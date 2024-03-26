Mamasından Bakımına Patili Dostunuzun İhtiyaç Duyacağı İndirimli Ürünler

Kedilerin durağan sudan hoşlanmadığı biliniyor. Sürekli akan çeşme ile kediniz çok daha fazla su içecek. Sadece kediler değil, köpekler için de gerekli su şelalesi ile patili dostlarınız hep temiz su içiyor. 3 litrelik kapasitesi ile gayet yeterli ürünü temizlemek de çok kolay.

Kurulumu basit. Sessiz çalışıyor. Kedimin alışması 1 gün sürdü, şimdi suyu akan yerinden içiyor, patilerini ıslatıp yalıyor ve çok sevdi. Günlük içmesi gereken suyu artık içiyor. Temizliği kolay. 2-3 günde bir kabı yıkayıp yeni su koydum. Tereddütsüz tavsiye ederim.

Ultra sessiz su pınarı indirime giren ürünlerden. 639,90 TL olan ürünün indirimli fiyatı 575,91 TL.

Kedisi ya da köpeği olan herkesin alması gereken su çeşmesini almak için tıklayabilirsiniz.