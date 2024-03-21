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Bir Sonraki Aile Tatilinize Şimdiden Hazırlık Yapmak İstiyorsanız Hemen Kapmanız Gereken 12 Ürün

etiket Bir Sonraki Aile Tatilinize Şimdiden Hazırlık Yapmak İstiyorsanız Hemen Kapmanız Gereken 12 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 13:58

Bahar Fırsatları, Amazon'da devam ediyor. Yaza az kalmışken tatil için gerekli şeyleri daha ucuza almak için bu indirimler kaçmaz! Ailecek gideceğiniz tatil için gerekli olanları almak istiyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bluefox Dijital Bavul Tartısı

1. Bluefox Dijital Bavul Tartısı

Uçakla her seyahat edeceğinizde 'Acaba bavulum fazla mı çıkacak?' endişesi taşımaktan yorulduysanız o zaman ihtiyacınız bu bavul tartısı. Hassas şekilde ölçüm yapan tartının kapasitesi 50 kg. LCD ekranı sayesinde kolayca okuyabileceğiniz tartının fiyatı şu an 269 TL.

Uçak ile seyahat edenlerin mutlaka yanında olması gereken bir ürün. Aldığım üründen şimdilik memnunum, resimde gördüğüm ile aynısı ve kullanışlı.

Hafif olduğu için kolayca taşınabilen tartıyı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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2. American Tourister Novastream Spınner Valiz

2. American Tourister Novastream Spınner Valiz

Ailecek çıkacağınız tatilde kaliteli ve geniş bir bavula ihtiyacınız var. 77 cm boyutundaki bu valizin rengi çok güzel. Şık tasarımı ve rahat kullanımı ile uzun yıllar yanınızda olacak valiz indirimlerden kaçırılmayacak bir fırsat.

Şu an bu valiz %10 indirimde. İndirimli hali 7.468 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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3. Monopoly Dünya Turu

3. Monopoly Dünya Turu

Tatilde ailecek bir şeyler oynamak istiyorsanız kutu oyunları ideal. Monopoly Dünya Turu hem çocukların hem yetişkinlerin severek oynacağı bir oyun. Beraber eğlenceli anlar geçirmek için hazır indirimdeyken bu kutu oyununu sepete atın.

%20 indirime girmiş Monopoly 653 TL. Hemen almak için buraya tıklayın.

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4. Tommy Hilfiger Unisex Sunglasses

4. Tommy Hilfiger Unisex Sunglasses

Tatilde olmazsa olmaz şeylerden biri güneş gözlükleri. Tatil planınız varsa ilk almanız gerekenler gözlükler. Tüm ailenize gözlük almak istiyorsanız indirimleri kaçırmamalısınız. İndirimlerle bu gözlük 2.022 TL'ye düşüyor.

Bu gözlüğü beğendiyseniz hemen almak için tıklayın.

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5. Arena Spider Yüzücü Gözlüğü

5. Arena Spider Yüzücü Gözlüğü

Tatildeyken denize ya da havuza girmeyi planlıyorsanız gözlük sizin için şart! Yüzerken kolaylık sağlayan gözlük su geçirmez yapısı sayesinde su içinde sizi rahat ettiriyor.

%6 indirime giren gözlüğün fiyatı 348,99 TL.

Ürünün en önemli özelliği ayarlaması çok kolay.

Yazın yüzücü gözlüğü olmadan denize girmem diyorsanız tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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6. Katlanır Masa Tabure Seti

6. Katlanır Masa Tabure Seti

Tatilde dışarıda vakit geçirmeyi planlıyorsanız bu masa ve sandalye takımını düşünebilirsiniz. Katlanır yapısıyla kolayca her yere sığan set özellikle kamp yapmayı sevenler için ideal. Kamp yapmasanız bile piknik yaparken kullanabileceğinizi takım indirime giren ürünlerden.

İndirimden faydalanmak için hemen tıklayarak alabilirsiniz.

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7. Baseus Compact 10.5W Şarj Cihazı

7. Baseus Compact 10.5W Şarj Cihazı

Tek şarj cihazında 2 giriş bulunan bu ürün seyahatlerde işi kolaylaştırıyor. Aynı anda 2 cihazın şarj olmasını sağladığı için az prizli yerlerde çok kullanışlı oluyor. 

Bu ürün %2 indirimle 229 TL'ye düşüyor.

Kaliteli.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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8. Zojirushi SX-FSE45 Süzgeçli Kapak Vakumlu Termos Bardak

8. Zojirushi SX-FSE45 Süzgeçli Kapak Vakumlu Termos Bardak

0.45 litre kapasitesi olan termos bardak lacivert renginde. Vakumlu kapağı sayesinde dökülmeden rahatça kahvenizi içebiliyorsunuz. Şu an bu ürünün fiyatı 1.097 TL. 

Bahar Fırsatları'nda %8 indirime giren termos bardağı hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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9. Adidas Equipment Taschen Tiro Competition Duffle Çanta

9. Adidas Equipment Taschen Tiro Competition Duffle Çanta

Seyahate giderken bavul taşımak istemiyorsanız bu çanta ideal. İçi oldukça geniş çanta ailenizle yapacağınız kısa seyahatlar için kullanılabilir. 130 litrelik hacmi olan çantanın fermuarlı yan ve iç cebi var.

Kaliteli ancak biraz büyük. Sporcular için daha ideal gibi duruyor.

Bu çanta şu an %16 indirime girmiş. 4.069 TL'lik çantayı kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

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10. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

10. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

1 litrelik termos, çelik malzemeden yapılmış. En dayanıklı termoslardan biri olan Stanley Termos %8 indirimde. Zaten bir Stanley alma hayaliniz varsa şu an tam sırası. İçeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutabilen termosa çay, kahve hatta çorba bile koyabilirsiniz. 24 saate kadar sıcak veya soğuk tutabilen termos ailecek gittiğiniz seyahatlerde yanınızda olacak!

Benim için en iyi termos. Daha önce 1.4 L olanı almıştım. Bunu da uzun yolda kahvemi koymak için aldım. Gerçekten sağlam ve belirtilen sürelerde sıcak yada soğuk tutmakta. Bir de Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 L var yine araç sürerken, kısa doğa yürüyüşlerinde çok kullanışlı.

1.305 TL'ye düşen termosu almak için tıklayın.

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11. Canon 2000D+18-55MM DC III Fotoğraf Makinesi

11. Canon 2000D+18-55MM DC III Fotoğraf Makinesi

Gittiğiniz tatilde her anınızı kaydetmek istiyorsanız bir fotoğraf makinesi şart. Canon'un kalitesini herkes biliyor zaten. Bir fotoğraf makinesi almak istiyorsanız indirimdeyken bu modeli alabilirsiniz. 

%2 indirime giren ürünün fiyatı 16.499 TL.

Amatör olarak kurcalamak için ideal. Fotoğraf çekimi gerçekten çok doyurucu. Video kısmı çokta istenileni vermeyebilir. Ses için harici mikrofon daha sağlıklı olacaktır. Kendi ses alışı telefonlar kadar bile iyi gelmedi bana. Bu arada yanlış anımsamıyorsam maksimum 30 dk sık video çekebiliyorsunuz.

Bu fotoğraf makinesi için tıklayın.

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12. BeSafe iZi Comfort X3 ISOfix Oto Koltuğu

12. BeSafe iZi Comfort X3 ISOfix Oto Koltuğu

Arabayla gideceğiniz tatillerde çocuğunuz varsa o zaman bir araba koltuğu almanız gerekiyor. 9-18 kg için kullanılabilen araba koltuğu çocuğunuzun güvenliğini sağlıyor. 

Şu an güzel bir indirime giren oto koltuğunun fiyatı 9.886 TL.

Üreticisine duacıyız.  Pusetle yolculuklarımız tam bir eziyetti, oğlum asla içinde durmak istemiyordu. Oto koltuğuna geçtiğimizden beri kucak istemiyor. Yüksekliği öyle güzel ki camdan dışarıyı izleye izleye seyahat ediyor. Çok rahat ettiği her halinden belli, iyi ki iyi ki almışız. 

Bu oto koltuğunu almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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