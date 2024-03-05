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Hakkında Konuşmadan Duramadığımız Trend Mutfak Gereçleri

etiket Hakkında Konuşmadan Duramadığımız Trend Mutfak Gereçleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:15

Mutfakta işleri kolaylaştıran ve pratiklik sağlayan birçok ürün var. Bu ürünler hem kullanışlı hem de mutfağa düzen getiriyor. Son zamanların en moda mutfak eşyalarına gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Karaca Multicut Manuel Rondo

1. Karaca Multicut Manuel Rondo

Çok fonksiyonlu rondonun kapasitesi 400 ml. Manuel bu rondoyla kolayca doğrama, karıştırma veya çırpma yapabiliyorsunuz. Elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabilen rondoyu mutfakta kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. 

Yemek hazırlığını daha hızlı yapmanızı sağlayacak ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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2. Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı

2. Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı

24 cm bu karıştırma kabı çelik malzeme. Gıdayla teması uygun kabı karıştırma kabı dışında saklama kabı olarak da kullanmak mümkün. Bu ürünün sıçramaya karşı korumalı 2 parçalı kapağı var. Bulaşık makinesine atıp hemen yıkanabilen bu ürün kaçmaz!

Ürünü çok beğendim, derinliği de gayet güzel. Başka markanın benzer ürününü alacakken Schafer'ın ürününü indirimli almak mutlu etti :) Çeyiz setim de Schafer'dı, 6 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum, kargo vs çok özenliydi. Teşekkürler 😃

477,72 TL olan karıştırma kabına ulaşmak için buraya tıklayın.

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3. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti

3. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti

12 parçalık set çok kullanışlı. Yemek yapmayı basitleştiren setin çıkarılabilir sapları var. Bu sayede buzdolabına kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Yemeği pişirdiniz ve çok arttıysa bu kapları hemen saklama kabı gibi buzdolabına koyabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da çıkarıp sapını takarak yemeği tekrar ısıtabiliyorsunuz.

Fiyatı pahalı olsa da kesinlikle alınır, başka granit tencereye ihtiyaç duymuyorsunuz.

Titanyum kaplama özelliği olan tavaları satın almak için tıklayın.

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4. Polo Chef Çift Taraflı Döküm Kaplama Izgara Tava

4. Polo Chef Çift Taraflı Döküm Kaplama Izgara Tava

34 cm'lik ızgara tavasıyla ocakta mis gibi ızgara sebze ya da et yapabiliyorsunuz. Granit malzemeye sahip tava çift taraflı kullanılabiliyor. Hem ızgara hem gözleme için kullanabileceğiniz tava fırına da girebiliyor.

749 TL olan tava lezzetli yemekler için şart!

Uzun süre yapışmazlık performansı olan tava için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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5. Thermoad Granit Emojili Pankek Tavası

5. Thermoad Granit Emojili Pankek Tavası

Sabah kahvaltıları pankeksiz olmaz diyorsanız bu tava sizin için ideal! Emojili olduğu için çocukların çok hoşuna gidecek pankeklerle kahvaltılarınız çok daha eğlenceli geçiyor. 

399 TL pankek tavası mutfakta işleri kolaylaştırıyor.

Kusursuz pişirme sunan tavayı beğendiyseniz tıklayın.

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6. Bialetti Moka Pot Express

6. Bialetti Moka Pot Express

Saf ve lezzetli espresso yapmak için ihtiyacınız bu ürün! Siyah renkli Moka Pot hem çok şık hem de çok lezzetli kahve yapıyor. İnce öğütülmüş kahve ile 2 dakikada mis gibi kahveler yapabiliyorsunuz. 

3 parçadan oluşan Moka Pot alüminyum döküm malzemeden üretilmiş. 3 kişilik kahve yapabilen ürünü satın almak için tıklayın.

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7. Kiwi Pilli Işıklı Tuz Karabiber Değirmeni

7. Kiwi Pilli Işıklı Tuz Karabiber Değirmeni

Otomatik bahar öğütücüler aynı zamanda ışıklı. Tasarımı şık ürünleri kullanmak da kolay. Basıp çalıştıracağınız değirmenler 2 tane geliyor. Hem karabiber hem tuz için kullanabileceğiniz değirmenler 4 pille çalışıyor. Doldurması da oldukça basit.

690 TL olan öğütücüleri hemen almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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8. Porsima 1059 Füme Baharatlık

8. Porsima 1059 Füme Baharatlık

12 tane gelen baharatlık seti mutfaklara şıklık katıyor. Etiketli yapısı sayesinde kolayca içinde ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kapakları kilitli olduğu için baharatlarınızı güvenle saklamanız mümkün. 

Şu an %6 indirimle 149,90 TL'ye düşen baharatlık seti çok güzel!

Mutfakta düzen arayanların alması gereken baharatlık setine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Emsan Artisan Emaye Yoğurt Tenceresi

9. Emsan Artisan Emaye Yoğurt Tenceresi

16 cm'lik emaye tenceresi ile yoğurtlarınız çok daha güzel oluyor. 2 litrelik tencereyi temizlemek de çok kolay. Çizilmelere karşı oldukça dayanıklı yoğurt tenceresi sağlıklı bir pişirme materyali.

Uzun yıllar rengini koruyabilen emaye yoğurt tenceresini almak için tıklayabilirsiniz.

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10. Karaca Vigor Standlı Bıçak Seti ve Kesme Tahtası

10. Karaca Vigor Standlı Bıçak Seti ve Kesme Tahtası

7 parçalık bu bıçak setinin yanında kesme tahtası da bulunuyor. Standlı yapısı sayesinde mutfakta az yer kaplıyor. Karaca kalitesindeki bu setin içinde şef bıçağı, dilimleme bıçağı, kemik sıyırma bıçağı, sebze bıçağı ve soyma bıçağı var. Ayrıca setin içinde bambu kesme tahtası da var.

1.499 TL'lik bıçak setiyle mutfakta rahat etmek istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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11. Schafer Hause Termos

11. Schafer Hause Termos

2 litrelik termosun iç kısmı cam malzeme. Dışı ise plastik malzeme olan termosun ergonomik ağız yapısı var. Hiç açılmadığında sıcaklığı belirli bir süre muhafaza edebiliyor. 

Oda sıcaklığında 6 saate kadar 73°, 12 saate kadar 60°, 24 saate kadar 45° derece muhafaza edebilen termosu almak için hemen tıklayın.

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12. Bella Maison Base 2'li Ahşap Kesme Tahtası Seti

12. Bella Maison Base 2'li Ahşap Kesme Tahtası Seti

2 tane gelen ahşap kesme tahtası mutfakta çok işinize yarayacak. Kaliteli ahşap kesme tahtalarının fiyatı 599,99 TL. Bir şeyleri keserken kullanabileceğiniz tahtalar mutfakta en çok kullanılan ürünler. 

Kalitesine bayılacağınız tahtaları almak için tıklayabilirsiniz.

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13. Madame Coco Hazneli Sarımsak ve Peynir Rendesi

13. Madame Coco Hazneli Sarımsak ve Peynir Rendesi

Rende yaparken altına ne koyacağınızı bilemiyorsanız bu hazneli rende sizin için ideal. Sarımsak veya peynir rendelerken kullanabileceğiniz rende küçük olduğu için çok yer de kaplamıyor.

114,99 TL'lik rendeyi hemen almak için tıklayın.

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14. Dr. Gusto Silikon Silpat Yanmaz Yapışmaz Pişirme Matı

14. Dr. Gusto Silikon Silpat Yanmaz Yapışmaz Pişirme Matı

30*40 cm boyutundaki mat sayesinde artık yağlı kağıt almanıza gerek kalmıyor. Yanmaz ve yapışmaz matı temizlemek de çok kolay. Çok hamur işi yapıyorsanız bu matı mutlaka alın!

Kargo sorunsuz geldi. Ürün ise gerçekten çok kullanışlı. Koku ya da yapışma yapmıyor. Boyutu büyük fırın tepsime küçük oldu ama ankastre fırın tepsime tam oldu✅

Pişirme matını beğendiyseniz tıklayarak alabilirsiniz.

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15. Easyso Portakal Limon Narenciye Sıkacağı

15. Easyso Portakal Limon Narenciye Sıkacağı

Döküm malzemeden üretilen sıkacakla limon veya portakal sıkabiliyorsunuz. Kolayca bir şeyler sıkmaya yardımcı ürün her mutfağa lazım. Mutfakta hem işinizi kolaylaştıracak hem de şık duracak bu ürünü kaçırmayın.

Ben bu ürüne bayıldım. Bilek hassasiyetimden dolayı sıkacağı kullanamıyordum, işimi çok kolaylaştırdı. Zaten döküm ürün ve güzel paketlenmiş gönderildi. 👍

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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