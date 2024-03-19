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Fiyat Artışlarına Meydan Okuyan Yenilenmiş Seçeneklerle Hayalinizdeki Telefona Kavuşun

etiket Fiyat Artışlarına Meydan Okuyan Yenilenmiş Seçeneklerle Hayalinizdeki Telefona Kavuşun

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 13:19

Telefon almak isteyenler için yenilenmiş telefon uygulaması başladı. Bu sayede güvenli şekilde yenilenmiş telefon almak mümkün. Özelliklerini ve notunu görebileceğiniz Getmobil sitesine girerek istediğiniz telefonları daha ucuza alabilirsiniz.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Telefonların yenilenmesi son zamanlarda çok duyduğumuz bir işlem. Bu uygulamada telefonlar yenilenerek tekrar kullanıma sunuluyor.

Telefon yenilenmesi uzman teknisyenler tarafından gerçekleştiriliyor. Burada sadece telefonların sistemsel sorunları değil, dışları da yenileniyor. Yenilenen telefonlar bu halleriyle satışa sunuluyor.

Getmobil, telefon yenilemede öncü markalardan.

srv.onedio.com

Cep telefonlarının yenilenerek satıldığı bir platform olan Getmobil, yenileme merkezlerinde olabilecek en iyi şekilde yenilenerek sahiplerine kavuşuyor. Bu yenilenen telefonların satışı websitesi veya mağazalarda yapılıyor.

Getmobil'den telefon almanın birçok avantajı var.

Bu avantajlar arasında en dikkat çekeni yenilenmiş bu telefonların 12 ay garanti altında olması. Bunun yanında 14 gün içinde iade hakkı da var.

Getmobil'den alacağınız cihazlar TSE belgesine sahip. Bu belge bakanlık onaylı bir yenileme belgesi.

Bu avantajlardan yararlanarak daha ucuza telefon almak istiyorsanız sizin için bazı modelleri derledik. 👇

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max

Gold rengindeki iPhone 13 Pro Max 128 GB kapasiteye sahip. 'Çok İyi' durumdaki iPhone'un Super Retina XDR ekranı ile her şeyi görmek mümkün. Çığır açan pil ömrüne sahip 13 Pro Max, çok dayanıklı. Suya dayanıklı yapısıyla artık yağmuru dert etmenize gerek yok!

Sinematik modu ve kamera özellikleriyle çekim yapmak çok daha eğlenceli. Ultra Geniş kamera özelliği ile artık her şeyi çok daha güzel çekmeniz mümkün.

iPhone almak istiyor ama bütçeniz yeterli değilse Getmobil'den yenilenmiş şekliyle ucuza alabilirsiniz. iPhone 13 Pro Max'i hemen almak için tıklayın.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11

Apple'nın en sevilen telefonlarından biri olan iPhone 11, tüm gün süren pil ömrüne sahip. Çift kamera sistemi ile en güzel anlarınızı ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Dayanıklı camı ve hızlı çipi ile kullanılması kolay ve zevkli. 

Suya dayanıklı da olan telefonun bu modeli 64 GB. 6 farklı renkten en çok tercih edilen siyah renginde olan iPhone 11 'Mükemmel' notuyla satışta!

Getmobil'den 12 ay garantili iPhone'u almak için tıklayabilirsiniz.

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Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro, 5.8 inç Super Retina XDR OLED ekranı ile göz alıcı bir görüntü kalitesi sunuyor. A13 Bionic çip ile güçlendirilmiş olan bu cihaz, hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor. iPhone 11 Pro'nun belki de en dikkat çekici özelliği, kamera yetenekleri. Cihaz, geniş, ultra geniş ve telefoto olmak üzere üç adet 12MP arka kamera ile donatılmış.

Sonuç olarak, iPhone 11 Pro, etkileyici özellikleri ve üstün kamera yetenekleri ile dikkat çeken bir akıllı telefon. 

 Yenilenmiş bu iPhone'u uygun fiyata almak için tıklayın.

Apple iPhone SE

Apple iPhone SE

Beyaz rengiyle şık iPhone, 64 GB. iPhone'nun uygun fiyatlı modellerinden biri olan SE'nin göz alıcı Retina HD ekranı var. Çipinin hızı sayesinde telefonda dolaşmak çok daha akıcı! Kamera kalitesiyle her anınızı çekebileceksiniz.

'Mükemmel' notuyla satışa sunulan iPhone SE'nin 14 gün iade imkanı var.

Birçok harika özelliğe sahip iPhone SE'yi hemen satın almak için tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A20S

Mavi rengiyle çok tatlı duran Galaxy A20S, geniş ekranıyla her işinizde sizin yanınızda! 8 MP ön kamerayla selfieleriniz çok daha güzel çıkıyor. Üstün performansıyla sizi yarı yolda bırakmayan Galaxy A20S'in 4000 mAh pil ömrü var. 32 GB hafızaya sahip Galaxy A20S'in portre modu, yüz algılama ve pozlama özellikleri bulunuyor. 

Bir telefonda ihtiyacınız olan her şeye sahip Galaxy A20S'i yenilenmiş şekliyle sepete atmak için tıklayın.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Apple iPhone XR

Apple iPhone XR

64 GB kapasitesi olan iPhone XR'ın 6.1 inç ekranı bulunuyor. Dayanıklı ön camı sayesinde daha korunaklı! Güvenli Face ID ile yüzünüz parolanız. Güvenlik seviyesini bu sayede artırabiliyorsunuz. 

Portre modu ile eşsiz fotoğraflar çekmeniz mümkün. Ayrıca 4K video kaydı da yapabiliyorsunuz. iPhone almak isteyenlerin bakabileceği XR modeli uygun fiyatlı seçeneklerden.

'Mükemmel' notuyla satılan telefon için tıklayabilirsiniz.

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite

48MP yapay zeka destekli dörtlü kamerası ve 40 W Huawei süper şarj özelliği ile öne çıkan Huawei P40 Lite, yenilikçi tasarımıyla en beğenilen telefon modellerinden biri. 

''Çok iyi'' durumda olan bu modele göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11

64 GB kapasiteli Redmi Note 11 mavi rengiyle çok şık duruyor. Toza ve suya dayanıklı Redmi Note 11'in parmak okuyucusu bulunuyor. 179 gram ağırlığıyla size hiç yük olmayacak telefonun ekranı 6.43 inç.

Kamera konusunda da iyi olan Redmi Note 11'in ön kamerası 13 MP iken arka kamerası 50 MP.

Getmobil'den 12 ay garantiyle Redmi Note 11'i almak için tıklayın.

Oppo Reno 5 Lite

Oppo Reno 5 Lite

128 GB kapasiteli Oppo Reno 5 Lite, 'Çok İyi' notuyla satışa sunulan modellerden biri. Parmak izi okuyucusu olan Oppo Reno 5 Lite'in radyosu da var. Hem kullanışlı hem kaliteli bu telefon bir de uygun fiyatlı olunca kaçırılmaz! 172 gram ağırlığıyla sizi yormuyor. 

32 MP ön kamera ve 48 MP arka kamera özelliğiyle çok güzel fotoğraflar çekebileceksiniz.

14 gün iade hakkı olan Oppo telefonu almak için tıklayabilirsiniz.

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