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Prime Akşam Fırsatları’nda Bugüne Özel Hemen Sepete Atmanız Gereken Ürünler

etiket Prime Akşam Fırsatları’nda Bugüne Özel Hemen Sepete Atmanız Gereken Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 18:03

Amazon indirimlerinde birçok güzel ürün bulunuyor. Her çeşit ürünün bulduğu bu indirimlerden ihtiyaçlarınızı almak için şimdi tam sırası. Bu akşama özel indirimlerde alabileceğiniz ürünler için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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La Roche-Posay Yüz Bakım Seti

La Roche-Posay Yüz Bakım Seti

Cildinizdeki kusurların görünümünü azaltacak bu set ile pürüzsüz bir cildiniz olabilecek. Tahriş hissini de azaltan bu set ideal. Cildi rahatlatan yüz bakım seti ile cildiniz yenileniyor. 

Güzel fakat çok küçük bence fiyatı hala yüksek, indirimini kovalayın.

Bu ürünü indirimlerden almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Valletta Salvatore Silikon Spatula Seti

Valletta Salvatore Silikon Spatula Seti

Her eve lazım spatula seti ile yemek servisi kolaylaşıyor. 10 parçadan oluşan set siyah rengiyle çok şık. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak setteki ürünler ısıya dayanıklı. Yanmaz yapışmaz bu ürünler silikon malzemesiyle çok kullanışlı.

Farklı markalara para vermeye gerek yok, çok kaliteli.

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Vestel BM 5101 5 Programlı Bulaşık Makinesi

Vestel BM 5101 5 Programlı Bulaşık Makinesi

5 programlı bulaşık makinesi, E enerji sınıfı bir makine. Beyaz rengiyle mutfaklara kolayca uyan bulaşık makinesi ile bulaşık derdiniz son buluyor. Zaten bir bulaşık makinesi almak istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Emsan Lucca Tencere Seti

Emsan Lucca Tencere Seti

7 parçalık tencere setinin içinde 18 cm tencere, 22 cm tencere, 26 cm karnıyarık tencere ve 26 cm tava bulunuyor. Granit kaplaması bulunan tencere seti mutfakta yemek yapmayı kolaylaştırıyor. Güzel yemekler yapmak istiyorsanız bu tencere setini hemen sepete atın!

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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TEFAL-Rg7675 X-plorer Serie 75 Akıllı Robot Süpürge

TEFAL-Rg7675 X-plorer Serie 75 Akıllı Robot Süpürge

Haritalandırma özelliğiye evinizi kolayca temizleyen Tefal Robot Süpürge 4 farklı temizlik moduna sahip. Yasaklı bölge seçimi yaparak istemediğiniz yerlere girmesini engelleyebiliyorsunuz. 65 dB sesiyle rahatsız etmeyen süpürge ile eviniz hep tertemiz olacak.

Bu ürün için tıklayın.

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Grundig ST 6150 L Dikey Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü

Grundig ST 6150 L Dikey Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü

Dikey ütüler son zamanlarda moda. Kırışıklık gideren Grundig ütünün damlama önleme özelliği var. 230 ml su doldurma kapasitesi olan ütünün tabanı seramik. 1600 Watt gücüyle size rahatça yetecek ütüyü indirimlerden kaçırmayın!

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Nescafé Gold Çözünebilir Kahve

Nescafé Gold Çözünebilir Kahve

Kahve içenlerin favorilerinden olan Nescafe Gold, kavanozda geliyor. Zaten sürekli kullandığınız bir kahveyse indirimlerden stok yapabilirsiniz. Yumuşak içimi ile herkesin damak tadına uygun kahve ideal yoğunlukta.

Bu kahveyi almak için tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21, 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip. 6.4 inç ekranı olan telefonla istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. İster oyun oynayın isterseniz dizi izleyin, bu telefonla her şey çok rahat. Akıcı ekrana sahip Samsung Galaxy S21 ile istediklerinizi çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. 

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Vcp 5131 Dik Şarjlı Süpürge

Vcp 5131 Dik Şarjlı Süpürge

Dikey süpürgeler artık her eve lazım. Sert yüzeylerde ve halılarada kullanılabilen şarjlı süpürgenin LED ışıklı turbo başlığı var. Bu sayede tozları çok daha iyi görüp temizleyebiliyorsunuz. 600 ml toz haznesi olan süpürgenin birçok yardımcı parçası da var.

Bu ürünü indirimli şekilde almak için tıklayın.

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Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Hem kuru hem ıslak kullanılabilen bakım seti yüz, saç ve vücut için uygun. Kendiliğinden bilenen bıçakları ile her zaman ilk günkü gibi keskin bıçaklarınız oluyor. 1 saat şarj ile 120 dakika kullanmanız mümkün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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STANLEY The IceFlow Flip

STANLEY The IceFlow Flip

Stanley termoslar herkesin favorisi. Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanabileceğiniz termos pipetli yapısıyla çok kullanışlı. İçeceğinizi saatlerce soğuk tutabildiği için Stanley, en sevdiğiniz termos olacak! Rengine de bayılacağınız termos sizinle her yere geliyor.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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LEGO® ICONS Sukulentler

LEGO® ICONS Sukulentler

Legoları ve bitkileri seviyorsanız  bu lego ikisini bir araya getiriyor. Yetişkinler için tasarlanmış lego ile kendi sukulent aranjmanınızı oluşturabiliyorsunuz. 9 farklı bitki yapabileceğiniz legolar sayesinde çok eğleneceksiniz.

Severek tamamladım.

Bu ürün için tıklayın.

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Hasbro Gaming Star Wars Figürü

Hasbro Gaming Star Wars Figürü

Bu minik Yoda, Star Wars hayranı herkese alınabilecek çok güzel bir hediye. Ses ve hareket özelliği olan oyuncak 4 yaş üstü herkese uygun. Birçok hareketi ile dikkat çeken bu figürün kafası yukarı aşağı, kulakları ileri geri hareket edebiliyor. 

Oyuncak değil sanki gerçek, çok çok beğendik. Çocuklarım bayıldı, ilk olarak büyüğüne almıştım. Küçük oğluma da peluşlu ve basınca ses çıkaran, gözlerini kapatanı almıştım. Daha büyük boydu ama küçük oğlum da abisine aldığımızı çok beğenince bir başka siteden daha uygununu bulunca ona aynısını aldım. Amazon gerçekten çok kaliteli ve sevdiğim bir alışveriş platformu, satılan ürünleri kaliteli ve orijinal, daima zamanında teslim ve aldıklarımızı en hızlı, sorunsuz bir şekilde teslim alıyoruz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Skechers Kadın D'lites 4.0 Fresh Diva Spor Ayakkabı

Skechers Kadın D'lites 4.0 Fresh Diva Spor Ayakkabı

Kendinize bir spor ayakkabı almayı planlıyorsanız bu model hoşunuza gidebilir. İndirime giren ürünlerden biri olan ayakkabı beyaz rengiyle her şeye kolaylıkla uyuyor. Rahatlığına hayran bırakan ayakkabı aynı zamanda çok şık.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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