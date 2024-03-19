Fiyat Artışlarına Meydan Okuyan Yenilenmiş Seçeneklerle Hayalinizdeki Telefona Kavuşun
Fiyat Artışlarına Meydan Okuyan Yenilenmiş Seçeneklerle Hayalinizdeki Telefona Kavuşun
Telefon almak isteyenler için yenilenmiş telefon uygulaması başladı. Bu sayede güvenli şekilde yenilenmiş telefon almak mümkün. Özelliklerini ve notunu görebileceğiniz Getmobil sitesine girerek istediğiniz telefonları daha ucuza alabilirsiniz.
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Telefonların yenilenmesi son zamanlarda çok duyduğumuz bir işlem. Bu uygulamada telefonlar yenilenerek tekrar kullanıma sunuluyor.
Getmobil, telefon yenilemede öncü markalardan.
Getmobil'den telefon almanın birçok avantajı var.
Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 11
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Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone SE
Samsung Galaxy A20S
Apple iPhone XR
Huawei P40 Lite
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Xiaomi Redmi Note 11
Oppo Reno 5 Lite
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