Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Elektronik Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Elektronik Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:30

Elektronik ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor. Herkese lazım bazı elektronik ürünleri sizler için derledik. Gelin bakalım hayat kolaylaştıran elektronik ürünler nelermiş...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

TCL Tab 10L 2GB 32GB WiFi 10.1" Tablet

TCL Tab 10L 2GB 32GB WiFi 10.1" Tablet

Tablet almak istiyorsanız bu ürün kaçmaz. Tam bir fiyat-performans ürünü olan tableti ister kendinize ister çocuklarınıza alabilirsiniz. 2 GB RAM'e sahip tablet günlük işler için ideal bir ürün.

Şu an %3 indirimli olan tablet 2.599 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Hakopro H96 Mini Android 11.0 1080P Taşınabilir Projeksiyon Cihazı

Hakopro H96 Mini Android 11.0 1080P Taşınabilir Projeksiyon Cihazı

Gittiğiniz her yere projeksiyon cihazınızı götürmek istiyorsanız taşınabilir bu model tam size göre. Birçok cihazla uyumlu projeksiyonla istediğiniz dizi, film ya da maçları çok daha geniş ekranda izleyebiliyorsunuz. Gün ışığında bile net görüntü sunan cihazı hemen almak için tıklayın.

Gayet güzel, ev için yeterli. İhtiyacımı karşıladı benim, sadece harici bir hoparlör gerekebilir özellikle dış ortamda.

HEPSİBURADA

Apple AirPods 2. Nesil Kulaklık

Apple AirPods 2. Nesil Kulaklık

Kaliteli kulaklık arayanların ilk tercihlerinden olan AirPods kristal netliğinde ses sunuyor. Çok kolay bağlanan kulaklıkla bir şeyleri izlemek çok rahat. Apple kulakılık üzerine dokunarak kontrol edilebiliyor.

Bu kulaklık şu an 3.679 TL.

Kaliteli kulaklık, ses çok net. Telefon ve tablete hemen bağlanıyor (şarj kutusundayken kapağı açınca)... Apple tv ve pc ye de sorunsuz bağlandı. Ses çok iyi, aşırı memnun kaldım. Artı HB çok hızlıydı, 1 günde geldi teşekkürler.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Bluetooth bağlantısıyla sesli görüşme yapabileceğiniz akıllı saat hayatınızı kolaylaştırıyor. 100'den fazla spor modu olan akıllı saat sağlık verilerini de takip ediyor. Uyku takibi ve stres yönetimi de yapılabiliyor.

Suya da dayanıklı akıllı saat için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A15

128 GB dahili hafızası olan Samsung Galaxy A15 performansı sevilen ürünlerden. 6,15 inç ekrana sahip telefonun pil gücü 5000 mAh. Kamera çözünürlüğünden memnun olunan Samsung Galaxy A15'in parmak izi okuyucusu da var. 

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

40 saate kadar kablosuz müzik dinlemeye imkan veren kulaklık 2 saate şarj oluyor. 5 dakika hızlı şarj ederek 3 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Hızlıca bağlanıp uzun süre müzik dinlemek için JBL kulaklık kaçmaz!

Bu kulaklık 1.538 TL.

Mavi rengiyle şık kulaklık için hemen tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Deji Powerbank

Deji Powerbank

Artık herkese bir powerbank lazım. 20000 mAh pil gücü olan powerbank her zaman yanınızda olacak. Çantanıza atıp istediğiniz yere taşıyabileceğiniz cihaz 719,80 TL. 

Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box

Televizyonunuzu akıllı televizyona dönüştüren Mi Box ile tüm platformlar elinizin altında oluyor. Canlı görüntüsüyle izlediğiniz her şeyin çok daha net görünmesini sağlayan cihazı hemen sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Grundig Jam + Black Bluetooth Hoparlör

Grundig Jam + Black Bluetooth Hoparlör

Yüksek sesle müzik dinlemeyi seven herkese lazım hoparlörü istediğiniz her yere götürmeniz mümkün. Müzik hiç susmasın istiyorsanız ihtiyacınız Grunding hoparlör. Suya dayanıklı hoparlörü dışarıda da kullanmanız mümkün.

599 TL'lik hoparlörü hemen satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Anker Eufy Security IP Kamera

Anker Eufy Security IP Kamera

360 Derece dönebilen kameranın gece görüşü var. Evcil hayvanları ve insanları algıyalan kamera ile evde her şey kontrolünüzün altında! Hareketi algıladığında hemen kamera kaydına başlayan cihaz ile iletişim kurmak da mümkün.

Şüpheli hareketler olduğunda bildirim gönderen kamerayı satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yumatu 32" 81 Ekran Uydu Alıcılı HD Android Smart LED TV

Yumatu 32" 81 Ekran Uydu Alıcılı HD Android Smart LED TV

Dizi ve film izleme zevkinizi artıracak televizyonun 1366 x 768 ekran çözünürlüğü var. 3 tane HDMI girişi olan akıllı televizyonun ayrıca 1 tane de USB girişi var.

4.553 TL'lik uygun fiyatıyla kaçırmamanız gereken televizyon için tıklayın.

HEPSİBURADA

Daewoo DK1700 K Dikey Kablolu Süpürge

Daewoo DK1700 K Dikey Kablolu Süpürge

Dikey süpürge almayı planlıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Şu an %6 indirimde olan süpürgenin fiyatı 789 TL. Toz torbasız süpürge işinizi kolaylaştıracak. 800 Watt motor gücüne sahip süpürgenin 78 dB sesi var.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Homend Ironpower 1164H Buharlı Ütü

Homend Ironpower 1164H Buharlı Ütü

Kıyafetlerinizi kolayca pürüzsüz hale getirmek için buharlı ütü ideal. Tutma kolu sayesinde kolayca kullanılabilen ütünün püskürtme açısını siz kontrol edebiliyorsunuz. Kıyafetlerinizi askıda ütüleyebileceğiniz ütü işinizi kolaylaştıracak. 

Ütü performansı olarak henüz çok kullanma şansım olmadı, ama suyunu kendi kendine alması bile çok keyif verici. Bırakıp izlemek kalıyor. Ürün renk, model olarak şirin. Katlansaydı tadından yenmezdi. Yine de gayet başarılı bir ürün. Hahh bi de hem kapanan, hem şarjlı, hem suyunu kendi kendine alan, hem iyi ütüleyen bir model çıksa ne güzel olur.

1000 ml'lik su haznesine sahip ütüyü hemen sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Koltuk ve halıları yıkarken bir makineye ihtiyacınız varsa bu ürünü deneyebilirsiniz. Kuru ve ıslak vakumlu elektrik süpürge yapan makineyle kanepeleri, halıları, kilimleri ve otomobil içlerini temizlemek mümkün. Ürünün 1400 ml temiz ve 1200 ml kirli su deposu bulunuyor. 

Çekim gücü falan gayet iyi. Yıkaması da aldığın deterjana bağlı bence, dün sipariş verdim bugün geldi.

3 metrelik güç kablosu bulunan makineyi sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Md Sweet Cat Oda Kokusu Nemlendirici

Md Sweet Cat Oda Kokusu Nemlendirici

Kedi figürlü bu ürün oda kokusu ve hava nemlendiricisi olarak kullanılabiliyor. Gece lambası olarak da kullanılabilen ürünün led ışıkları var. Evinize tarz katacak bu ürün kaçmaz!

Nefes aldığınız havanın kalitesini artıran nemlendiriciyi almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?