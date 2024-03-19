Fiyat Artışlarına Meydan Okuyan Yenilenmiş Seçeneklerle Hayalinizdeki Telefona Kavuşun

Bu avantajlar arasında en dikkat çekeni yenilenmiş bu telefonların 12 ay garanti altında olması. Bunun yanında 14 gün içinde iade hakkı da var.

Getmobil'den alacağınız cihazlar TSE belgesine sahip. Bu belge bakanlık onaylı bir yenileme belgesi.

Bu avantajlardan yararlanarak daha ucuza telefon almak istiyorsanız sizin için bazı modelleri derledik. 👇