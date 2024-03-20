Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Gününüz Bilgisayar Başında Geçiyorsa Boyun Ağrıları Yaşamadan Önce Almanız Gereken İndirimli Monitörler

etiket Gününüz Bilgisayar Başında Geçiyorsa Boyun Ağrıları Yaşamadan Önce Almanız Gereken İndirimli Monitörler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 10:48

Bilgisayarla sürekli işiniz varsa monitör almak sizin için şart. Hazır indirime girmişken bir monitör alayım diyorsanız sizin için indirime giren monitörleri derledik. Gelin bu önerilere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Samsung Odyssey G5 G55C QHD 165 Hz Kavisli Oyun Monitörü

Samsung Odyssey G5 G55C QHD 165 Hz Kavisli Oyun Monitörü

27 inç ekrana sahip Samsung Odyssey oyun monitörü oyun oynarken çok işinize yarayacak. Full HD'ye göre 1,7 kat daha fazla piksel yoğunluğu sağladığı için en net görüntüler onda! 

Oyun oynamak için bir monitör arıyorsanız bu ürünü indirimdeyken kaçırmayın. Şu an %15 indirimde olan monitörün fiyatı 7.599 TL.

Tepki süresi 1 milisaniye olan monitörü hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ViewSonic XG320Q Quantum Dot G-Sync Ergonomik Gaming Monitör

ViewSonic XG320Q Quantum Dot G-Sync Ergonomik Gaming Monitör

Quantum Dot teknolojisine sahip monitör sayesinde çok daha gerçekçi renklerle oyun oynayabileceksiniz. Çerçevesiz ekranı ile minimalist bir tasarımı olan monitörün 32 inç ekranı var. 

Şu an bu monitör %10 indirimde. 

Bu fiyata 32 inç düz ekran 2K IPS ve bu tepki süresinde başka monitör yok.

Sizi sadece oyuna odaklayacak monitörü satın almak için tıklayın.

AMAZON

ASUS TUF GAMING VG249QM1A Monitör

ASUS TUF GAMING VG249QM1A Monitör

Oyun oynarken ihtiyacınız olacak monitör, 270 Hz yenileme hızına sahip. Ergonomik yapısıyla kullanışlı monitör %5 indirimle 7.339 TL'ye düşüyor. 24 inç ekrana sahip monitörün ekran çözünürlüğü 1920x1080.

Bu monitör için buraya tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Acer Nitro UM.WQ1EE.H01 21.45" Monitör

Acer Nitro UM.WQ1EE.H01 21.45" Monitör

21.5 FHD ekrana sahip monitörün yenileme hızı 100 Hz. 1 milisaniyede tepki veren monitör oyun oynarken çok kullanışlı. Eğilebilme özelliği ile sizin için uygun pozisyona getirebiliyorsunuz.

Uygun fiyatıyla alınabilecek monitörlerden biri olan bu ürün %7 indirimde. İndirimli fiyatı ise 2.599 TL.

Göz yorgunluğunu azaltan teknolojisi özellikle çok bilgisayar başında duranlar için ideal. Bu ürünü satın almak için tıklayın.

AMAZON

MSI 27'' G271CQP Gaming Monitör

MSI 27'' G271CQP Gaming Monitör

2560x1440 çözünürlüğe sahip monitörün 170 Hz yenileme hızı var. Tepki süresi de oldukça hızlı monitörle ultra akıcı oyun deneyimi yaşayacaksınız. Geleneksel monitörlere kıyasla daha detaylı ve geniş renk yelpazesi var. İnsan gözüne benzer görüntüler üreten monitör indirimdeyken kaçmaz!

İlk aldığımda kargo kırılmıştı fakat hemen iadesini yaptılar. 3-4 gün içinde yenisini aldım. Kargoda biraz sıkıntı çıksa da elime ulaştı. Herhangi bir sıkıntı yok, ürünü beğendim. İçinden 1 tane dp kablosu çıkıyor, HDMI için alacaksanız kablo almanız gerek.

Bu monitör için hemen tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Lenovo L29w-30 Monitör

Lenovo L29w-30 Monitör

Ultra geniş ekranı sayesinde izleme ve oyun zevkini artıran monitörün 90 Hz yenileme hızı var. Müzikten oyuna her şey için ideal monitör hem ev hem ofis için uygun. Bu monitörün Doğal Düşük Mavi Işık teknolojisi gözlerinizi koruyor. 

Bu fiyata böyle bir ekran hem de IPS. Dahili hoparlör de çok iyi. Tasarımı da şık. Çok beğendim ikinci için zor tutuyorum kendimi süper.

29 inç monitör %7 indirimde. Şu an 6.499 TL olan monitörü beğendiyseniz hemen almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

HP OMEN QHD Gaming Monitör

HP OMEN QHD Gaming Monitör

240 Hz yenileme hızı olan monitör hem güvenli hem rahat bir kullanıma sahip. Görüntü kalitesini etkilemeden zararlı mavi ışıktan gözleri koruyan monitörün tepki süresi 1 milisaniye. 

İndirimden alırsanız fazlasıyla tatmin ediyor.

27 inç monitör şu an %17 indirimde. 11.599 TL olan monitöre ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Philips Momentum QHD Oyun Monitörü

Philips Momentum QHD Oyun Monitörü

27 inç ekrana sahip monitör 1 ms hızlı tepki süresine sahip. Bu sayede net görüntüler ve kopma olmadan oyun oynayabileceksiniz. Akıcı bir oyun deneyimi için almanız gereken monitör bu olabilir. Bu monitör aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor. 

İndirimlerle birlikte 8.399 TL'ye düşen monitörü almak istiyorsanız buraya tıklayın.

AMAZON

Rampage PRIME PR27R165C Oyuncu Monitörü

Rampage PRIME PR27R165C Oyuncu Monitörü

1920x1080 ekran çözünürlüğü olan monitörün ekran boyutu 27 inç. 165 Hz yenileme hızı sayesinde ideal bir monitör. Kavisli yapısıyla oyun oynarken rahat edeceksiniz.

Rampage oyun monitörü şu an %7 indirimde. İndirimli fiyatı 5.599 TL.

Bu monitörü almak için tıklayın.

AMAZON

ASUS TUF Gaming VG27WQ1B Monitör

ASUS TUF Gaming VG27WQ1B Monitör

27 inç bu monitör profesyonel oyunculara özel. 165 Hz yenileme hızı olan monitörle oyunlarınızı en iyi şekilde oynayabileceksiniz. FreeSync Premium teknolojisi sayesinde kullanırken kopma ve gecikme yaşamayacaksınız. 

Boyut ve performans olarak monitör güzel, ölü pixel, ışık sızması vb durumlar ile karşılaşmadım. Oyun ve film ve edit için harika bir ürün.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

AOC 24B3HM Full HD Monitör

AOC 24B3HM Full HD Monitör

Geniş görüş açıları ile mükemmel görüntü kalitesine sahip monitör oyun oynamayı çok daha eğlenceli hale getiriyor. 4 ms tepki süresi ile oldukça hızlı monitörün 3 tarafında ince çerçeve var. 

Giriş seviye fakat canavar. Ürünün kurulumu 1 dakika sürüyor vida kullanmıyorsunuz. Kutu içerisinden 1 adet HDMI kablo çıkıyor. Mat yüzey tasarıma sahip gayet güzel şık görünümlü bir monitör. Tabii ki en önemli konu ekran, IPS Panellerin ışık sızmalarından hoşlanmadığım için hemen hemen çoğunda var bu sorun bu yüzden VA paneli tercih ettim. VA panel ama bu monitörde basit bir VA panel yok, gayet başarılı iş çıkarmış AOC. Yılların monitör üreticisi ekranın kalitesini her anlamda hissediyorsunuz. Ayrıca Adobe RGB ve sRGB kapsamı iyi seviyelerde şöyle ki giriş seviye bir çok gaming monitörde yok bu cihazdaki değerler. Tasarım işleri ile uğraşıyorsanız ve doğru renklere ihtiyacınız varsa ve giriş seviye doğru renkler veren monitöre ihtiyacınız varsa bu monitör tam sizin için. Oyunda oynarsınız tabi ms değerine takılmayınız. 75hz de yeterli. Yazılım desteği de mevcut AOC sitesinden indirebilirsiniz. Amazona teşekkürler.

24 inç ekrana sahip monitörün güzel bir indirimi var. %31 indirimle 2.999 TL olan monitör için tıklayın.

AMAZON

BenQ Monitör

BenQ Monitör

Hem iş hem eğlence için kullanılabilen monitörün toplantılar veya dersler için gürültü önleyicili mikrofonu var. İnce çerçeveli tasarımıyla çok hoşunuza gidecek monitörün konforlu yapısıyla kullanımı çok rahat. Net bir ses kalitesi olan monitörün işlerinizi kolaylaştıran birçok modu var. 

Şu an BenQ monitör %18 indirimde. Bu monitörün fiyatı 5.999 TL. 

Yıllardır Gw2480t ve bir hafta gw2780t kullanmış biri olarak gw2785tc yı denedim. Güzel ve modern görünen, her yöne hareket kabiliyeti olan, yazılımdan ayarlama destekli, monitöre typec üzerinden görüntü aktarırken aynı anda laptopu şarj edebilen, 75Hz bir montiör ama benim yaşlı ve hassas gözlerim yeniliğe pek alışamadı. Gw2780t nin paneli aynı mı bilmiyorum ama sanki o bana daha yumuşak ve iyi geldi. Sırada gw2790qt var gibi.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

LG UltraGear 27GN60R-B Oyun Monitörü

LG UltraGear 27GN60R-B Oyun Monitörü

27 inç monitörün 144 Hz yenileme hızı var. 1920x1080 ekran çözünürlüğe sahip monitörle oynadığınız oyunlardan çok daha fazla zevk alacaksınız. Zarif bu monitör olağanüstü hız sağlamak üzere tasarlanmış.

5.099 TL olan monitörü satın almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Everest Monitör

Everest Monitör

1920x1080 çözünürlüğe sahip ürünün yenileme hızı 75 Hz. 27 inç ekrana sahip monitörün indirimli fiyatı 3.999 TL. İş veya eğlenceye uygun monitör uygun fiyatıyla bütçe dostu.

Bu monitörü satın almak istiyorsanız tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?