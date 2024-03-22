Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Anne Bebek Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Anne Bebek Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 18:04

Özellikle yeni ebeveyn olacakların alması gereken birçok ürün var. Bebek bekliyorsanız ya da bebeğiniz varsa bu ürünlere bakmanız gerek! Gelin bebeğinizi ve sizi rahatlatacak ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Philips Avent Natural Response PP 2'li Biberon Seti

Philips Avent Natural Response PP 2'li Biberon Seti

Bebeğinizin rahatça mama yemesini sağlayacak biberon seti anne göğsü gibi çalışarak meme reddini azaltmaya yardımcı oluyor. 260 ml'lik biberon 1 aylıktan itibaren kullanılabiliyor.

Biberon seti %13 indirimle 437,90 TL.

Çok güzel biberonmuş. Emme yeri gerçekten çok yumuşak ve bebeklerin tutması çok kolay.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Philips Avent Bebek Telsizi

Philips Avent Bebek Telsizi

Bebeğiniz odasında güvenle yatarken onu uzaktan izlemek için bu telsiz ideal. Bebeğiniz ses çıkardığında telsizin ses seviye ışıkları uyarı veriyor. 300 metreye varan da menzili bulunuyor.

Ürün gerçek telsizler gibi aynı, seste hiç sapma yok. Çok kaliteli, satıcıya teşekkürler hızlı kargo için.

Amazon fırsatlarında 1.595 TL'ye satılan bebek telsizini satın almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Mima Xari Max Bebek Arabası

Mima Xari Max Bebek Arabası

Bebekle yolculuk etmek isteyenlerin mutlaka alması gereken bebek arabasının uzun gövdesi var. Geniş oturma yeri sayesinde bebeğiniz rahat rahat oturuyor. Kumaş olarak tasarlanan güneşlik suya da dayanıklı.

25.990 TL'ye düşen bebek arabasının dayanıklı alüminyum çerçevesi var.

22 kiloya kadar çocuklar için uygun bebek arabasını hemen sepete atmak için buraya tıklayın.

AMAZON

Chicco Fırça ve Tarak Seti

Chicco Fırça ve Tarak Seti

Bebeğinizin minik saçlarını taramak için bu set ideal. Doğal kıllardan yapılan seti bebeğinizin saçını en hassas şekilde taramak için kullanabilirsiniz. Setin içinde doğal kıllı fırça ve yuvarlak uçlu tarak bulunuyor.

Bu set şu an %34 indirimde. 150 liralık tarak seti kaçırılmayacak bir fırsat.

9 aydır kullanıyoruz, bebekliğinden itibaren tahriş etmedi, güzel. Tavsiye ederim.

Doğumdan itibaren kullanılabilen tarak setini almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Baby Einstein Deniz Tabanı Kaşifleri 2'si 1 Arada Su Matı ve Taşınabilir Jimnastik Merkezi

Baby Einstein Deniz Tabanı Kaşifleri 2'si 1 Arada Su Matı ve Taşınabilir Jimnastik Merkezi

Bu oyun matı emekleme, uzanma, oturma ve mama sandalyesi için kullanılabiliyor. İçinde 5 çıkarılabilir oyuncak olan oyun matında bebeğiniz çok eğlenceli vakit geçirecek. Bu oyun matı silinerek temizlenebiliyor.

Bu ürün şu an 1.499 TL.

Yüzeyi yumuşak ve rahat olan ürünü satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

KANZ Alloy Park Yatak

KANZ Alloy Park Yatak

Ara katta 15 kilo, alt değiştirmede 10 kilo taşıma kapasitesi olan park yatağın ara katı fermuarla kolayca çıkartılıp takılabiliyor. Üzerindeki dönencesi bebeğinizin çok ilgisini çekecek! Park yatağın file pencereleri var, bu sayede bebeğiniz içindeyken rahatlıkla görebiliyorsunuz.

%9 indirimle 2.719 TL olan park yatak indirimlerden almanız gereken bir ürün.

Sağlam metal gövdeye sahip park yatak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Burt's Bees Annelere Özel Karın Bölgesi Nemlendirici Bakım Kremi

Burt's Bees Annelere Özel Karın Bölgesi Nemlendirici Bakım Kremi

Besleyici ve zengin içeriklerle cildi nemlendiren ve besleyen bakım kreminin içinde shea yağı ve E vitamini var. Karın bölgesinde ciltteki esnekliği korumaya yarayan krem hamilelerin kullanabileceği bir bakım kremi.

%8 indirimle 934 TL olan bakım kremi kaçırılmayacak bir fırsat.

Karın bölgesinde kuruluğu ve gerginliği azaltan bakım kremini almak için tıklayın.

AMAZON

Maxi Cosi Kori Ev Tipi Ana Kucağı

Maxi Cosi Kori Ev Tipi Ana Kucağı

Doğumdan başlayarak kullanılabilen ana kucağı 15 kiloya kadar çocuklar için uygun. 3 ayrı pozisyonu olan ana kucağında bebeğiniz çok rahat edecek. Bebeğiniz otururken işlerinizi halletmek için bu ürünü kullanabilirsiniz.

Bu ürün baya güzel bir indirimde. %43 indirimle 3.220 TL olan ana kucağını beğendiyseniz satın almak için tıklayın.

AMAZON

Bright Starts 5'i 1 Arada Your Way Ball Play Baby Aktivite Jimnastik Merkezi & Top Havuzu

Bright Starts 5'i 1 Arada Your Way Ball Play Baby Aktivite Jimnastik Merkezi & Top Havuzu

Top havuzunda çocuğunuzu eğlendirecek bu ürüne 40 top dahil. İçinde ışıkları yanan ve müzik çalan aktivite merkezi ile çocuğunuz çok eğleniyor. Bebeğinizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayan oyuncak çok kullanışlı.

%67'lik indirime giren aktivite merkezi yeni doğmuş bebeklerden yürümeye başlayan çocuklara kadar herkese uygun.

7 oyuncak içeren ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

SNDMOR Bebek Alt Değiştirme Çantası

SNDMOR Bebek Alt Değiştirme Çantası

Bebeğinizle dışarı çıktığınızda rahat etmek istiyorsanız bu çanta ideal. Bir sürü bebek eşyanızı içine rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Büyük kapasiteye sahip çanta su geçirmez bir yapıya sahip. 

Emsalleri bile böyle değil. Normal bir bebek çantası bile büyük bir markada 1.000 TL iken böyle bir çanta bu fiyata çok iyi. Üstelik 12 gün kargo süresi gösterirken 7 günde geldi, bravo Amazon..

Kaliteli yapısıyla tercih edebileceğiniz çantaya ulaşmak için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bebevo VM903 Bebek Monitörü

Bebevo VM903 Bebek Monitörü

Bebeğinizden her an haberdar olmak istiyorsanız bir bebek monitörü almanız gerekiyor. İndirime giren ürünlerden biri olan monitörün yüksek çözünürlüklü ekranı var. Bebek monitörünün 8 tane müzik çalma özelliği de var.

2 katlı bir evde oturuyoruz, alt kattan çocuk odasına kadar arada neredeyse 60-70 metre mesafe olmasına rağmen rahat çekiyor. İşimizi gördü, fiyat performans bir ürün. Plastik kalitesi falan iyi.

Gece görüş de olan monitörü almak için tıklayın.

AMAZON

Agubugu Baby Figürlü ve Kapaklı Meyve Emziği

Agubugu Baby Figürlü ve Kapaklı Meyve Emziği

Bebeğinize meyve yedirmek için bu emziği kullanabilirsiniz. Bu emzikle bebeğiniz meyveleri yerken etrafa saçmıyor. Kullanışlı bu emzik bebeği olan herkese lazım.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Chicco Comfyfit Baby Taşıyıcı

Chicco Comfyfit Baby Taşıyıcı

Bebeği taşımanın en kolay yollarından biri bu taşıyıcılar. Omuz askıları çok rahat bu taşıyıcı sayesinde bebeğinizle her işi yapabiliyorsunuz. Likralı yumuşak kumaşı olan taşıyıcının rahatlığına hayran olacaksınız. 

Çamaşır makinesine de atılabilen taşıyıcıyı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Inglesina Yenidoğan Kış Tulumu

Inglesina Yenidoğan Kış Tulumu

0-9 ay arası kullanılabilen kış tulumu özellikle kışın doğan bebekler için alınması gereken bir ürün. Bebeğinizi sıcacık tutan tulum ebeveynler için kurtarıcı bir parça olacak.

Şu anda bu tulum %40 indirimde. İndirimli fiyatı ise 3.894 TL.

Bu ürünü sepete atmak için tıklayın.

AMAZON

Miny Baby Unisex Genişleyebilen Ocak Bariyeri

Miny Baby Unisex Genişleyebilen Ocak Bariyeri

Çocuklu evlerde mutlaka olması gereken ocak bariyeri sayesinde çocuklarınız hep güvende olacak. Ocak önüne çift taraflı bantla yapıştırılan bu bariyer tüm ocaklara uygun. 

Küçük kızımızın mutfak merakının arttığı bir dönemde çok faydalı oldu. Ateş ve ocak ile olan ilgisini bir anda kesti. Ve de en az 2-3 tane kazayı da önledi.

Paket içinde 1 tane gelen bariyeri satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?