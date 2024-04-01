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Mutfağınızı Dekorasyon Dergilerinden Çıkmış Gibi Gösterecek Dokunuşlar

etiket Mutfağınızı Dekorasyon Dergilerinden Çıkmış Gibi Gösterecek Dokunuşlar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 16:30

Mutfağınızı küçük dokunuşlarla güzelleştirmek aslında çok kolay. Öyle çok büyük paralar harcamadan birkaç değişiklikle mutfağınızın çok güzel olmasını istiyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Alyones Sonbahar Renkli Pampas Otu

Alyones Sonbahar Renkli Pampas Otu

100 cm boyu olan pampas otları 16 tane geliyor. Rengarenk bu otlar mutfağın havasını bir anda değiştirecek. Farklı renklerde gelen otlar mutfakta çok güzel duruyor. 

Çok güzel paketlenmişti, renkleri de çok canlı. Kedilerim rahat bırakırsa uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Evime renk kattı.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Flixora Tezgah Üzeri Ahşap Mutfak Rafı

Flixora Tezgah Üzeri Ahşap Mutfak Rafı

İki katlı raf tezgah üzeri için uygun. %100 yerli doğal çam ağacından yapılan mutfak rafını isterseniz boyayabilirsiniz. Küçük olduğu için her yere kolaylıkla koyulabiliyor. 

Dedikleri zaman geldi hiç sıkıntı yaşamadım. Mis gibi odun kokuyor, kibar. Tam istediğim gibi.

399 TL olan bu rafı baharatlık, ekmeklik ve daha birçok şey olarak kullanmanız mümkün.

Bu ürünle mutfağınıza renk katmak için tıklayın.

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West Home Bej Mutfak Halısı

West Home Bej Mutfak Halısı

Mutfakları güzelleştiren eşyalardan biri halılar. Bu halı makinede yıkanabildiği için oldukça kullanışlı. Kaymaz tabanıyla rahat halı leke tutmuyor. Dijital baskısı olan halı mutfağınıza şıklık katacak. 

Bu halının fiyatı 149 TL.

Gayet güzel, aynı fotoğraftaki gibi, sadece kargoya geç verildi. Çok kalın bir halı değil, paspas gibi düşünebilirsiniz ama gayet şık.

Bu halıyı beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Karaca Yosemite Saklama Kabı

Karaca Yosemite Saklama Kabı

1000 ml'lik saklama kabı şıklığıyla kendinden söz ettiriyor. Hem kullanışlı hem güzel saklama kapları mutfağınızın havasını bir anda değiştiriyor. Cam olduğu için sağlıklı kap ile sakladığınız ürünlerin ömrü uzuyor. 

Çok şık duran bu cam saklama kabının fiyatı 648 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Garden Online Starliçe

Garden Online Starliçe

Starliçeler her yere çok yakışıyor. 130-150 cm boyutundaki bitki mutfak için de ideal. İç mekanlarda sıklıkla tercih edilen bu bitki büyüdükçe daha güzel oluyor. Dekoratif bir görüntüsü olan starliçe ile mutfağınızın değişimini herkes çok beğenecek.

Çok özenli paketlenmişti ve yapraklarında yıpranma dahi yoktu, çok teşekkür ederim.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Tdesigno Stella Mutfak Adası

Tdesigno Stella Mutfak Adası

Mutfakta dekorasyona katkı sağlayan mutfak adaları aynı zamanda kullanışlı ürünler. Mutfağınızda yeriniz darsa bu ürünleri düşünebilirsiniz. Antrasit rengiyle çok şık duran adaya tezgah da dahil.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Wood Stone Art Tabure

Wood Stone Art Tabure

65 cm boyundaki tabure mutfak için ideal taburelerden biri. Şık bir duruşu olan taburenin kavisli oturma yeri var. Ayaklarında topuzlar olan tabure mutfak dekorasyonunu tamamlıyor.

Bu tabure şu an %4 indirimde. 2.399 TL olan tabure hem konforlu hem modern bir görünüme sahip.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Lumexx Azra Eskitme Retro Başlıklı Lambader

Lumexx Azra Eskitme Retro Başlıklı Lambader

Eskitme desenli lambader mutfağınızın dekorasyonu için güzel bir parça. Farklı bir lambader arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. 154 cm boyu olan lambaderin eskitme hali çok şık duruyor. 

Ürünü çok beğendim, beklediğim gibi geldi. Paketlemesi çok güzeldi, çok özenliydi. Bunun için teşekkür ediyorum satıcıya. Ampul olmadığı için elimde deneyemedim ışığını henüz umarım bi arızası çıkmaz.

Bu lambaderi almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Meander Dekoratif Büyük Kase Tabak

Meander Dekoratif Büyük Kase Tabak

25 cm'lik büyük kase mutfaklar için güzel bir dekor. El yapımı bu kaseleri ister sadece dekor olarak kullanabilir isterseniz içine meyve gibi bir şeyler koyabilirsiniz. Bu tabakları üçlü şekilde alırsanız çok daha güzel bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Mutfağınıza çok yakışacak ürünleri almak için tıklayın.

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Madas Desing Porselen Sunumluk

Madas Desing Porselen Sunumluk

Sunumluk olarak bu ürün çok güzel. Üzerinde kurabiye servis edebileceğiniz sunumluk çok şık duruyor. Sadece kurabiye değil salata ve çerezler için de kullanabileceğiniz sunumluğun ahşap ayakları var. 

Mutfağınızın havasını bir anda değiştirecek sunumluk 489 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Madas Desing Ahşap Sunumluk

Madas Desing Ahşap Sunumluk

Cam kapaklı sunumluk kurabiyeler için ideal. Havayla teması kesen sunumluk sayesinde içine koyduğunuz ürünler çok daha taze kalacak. Ahşap bu sunumluk mutfakta çok şık duruyor.

Harika bir ürün, kesinlikle alınmalı. Sunumlarımda harika görünüyor 🤩

Hem kapaklı hem kapaksız kullanılabilen sunumluğu almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Nt Handmade Vintage Tablo Seti

Nt Handmade Vintage Tablo Seti

3 parçalık tablo seti, ahşap çerçeve görünümüyle çok güzel duruyor. Mutfağınıza vintage bir dekor arıyorsanız bu ideal bir parça. Duvarınıza çok yakışacak tablo setinin fiyatı 119 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Rosfloa Ahşap Dekorasyon Seti

Rosfloa Ahşap Dekorasyon Seti

6 parçadan oluşan setin içinde dekoratif kesme tahtası, mini kesme tahtası, boncuk yıldız, İskandinav tarzı dekoratif tespih, yapay sarmaşık bitki ve kitchen ahşap dekor olan set mutfağa çok yakışıyor. Mutfakta güzel bir köşe yapmak istiyorsanız siyah askı alarak bu dekorları kullanabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Naturel Home Bohem Japon Yelpazesi

Naturel Home Bohem Japon Yelpazesi

Rattan Japon yelpazesi mutfaklar için şık bir dekorasyon. Doğal bambudan yapılan bu ürün suya ve dış etkilere karşı dayanıklı. Ev içinde uzun yıllar dayanıklı olacak dekor el işçiliğiyle üretilmiş.

Benzersiz tasarımı ile mutfağınıza çok yakışacak ürünü almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Ned Tasarım Mutfak Süsü

Ned Tasarım Mutfak Süsü

Küçük değişiklikler yaparak mutfağınızı şık hale getirmek için bu ürünü alabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı mutfak süsünü yapıştırmak çok kolay. 

60 cm boyutundaki mutfak süsü 105,80 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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