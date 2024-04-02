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Bayram Neşesini İkiye Katlayacak: Çocuklar İçin En Şık Bayramlık Kıyafetler

etiket Bayram Neşesini İkiye Katlayacak: Çocuklar İçin En Şık Bayramlık Kıyafetler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 13:22

Çocuklar için bayram demek yeni kıyafetler demek. Bayramda onları mutlu etmek için alabileceğiniz şık bayramlıkları merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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U.S. Polo Assn. Gömlek

U.S. Polo Assn. Gömlek

Erkek çocukları için ideal bayramlıklardan biri gömlekler. Taş deseni olan gömlek Polo kalitesiyle geliyor. Regular fit kalıbı olan gömleğin kumaşı pamuk. Altına kot pantolonla çok yakışacak gömlek bayrama çok uygun.

Kalitesi çok güzel, kalıbı biraz küçük. Esnek bir kumaş değil.

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LTB Kız Çocuk Siyah Eşofman

LTB Kız Çocuk Siyah Eşofman

Çocuğunuza bayramlık rahat bir şeyler arıyorsanız bu eşofmanı düşünebilirsiniz. Üzerine sade bir tişörtle bu eşofman, spor şık bir takım olarak giyilebilir. Yaza uygun kumaşı ile çocuğunuz rahat edecek.

Bu eşofmanı bayram için almak istiyorsanız tıklayın.

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DeFacto Pantolon

DeFacto Pantolon

Keten görünümlü pantolon çok şık duruyor. Hem şık hem rahat pantolon ile bayramda çocuğunuz çok güzel olacak. Bu pantolon %72 pamuk, %28 keten içerikten oluşuyor. Kaliteli kumaşı olduğu için çocuğunuz çok rahat ediyor.

499 TL olan pantolon regular fit model. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Cigit Papatya Nakışlı Tulum

Cigit Papatya Nakışlı Tulum

0-3 yaş için uygun tulum tam bayramlık bir kıyafet. Mint yeşili rengiyle çok güzel duran tulum aynı zamanda çok rahat. Organik kumaştan üretilen tulum nefes alıyor. Yumuşacık kumaşı olduğu için çocuğunuzu rahatsız etmiyor. 

Cigit kalitesi, çok beğendim. Yumuşacık kumaş, rengi çok güzel. Tam kalıp.

Esnek kumaşı ile rahat tulumu hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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U.S. Polo Assn. Triko Hırka

U.S. Polo Assn. Triko Hırka

Lila rengiyle çok şeker triko hırka bayramda tercih edebileceğiniz bir üst. Altına etek, pantolon ya da elbiseyle kombinleyebileceğiniz hırka hafif esintili bahar günlerinde tercih edilebilir. 

Çocuğunuzun rengine bayılacağı hırkayı almak için tıklayın.

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LTB Sweatshirt

LTB Sweatshirt

Hem şık hem kaliteli bir üst arıyorsanız bu sweatshirtü düşünebilirsiniz. Pembe rengiyle çok tatlı duran ürün etek veya pantolon üstüne tercih edilebiliyor. Fermuarlı yakasıyla hoş görünen sweatshirt kaliteli yapısıyla uzun süre kullanılabiliyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Cigit Just Breathe Baskılı Takım

Cigit Just Breathe Baskılı Takım

Ben tek tek kombin yapmakla uğraşamam diyenler için takımlar kurtarıcı oluyor. Somon rengindeki takım 2-8 yaş arasına uygun. Nefes alan kumaşıyla çocuğunuzun rahat edeceği takım sıcak yaz günleri için ideal.

827 TL olan takım saf pamuktan üretilmiş.

Çok iyi bir takım

Bu takımı beğendiyseniz tıklayın.

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Mavi Miav Baskılı Beyaz Tişört

Mavi Miav Baskılı Beyaz Tişört

Son zamanların meşhur tişörtü Miav baskılı tişört bayram için tercih edilebilir. Beyaz rengiyle her şeye uyan tişört Mavi'nin kedili koleksiyon ürünlerinden biri. Çocukların özellikle çok sevdiği tişört 229.99 TL.

Kaliteli yumuşak bir kumaşı var. Baskı kalitesi çok güzel, tavsiye ederim. Fotoğraftakiyle aynı sağlam bir ürün. Çok tatlı kumaşı, gayet güzel tavsiye ederim. Beklediğimden çok iyi geldi, teşekkürler.

Bu tişörtü almak istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Zepkids Daisy Flowers Leaf Baskılı İkili Takım

Zepkids Daisy Flowers Leaf Baskılı İkili Takım

Bayram için takım tercih ediyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz. %100 pamuk olan bu takımın 3 ayrı rengi bulunuyor. Kız çocuklar için üretilen takım, sweatshirt ve eşofman altından oluşuyor.

Kumaşın kalitesi güzel. Renklerine bayıldı kızlarım.

Rahat bu takımı hemen sepete atmak için tıklayın.

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Cigit Soyut Palmiye Baskılı Kapri Takım

Cigit Soyut Palmiye Baskılı Kapri Takım

2-8 yaş arası erkek çocuklar için uygun takımın rengi çok güzel. Altı kapri, üstü kısa kollu takım çocuklara çok yakışıyor. Saf natural pamuktan üretildiği için kumaşı çok kaliteli takım yazın çocuğunuzun rahat etmesi için ideal.

Harika ötesi!! Yüzde yüz pamuk harika bir kumaşı var. Keşke daha çok çeşit olsa hepsinden alsak.

Nefes alan dokusuna hayran kalacağınız takımı almak için tıklayın.

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DeFacto 23 Nisan Çocuk Bayramı Kırmızı Elbise

DeFacto 23 Nisan Çocuk Bayramı Kırmızı Elbise

Bayram demek kız çocukları için elbise demek. 23 Nisan koleksiyonundan olan elbise bayram için de tercih edilebilir. Rahat ve şık elbise çocuğunuza alabileceğiniz ideal elbiselerden. Bu elbise yüksek kaliteli pamuklu kumaştan üretilmiş.

499.99 TL olan elbise kısa kollu modeliyle çok rahat.

Klasik tarzıyla şık bir bayramlık olan elbise için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

DeFacto Geniş Paça Jean Pantolon

DeFacto Geniş Paça Jean Pantolon

Jeanler her gardıropta olması gereken parçalar. Çocuğunuz için de bir jean almak istiyorsanız bu geniş paçayı düşünebilirsiniz. Bayramda da güzel bir tişörtle kombinleyebileceğiniz pantolon yırtık modeliyle çok tarz duruyor. 

499 TL olan pantolon pamuklu jean kumaştan üretilmiş.

Çok uygun fiyata aldım. Bel kısmının ayaklanıyor olması güzel.

Bu ürün için tıklayın.

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Cigit Soyut Palmiye Baskılı Keten Müslin Şalvarlı Takım

Cigit Soyut Palmiye Baskılı Keten Müslin Şalvarlı Takım

2-8 yaşa uygun takım keten müslin kumaştan üretilmiş. Şalvarlı takım çocuğunuzun rahat etmesini sağlıyor. Doğal pamuktan üretildiği için gönül rahatlığıyla giydirebileceğiniz takım bayram için çok güzel. 

Çok cool .Yapı olarak geniş rahat bir kalıp.

Çocuğunuzun rahat etmesini sağlıyorsanız tıklayın.

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Gap Logo Havlu Kumaşı Sweatshirt

Gap Logo Havlu Kumaşı Sweatshirt

Kaliteli bir sweatshirt almak istiyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Kamuflaj deseniyle çok tarz duran sweati pantolon veya şortlarla çocuğunuz kombinleyebilir. GAP logosu olan sweat bayramlık için ideal.

Bu ürünü bayram için almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

DeFacto Oxford Gömlek

DeFacto Oxford Gömlek

Bayram için daha şık bir kombin yapmak isteyenler gömlek tercih ediyor. Uzun kollu modeliyle çok tarz duran gömleği pantolonla kombinleyebilirsiniz. Bayram dışında da şık etkinlikler için bu gömlek ideal.

Ürünün kumaşını beğenince ikincisini de aldım. Çok güzel fiyatına göre alın.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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