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Saç Bakım Rutini Nasıl Olmalı? Diye Merak Edenlere Saç Tipine Göre Altın Değerinde Bakım Önerileri

etiket Saç Bakım Rutini Nasıl Olmalı? Diye Merak Edenlere Saç Tipine Göre Altın Değerinde Bakım Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 15:17

Saç bakım rutini saçınızın daha sağlıklı ve bakımlı görünmesi için şart. Tabii bakım yaparken saçınızın tipine uygun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Gelin birlikte saç tiplerine göre saç bakımı nasıl olmalı bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Saç bakım rutininin ilk adımı temizlik. Saçınızı güzelce temizleyerek bakım rutininizin ilk adımını tamamlayabilirsiniz.

Saçı temizlemek için saç tipinize uygun bir şampuan bulmanız gerek. Şampuanı seçerken sülfatsız, parabensiz ve doğal ürünlere yönelebilirsiniz.

Yağlı saçı olanların saçları çok sık yağlandığı için daha sık yıkamaları öneriliyor. 

Kuru saçlı olanların ise nemlendirici özelliği olan şampuanlara yönelmesi gerekiyor.

Elseve Hydra Nem Dolduran Şampuan

Elseve Hydra Nem Dolduran Şampuan

Kuru saçlı olanların tercih edebileceği bir şampuan olan Elseve, saçı neme doyurmaya yarıyor. Saçı ağırlaştırmadan neme doyuran şampuan ile saçlarınız çok daha güzel ve canlı görünüyor. 

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Ogx Dolgunlaştirici Sülfatsiz Şampuan

Ogx Dolgunlaştirici Sülfatsiz Şampuan

Sülfat içermeyen şampuan dolgunlaştırıcı etkili. Saçınızın bakım rutini için ilk adımı olan temizleme işlemi için bu şampuanı deneyebilirsiniz. Her saç için uygun şampuan ile daha sağlıklı saçlara kavuşabileceksiniz.

Hindistan cevizi kokuyor. Saçlarımı baya yumuşattı, kıvırcık saçlıyım normalde zor taranır ve çok dökülür tararken ama bundan sonra tararken 1-2 tel gitti sadece. Saçlarım zaten hacimli ama söndürmediğini söyleyebilirim. Kepek problemim var bazı şampuanlar arttırıyor bakalım umarım güzel devam eder. Kargolar zaten çok hızlı, ertesi gün elimdeydi.

Bu şampuan için tıklayabilirsiniz.

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Vichy Dercos Şampuan

Vichy Dercos Şampuan

Kuru saç tipine sahipseniz Vichy Dercos şampuanı deneyebilirsiniz. Kuru saçları rahatlatan şampuan ile saç derisi problemlerinizi rahatlatabilirsiniz. Kepek sorununa da çözüm bulan şampuanı deneyerek etkisini görmek için tıklayabilirsiniz.

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Saçınızı temizledikten sonra ikinci aşama elbette bakım yapmak.

Saç bakımı yaparken saç kremi kullanabilirsiniz. Bu aşama özellikle yıpranmış saçların ihmal etmemesi gereken bir bakım. 

Kuru saçlılar için nem içeren saç bakım kremlerinin kullanılması gerekiyor.

Yağlı saçlıların ise kendi saç tipine uygun bakım kremlerini tercih etmesi gerekiyor.

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Yoon 2'li Saç Kremi

Yoon 2'li Saç Kremi

Biotin ve kolajen içeren saç kremi vegan içeriğe sahip. Saçı besleyen ve onaran krem ile saçlarınız derinlemesine bakım yapıyor. Saç derisini besleyen krem saçınıza çok iyi gelecek.

Şu an bu ürün %2 indirimde. 254,90 TL olan saç kremini indirimlerden kaçırmayın. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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BOOM BUTTER 7 Yağ içeren Besleyici ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı

BOOM BUTTER 7 Yağ içeren Besleyici ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı

İçinde 7 yağ olan bu saç bakım yağı kuru saçlar için kullanılabilir. Besleyiciliği sayesinde saçınıza iyi gelecek bakım yağı nem eksiği olan kuru saçlar için ideal yağlardan. Hem maske hem yağ olarak kullanılabilen saç bakım ürününü deneyebilirsiniz.

Bu bakım yağını merak ediyorsanız tıklayın.

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Vasso Women Yıpranmış Saçlar İçin Acil Kurtarma Seti

Vasso Women Yıpranmış Saçlar İçin Acil Kurtarma Seti

Yıpranmış saçlara özel hazırlanan bu set tam bir acil kurtarma seti. İçinde keratinli şampuan ve keratinli saç maskesi olan bu set saçınızı yenileyecek. 

Bu ürünü denemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Elidor 7/24 Şekillendirici Saç Bakım Kremi

Elidor 7/24 Şekillendirici Saç Bakım Kremi

Hem şekil veren hem saçlara bakım yapan bir saç kremi arıyorsanız bu kremi deneyebilirsiniz. Belirgin bukleler için alabileceğiniz saç bakım kremi ile canlı saçlarınız olacak.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Saç toniği de saçınız için kullanabileceğiniz bakım ürünlerden.

Özellikle kuru saçınız varsa tonikleri bakım rutininize dahil etmelisiniz. Aynı zamanda saç tonikleri, yağlı saçlıların yağlı görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

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Agiva Saç Toniği

Agiva Saç Toniği

Agiva, nemlendirici serum etkisiyle kurumuş ve cansız görünen saçlar için ideal bir tonik. Yağlı gözüken saçlar için de kullanılabilen tonik orman meyve aromalı. Saçlarınızı nemlendirmek ve canlandırmak için bu toniğe şans verin!

2 tane gelen bu tonik 199 TL.

Bu toniğe ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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URBAN Care Expert Serisi Saç Toniği

URBAN Care Expert Serisi Saç Toniği

Biotin ve kafein içeriğiyle saçınıza çok iyi gelecek tonik aynı zamanda saçı hızlı uzatmaya da yarıyor. Dökülmeye meyilli ve zayıf saçlar için bu tonik şart. Sizin de saçlarınız sağlıksız görünüyorsa o zaman bu toniği deneyebilirsiniz.

Bu ürünün mükemmelliğini anca onu kullanıp bırakarak anlayabilirsiniz. Ben daha önce bir şişe kullandım ve gerçekten durdurdu dökülmemi, bebek saçlarım inanılmaz uzadı. Tabii bunları asıl ne zaman farkettim şişe bitip ben bu ürüne ara verince yani gerçekten devamlı kullanılması gereken bir ürün. O ara verdiğim süreçte saçlarımda eskisi gibi dökülme başladı ama bu defa hangi ürüne başvuracağımı biliyordum. 😂 Fotoğrafta saçımındaki farkı diplerinden görebilirsiniz siyah üstlü olan fotoğraf son hali :)

Kullananların beğendiği saç toniğini satın almak için tıklayın.

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Tresan Saç Toniği

Tresan Saç Toniği

Tüm saçlara uygun bu tonik saçları canlandırmaya yarıyor. 2 tane gelen tonik hem güçlendiriyor hem canlandırıyor. İçeriğinde kayın ağacı özü bulunan toniği kullanarak saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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