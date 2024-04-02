Bayram Neşesini İkiye Katlayacak: Çocuklar İçin En Şık Bayramlık Kıyafetler

Erkek çocukları için ideal bayramlıklardan biri gömlekler. Taş deseni olan gömlek Polo kalitesiyle geliyor. Regular fit kalıbı olan gömleğin kumaşı pamuk. Altına kot pantolonla çok yakışacak gömlek bayrama çok uygun.

Kalitesi çok güzel, kalıbı biraz küçük. Esnek bir kumaş değil.

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