BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Ev Aletleri

Elinizin altında hep olacak Mi el süpürgesinin toplam çalışma süresi 30 dakika. Hafif ve taşınabilir olması onu mükemmel bir temizleme aleti yapıyor.

Arkadaşlar yorum yapmadan önce cihazı kullanmak istedim ki daha detaylı bir bilgi verebileyim. Ürün aşırı kullanışlı gerek temizlemesi olsun, çalıştırması, durdurması, başlıklarını çıkarıp takmak çok basit. Her eve lazım denilen cinsten bir cihaz. Düşünüyorsanız bence düşünmeyin alın, %100 rahat ediceksiniz. Detaya gelirsek ben yaklaşık 20-25 kez süpürdükten sonra filtre temizlemesi yapıyorum. Şarjı düşük modda (her bir kullanım 1 dakikadan) 30 kez kullanılabilinir. Yüksek güçte ise (her kullanım 1 dakikadan) 6-8 kez kullanılabilinir.