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Salonunuzu Sinema Salonuna Dönüştürecek İndirimli Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

etiket Salonunuzu Sinema Salonuna Dönüştürecek İndirimli Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 13:57

Evinizde sinema salonunda olduğu gibi bir film deneyimi yaşamak istiyorsanız alabileceğiniz bazı ürünler var. Bu ürünler sayesinde ev rahatlığında sinema izlemeniz mümkün! Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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OPTOMA ML1080 LED Projektör

OPTOMA ML1080 LED Projektör

Tam HD LED projektör canlı renkleri ve inanılmaz detayları ile sinema zevkinizi katlıyor. Uzun ömürlü yapısıyla hep sizin yanınızda olacak projektörün çantası sayesinde her yere yanınızda götürmeniz mümkün.

%23 indirimle 34.999 TL'ye satılan ürünü hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı

Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı

500 ANSI lümen parlaklık ve HD görüntüye sahip projeksiyon cihazının çift 10 Watt hoparlörü var. Yatay ve dikey ekran yerleşimi sayesinde her yüzeye yansıtmanız mümkün.

%9 indirime giren projeksiyon cihazının 17.499 TL.

Uygulaması sayesinde telefonunuzu uzaktan kumandaya dönüştürecek projeksiyon cihazını satın almak için tıklayın.

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Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Samsung Projeksiyon Cihazının otomatik kurulum özelliği ile görüntü otomatik olarak ayarlanıyor. 360 derece ses deneyimi sunarak izlediğiniz şeyin içine girmenizi sağlıyor. Etkileyici görüntüsüne bir de ses sistemi eklenince evde sinema keyfi yapabiliyorsunuz.

Parlaklığı biraz daha fazla olsa çok iyi olurdu ama akıllı tv gibi birçok uygulaması ve otomatik ayarları güzel çalışıyor. Pratik yanları var ama kablo ve batarya kalabalığı yapan biraz tasarımsal sorunları var. HD görüntüyü düz beyaz biraz alanda çok iyi yakalıyor. Ses düzeyi yeterli ve iyi, her şeye rağmen orta segment projektörlerde iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. İyi bir perde de alırsanız oldukça keyifli.

Bu projektör şu an 23.949 TL.

100 inçe kadar ekranı ile sinema deneyimi yaşamak isteyenler buraya tıklayabilir.

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Next Start 4K

Next Start 4K

4K HDR yüksek çözünürlüğe sahip Next Start'ın kumandası üzerinden uygulamalara erişmek mümkün. Evde koltuğunuzda otururken bir şeyler izlemek için bu cihaz ideal!

Bahar Fırsatları kampanyasında bu ürünün de fiyatı düşüyor. Bu ürün şu anda %7 indirimde. Fiyatı ise 1.549 TL.

Next Star 4K çok kaliteli bir cihaz. Google TV kullanması bir avantaj, görüntü ve ses mükemmel. Geçişler oldukça hızlı. Yirmi küsür yıllık Sony televizyonumu akıllı tv haline dönüştürdü. Herkese tavsiye ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Samsung QE65QN700CTXTK 65" 165 Ekran Neo QLED 8K Smart TV

Samsung QE65QN700CTXTK 65" 165 Ekran Neo QLED 8K Smart TV

Sinema seviyesinde bir deneyimi evde yaşamak için bu televizyon ideal. Hem ses hem görüntü olarak sizi tatmin edecek televizyon 8K çözünürlüğe sahip. Yansıma önleme özelliği sayesinde film keyfinize hiçbir şey engel olamıyor.

Bahar Fırsatları kampanyasında bu televizyonun fiyatı 68.699 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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MX-906 N+ Soundbar

MX-906 N+ Soundbar

Güzel bir sinema deneyimi için iyi bir ses cihazı lazım. Akıllı cihazlarla uyumlu soundbar ile evde film izlemenin keyfi bir başka! 

Şu an %12 indirime giren bu ürünün fiyatı 3.149 TL. 

Evinizi sinema salonuna dönüştürecek bu cihazı almak için tıklayabilirsiniz.

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Samsung Ultra Slim Soundbar

Samsung Ultra Slim Soundbar

Ses sisteminizi 3 boyutlu hale getiren DTS Virtual:X özelliğini destekleyen Samsung Soundbar hem kullanışlı hem güzel bir tasarıma sahip. Televizyonla senkronize olarak ikisini de saran bir ses yaratıyor. Sesleri birleştiriyor ve artırıyor. Evde sinema izler gibi televizyon izlemek istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Bu ürünü merak ettiyseniz tıklayın.

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Philips TAB8905 Dolby Atmos 3.1.2 Kanal Soundbar

Philips TAB8905 Dolby Atmos 3.1.2 Kanal Soundbar

Efsanevi sesiyle izlediğiniz her şeyi daha gerçekçi hale getirecek Philips Soundbar izlediğiniz içeriklere ve dinlediğiniz müziklere 360 Watt güç katıyor. Bir şey izlerken sinemada gibi hissedeceğiniz soundbarı televizyonun altına yerleştirmeniz mümkün.

14.999 TL olan soundbarı hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips 43PFS6808/62 43''(108 cm) Full HD Smart TV

Philips 43PFS6808/62 43''(108 cm) Full HD Smart TV

Neredeyse çerçevesiz bu televizyon ile izlenecek alan çok daha fazla geniş. İnce ayakları sayesinde zarif bir görünüme sahip Philips televizyon görüntü kalitesiyle tatmin ederken fiyatıyla üzmüyor.

Akıllı TV olmaması bence eksiklik değil. Mi box ile rahat telafi ediliyor. Görüntü çok iyi, ses çok iyi. Saatlerce model model marka marka baktım. Türkiye'de şu an en iyi fiyat performans ürünü. 8.500 TL'ye aldım. Bu fiyata daha iyisini görmek isterim. Gözünüz kapalı alın.

Bu ürün şu an 11.238 TL.

Bu televizyonu merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

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Codegen 221x123 cm Taşınabilir Portatif Pull Up Floor Screen Projeksiyon Perdesi

Codegen 221x123 cm Taşınabilir Portatif Pull Up Floor Screen Projeksiyon Perdesi

Kolayca istediğiniz her yere taşıyabileceğiniz projeksiyon perdesi ile evin istediğiniz yerinde sinema deneyimi yaşayabileceksiniz. Evde sinema keyfini bir başka seviyeye taşıyan perde ile diziler ve filmler çok daha güzel olacak!

Ürünü evin farklı yerlerinde kullanabilirim düşüncesiyle tercih ettim. Doğru karar verdiğimi anladığım için çok memnunum. Ürün kolay taşınabilir ve tek hamlede kurulabilir olması açısından muhteşem. Satıcı işletme hesapları bulunan ürünün resmi distribütörü ve inanılmaz ilgili. Satış öncesi, sırası ve sonrasındaki destekleri için kendilerine teşekkür ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Codegen TX-24 240X200cm Tripod Ayaklı Taşınabilir Projeksiyon Perdesi

Codegen TX-24 240X200cm Tripod Ayaklı Taşınabilir Projeksiyon Perdesi

Ön yüzünde siyah çerçeve bulunan perdenin arka yüzeyi ise siyah karartmalı. Işık kırılmasını önleyen özel kumaşı ile bir şeyler izlemek çok güzel. Yükseklik ayarını yapabileceğiniz tripod sayesinde ortama göre ayarlama yapmak mümkün.

%3 indirime giren ürün 6.498 TL.

Ürün güzel, sağlam bir perde. Satıcıdan yana da şüpheniz olmasın, güvenle alabilirsiniz.

Katlanarak rahatlıkla taşıyabileceğiniz perdeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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KEF LSX II Wireless Hi-Fi Hoparlör

KEF LSX II Wireless Hi-Fi Hoparlör

İyi bir ses sistemi olmadan güzel bir sinema deneyimi yaşayamazsınız. Bunun için kaliteli hoparlöre ihtiyaç var. Yüksek çözünürlüklü sesi ile kaliteli ses sunan hoparlörün kendisi küçük ama sesi büyük. 

Gerçekten konserdeymişsin ve sahnenin en önünde dinliyormuşsun gibi bir ses karakteri kalitesi var.

Sesi eşit dağıtan hoparlörü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Kef S2 Yer Standı

Kef S2 Yer Standı

Hoparlörlerinizin yerde durmasını istemiyorsanız bu standı alabilirsiniz. Ls50 Meta, Ls50 Wireless ve diğer Kef hoparlöre uyumlu stant sayesinde hoparlörler çok daha iyi ses veriyor.

Ls50 Meta şimdi harika çalıyor çok memnunum.

Bu ürünün indirimli fiyatı 17.999 TL.

Hoparlörlerinizi daha şık gösteren bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Klipsch RP-640D Duvar Tipi Hoparlör

Klipsch RP-640D Duvar Tipi Hoparlör

Özel tasarlanan bu hoparlör sesleri çok daha iyi duymanızı sağlıyor. Estetik görünürken kullanışlı da olan hoparlör ile evinizden çıkmadan sinema keyfi yaşayabileceksiniz.

Bu ürün şu an %14 indirimde. İndirimli fiyatı ise 29.999 TL.

Ürünü hemen almak için tıklayabilirsiniz.

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