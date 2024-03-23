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Penti Pijamalarda Büyük Fırsat! 2 Al 1 Öde Kampanyasında Öne Çıkan Pijama Takımları

etiket Penti Pijamalarda Büyük Fırsat! 2 Al 1 Öde Kampanyasında Öne Çıkan Pijama Takımları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 10:20

Çeşit çeşit Penti pijama modelleri var. Penti'nin pijamalarına bayılıyorsanız şimdi almanın tam sırası! 2 Al 1 Öde kampanyası ile istediğiniz pijamalardan 2 tane alıp 1 tane ödeyebileceksiniz. Kampanyalı pijamaları görmek için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Penti Cute Cats Pijama Takımı

Penti Cute Cats Pijama Takımı

Takım bir pijama istiyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Bu takımın üstü kısa kollu bir model. Yumuşak dokusu ile evde size rahatlık sağlıyor. Evde konfor arıyorsanız bu pijama takımını hemen sepete atın!

Üzerinde sevimli kediler bulunan pijamayı almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Penti Bridal Lacy Pijama Takımı

Penti Bridal Lacy Pijama Takımı

Klasik bir pijama takımı istiyorsanız bu model tam size göre. Dantel detaylı pijama takımı beyaz rengiyle çok zarif duruyor. Üstü kısa kollu gömlek ve altı pantolon bu takım çok şık duruyor.

Kampanyalı pijama takımı için tıklayabilirsiniz.

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Penti Black Stripe Pijama Takımı

Penti Black Stripe Pijama Takımı

Şortlu bu takım yaz için ideal. Sade bir takım olan pijama takımının altı siyah şort. Fümeye yakın bir siyah olan tişörtüyle bu takım çok şık. Rahat takımı gece giyebileceğiniz gibi gün içinde de giymeniz mümkün. 

Rahat bir uyku için almanız gereken pijama takımına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Penti Gummy Bear Pijama Takımı

Penti Gummy Bear Pijama Takımı

Ayıcık desenli pijama takımı çok tatlı! Pembe renkli üst ve beyaz altı olan pijama takımı eğlenceli pijamalardan biri. Evde de tarzınızı göstermek istiyorsanız bu takımı alabilirsiniz. 

Pijama takımını beğendiyseniz buraya tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Penti Happy Striped Pijama Takımı

Penti Happy Striped Pijama Takımı

Soft renklere sahip pijama takımı gömlek üst ve pantolon alttan oluşuyor. Beyaz üstüne renkli çizgilerin yer aldığı takım çok güzel duruyor. Rahatlığıyla tercih sebebi bu şık pijama takımını hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla kampanyalı ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Penti Black Dotted Pijama Takımı

Penti Black Dotted Pijama Takımı

Kısa şort ve kısa kollu gömlek üstten oluşan pijama takımı ev için ideal ürünlerden. Günlük giyim için kullanılabilen pijama takımını kendiniz için alabileceğiniz gibi sevdiğiniz birine de hediye etmeniz mümkün. 

Yazlık pijama takımına ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Penti Erkek La Pijama Takımı

Penti Erkek La Pijama Takımı

Şortlu pijama takımı gri şort ve lacivert yazılı üstten oluşuyor. Yaz için uygun şortlu set hem şık hem çok rahat. Modern pijama takımlarından biri olan pijama takımı uyumak için konforlu bir takım. 

Kaliteli takımı almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Penti Think Pink Pijama Altı

Penti Think Pink Pijama Altı

Pembeye bayılanlar bu pantolonu kaçırmasın. Üzerinde tatlı mı tatlı pembe çicekler olan bu takım çok şeker. 2 Al 1 Öde kampanyasından alabileceğiniz pijama altını istediğiniz bir tişörtle takım gibi giyebilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Penti Pembe Gömlek Pantolon Pijama Takımı

Penti Pembe Gömlek Pantolon Pijama Takımı

Powerpuff Girls hayranıysanız bu takım tam size göre. Gömlek ve pantolondan oluşan takım pembe renginde. Rahat ve eğlenceli takım çok konforlu. Gün içinde evde rahat etmek istiyorsanız bu takımı mutlaka sepete atın deriz!

İndirimden aldım, iyi ki almışım. Çok güzel kalitede.

Lisanslı bu takımı almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Penti Bridal Pijama Üstü

Penti Bridal Pijama Üstü

Kırık beyaz pijama üstü çok şık duruyor. Saten kumaş üst şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor. Atlet formundaki pijama üstü gelin koleksiyonundan bir parça. Yumuşacık ürünü istediğiniz altlarla kombinlemeniz mümkün. 

Zarif görünümlü üstü almak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Penti Erkek Batman Pijama Takımı

Penti Erkek Batman Pijama Takımı

Batman hayranlarının seveceği pijama takımı siyah rengiyle çok şık duruyor. Tişörtünde Batman logosu bulunan takım üzerinizde çok güzel duracak. İster kendinize ister sevdiklerinize alabileceğiniz takım çok kaliteli!

Eşime aldım, çok beğendik. Kendi bedeninizi alabilirsiniz, kargo da hızlıydı.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Penti Base Gömlek Pijama Takımı

Penti Base Gömlek Pijama Takımı

Zebra desen pijama takımı %100 pamuk kumaştan üretilmiş. Beyaz üzerine kahverengi çizgili deseniyle çok şık duran takım aynı zamanda oldukça rahat. Takım olduğu için kombinlemenize gerek kalmayan pijama ile gün boyu çok güzel olacaksınız.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla kampanyalı ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Penti Barbie Pijama Takımı

Penti Barbie Pijama Takımı

Pembe renkli altı ve Barbie logolu üstüyle bu takım çok şık! Evde hep şık olmak istiyorsanız bu takımı kaçırmayın. Pembe rengini sevenlerin mutlaka alması gereken takımı satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Penti Gri Pijama Takımı

Penti Gri Pijama Takımı

Şortlu bu takım gri rengiyle çok güzel duruyor. Modern bir pijama takımı arıyorsanız bu takımı düşünebilirsiniz. Sadeliği şıklıkla buluşturan takım rahat ve hafif. Rahat bir uyku çekmek istiyorsanız hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Penti Mama Printed Gecelik

Penti Mama Printed Gecelik

Pijama takımı yerine gecelik almak istiyorsanız bu geceliği inceleyebilirsiniz. Yaz için ideal geceliği üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz. Tarz sahibi olanların hemen sepete atması gereken geceliği almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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