bir parça.

Yüzüm küçük olmasına rağmen yakıştırdım kendime. Model de güzel daha ne olsun.

13.509 TL olan güneş gözlüğünün indirimli fiyatı 8.105 TL.

Bu gözlüğü indirimli fiyattan hemen almak için tıklayın.

İndirimde yer alan güneş gözlüklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ray Ban RB-4098-60-601/8G Kadın Güneş Gözlüğü

Ray Ban RB-4098-60-601/8G Kadın Güneş Gözlüğü

Dev gözlükleri seviyorsanız bu model tam sizlik. Camları füme rengi olan gözlüğün çerçevesi ise siyah. Kaliteli malzemesi ve kullanışlığıyla tercih edebileceğiniz güneş gözlüğü güzel modellerden biri. 

Gözlüklerin kaliteli malzemeleri, kullanım konforunu artırıyor. Gözlüklerin lensleri kristal clear ve net görüş sağlıyor. Gözlükler, burun ve kulak kısımlarındaki yumuşak dokusu ile rahat bir deneyim sunuyor. Tarzımdan ödün vermeden şık bir görünüm elde etmek için tercih ettiğim güneş gözlükleri. Gözlüklerin UV koruması harika, gözlerimi güneşin zararlı ışınlarından koruyor.

5.547 TL'den 3.328 TL'ye düşen gözlüğü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ray-Ban RB2180 710/73 49 Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2180 710/73 49 Güneş Gözlüğü

Klasik kahverengi modellerden biri olan gözlüğün size çok yakışacağı kesin. Güneşten gözlerinizi korurken tarzınızı da gösteren gözlük kullanılması konforlu gözlüklerden biri.

Gözlüğü çok beğendim, nihayet kendime yakışan gözlük buldum.

4.879 TL olan güneş gözlüğü şu anda 4.779 TL.

Bu gözlüğü almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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