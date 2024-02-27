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Evinizi Yenilemenin Tam Zamanı: Trend Koltuklarda Büyük İndirim

etiket Evinizi Yenilemenin Tam Zamanı: Trend Koltuklarda Büyük İndirim

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:03

Koltuklarınız artık eskidiyse ve değiştirme zamanı geldiyse şimdi tam sırası. Salon veya oturma odası için koltuk arayışınız varsa sizin için indirimli koltukları derledik. Şık ve uygun fiyatlı koltukları merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Pafu Chatto İkili Koltuk

Pafu Chatto İkili Koltuk

Gri rengiyle çok şık bu koltuk ikili bir koltuk. Tek kişilik yatak da olabilen koltuk 30.000 açma-kapama garantili. Silinebilir kumaşı sayesinde kullanması çok kolay.

%10 indirime giren koltuğun fiyatı 4.769 TL. 

Bu fiyata alınabilecek harika bir koltuk. Kolları kademeli olarak açılıp kapanıyor, istediğiniz seviyede kullanabilirsiniz. Belirtilen tarihten çok önce teslim aldım. Bu harika oldu. Ayrıca kutu ile paketlenmiş ve paketi de çok özenliydi. Satıcıya ve Hepsiburada’ya teşekkürler.

Bu koltuğu indirimden kaçırmamak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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vavonni Sallanan Sandalye

vavonni Sallanan Sandalye

Televizyon izlerken rahat bir koltuk arıyorsanız bu sandalye aradığınız ürün olabilir. Fırınlanmış gürgen ağacından yapılan sandalye rahat olduğu kadar şık! Ayak uzatma için de yeri olan sandalye tam keyif yapmalık.

Bu ürün normalde 9.249 TL. Sepette indirimli fiyatı ise 7.861 TL.

F/p ürünü..Montaj kolay sağlam geldi, kargoya teşekkürler.. Siparişi verdikten 9 gün sonra teslim edildi bir yıldızı ordan kırdım.. İçinden 4 tane vida çıkıyor, sıkıyorsun sadece çok basit. Kullandıkça göreceğiz bakalım..

Sırt bölümünde bel takviyesi olan sandalyeyi almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Metalia Delux Sofa Sedir

Metalia Delux Sofa Sedir

Sedirler, geleneksel mobilyalardan. Sedirin modern yorumu olan bu koltuk evinizin en güzel köşesi için ideal. Evinize otantik bir dokunuş olacak sediri ister ev içinde ister ev dışında kullanmak mümkün.

%3 indirimde olan sedirin fiyatı 4.324 TL. Sepette ekstra indirimle 3.459 TL'ye düşen bu ürünü satın almak için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk

Yatak olabilen ikili bu koltuğu oturmak, dinlenmek veya yatmak için kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir 14 kademesi ile istediğiniz şekilde ayarlamanız mümkün. Katlanabildiği için yatak olmadığı anlarda yerden tasarruf sağlıyor.

Şu an %10 indirimde 8.999 TL. Sepette de ekstra indirimle ise 8.924 TL oluyor.

Bu koltuğu indirimler bitmeden hemen almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Pafu MİSA Üçlü Koltuk

Pafu MİSA Üçlü Koltuk

Üçlü bir koltuk almak istiyorsanız aradığınız ürün bu olabilir. Açıldığında çift kişilik yatak olan bu koltuk misafiri çok olanların alması gereken bir ürün. Spor bir tarza sahip koltuk salondan oturma odasına her yere uygun.

Bu ürün şu an 10.724 TL.

Hazır indirimdeyken sepete atmak için tıklayın.

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Zem Favela Berjer

Zem Favela Berjer

Berjerler evi güzel gösteren mobilyalardan. Bu beyaz kumaşlı berjer çok şık duruyor. Silinebilir kumaşı sayesinde leke olmasından korkmanıza gerek yok. Oturma minderi için 28 DNS soft sünger kullanılmış.

Satın alırken kumaş kalitesi ve ahşap kalitesinden dolayı çok tereddüt etmiştim. Ayrıca kargonun nasıl geleceğinden de endişeliydim. Fakat gelen ürünün kumaşından ahşabına ve paketlemesine kadar gerçekten güzeldi. Tam bir fiyat performans ürünü. Başka markalarda aynı işlevde çok daha pahalı bu berjerler. Benim beklentimi karşıladı. Satıcıya ve üreticiye teşekkürler.

Ahşap iskeletiyle kaliteli duran berjerin fiyatı 4.624 TL'ye düşüyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Mobetto Rio Köşe Koltuk

Mobetto Rio Köşe Koltuk

Köşe koltuklar artık sıklıkla tercih ediliyor. Bu koltuk rahat, şık ve uygun fiyatlı. İndirimlerle 7.524 TL'ye düşüyor. 

Çok güzel, çok teşekkür ederim.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk

Tekli bu koltuk salon veya oturma odası için uygun. Yatak da olabilen koltuk çok kullanışlı. 14 kademeli ayarlanabilir sırt mekanizmasıyla o an nasıl rahat hissediyorsanız öyle ayarlayabilirsiniz. Kaliteyi şıklıkla birleştiren koltuğu kaçırmayın!

İndirimli fiyatı 6.224 TL olan koltuğu satın almak için buraya tıklayın.

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Pafu Nitta İkili Koltuk

Pafu Nitta İkili Koltuk

Mekanizmalı kolları olan koltuk tek kişilik yatak olabiliyor. 5 kademeli kol yapısı bulunan koltuğun kumaşı silinebiliyor. Çökmeye dayanıklı süngeriyle kullanışlı koltuğun iskelet malzemesi %100 metal.

İddialı bordo rengiyle çok şık duran bordo koltuk 4.874 TL.

Demir profiller dolgun ağır, öyle hafif çabuk yıkılır tarzda değil. Oldukça keyifli bir ürün. Gayet güzel işimize yaradı. Hafif demirli sallanan bir şey gelecek diye tedirgindim ama şu an mutluyum.

Kolayca montajı yapılabilen ürün için tıklayın.

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İpek Mobilya Doremi Kanepe

İpek Mobilya Doremi Kanepe

1.sınıf silinebilir kaliteli kumaştan üretilen kanepe gri renginde. Metal iskeletli ve sandıklı yapısıyla çok kullanışlı kanepe yatak da olabiliyor. Yumuşak oturma yeri ile rahat edeceğiniz kanepe kaçmaz.

3'lü kanepe arıyorsanız bu ürün güzel bir indirimde. Şu an indirimle 6.603 TL. 

Hemen tıklayarak almak için tıklayın.

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Eymense Tloft Köşe Koltuk Takımı

Eymense Tloft Köşe Koltuk Takımı

Modern görünümlü koltuk takımı, köşe model. Minderinin malzemesi 30 DNS sünger. İskeleti gürgen ağacından olan koltuk takımı odanızın havasını değiştirecek. Yerden yüksekliği 10 cm olan takım spor klasik tarzıyla dikkat çekiyor.

Bu ürünün indirimli fiyatı 16.115 TL.

İndirimli fiyattan almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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İpek Mobilya Santa Koltuk

İpek Mobilya Santa Koltuk

3'lü koltuklar her eve lazım. Modern görünümlü koltuk sandıklı bir model. Gövde malzemesi metal olan koltuk hem oturma odası hem salona uygun. 

Kahverengi bu koltuk indirimle 7.704 TL'ye düşmüş.

20 gün gibi bir süre içerisinde elimize geçti. Kanepeler gerçekten renk ve kalite olarak fiyatının üstünde. Biz gayet memnun kaldık. İşçiliği, deseni, rengi her şeyi ile çok güzel ihtiyacı olanlara tavsiye ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Niron TV Koltuğu

Niron TV Koltuğu

Baba koltuğu olarak da adlandırılan bu TV koltuğu rahatlığına hayran bırakıyor. Tekli bu koltuğun genişliği 95 cm. Ayak uzatmak için yeri de olan koltuk tek bir el hareketiyle kolayca açılabiliyor.

Bu koltuk 11.999 TL.

Rengi bi tık koyu fotoğrafa göre ama diğer her şey mükemmel. Mekanizma hiç ses çıkarmıyor. Çok rahat ve dokusu güzel. Geriye doğru ayak kısmı açılınca vücut ağırlığıyla yaslanıyor.

Herkesin oturmak için yarışacağı koltuğu almak için tıklayın.

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Gadahome Çay Seti Koltuk Takımı

Gadahome Çay Seti Koltuk Takımı

Gri renkli bu takım her dekorasyona uygun. İçinde bir tane ikili ve iki tane tekli olan koltuk takımının ayakları beyaz renkte. Balkon veya salonda kullanabileceğiniz bu takım 3.899 TL. 

Bu takımı beğendiyseniz tıklayın.

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Mobilya Depom Mode Soft Köşe Koltuk Takımı

Mobilya Depom Mode Soft Köşe Koltuk Takımı

Kırık beyaz rengiyle çok şık duran koltuk takımı evlere ferah bir görünüm katıyor. Şık bir takım arıyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. L köşe takımı olan koltukta 32 DNS soft sünger kullanılmış.

15.810 TL olan koltuğu almak istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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