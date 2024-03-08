BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Her Eve Lazım Ürünler

USB girişi olan prizin üzerinde 4 anahtar soketi bulunuyor. Evde kalabalık elektronik eşyaların çok olduğu yerde kullanabileceğiniz prizdeki anahtar soketleri ayrı ayrı açılıp kapatılabiliyor. 3 tane USB bağlantı noktası olan prizle telefonları şarj etmek de çok kolay.

Bu priz 683 TL.

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