BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Her Eve Lazım Ürünler
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Her Eve Lazım Ürünler
Her evde olması gereken bazı yapı market ürünleri bulunuyor. Bu ürünleri sizler için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eurostep Leo Basamaklı Metal Merdiven
Dönebilen Robotik Kol Musluk Başlığı
Vodabond Çok Amaçlı Tamir Dolgu
Bosch Home and Garden Easyaquatak 120 Yüksek Basınçlı Yıkama Cihazı
Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri
İçeriğin Devamı Aşağıda
WD-40 Çok Amaçlı Sıvı
Bosch Professional Tornavida Ucu ve Lokma Anahtar Seti
ZEMUS Musluk Başlığı
Bosch Professional Accessories Aksesuar & Sabitleme Seti
Çoklu Priz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Stanley ST130697 5mx19 mm Çelik Şerit Metre
Wellhise BT-168D LCD Dijital Pil Test Cihazı
Stanley 1/10/151 Maket Bıçağı
Fonri Wi-Fi Akıllı Priz
HTC-2 Problu İç/Dış Ortam Termometre
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda