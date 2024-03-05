Hakkında Konuşmadan Duramadığımız Trend Mutfak Gereçleri
Hakkında Konuşmadan Duramadığımız Trend Mutfak Gereçleri
Mutfakta işleri kolaylaştıran ve pratiklik sağlayan birçok ürün var. Bu ürünler hem kullanışlı hem de mutfağa düzen getiriyor. Son zamanların en moda mutfak eşyalarına gelin birlikte bakalım...
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'Bu içerik 05.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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1. Karaca Multicut Manuel Rondo
2. Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı
3. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti
4. Polo Chef Çift Taraflı Döküm Kaplama Izgara Tava
5. Thermoad Granit Emojili Pankek Tavası
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6. Bialetti Moka Pot Express
7. Kiwi Pilli Işıklı Tuz Karabiber Değirmeni
8. Porsima 1059 Füme Baharatlık
9. Emsan Artisan Emaye Yoğurt Tenceresi
10. Karaca Vigor Standlı Bıçak Seti ve Kesme Tahtası
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11. Schafer Hause Termos
12. Bella Maison Base 2'li Ahşap Kesme Tahtası Seti
13. Madame Coco Hazneli Sarımsak ve Peynir Rendesi
14. Dr. Gusto Silikon Silpat Yanmaz Yapışmaz Pişirme Matı
15. Easyso Portakal Limon Narenciye Sıkacağı
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