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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Ev Aletleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Ev Aletleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 16:29

Evde işleri kolaylaştıran küçük ev aletleri ile işler hızlıca halloluyor. Kırışıklık açan ütülerden süpürgelere her eve lazım küçük ev aletlerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Homend O-Zone 9004H Hava Temizleyicisi

Homend O-Zone 9004H Hava Temizleyicisi

Hava temizleyicileri son zamanlarda çok moda ürünler. Daha temiz bir hava isteyen herkes evine bir hava temizleyicisi almalı. Yüksek verimli HEPA filtresi sayesinde evinizin havasını en etkili şekilde temizliyor. 

Dün gece yatak odasında çalıştırdım. Sabah beşte uykumu alarak dinç uyandım. Resmen eziyet çekiyormuşuz uyurken. Uyku kalitemizi artırdı resmen. Bir kaç modu var, gece uyurken gece moduna aldığınızda sessiz ve yeterli miktarda hava veriyor. Paketleme de çok iyiydi. Şimdilik memnun kaldık.

Şu an bu ürün %51 indirimde ve fiyatı 2.499 TL.

Ferah bir havaya kavuşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Hutt W8 Cam temizleme Robotu

Hutt W8 Cam temizleme Robotu

Camları temizlemek eziyet olabiliyor. Ama bu işi kolaylaştıracak cam temizleme robotu ile camlarınız hep tertemiz oluyor. Kolay ve tehlikesiz cam temizleme robotu her eve lazım!

Süper bir ürün yapmışlar. Umarım uzun süre kullanılabilir. Tüm terasın camlarını ve Balkon kaplamalarını gayet güzel siliyor.

Kolayca kullanılabilen bu robotu satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Bissell 3172D Myair Hub Hava Temizleyici

Bissell 3172D Myair Hub Hava Temizleyici

Bissel hava temizleyici ile evinizin havasının temiz olduğundan emin olacaksınız. HEPA ve karbon filtresi sayesinde havadaki alerjenler ve kokuları içine hapsediyor. Havayı temizlerken sesiyle sizi rahatsız etmeyecek bu ürün aynı zamanda evinizin dekorasyonuna katkı da sağlıyor.

3 aşamalı filtreleme sistemi olan temizleyici için tıklayın.

HEPSİBURADA

Kumtel Hcc-01 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kumtel Hcc-01 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Halılarınız ve koltuklarınız sürekli pisleniyor ve siz onları yıkatmaya bir servet harcıyorsanız bu makineyi deneyin deriz. Halı veya koltukta muhteşem performansa sahip makinenin güçlü motoru var. Pratik ve kolay kullanımı sayesinde sizi hiç yormayacak!

Sessizce çalışan makine için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Singer M2405 Ev Tipi Mini El Nakış Dikiş Makinesi

Singer M2405 Ev Tipi Mini El Nakış Dikiş Makinesi

Herkesin evinde küçük de olsa bir dikiş makinesine ihtiyaç var. 8 değişik dikiş deseni olan makine ile 4 adımda ilik açabiliyorsunuz. Fermuar dikebileceğiniz ve overlok dikişi yapabileceğiniz makine sayesinde artık küçük dikişler için terziye gitmenize gerek yok.

Ekstra ayak yükseltebilme imkanı olan dikiş makinesi için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Kiwi Seyahat Ütüsü

Kiwi Seyahat Ütüsü

1000 Watt gücündeki ütü katlanabilir özelliğe sahip. Bu ütünün paslanmaz çelik tabanı var. 90 ml su deposu size seyahatlerde rahatça yetecek bir depo. Sürekli buhar ve şok buhar özelliği sayesinde seyahat ederken çok yardımcı olacak. 

Ütünün performansı çok iyi keten gömlekleri bile güzel açıyor. Çok mini, valizde çokta yer kaplamıyor. Tavsiye ederim. Kargo çok hızlı geldi.

Seyahatlerde bavula ilk koyacağınız ütü için tıklayabilirsiniz.

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Upway Buzdolabı Hava Temizleme Koku Giderici Dezenfeksiyon Cihazı

Upway Buzdolabı Hava Temizleme Koku Giderici Dezenfeksiyon Cihazı

Buzdolabınızı tertemiz kokması için almanız gereken ürün bu. Taşınabilir bu cihaz bakterileri 20 dakikada öldürüyor. Ayrıca meyve sebzelerin taze kalmasını da sağlıyor. 

Çok iyi bir ürün, buzdolabı için aldık. Tatildeyken dolap bozulmuş, her şey bozulmuş. İçine çok kötü bir koku sinmişti. Tamir ettirdik, temizledik, denemediğimiz bir şey kalmadı. Karbonat, sirke, çamaşır suyu hiç biri fayda etmedi. Bu ürünü bir seferde kokuyu aldı,  şu an hiç koku kalmadı. Kargo da çok hızlı geldi.

Her gün tertemiz kokan bir buzdolabınız olsun istiyorsanız tıklayın.

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Fakir Pocket Clean Buharlı Temizleyici

Fakir Pocket Clean Buharlı Temizleyici

Buharlı temizleyiciler evde temizlik işini çok kolaylaştıran ürünler. Güçlü buhar püskürtmesi ile kapsamlı temizlik yapabileceğiniz ürünün 250 ml su kapasitesi var. Kimyasallar kullanmadan bir temizlik yapmak istiyorsanız bu ürün şart!

Bu temizleyicinin fiyatı 3.145 TL.

Ergonomik tutma sapı sayesinde kolayca tutup temizlik yapabileceğiniz ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi

Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi

Tüylenen kıyafetlerin eskisi gibi yepyeni olmasını istiyorsanız tüy temizleme makinesi her kumaştan tüyleri kolayca temizliyor. Temizleme fırçası sayesinde cihazınızı kolayca temizleyebiliyorsunuz. Geniş bıçak yüzeyi olduğu için tek seferde çok daha fazla yer temizlemek mümkün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Yui NV602 Buhar Basınçlı Mop

Yui NV602 Buhar Basınçlı Mop

Tel elle kolayca kullanılabilen mop ile evlerde temizlik çok kolaylaşıyor. 1200 Watt güce sahip mop 20 saniye gibi kısa bir sürede ısınıyor. Evde kimyasallarla yapamayacağınız dezenfeksiyonu size sağlayacak mop laminant, fayans, parke ve halılarda kullanılabiliyor.

Camlarda fayanslarda iz bırakır mı diye düşünmüştüm ama bırakmıyor, pırıl pırıl yapıyor. Buhar gücü çok iyi, tek de elle rahatlıkla kullanabiliyorum.

Birçok başlığı olan ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

Elinizin altında hep olacak Mi el süpürgesinin toplam çalışma süresi 30 dakika. Hafif ve taşınabilir olması onu mükemmel bir temizleme aleti yapıyor. 

Arkadaşlar yorum yapmadan önce cihazı kullanmak istedim ki daha detaylı bir bilgi verebileyim. Ürün aşırı kullanışlı gerek temizlemesi olsun, çalıştırması, durdurması, başlıklarını çıkarıp takmak çok basit. Her eve lazım denilen cinsten bir cihaz. Düşünüyorsanız bence düşünmeyin alın, %100 rahat ediceksiniz. Detaya gelirsek ben yaklaşık 20-25 kez süpürdükten sonra filtre temizlemesi yapıyorum. Şarjı düşük modda (her bir kullanım 1 dakikadan) 30 kez kullanılabilinir. Yüksek güçte ise (her kullanım 1 dakikadan) 6-8 kez kullanılabilinir.

%4 indirimle 2.374 TL'ye düşen el süpürgesi kaçırılmayacak bir fırsat.

Tozları kolayca temizlemek için tıklayabilirsiniz.

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Tefal TY6993 X-Pert Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Tefal TY6993 X-Pert Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Uzun çalışma süresi olan şarjlı süpürge performansına hayran bırakıyor. Ev temizliğini kolaylaştıracak şarjlı süpürge 45 dakika boyunca kullanılabiliyor. 3'ü 1 arada bu elektrikli süpürge ile evinizin her köşesini kolayca temizleyebiliyorsunuz. 

Hızlı ve pratik bir temizlik yapmak için tıklayabilirsiniz.

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Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü & Kırışık Giderici

Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü & Kırışık Giderici

Ütü kullanmadan hızlıca kırışıklıkları açmak ve kıyafetinizi giyilebilir hale getirmek için bu ürünü kullanmanız mümkün. Güçlü buharı ve seramik tabanıyla kullanışlı kırışıklık giderici hem yatay hem dikey kullanılabiliyor. 

Ürünü çok beğendim. Sık seyahat ediyorum hem tatil hem toplantılara gidiyorum. Kabin boy bavula bile sığar. Bir de kadife kese koymuşlar taşımak için. O da çok güzel. Çok da hafif ve kullanımı çok kolay. Buharı da oldukça iyi. Ben şaşırdım açıkçası böyle bir performans beklemiyordum. Elbise, gömlek güzel ütülüyor. Çok mutlu etti beni, valla icat edenden Allah razı olsun.

Ürünün şu anki fiyatı 1.259 TL.

Kullanışlı ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Yeni moda bu dikey ütüler, ütü yapmayanlara bile ütüyü sevdiriyor. Hızlıca kırışıklıkları gideren ütü ile ütü masasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Otomatik ve sürekli güçlü buhar veren ütü mikrop ve bakterilerin %99.9'unu yok ediyor. 

Damlatmayan ütüyü hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Fakir Robert Rs 770 Akıllı Robot Süpürge

Fakir Robert Rs 770 Akıllı Robot Süpürge

Her eve lazım robot süpürgeler ile ev temizliğinde artık hiç yorulmayacaksınız. O çalışırken siz başka işlerle uğraşabiliyorsunuz. 150 dakika çalışma süresi olan robot süpürgenin 4000 Pa emiş gücü var.

Çekim gücü çok iyi ve yavaş hızlı ayarı yapılabiliyor. Silmesi iyi. Öncelikli tercih sebebim Fakir, servisine kolay ulaşabilmem ve karşımda muhatap olması. 3 farklı haritalandırma yapıyor. Bu eşyalar biraz da şans işi. O yüzden şimdilik çok memnunum.

Şu an %1 indirime giren süpürgenin fiyatı 13.708 TL.

Düzenli ev temizliği için şart ürünü hemen almak için tıklayın.

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