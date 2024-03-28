Kendinizi Tropik Bir Cennette Hissetmenizi Sağlayacak Birbirinden Güzel Meyveli Parfümler

Tam bir yaz günü kokusu olan parfüm çiçek ve meyveleri buluşturan bir ürün. Meyveli-çiçeksi kokuya sahip parfümün içinde bergamot, şeftali ve yasemin gibi kokular var. Üst notalarında şeftalinin en güzel kokusu olan parfümü deneyin deriz!

İlk defa bilmeyerek denedim ve çok güzel naif bir koku. Tavsiye alınabilir yeni koku arayışındakilere🌷

699 TL'lik bu parfümü almak için tıklayabilirsiniz.

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