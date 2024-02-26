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Küçük Bir Yatak Odasına Sahipseniz Bu Ürünler Tam Size Göre!

etiket Küçük Bir Yatak Odasına Sahipseniz Bu Ürünler Tam Size Göre!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 13:38

Evde odaları yeterince büyük olmayanlar için bu ürünler ideal. Dar alanları daha kullanışlı hale getiren bu ürünler sayesinde yeriniz artacak. Gelin evinize alan kazandıracak ürünler nelermiş bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Cisoles El Çantası Düzenleyici

Cisoles El Çantası Düzenleyici

6 bölmesi olan düzenleyici ile çantalarınız çok daha düzenli duruyor. Dolabınıza asarak kullanabileceğiniz düzenleyici şeffaf olduğu için içindeki çantaları kolayca görebiliyorsunuz.

Yatak odanızı düzene sokan ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Tekerlekli Araba Depolama Arabası

Tekerlekli Araba Depolama Arabası

Yatak odanız çok küçükse dar alanlara uygun depolama ürünleri tam size göre. Tekerlekleri sayesinde her yere kolayca taşımak mümkün. Küçük ama depolama alanı oldukça fazla olan ürünü kaçırmamak için tıklayın.

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Hmlike Yatak Altı Saklama Kutuları

Hmlike Yatak Altı Saklama Kutuları

Hurçlar evde depolama için en çok kullanılan ürünler. Kapaklı yapısıyla içindeki kıyafetleri koruyan kutuları ister yatak altına isterseniz dolapların içine saklayabiliyorsunuz. 

Ürün gayet güzel ve kaliteli. Boyu uzun, eni orta yükseklikte. Bazanızın altına rahatlıkla koyabilirsiniz.

Bu ürünün fiyatı 335 TL.

3'lü gelen hurçları hemen almak için tıklayın.

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Kapı Arkası Rafı

Kapı Arkası Rafı

Odanızda pek yeriniz yoksa bu kapı arkası depolama alanı ideal. Üstünde bir raf ve 10 askılık bulunuyor. Odanıza düzen getiren kapı arkası rafı baya bir eşyayı ortadan kaldıracak nitelikte. 

Bu kapı arkası ürünün fiyatı 1.258 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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KCTOT Yatak Yanı Komodin

KCTOT Yatak Yanı Komodin

Dar alanlara kolayca sığan komodin hem depolama alanı sunuyor hem de çok şık duruyor. Dar-uzun modeliyle kolayca sığabilen komodinin üstüne telefon gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz. 

Bu şık ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Blumir Yatak Eşya Başlığı

Blumir Yatak Eşya Başlığı

Yatak başına geçirilerek kullanılabilen bu başlığa telefon, kumanda veya kulaklık gibi ürünler sığıyor. Yatakla duvar arasındaki boşluğu da kapatarak yastığınızın düşmesini engelliyor. 

Çıkarılabilir ve yıkanabilir kılıfı satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Ayakkabı Rampası

Ayakkabı Rampası

Ayakkabılarınızı düzgün saklamak istiyorsanız bu rampalar ideal. Her ayakkabı için 2 rampaya ihtiyacınız oluyor. Ayakkabınızı hem ezmeden hem de düzgün şekilde saklayan rampalar kaçmaz.

2 tane gelen bu rampa 84.90 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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HOMEFABE Şeffaf Ayakkabı Kutusu

HOMEFABE Şeffaf Ayakkabı Kutusu

Rampalar benim için yeterli olmaz, bana daha büyük bir şey lazım diyorsanız bu saklama kutuları size uygun olabilir. Şeffaf oldukları için ayakkabınızı bulmak çok kolay. 

10 tane gelen kutuların fiyatı 1.350 TL.

Evinizi düzene sokacak bu kutuları almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Spacesaver Premium Vakumlu Saklama Torbaları

Spacesaver Premium Vakumlu Saklama Torbaları

Saklayacağınız eşyaları küçülterek %80 daha fazla depolama sağlayan vakumlu torbalar 6'lı paket halinde geliyor. Çok daha fazla eşyayı daha küçük alanlarda saklamanıza yardımcı olan torbaları kaçırmayın deriz!

Daha önce aldığım 3 farklı markada vakumlar yarım saat bile sürmeden bozulmuştu. Hiçbir şekilde verim alamadım. Fakat bu vakum torbalarında hiçbir bozulma ya da deformasyon yok, neredeyse 3 ay oldu, vakumda da herhangi bir bozulma olmadı.

198 TL olan vakumlu torbalarla evinize düzen getirmek için tıklayabilirsiniz.

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TLOXO Çorap Saklama Kutusu

TLOXO Çorap Saklama Kutusu

24 bölmeli bu saklama kutusu çoraplar için ideal. Çekmecelerinizin düzenli durmasını istiyorsanız bu kutuları hemen sepete atın. Bu kutuyu sadece çoraplar için değil, aynı zamanda şallar, kravatlar veya kemerler için de kullanmanız mümkün.

Kullanışlı, spor diz altı çoraplar bile sığıyor.

Bu kutuyu beğendiyseniz hemen tıklayarak alabilirsiniz.

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JIUYOTREE Giyim Rafı

JIUYOTREE Giyim Rafı

110 cm'lik bu raf dar alanlar için ideal. Çok yer kaplamayan rafa bir sürü eşya sığdırmanız mümkün. Elbiseler, paltolar, etekler veye gömlekler için kullanılabilen rafın alt basamağına da ayakkabılarınızı veya çeşitli kutularınızı koyabilirsiniz.

799 TL'lik rafı hemen sepete atmak için tıklayın.

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BrilliantJo Asma Raf

BrilliantJo Asma Raf

Dolabınızda size ekstra yer kazandıracak asma rafın 5 tane bölmesi var. 30 x 30 x 108 cm boyutlarındaki bu ürünü askılık kısmına asabiliyorsunuz. Formu kumaş olan raf oldukça kaliteli. Yanında da 3 ayrı file cebi olan rafı almak için tıklayın.

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Askı Kancası

Askı Kancası

20 tane gelen askı kancasına gömlek, çanta gibi ürünler asmak mümkün. Dolap içini çok daha düzenli hale getirecek kancalar 79 TL. Sağlam plastikten üretildiği için oldukça dayanıklı. 

Hayat kurtaran aparatlardan…

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Özlem Toys Şeffaf Dolap Çekmece İçi Sütyen Düzenleyici

Özlem Toys Şeffaf Dolap Çekmece İçi Sütyen Düzenleyici

8 tane bölmesi olan düzenleyici, sütyenler için ideal bir düzenleyici. Bunun dışında çocuk kıyafetleri, iç çamaşırları, çorap veya eşarplar için de kullanabileceğiniz düzenleyiciyi çamaşır makinesinde yıkamak mümkün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Wotendy Raf Ayırıcı

Wotendy Raf Ayırıcı

4 tane gelen bu raf ayırıcı ile dolaplarınız çok daha düzenli görünecek. Her dolaba uyan ayırıcılarla istediğiniz kıyafetlerinizi düzene sokmanız mümkün.

290 TL olan bu ürünü kaçırmamak için tıklayın.

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