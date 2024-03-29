BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Ev Aletleri

Hava temizleyicileri son zamanlarda çok moda ürünler. Daha temiz bir hava isteyen herkes evine bir hava temizleyicisi almalı. Yüksek verimli HEPA filtresi sayesinde evinizin havasını en etkili şekilde temizliyor.

Dün gece yatak odasında çalıştırdım. Sabah beşte uykumu alarak dinç uyandım. Resmen eziyet çekiyormuşuz uyurken. Uyku kalitemizi artırdı resmen. Bir kaç modu var, gece uyurken gece moduna aldığınızda sessiz ve yeterli miktarda hava veriyor. Paketleme de çok iyiydi. Şimdilik memnun kaldık.

Şu an bu ürün %51 indirimde ve fiyatı 2.499 TL.

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