Mutfağınızı Dekorasyon Dergilerinden Çıkmış Gibi Gösterecek Dokunuşlar

65 cm boyundaki tabure mutfak için ideal taburelerden biri. Şık bir duruşu olan taburenin kavisli oturma yeri var. Ayaklarında topuzlar olan tabure mutfak dekorasyonunu tamamlıyor.

Bu tabure şu an %4 indirimde. 2.399 TL olan tabure hem konforlu hem modern bir görünüme sahip.

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