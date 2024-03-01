BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Elektronik Ürünler

Kıyafetlerinizi kolayca pürüzsüz hale getirmek için buharlı ütü ideal. Tutma kolu sayesinde kolayca kullanılabilen ütünün püskürtme açısını siz kontrol edebiliyorsunuz. Kıyafetlerinizi askıda ütüleyebileceğiniz ütü işinizi kolaylaştıracak.

Ütü performansı olarak henüz çok kullanma şansım olmadı, ama suyunu kendi kendine alması bile çok keyif verici. Bırakıp izlemek kalıyor. Ürün renk, model olarak şirin. Katlansaydı tadından yenmezdi. Yine de gayet başarılı bir ürün. Hahh bi de hem kapanan, hem şarjlı, hem suyunu kendi kendine alan, hem iyi ütüleyen bir model çıksa ne güzel olur.