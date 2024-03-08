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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Her Eve Lazım Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Her Eve Lazım Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 14:33

Her evde olması gereken bazı yapı market ürünleri bulunuyor. Bu ürünleri sizler için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Eurostep Leo Basamaklı Metal Merdiven

Eurostep Leo Basamaklı Metal Merdiven

3+1 basamaklı merdiven her eve lazım. 150 kg dayanma gücü olan metal merdivenle evde her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Kaymayı önleyen plastik takozları sayesinde çok daha güvenli. 

Yüksek güvenlikli geniş üst tablası olan merdiveni hemen sepete atmak için tıklayın.

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Dönebilen Robotik Kol Musluk Başlığı

Dönebilen Robotik Kol Musluk Başlığı

Her yöne rahatça dönebilen musluk ile ulaşılamayan yer kalmıyor. Lavabo temizliği ya da kova doldurmak için kullanabileceğiniz başlık farklı açılara döndürülebiliyor. Bu başlık tüm musluk bataryalarıyla uyumlu.

Musluğumuz resmen yenilendi. Başlığın oynama opsiyonu çok çok iyi.

95 liralık başlığı denemek için tıklayabilirsiniz.

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Vodabond Çok Amaçlı Tamir Dolgu

Vodabond Çok Amaçlı Tamir Dolgu

Akrilik esaslı ve kullanıma hazır dolgu suya dayanıklı yapısıyla oldukça kullanışlı. Tüm emici yüzeylerde kullanılabilen tamir dolgunun kullanımı çok kolay. Evde bir yerleri kapatmak için kullanabileceğiniz tamir dolgu uygulamadan sonra zımparalanabiliyor ya da boyanabiliyor. 

Vida delikleri için almıştım. Çok güzel kapattı. Alçıya su karıştırıp ortalığı batırmaktan 10 kere daha iyi

Her yeri tamir ederken kullanabileceğiniz dolguya ulaşmak için tıklayın.

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Bosch Home and Garden Easyaquatak 120 Yüksek Basınçlı Yıkama Cihazı

Bosch Home and Garden Easyaquatak 120 Yüksek Basınçlı Yıkama Cihazı

Yüksek basınçlı yıkama cihazı her eve lazım. Özellikle balkon yıkarken çok ihtiyacınız olacak cihazın 5 metre hortumu var. 1500 Watt gücündeki cihaz ile etkili bir temizlik yapabileceksiniz. 

Ürün tam fiyat performans canavarı. Aracımı yıkamak için kullanıyorum ve basıncı tatmin edici. Ucundaki püskürtme nozülleri yeterli fakat çamurluk içine ve aracın altının yıkanması için 90 derecelik nozülü almanızı öneririm. Kablosu ve basınç hortumu uzunluğu yeterli. Kalitesi zaten tartışılmaz. Ben memnun kaldım, tavsiye ederim.

Hortumu pratik saklama olanağı sayesinde kompakt cihazı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Mini boyu sayesinde her yerde kolayca saklayabileceğiniz el feneri çok kullanışlı. Güçlü ışığı ile elektrikler kesildiğinde kullanmak mümkün. Açık hava etkinlikleri için de kullanabileceğiniz el fenerinin farklı kullanım için ayarlanabilir odak aralığı bulunuyor.

93 liralık el feneri uygun fiyatı performansla birleştiriyor. Bu fener evimde olsun diyorsanız tıklayabilirsiniz.

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WD-40 Çok Amaçlı Sıvı

WD-40 Çok Amaçlı Sıvı

Yağ sökücü, pas sökücü, makine ve elektrikli cihazlar için temizleyici ve koruyucu sıvı mutlaka evinizde yer almalı. Metalleri pastan korurken sıkışmış parçaların arasını nemlendiriyor. Gıcırdayan kapılar için de bu sıvı kullanılabiliyor. 

Wd 40'ın işe yaramadığı yerleri yazmak daha kolay olur. Fiyatı da efsaneydi. Alın aldırın.

Kullanmadan önce güzelce çalkalamanız gereken sıvıyı satın almak için tıklayın.

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Bosch Professional Tornavida Ucu ve Lokma Anahtar Seti

Bosch Professional Tornavida Ucu ve Lokma Anahtar Seti

46 tane gelen tornavida ucu her eve lazım. Kaliteli yapısıyla uzun yıllar dayanacak bu set kutusuyla birlikte geliyor. Kutusu sayesinde saklaması da kolay set en sık kullanılan vidalama ve montaj çalışmaları için uygun.

Ürün çok güzel. Resimde gözüken bits uçları ve kutuyla geliyor. Fiyatına göre çok kaliteli. Tornavidanın hissiyatı iyi ele iyi oturuyor. İki tarafa da dönüş için kilitleme yapılabiliyor. Tek sorun ürün Bosch Professional seri olarak geçiyor ve resimde de standart Bosch Professional rengi olan mavimsi renk kutulu ve gri tornavidalı ürün gözüküyor. Fakat home&garden serisi olan yeşil seri gönderiliyor hem kutu hem tornavida yeşil renk. Herhangi bir sorun yok içerik aynı, sanırım kutu tasarımı yenilenmiş ve güncellenmiş ama ellerinde olan ürünü bitiriyorlar.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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ZEMUS Musluk Başlığı

ZEMUS Musluk Başlığı

Krom ve paslanmaz bu musluk başlığı ile lavabonuz çok daha işlevsel olacak. Çoğu musluk başına uyan başlığın sizinkiyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Musluğun takılması da çok kolay. Bu musluğun 3 modu var. Tazyikli su akması için modunu değiştirmeniz yeter.

Bu ürünün fiyatı 59.99 TL.

360 derece dönebilen musluk başlığını almak için tıklayın.

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Bosch Professional Accessories Aksesuar & Sabitleme Seti

Bosch Professional Accessories Aksesuar & Sabitleme Seti

Evdeki tamir işleri için bu set kaçmaz. İçinde 173 parça olan sette matkap ucu, farklı boy dübeller, farklı boy vidalar bulunuyor. Üniversal tutucu da yer alan set ile delme işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz.

Hız 10, kalite 10. 3 matkap ucu, 3 vidalama ucu, 1 vida aparatı, çeşitli vida ve dübeller. Ürün zaten çok kaliteli, bu mağaza da bundan sonra ilk tercihim.

Bu ürünü almak için tıklayın.

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Çoklu Priz

Çoklu Priz

USB girişi olan prizin üzerinde 4 anahtar soketi bulunuyor. Evde kalabalık elektronik eşyaların çok olduğu yerde kullanabileceğiniz prizdeki anahtar soketleri ayrı ayrı açılıp kapatılabiliyor. 3 tane USB bağlantı noktası olan prizle telefonları şarj etmek de çok kolay.

Bu priz 683 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Stanley ST130697 5mx19 mm Çelik Şerit Metre

Stanley ST130697 5mx19 mm Çelik Şerit Metre

5 metrelik bu metre her evde mutlaka olması gereken bir ürün. Ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı kolay metre ile evde bir şeyleri kolayca ölçebiliyorsunuz. 

Orijinal ve kaliteli, bu fiyata çok iyi.

Bu ürün için tıklayın.

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Wellhise BT-168D LCD Dijital Pil Test Cihazı

Wellhise BT-168D LCD Dijital Pil Test Cihazı

Evde bir sürü piliniz var ama çalışıp çalışmadığından emin değilseniz o zaman bu ölçüm cihazını hemen sepete atın! İçine pili koyup voltajını ölçtüğünüz cihazla artık piller çöpe gitmiyor.

Evdeki pillerin bitip bitmediğini artık rahatlıkla ölçebiliyorum.

Bu cihazı merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Stanley 1/10/151 Maket Bıçağı

Stanley 1/10/151 Maket Bıçağı

Maket bıçakları yine her evde mutlaka olması gereken gereçlerden. Sağlam tasarımı sayesinde kullanması kolay ve uzun süre dayanıklı. 160 x 18 mm boyutlarındaki bıçağın iki parça kalıp gövdesi var. 

78 liralık maket bıçağını hemen sepete atmak için tıklayın.

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Fonri Wi-Fi Akıllı Priz

Fonri Wi-Fi Akıllı Priz

Akıllı prizler hayatı kolaylaştırıyor. Uzaktan açıp kapatabileceğiniz akıllı prizi telefon veya tabletten kontrol etmek mümkün. Ev dışındayken de prizi açıp kapatmak için bu ürün şart. Takvim ve saat planlaması yaparak prizi açıp kapanması için kontrol edebiliyorsunuz.

Kolayca kurulabilen prizi satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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HTC-2 Problu İç/Dış Ortam Termometre

HTC-2 Problu İç/Dış Ortam Termometre

Hem iç hem dış ortamda kullanılabilen termometre ortamdaki nemi de ölçüyor. Saat olarak da kullanılabilen termometre çok fonksiyonlu. İç ve dış ortam sıcaklığını eş zamanlı gösteriyor. İster duvara asın isterseniz masa üzerinde kullanın, size kalmış!

129 TL'lik bu termometreyi almak için hemen tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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