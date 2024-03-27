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Sevdiklerinizle Birlikte Muhteşem Bir Bayram Sofrası İçin İhtiyacınız Olan Her Şey!

etiket Sevdiklerinizle Birlikte Muhteşem Bir Bayram Sofrası İçin İhtiyacınız Olan Her Şey!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 15:03

Bayram sofraları en şık olması gereken sofralardan. Şık masa örtülerinden sofra süslerine ne varsa bu içerikte. Herkesin beğeneceği bir bayram sofrası hazırlamak istiyorsanız gelin ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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INKARO Dikdörtgen Masa Örtüsü

INKARO Dikdörtgen Masa Örtüsü

Lekeye dayanıklı kumaştan üretilen masa örtüsü 140x220 cm boyutunda. Püskülleri ve üzerindeki deseniyle çok şık duran örtü bayram sofralarınızı güzelleştirmeye yarıyor.

Makinede yıkanabilen masa örtüsünün fiyatı 396 TL. 

Yumuşacık bu masa örtüsüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Kütahya Porselen Moderna Yemek Takımı

Kütahya Porselen Moderna Yemek Takımı

18 parçalık takım 6 kişilik. Yavruağzı rengiyle çok şık yemek takımının içinde 6 tane 27 cm servis tabağı, 6 tane 21 cm çukur tabak ve 6 tane 15 cm kase bulunuyor.

Ürünün rengi fotoğraftaki ile benzer, çok bir ton farkı yok. En korktuğum hasarlı gelmesi idi. Tabaklar toplam 3 adet kolinin içinde geliyor, kolilerin içinde de ayrı karton yumuşatıcılar bulunuyor. Yaklaşık 1 kiloluk koli ağırlığı mevcut. Yani hasar alır ise kargonun hatalı taşınmasından olur, kolaygelsin kargo ile de bu sorun minimuma iniyor. Oldukça memnunum.

Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun yemek takımı için tıklayın.

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Yuvarlak Hasır Amerikan Servis

Yuvarlak Hasır Amerikan Servis

6 tane gelen hasır servisler sofranızı çok şık gösteriyor. Yuvarlak formuyla masaya yakışan servisler 36 cm boyutunda. Güzel bir bayram sofrası hazırlamak istiyorsanız bu servisleri kaçırmayın.

Gayet şık ve çok ucuz

249 TL'ye düşen bu ürünü almak için tıklayın.

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Jumbo 9400 Mat Servis Takımı

Jumbo 9400 Mat Servis Takımı

5 parçalık servis takımı ile yemeklerinizin sunumu çok daha güzel olacak. İçinde servis çatalı, servis kaşığı, pasta küreği, çorba kepçesi ve kevgir bulunuyor. Paslanmaz çelik bu takım her eve lazım.

Bu servis takımını almak için tıklayın.

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One's & Unique Air Laid Kanguru Peçete

One's & Unique Air Laid Kanguru Peçete

Misafirlerinize şık bir sofra hazırlamak istiyorsanız almanız gereken ürün bu. İçinde 50 tane bulunan servis peçetesi 40x40 cm boyutunda. Kullanıma hazır servis peçeteleri tek kullanımlık. Kumaş hissi veren peçeteler davetlerin vazgeçilmezi olacak.

Kağıt peçete ama kalın, kaliteli. Tek kullanımlık çok güzel. İçine kaşık, çatal, bıçak giriyor.

Dayanıklı ve kaliteli peçeteleri satın almak için tıklayın.

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Madame Coco Valenza Şamdan

Madame Coco Valenza Şamdan

Şık bir bayram sofrası için sofrada güzel aksesuarlara ihtiyaç var. Küçük boy bu şamdan borosilikat malzemeden üretilmiş. Masanızı bir anda çok şık hale getirecek şamdana herkes bayılacak.

Masalar için çok şık bir aksesuar.

Bu şamdanın fiyatı ise 274 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Lav Empire 6'lı Meşrubat Bardağı

Lav Empire 6'lı Meşrubat Bardağı

Güzel bir sofra için kaliteli bardaklara ihtiyaç var. Lav bardakları yüksek kalite camdan üretilmiş. Şık duran bardaklar bulaşık makinesinde yıkanabildiği için kullanımı çok kolay.

Beklentimi karşıladı. Gayet güzel bir bardak. Tavsiye ederim.

Uygun fiyatlı bardakları beğendiyseniz tıklayın.

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Krizantem Yapay Çiçek

Krizantem Yapay Çiçek

Güzel bir sofra hazırlamak istiyorsanız sadece bardak ve tabaklar yeterli olmaz. Ayrıca güzel aksesuarlar ve çiçeklere de ihtiyacınız var. Bu kasımpatı çiçekler, sofranızı güzelleştirmek için ideal. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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AHX Meze Tabağı Seti

AHX Meze Tabağı Seti

Sofrada sunum yapacağınız tabaklar da sofranın şıklığına katkı sağlıyor. Meze ve salata tabakları sofranın en önemli bölümünü oluşturuyor. Bu renkli meze tabakları bayram sofraları için ideal. Dikdörtgen model tabak seti 6 tane geliyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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AHX Porselen Büyük Servis Kaseleri

AHX Porselen Büyük Servis Kaseleri

Meze tabakları gibi salata tabaklarının da sofraya yakışması gerekiyor. Dayanıklı porselenden yapılan servis kaseleri ile salatalarınız çok daha güzel görünecek. Derin kaseler salatalar için uygun.

Böyle bir kaseye ihtiyacım vardı. Hem göze hem ihtiyaca hitap eden şık bir kase..

Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz kaselere ulaşmak için tıklayın.

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Tuzluk Biberlik İkili Set

Tuzluk Biberlik İkili Set

Şık davet sofralarında tuzluk-biberlik olması gerekiyor. Tabii bu baharatlığın şık sofralara da yakışan bir ürün olması lazım. Bayram sofrasına yakışacak bu baharatlığı kaçırmayın deriz!

89.99 TL'ye şık bir tuzluk almak istiyorsanız almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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B8 Studio Şamdan

B8 Studio Şamdan

2'li gelen şamdan seti masanızın en güzel aksesuarı olacak. Malzemesi kayın ağacı olan şamdanlar el işçiliği ile üretilmiş. Eşsiz bu şamdanlar çok doğal duruyor. 

Çok Satanlarda 1.Sırada olan şamdanı almak için tıklayabilirsiniz.

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Karaca Jungle Pasta Takımı

Karaca Jungle Pasta Takımı

6 parça gelen pasta takımının desenleri çok güzel. 22 cm'lik pasta tabakları ile tatlılarınız çok daha güzel görünecek. Her biri ayrı desende olan pasta takımının her desenine ayrı bayılacaksınız.

Renkler harika, büyüklüğü de uygun. Ben çok sevdim.

Bu ürün için tıklayın.

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Jumbo 5400 Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Jumbo 5400 Çatal Kaşık Bıçak Takımı

İçinde yemek çatalı, yemek kaşığı, yemek bıçağı, tatlı çatalı, tatlı kaşığı ve çay kaşığı olan takım 12 kişilik. Her evde olması gereken çatal kaşık bıçak takımı çok zarif duruyor. Bulaşık makinesinde rahatça yıkayabileceğiniz takımı temizlerken hiç yorulmayacaksınız.

Ürün güzel ve kaliteli. Jumbo sonuçta. Eskimiyecek bir model. Sade ve şık. Tavsiye edilir. Kaşık ve çatal boyutları ideal.

Paslanmaz çelik bu takım için tıklayın.

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LAV Vega Kase

LAV Vega Kase

Kaseler sofralarda sık kullanılan ürünler. Yüksek kalite camdan üretilen kaseler orta boy. Bulaşık makinesine atıp yıkayabileceğiniz kaselerde yoğurt, cacık ve daha birçok şey servis edebilirsiniz.

Çok şık, kullanışlı.

6'lı gelen kaselere ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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