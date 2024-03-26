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Mamasından Bakımına Patili Dostunuzun İhtiyaç Duyacağı İndirimli Ürünler

etiket Mamasından Bakımına Patili Dostunuzun İhtiyaç Duyacağı İndirimli Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 10:54

Patili dostlarıyla birlikte yaşayanların alması gereken birçok ürün var. Mamalardan bakım ürünlerine çok para harcadığınız ürünleri uygun fiyata almak için şimdi tam sırası. Kenara stok yapmalık petshop ürünlerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kiwi Kiwipets Otomatik Kedi Köpek Su Pınarı

Kiwi Kiwipets Otomatik Kedi Köpek Su Pınarı

Kedilerin durağan sudan hoşlanmadığı biliniyor. Sürekli akan çeşme ile kediniz çok daha fazla su içecek. Sadece kediler değil, köpekler için de gerekli su şelalesi ile patili dostlarınız hep temiz su içiyor. 3 litrelik kapasitesi ile gayet yeterli ürünü temizlemek de çok kolay.

Kurulumu basit. Sessiz çalışıyor. Kedimin alışması 1 gün sürdü, şimdi suyu akan yerinden içiyor, patilerini ıslatıp yalıyor ve çok sevdi. Günlük içmesi gereken suyu artık içiyor. Temizliği kolay. 2-3 günde bir kabı yıkayıp yeni su koydum. Tereddütsüz tavsiye ederim.

Ultra sessiz su pınarı indirime giren ürünlerden. 639,90 TL olan ürünün indirimli fiyatı 575,91 TL.

Kedisi ya da köpeği olan herkesin alması gereken su çeşmesini almak için tıklayabilirsiniz.

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Reflex Somonlu Pirinçli Kısır Kedi Maması

Reflex Somonlu Pirinçli Kısır Kedi Maması

2 kiloluk bu kedi maması kısır kedilere özel. Somonlu tadı olan mamayı zaten kullanıyorsanız indirimlerden mutlaka almalısınız. Kedinizi mutlu edecek mama aynı zamanda onun ihtiyacı olan besini sağlıyor.

Kedimin en sevdiği mama.

%7 indirime giren mama 299 TL'den 279 TL'ye düşüyor. Sepette 204 lira olan bu kedi maması stok yapmalık!

Bu mamayı hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla petshop ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Wero Akıllı Kedi Tuvaleti

Wero Akıllı Kedi Tuvaleti

Kedi tuvaletini temizlemek kedisi olanların en sevmediği olaylardan. Uygulama ile kontrol edilebilen akıllı kedi tuvaleti hiç eliniz değmeden temizleniyor. Tuvalet kaydını da tutan ürünün 9 litre çöp haznesi var.

Daha önce wero su kabı ve mama kabı almıştım. Çok memnun kaldım. Kum kabı ihtiyacım yoktu ta ki wero'nun bu ürünü çıkardığını görene kadar. Hiç araştırma yapmadan direkt ürünü aldım, iyi ki almışım. Kedinin kilosunu, tuvaletini, ne kadar sürede yaptığını, ne zaman girip ne zaman çıktığını takip edebiliyorsunuz. Temizleme sonrası koku giderici özelliği de varmış, başarılı ürün teşekkürler wero.

Normalde fiyatı biraz yüksek olan otomatik kedi tuvaletini indirimlerden isteyen herkes alsın! Normalde bu kedi tuvaleti 14,990 TL. İndirimli fiyatı ise 13,491 TL.

Sizi rahatlatacak akıllı tuvaleti almak için tıklayın.

Daha fazla petshop ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ogaş Buharlı Kedi & Köpek Yıkama Tarağı

Ogaş Buharlı Kedi & Köpek Yıkama Tarağı

Evcil hayvanınızı temizlerken rahat etmenizi sağlayan tarak kolayca kullanılabiliyor. Tüylü dostunuzun her bölgesini rahatça tarayabileceğiniz bu tarağın su koyma haznesi var.

Güzel ürün. Su sızdırma olayı yok. Sıfır ambalajında açılmamış ve hızlı geldi. Tek tuşla buhar verebilip tek tuşla kapatabiliyorsunuz.

Bu tarak şu an indirimde. İndirimsiz hali 274 TL olan tarağın indirimli hali ise 270 lira. Sepette 195 TL olan tarak kaçırılmayacak bir fırsat.

Bu ürünü sepete atmak için tıklayın.

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Baffs Naturals Dana Küp Ciğer

Baffs Naturals Dana Küp Ciğer

Doğal ödül maması köpeklere özel. 100 gramlık pakette gelen dana küp ciğere köpeğiniz bayılacak. Yüksek protein değeri ile patili dostunuz için besleyici ödül maması aynı zamanda çok lezzetli.

%7 indirime giren ödül mamasının indirimli hali 140 TL.

Katkı ve koruyucu madde içermeyen ürünü satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Sleepy Petcare Lavanta Yağlı Evcil Hayvan Şampuanı

Sleepy Petcare Lavanta Yağlı Evcil Hayvan Şampuanı

Köpeğinizi ya da kedinizi yıkarken özel şampuanlar kullanmanız gerekiyor. Evcil hayvanlara özel şampuanlardan olan Sleepy Petcare mis gibi kokuyor. Kedinizi veya köpeğinizi yıkadıktan sonra mis gibi kokmalarını sağlayacak şampuanı indirimlerden stok yapmak gerek.

Özenle paketlenmişti sıvı olduğu için endişelenmiştim ama başka yorumlarda da görmüştüm özenli paket diye. Kokusu da güzel yıkarken çok ağır olmaz diye düşünüyorum.

Bu şampuan normalde 152,99 TL. %2 indirimli hali ise 150,50 TL. Sepette özel indirimle fiyatı ise 75,50 TL.

Tüylü dostunuzun şampuanı yoksa hemen almak için tıklayın.

Daha fazla petshop ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

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Wero Wifi Kontrol Kedi/köpek Besleyici

Wero Wifi Kontrol Kedi/köpek Besleyici

Uzaktayken bile kedinizi ya da köpeğinizi besleyebileceğiniz bu mama cihazı 6 litrelik. Kameralı sistemi ayarladığınız açıya göre koyduğunuz mamayı ya da patili dostunuzu görmenize imkan sağlıyor.

Hızlı ve özenli kargo için teşekkürler. Kurulumu ve temizliği çok basit. Wifi bağlantısı hiç kopmadı şimdiye kadar ve evin dışındayken de bağlanabildim. Kamerası ve gece görüşü oldukça kaliteli. İyi ki almışım. Proplan kitten mamayı 7 g/porsiyon, royal canin british shorthair kitten mamayı 6 g/ porsiyon veriyor. Alın aldırın.

4.390 TL olan ürün sepette %10 indirimle 3.951 TL'ye düşüyor.

Elektrik kesilse bile pil haznesi sayesinde çalışmaya devam eden ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Zoovital Vitaminleri

Zoovital Vitaminleri

Üçlü bu vitamin setinde kedilerin yuttuğu tüyleri sindirim sisteminden atmaya yarayan bir macun, bir tane multivitamin macun ve bir tane de deri ve tüy sağlığı için hem kedi hem köpeklerin kullanabildiği bir macun yer alıyor.

Normalde bu setin fiyatı 311 TL. İndirimli fiyatı ise 248 TL.

Üç tane kedim var, üçü de seçici olmalarına rağmen macunları çok sevdiler. Ürünlerin paketlenmesi de yeterli. Umarım faydasını görürler. 😇 Ayrıca hızlı kargolama için de teşekkür ederim. 🌸

Bu ürünü almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Active Clean Plus Kedi Kumu Koku Giderici

Active Clean Plus Kedi Kumu Koku Giderici

Kedi tuvaleti kokusu evinde kedi olanların en çok şikayet ettiklerinin başında geliyor. Kedi kumundaki kötü kokuları hapsedip kumu daha uzun kullanmanızı sağlayacak koku giderici kedinizin sağlığına zararlı değil. 

420 gramlık 2'li set halinde gelen bu koku gidericinin fiyatı 419 TL'den 400'e düşmüş. Ayrıca sepette de ekstra indirimi bulunan ürünün son fiyatı 370 TL.

3 tane kedim var. Kuma karıştırıyorum, büyük oranda kokuyu yok ediyor. Kış aylarında pencere fazla açılmadığı için bu ürün sayesinde evde pek koku olmuyor. Sürekli kullandığım bir ürün. Ayrıca hediye kuru mama için de teşekkür ederim. Kedilerim çokkk sevdiler. Tavsiye ediyorum. Ayrıca fiyat uygunluğu, özellikle de güvenilir bir firma olduğu için alışveriş yapıyorum. Memnun kalırsınız.

Kötü kokuları engellemenin yolunu arıyorsanız tıklayın.

Daha fazla petshop ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Xiaomi Mijia Tüy Toplama Aleti

Xiaomi Mijia Tüy Toplama Aleti

Kedisi olanların en büyük problemlerinden biri tiftiklenme sorunu. Kıyafetlerinizde veya evdeki diğer eşyalarınızda meydana gelen tüylenmelerden kurtulmak için yapmanız gereken bu tüy toplama aletini almak.

Kedim var ve yeni çarşaflarım bile çok hızlı tüyleniyor öncelikle alma amacım buydu ve hemen gelir gelmez denedim. Küçük ama büyük etkisi olan muhteşem bir cihaz :)) gerçekten bayıldım. 🫶🏻

Normalde Xiaomi tüy toplayıcının fiyatı 689 TL. %13 indirimle fiyatı 599 TL oluyor. Buna bir de sepette ek indirim eklenince tüy toplayıcı 539 TL'ye geliyor.

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

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Sleepy Petcare Evcil Hayvan Islak Havlusu

Sleepy Petcare Evcil Hayvan Islak Havlusu

Kedinizi ya da köpeğinizi temizlemek için öyle normal ıslak mendilleri kullanmak doğru değil. Onların cildine uygun olarak üretilen Sleepy ıslak havlunun içinde alkol ve paraben bulunmuyor. 

Mükemmel ve hayatı kolaylaştıran bir ürün. Yeterli büyüklükte ve gayet kullanışlı bir ıslak mendil. Oğlanın patilerini temizleme konusunda gayet yeterli oluyor. Hoş bir kokusu var. Paketin ağzının kilitli olması da ekstra güzel çünkü kullanım ömrünü uzatıyor. 10/10 ürün, devamlı kullanıyoruz herhangi bir alerjik sorun, deri hastalığı veya tahriş vs yaşamadık.

281 TL olan bu ıslak mendillerin fiyatı 277,99 TL'ye düşüyor. Sepette ise 202,90 TL'ye inen ıslak havlular tam alıp stok yapmalık.

12 tane gelen ıslak mendili satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Vakumlu Evcil Hayvan Bakım Seti

Vakumlu Evcil Hayvan Bakım Seti

Evcil hayvanınızın tüylerini tıraş etmek ve bakım yapmak için bu set şart. Dışarıya sürekli para vermek yerine evde kendiniz yapabileceğiniz tüy bakımı için bu ürünü kullanabilirsiniz. 6 tıraş bıçağı sayesinde istediğiniz uzunlukta kesimler yapabiliyorsunuz. 

Ürünü tercih etmemdeki neden, tırnak düzeltme ucunun da olmasıydı. Yorumlardan da etkilendim. İyi ki almışım, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Golden malum çok tüy döken bir ırk ve bu mevsimde dökülen tüyler oldukça sıkıntılıydı, tarama ucuyla evde uçuşacak tüylerin hemen hemen hepsi 5 dakikada toplandı. Tavsiye ederim, en düşük devirde bile yeterli çekişe sahip ve sessiz bir çalışması var. Bütün uçları saklamak için sehpa da ürüne dahil.

4.999 TL'den 4.499 TL'ye düşen bakım seti kaçırılmayacak bir fırsat.

Bakım için 7 ayrı başlığı bulunan bakım setini hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Yağmur Tekstil Patibad Kedi/Köpek Yatağı

Yağmur Tekstil Patibad Kedi/Köpek Yatağı

Çizilmez, yırtılmaz ve yıkanabilir bu kedi veya köpek yatağına patili dostunuz bayılacak. Rahat bu yatak çok da uzun ömürlü. Yumuşak ve esnek yataktan kediniz ya da köpeğiniz kalkmak istemeyecek. 

Gayet güzel, kalitesi de iyi. Kızım için aldım ileriki zamanlarda da kullanacağı bir yatak. İçindeki yastık çıkması yıkanması güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

400 liradan sepette 312,80 TL'ye düşen yatak kaçmaz.

Silinebilir kumaşı sayesinde kolayca temizlenen bu yatağı hemen sepete atmak için tıklayın.

Daha fazla petshop ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Pet Labs Biotin Forte

Pet Labs Biotin Forte

Kedinizin ya da köpeğinizin daha sağlıklı tüylere sahip olmasını istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Tüy dökülmesinin önüne de geçen ürünün içinde E vitamini, Omega 3 ve Omega 6 bulunuyor.

Tüy kalitesini artırmak için kullandım. Tüyleri daha parlak ve dökülmesini önledi.

200 liradan 125 TL'ye düşen vitamini kaçırmayın deriz!

Sıvı vitamini satın almak için tıklayın.

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Dr. Animal Health Yara ve Bakım Solüsyonu

Dr. Animal Health Yara ve Bakım Solüsyonu

Evcil hayvanı olan herkesin evinde olması gereken bu solüsyon yaralar için kullanılıyor. Ağız, göz, kulak ve deri bakımı için kullanılan solüsyon antibiyotik, alkol, iyot ve kortizon içermiyor. 

Veterinerimizin tavsiyesiyle daha öncede kullandım kedim fazla kaşıyınca kendini kanatabiliyor. Evcil hayvan olan her evde olması lazım.

166,25 TL olan solüsyon şu anda 91,25 TL.

Hijyenik bakım sağlayan solüsyonu almak için tıklayın.

Daha fazla petshop ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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