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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pratik Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pratik Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 14:31

Evde işleri kolaylaştıracak birçok ürün var. Bu ürünler sayesinde işlerinizi çok daha kolay ve hızlı şekilde halledebiliyorsunuz. Bu tarz pratik ürünleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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BUFFER Sebze Kesme Dilimleme Aleti

BUFFER Sebze Kesme Dilimleme Aleti

Eşit şekilde dilimleme yapmak için bu aparat şart. Hem pratik hem kolay kullanılabilen dilimleme aleti ile hızlıca soğanlarınızı dilimlemeniz mümkün. Soğan dışında başka şeyleri de dilimleyebileceğiniz alet küçük tasarımıyla her yere sığabiliyor.

Bu ürün 49.90 TL.

El kesmek yok. Dilimlemek çok kolay.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Pratik Saplı Kavanoz Hunisi

Pratik Saplı Kavanoz Hunisi

Salça veya başka şeyleri kavanoza koyarken sürekli etrafa saçıyorsanız bu ürün tam size göre olabilir. Daha kolay ve hızlı doldurmaya yardım edecek huni sayesinde özellikle salça gibi ürünleri her yeri kirletmeden aktarabileceksiniz.

Kavanoza bir şeyler doldururken kullanmak için pratik bir ürün.

Bu ürün için tıklayın.

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QUCCO Çok Amaçlı Pratik Fırça

QUCCO Çok Amaçlı Pratik Fırça

Deterjan hazneli fırça ile başta ayakkabı olmak üzere birçok şeyi fırçalamanız mümkün. Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca kullanabileceğiniz fırçanın haznesine kullandığınız deterjanı koyabilirsiniz. Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilen fırçayı uzun süre kullanabilirsiniz.

Bu fırçanın fiyatı 107 TL.

Hemen almak için buraya tıklayın.

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DÖKÜM Metal Limon Sıkacağı

DÖKÜM Metal Limon Sıkacağı

Limondan portakala birçok şeyi sıkabileceğiniz bu limon sıkacağı mutfakta çok işinize yarayacak. Özellikle salatalara limon sıkarken artık yorulmayacaksınız. El ile basarak sıkabilmeye imkan tanıyan ürün çok kullanışlı.

Döküm malzemeye sahip ürün için tıklayabilirsiniz.

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BUFFER Evye Üstü Katlanır Nihale

BUFFER Evye Üstü Katlanır Nihale

Meyve, sebze yıkarken kullanabileceğiniz bu ürün lavabolar için ideal. Sebze ve meyveleri veya bulaşıkları kurutmak için bu ürün kullanılabilir. Şık ve kullanışlı tasarımıyla her eve lazım.

Bu kullanışlı ürün 165 TL.

Boyutları tam lavaboma uygun.

Paslanmaz çelik malzemeye sahip süzgeç için tıklayabilirsiniz.

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BUFFER Tekerlekli Eşya Taşıma Aleti

BUFFER Tekerlekli Eşya Taşıma Aleti

Evde eşyaların yerini değiştirirken zorlanıyorsanız o zaman bu aparata ihtiyacınız var. Pratik şekilde eşyaların yerini değiştirmenizi sağlayacak ürünle ağır olan eşyaları bile taşımak kolaylaşıyor. 

Ürün güzel ve zamanında teslim, teşekkürler.

Bu kullanışlı aletin fiyatı 249 lira. 

Hayatınızı kolaylaştıracak ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Pratik Karpuz Dilimleyici

Pratik Karpuz Dilimleyici

Yazın karpuz yemeye bayılıyoruz. Ama karpuzu kesmesi büyük eziyet. Bu dilimleyici ise karpuz kesmeyi kolaylaştırıyor. Hem eğlenceli hem de kolay karpuz kesmek için bu ürün kaçırılmaz!

54 liralık uygun fiyatıyla kaçırmamanız gereken dilimleyiciyi beğendiyseniz hemen tıklayın.

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Helen's Home Pratik Sıvı Yağ Pompası

Helen's Home Pratik Sıvı Yağ Pompası

Sıvı yağı tenekesinden boşaltmak bazen çok zor oluyor. Bunu kolaylaştırmanın yolu ise bu pompa. Sıvı yağ tenekesine takarak kullanabileceğiniz pratik pompa ile hayatınız kolaylaşacak!

Bu ürün için tıklayın.

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Pratik Salata Kurutucu

Pratik Salata Kurutucu

Salata yapmak için malzemeleri yıkadıktan sonra kurumaları için uzun süre beklemenize gerek yok. Bu kurutucu sayesinde hızlıca sebzeleri kurutabiliyorsunuz. Çevirmeli mekanizması sayesinde suyun iyice süzülmesini sağlamanız mümkün. 

Gayet kaliteli, fiyat performans ürünü.

4,4 litrelik hacme sahip kurutucuyu almak için tıklayabilirsiniz.

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Hamburger Köfte Kalıbı

Hamburger Köfte Kalıbı

Köfteleri press yapmak için bu ürün şart. Hamburger köftesi yapmak istiyorsanız bu ürünü almanız gerek. Kaliteli malzemeye sahip ürünü uzun yıllar kullanabileceksiniz. Mükemmel şekilli köfteler yapmak istiyorsanız bu kalıbı hemen sepete atın!

Fiyat-performans ürünü olan köfte kalıbı 62.90 TL.

Bu aparatla köfteler yapmak için tıklayabilirsiniz.

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Pratik Bebek Cam Rendesi

Pratik Bebek Cam Rendesi

Bebekli evlerin temel ihtiyacı olan bu rende özellikle ek gıdaya başlayan bebekleri olan ebeveynler için hayat kolaylaştırıcı. Bebeğinizin meyvelerini hızlıca püre haline getirmek için bu rendeyi kullanabilirsiniz.

Bebeklere meyve rendelemek için gayet iyi.

Cam malzemesi sayesinde sağlıklı rendeyi satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Pratik Hamur Açıcı

Pratik Hamur Açıcı

Hamur açarken zorlanıyorsanız bu alet tam size göre. 10 saniyede hızlıca mantı yapabileceğiniz hamur açıcı ile hamuru açıp daha sonra güzel bir şekilde kapatmak mümkün. 

Güzel kaliteli bir ürün.

Kullanışlı hamur açıcı sayesinde hem hızlı hem de düzgün mantılar yapabiliyorsunuz. Bu ürünü almak için tıklayın.

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Safestore Pratik Sıcak Kase Tutucu

Safestore Pratik Sıcak Kase Tutucu

Sıcak kase veya fırın tepsisi tutmak istiyorsanız bu tutacağa ihtiyacınız var. Bu tutucu ile mutfakta hayat kolaylaşıyor. Sıcak tabakları taşırken işinize yarayacak bu ürünle çok rahat edeceksiniz. 

64 liralık bu ürün her eve lazım!

Bu ürünü hemen almak için tıklayın.

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Süper Çevirme Kollu Pratik Doğrayıcı

Süper Çevirme Kollu Pratik Doğrayıcı

Evde gıdaları hızlıca rendelemek için bu doğrayıcı ideal. Pratik kolu ile rendeleme işlemi yapabileceğiniz doğrayıcının 3 farklı başlığı var. İnce veya orta rendeleme yapmak için bu ürünü kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde oldukça pratik.

249 liralık doğrayıcıyı satın almak için tıklayın.

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Pratik Kurabiye Ruleti

Pratik Kurabiye Ruleti

Pratik bu kurabiye kalıbı sayesinde kurabiye yaparken tek tek uğraşmanıza gerek yok. Kurabiye yapmayı kolaylaştıran ürünle hamuru yapın, şekil vermeyi bırakın o sizin yerinize yapsın!

Ucuz bu ürün sadece 49.99 lira.

Sürekli kurabiye yapan biriyseniz hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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