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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Oyuncak Çeşitleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Oyuncak Çeşitleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 16:18

Çocuklardan büyüklere herkese uygun oyuncak çeşitleri bulunuyor. Bu oyuncaklardan en güzellerini sizler için seçtik. Hem kendinize hem çocuklarınıza alabileceğiniz oyuncaklar için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LEGO DUPLO Buharlı Tren Eğitici Oyuncak Yapım Seti

LEGO DUPLO Buharlı Tren Eğitici Oyuncak Yapım Seti

59 parça olan yapım seti 2 yaş üzeri çocuklara uygun. Çocuklarınızın eğlenirken motor becerilerinin de gelişmesini sağlayan bu set küçük çocukların çok ilgisini çekiyor. Eğlenceli bu oyun ile çocuklarınız saatlerce vakit geçirecek.

İçinde figürler de bulunan seti hemen sepete atmak için tıklayın.

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LEGO® Avatar Toruk Makto ve Ruhlar Ağacı

LEGO® Avatar Toruk Makto ve Ruhlar Ağacı

1212 parçalık bu set Avartar filmini sevenlere özel bir set. Avatar'daki meşhur Ruhlar Ağacı'nın da yer aldığı set 12 yaş ve üzeri herkes için uygun. İçindeki figürlerle uzun süre vakit geçirebileceğiniz lego setini ister kendinize ister çocuğunuza alabilirsiniz.

%3 indirimle 2.490 TL'ye düşen seti kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO Classic Yaratıcı Canavarlar Oyuncak Yapım Seti

LEGO Classic Yaratıcı Canavarlar Oyuncak Yapım Seti

4 yaş ve üzeri için uygun set 140 parçadan oluşuyor. Yaratıcı Canavarlar serisi olan sete çocuklar bayılıyor. Setin içinde 5 canavar oyuncağını yaratmak için her şey var. Küçük çocukların severek oynayacağı seti hem kurarken hem de oynarken vakit nasıl geçiyor anlaşılmıyor.

Bu oyuncak %11 indirimle 209 TL'ye düşüyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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LEGO® | Disney Princess Muhteşem Macera Kalesi

LEGO® | Disney Princess Muhteşem Macera Kalesi

698 parçadan oluşan set Disney hayranlarının bayılacağı bir set. Princess Muhteşem Macera Kalesi ile oynamaya çocuklarınız bayılacak. 6 yaş üzeri çocuklara uygun seti çocuklarınıza hediye alabilirsiniz.

Şu an bu set %10 indirimde. 1.815 TL olan prenses kalesi için tıklayabilirsiniz.

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Barbie ve Köpekçikleri Oyun Seti

Barbie ve Köpekçikleri Oyun Seti

3 yaş üzeri için uygun set %25 indirimle 268 TL'ye düşüyor. 2 yavru köpekle gelen Barbie'nin aksesuarları ile oyun kurmak eğlenceli hale geliyor. Kabına soğuk su koyduğunuzda köpeğinizin yüzü kirleniyor. Ilık su koyulduğunda ise yüzü düzeliyor.

Bu Barbie oyuncağını almak için tıklayın.

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Hot Wheels Hız Rampalı Tır

Hot Wheels Hız Rampalı Tır

Araba oyunlarını seven her çocuğa alınabilecek en güzel hediyelerden biri olan Hot Wheels'lerin bu rampalı tırı piste dönüşüyor. Taşıyıcı tır, 20'den fazla araç taşıyabiliyor. Arka kapağın kilidini açtığınızda taşıyıcı tırınız piste dönüşüyor.  

İçinde 1 tane Hot Wheels araçla gelen oyuncak için tıklayın.

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Fisher-Price Eğlen&Öğren Neşeli Piyano

Fisher-Price Eğlen&Öğren Neşeli Piyano

6-36 aylık bebeklere alabileceğiniz piyano sayesinde çocuklarınız çok eğlenecek. 4 farklı oyun modu olan piyano hem ışıklı hem sesli. Gerçek müzik notaları çalabilen piyano aynı zamanda ördek ve inek sesi de çıkarıyor.

Yanınızda götürmek için taşıma kulpları olan piyano için tıklayın.

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Mattel Games DOS Kart Oyunu

Mattel Games DOS Kart Oyunu

Ailecek oyun oynamak istiyorsanız bu kart oyunu ideal. 7 yaş üzeri için uygun kart oyunu ile birlikte çok güzel vakit geçirebileceksiniz. Rekabet arttıkça eğlencenin de artacağı oyunla akşamları hiç olmadığı kadar zevkli!

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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MEGA Pokémon Kinetik Pokemon

MEGA Pokémon Kinetik Pokemon

12 yaş ve üzeri için uygun olan pokemon yetişkinler için tasarlanmış bir model. Mekanik bu yapı seti sonunda müthiş bir Pikachu'nuz olacak. Kendi oyuncağınızı kendiniz yapacağınız bu oyuncağın kolunu çevirdiğinizde kuyruğunu sallıyor ve koşuyor.

Hareket eden taşlı yolu inşa edeceğiniz oyuncak için tıklayın

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HJM25 | Star Wars Grogu3.0

HJM25 | Star Wars Grogu3.0

Star Wars hayranı herkesin en sevdiği oyuncak olacak bu ürün kocaman. Sarılıp uyumak ya da koleksiyon ürünü olarak sergilemek için bu oyuncağı alabiliyorsunuz. Gözlerini kırpan, elini hareket ettiren konuşan Yoda bebeğini kendiniz için alabileceğiniz gibi bir sevdiğinize de hediye edebilirsiniz.

Hareket ediyor. Eli hareket ediyor ve konuşuyor. 

Bu oyuncağı beğendiyseniz tıklayın.

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Fisher Price Eğitici Geveze Oyun Telefonu

Fisher Price Eğitici Geveze Oyun Telefonu

Sürüklenebilir bu telefon çocukların çok ilgisini çekiyor. Bebeğinizin sürükleyerek istediği yere götürebileceği oyun telefonu, telefon sesleri de çıkarıyor. Gözleri de hareketli oyuncakla bebekler çok eğleniyor.

Ürün mükemmel. Kalitesine diyecek bir şey yok, keşke ipi biraz daha uzun olsaydı.

%15 indirimli hali 249 TL olan telefon oyuncağa çocuğunuz bayılacak. Oyun telefonunu hemen sepete atmak için tıklayın.

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Fisher-Price Sevimli Fil Uyku Arkadaşı

Fisher-Price Sevimli Fil Uyku Arkadaşı

Bebeğinizi rahatlamak için bir uyku arkadaşına ihtiyacı varsa bu oyuncak ideal. Sevimli fili bebeğiniz her gittiği yere götürecek. Evde ya da seyahat ederken bebeğinizin yanında olacak bu arkadaş 10 dakika boyunca sakinleştirici titreşimler yayıyor. 

Bebeğinizin duyma ve dokunma duyularını harekete geçiren fil arkadaşı almak için tıklayın.

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Harry Potter Sırlar Odası Serisi Bebekleri

Harry Potter Sırlar Odası Serisi Bebekleri

Sirius Black figürü olan bu ürün Harry Potter hayranlarının bayılacağı bir oyuncak. Bu figürü, Sirius Black hayranı olan herkesin alması gerekiyor. Bütün figürleri biriktirerek kendi koleksiyonunuzu oluşturabilirsiniz. 

Filmdeki modeline uygun hazırlanan bebeği satın almak için tıklayın.

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Little People Collector Stranger Things Castle Byers Özel Seri Seti

Little People Collector Stranger Things Castle Byers Özel Seri Seti

13 yaş üzeri için uygun bu sette Stranger Things figürleri var. Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will ve Demogorgon figürleri olan setin her biri 6 cm uzunluğunda. 

Şu an bu set %25 indirimde. 775 liralı bu seti almak için tıklayabilirsiniz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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MEGA Hot Wheels Smash N Crash Gunkster

MEGA Hot Wheels Smash N Crash Gunkster

84 parçalık oyuncak modelinin çarpışma için geri çek özelliği var. Hayranların en sevdiği Hot Wheels modeli olan bu arabanın çarpma anında parçaları uçuyor. Sürücü koltuğuna yerleştirilebilen 1 adet sürücü figürü de var. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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