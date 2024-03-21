Bir Sonraki Aile Tatilinize Şimdiden Hazırlık Yapmak İstiyorsanız Hemen Kapmanız Gereken 12 Ürün

Uçakla her seyahat edeceğinizde 'Acaba bavulum fazla mı çıkacak?' endişesi taşımaktan yorulduysanız o zaman ihtiyacınız bu bavul tartısı. Hassas şekilde ölçüm yapan tartının kapasitesi 50 kg. LCD ekranı sayesinde kolayca okuyabileceğiniz tartının fiyatı şu an 269 TL.

Uçak ile seyahat edenlerin mutlaka yanında olması gereken bir ürün. Aldığım üründen şimdilik memnunum, resimde gördüğüm ile aynısı ve kullanışlı.

Hafif olduğu için kolayca taşınabilen tartıyı almak için tıklayabilirsiniz.

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