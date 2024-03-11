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Baharın Neşesini ve Tazeliğini Teninizde Hissettirecek En Beğenilen Parfümler

etiket Baharın Neşesini ve Tazeliğini Teninizde Hissettirecek En Beğenilen Parfümler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 14:29

Baharın gelişiyle parfüm kokuları da değişiyor. Üzerinizde bahar ve yazı taşıyacağınız çiçek notalarından oluşan parfümleri sizler için derledik. Bu parfümleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Burberry Touch For Men

Burberry Touch For Men

Sofistike bir kokusu olan Burberry parfüm, çiçeksi ve odunsu kokuları bir araya getiren eşsiz parfümlerden. Ferah bir kokusu olan parfüm günlük olarak kullanmaya uygun. Şişesi de kokusu kadar güzel parfümün kokusu sizi mest edecek!

Erkeklere özel parfüm 2.370 TL. 

Bu parfümü satın almak için tıklayın.

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Lacoste Pour Femme Kadın Parfüm

Lacoste Pour Femme Kadın Parfüm

90 ml'lik kadın parfümü önce şişesine aşık ediyor. Tüm cilt tiplerine uygun parfümün kokusunu her duyan parfümünüzün markasını soracak. Ferah kokusu ile sizi rahatsız etmeyecek parfüm denemeye değer!

Temiz tene ve kıyafete sıkarak kullanabileceğiniz ürün için tıklayın.

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Michael Kors Sexy Amber EDP Kadın Parfüm

Michael Kors Sexy Amber EDP Kadın Parfüm

100 ml'lik şişede satılan kaliteli parfüm kokusuna hayran bırakıyor. Taze portakal ve turunçgil kokuya sahip parfüm ile mis gibi kokacaksınız. İçeriğindeki beyaz çiçekler ise bu parfümü daha feminen hale getiriyor.

Misk otu ve sandal ağacı kokularının baskın olduğu parfümü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger Tommy Girl EDT Kadın Parfüm

Tommy Hilfiger Tommy Girl EDT Kadın Parfüm

Tommy Girl'ün kalıcılığı gün içinde oldukça yeterli. Kamelya çiçeği ve elma özlerinin birleşimi ile meydana gelen parfüm tam yazlık bir koku. Çiçek gibi kokmak istiyorsanız aradığınız parfüm bu olabilir. 

Bu ürünün fiyatı 1.516 TL.

Bu ürünü hemen denemek için tıklayın.

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Paco Rabanne Olympea EDP Kadın Parfüm

Paco Rabanne Olympea EDP Kadın Parfüm

80 ml şişesiyle sizin için yeterli olacak parfüm kokusuyla herkesin beğendiği bir seçenek. Meyvemsi bir çiçek kokusu olan parfüm artık favori parfümünüz olacak. Ferahlatıcı kokusuyla herkesin beğeneceği parfümü hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu parfümün fiyatı 4.299 TL.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kenzo 300471210-40685 Flower By Kenzo EDP Parfüm

Kenzo 300471210-40685 Flower By Kenzo EDP Parfüm

Günlük için ideal parfümlerden olan Kenzo, tüm cilt tipleri için uygun. Çiçeksi kokulardan olan parfüm herkesin sevebileceği bir koku. Hafif olarak nitelenen parfümü bir kere alınca hep kullanmak isteyeceksiniz.

Bu parfümü satın almak için tıklayın.

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Invictus Edt Erkek Parfüm

Invictus Edt Erkek Parfüm

200 ml'lik erkek parfüm şişesi farklı tasarımıyla çok şık duruyor. Kalıcı etkisiyle gün boyu kıyafetlerinize ve teninizde kalacak parfüm 4.640 TL. 

Erkeksi ve baharatlı bir koku olan parfüm odunsu bir kokuya sahip. Ferahlatıcı bir kokuya sahip parfümü ister kendinize ister sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz.

Bu kokuyu merak ediyorsanız tıklayın.

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Hugo Boss The Scent For Her EDP Kadın Parfüm

Hugo Boss The Scent For Her EDP Kadın Parfüm

Derin ve karmaşık bir koku olan Hugo Boss, ideal bir hediye seçeneği. Ballı şeftali, Frezya çiçeği ve yoğun kavrulmuş kakao ile ortaya çıkan kokusuyla herkesin beğenebileceği bir ürün. Cazibesini zaman içinde daha da ortaya çıkaran koku şu an 2.615 TL. 50 ml'lik şişeye sahip parfümü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Elizabeth Arden White Tea Edt Sprey Parfüm

Elizabeth Arden White Tea Edt Sprey Parfüm

Sprey olarak kullanılabilen parfüm ilk çay yudumundan alınan keyiften ilham alınmış. Duyuları anında harekete geçiren uzun süre kalıcı parfüm, 100 ml kapasiteli. İtalyan Mandalin, Adaçayı gibi üst notaları olan parfümün orta notasında ise Beyaz Çay özü var.

Bu parfüm için tıklayın.

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DKNY Be Delicious EDP 100 ml Kadın Parfüm

DKNY Be Delicious EDP 100 ml Kadın Parfüm

Meyveli kokusuyla etkili kadın parfüm çiçeksi, ferah kokularıyla çok sevilen bir ürün. Günlük kullanabileceğiniz parfüm size çok yakışacak! Şişesi de orijinal olan parfüm egzotik çiçeklerle meyveli kokuları birleştiriyor.

Ürün orijinal ve gerçekten bu koku çok güzel. Kargo süreci de sorunsuz.

Bu eşsiz kokuyu almak için tıklayın.

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Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Şık parfüm şişesi olan Lancome La Vie Est Belle, Fransa'nın önde gelen 3 parfüm tasarımsının tasarladığı bir ürün. İçeriğindeki çiçeklerle her sıktığınızda bahar gibi kokacağınız parfüm hafif ve hoş bir koku. Portakal çiçeği, yasemin gibi çiçeklerden olan parfüm her gün kullanacağınız bir koku olacak.

Olağanüstü bu koku için tıklayabilirsiniz.

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Versace Bright Crystal Edt 200 Ml Kadın Parfüm

Versace Bright Crystal Edt 200 Ml Kadın Parfüm

Kristal şişede satışa sunulan parfüm klasik kadınların bayılacağı bir ürün. Gün içinde kalıcılığı yeterli parfümün meyve kokuları baskın. Tatlı çiçeksi parfüm zamansız bir ürün.

Parfüme bayıldım, istediğim temiz çiçeksi kokuya sahip. Amazon satıcısından aldığım için gönül rahatlığıyla aldım.

Beğenip denemek için buraya tıklayın.

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Clinique Happy Perfume Spray Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Clinique Happy Perfume Spray Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Yumuşak dokusu ve zengin içeriğiyle alabileceğiniz parfüm tüm cilt tiplerine uygun. Çiçeksi ve meyveli esansları olan parfüm günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. 

3 ana kokunun birleşimiyle oluşan parfüm 2.499 TL.

Çiçeksi ve canlı kokuların buluştuğu parfümü sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Davidoff Cool Water Women Edt 100 Ml Kadın Parfüm

Davidoff Cool Water Women Edt 100 Ml Kadın Parfüm

Okyanus tazeliğini kıyafetlerinizde hissetmek istiyorsanız bu parfümü almalısınız. Bağımsız kadınlar için yaratılan parfüm böğürtlen, ayva, Lotus çiçeği, Sandal Ağacı gibi birçok esansın birleşiminden meydana gelmiş. 

Biraz keskin.

Farklı kokuları sevenler için ideal parfümü almak için tıklayın.

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Jean Paul Gaultier Classic EDT 100 ml Kadın Parfüm

Jean Paul Gaultier Classic EDT 100 ml Kadın Parfüm

Özel kokusu sizi herkesten ayıran parfümü uzun yıllar kullanabilirsiniz. İçeriğiyle cilde zarar vermeyen parfüm, gülün ve portakal çiçeğinin mükemmel uyumundan yapılmış. Bu parfümü günlük olarak kullanmanız mümkün.

Kalıcı etkisini gün boyu hissettiren parfümü almak için tıklayın.

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