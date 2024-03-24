Salonunuzu Sinema Salonuna Dönüştürecek İndirimli Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri
Salonunuzu Sinema Salonuna Dönüştürecek İndirimli Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri
Evinizde sinema salonunda olduğu gibi bir film deneyimi yaşamak istiyorsanız alabileceğiniz bazı ürünler var. Bu ürünler sayesinde ev rahatlığında sinema izlemeniz mümkün! Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 24.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
OPTOMA ML1080 LED Projektör
Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı
Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
Next Start 4K
Samsung QE65QN700CTXTK 65" 165 Ekran Neo QLED 8K Smart TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
MX-906 N+ Soundbar
Samsung Ultra Slim Soundbar
Philips TAB8905 Dolby Atmos 3.1.2 Kanal Soundbar
Philips 43PFS6808/62 43''(108 cm) Full HD Smart TV
Codegen 221x123 cm Taşınabilir Portatif Pull Up Floor Screen Projeksiyon Perdesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Codegen TX-24 240X200cm Tripod Ayaklı Taşınabilir Projeksiyon Perdesi
KEF LSX II Wireless Hi-Fi Hoparlör
Kef S2 Yer Standı
Klipsch RP-640D Duvar Tipi Hoparlör
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın