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Kendinizi Tropik Bir Cennette Hissetmenizi Sağlayacak Birbirinden Güzel Meyveli Parfümler

etiket Kendinizi Tropik Bir Cennette Hissetmenizi Sağlayacak Birbirinden Güzel Meyveli Parfümler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 14:37

Meyveli kokuları sevenlerdenseniz bu parfümlere bayılacağınız kesin. En güzel kokan meyveli parfümleri sizler için derledik. Gelin meyveli kokuları baskın parfümler nelermiş bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Interne EDP Kadın Parfüm

Interne EDP Kadın Parfüm

Tam bir yaz günü kokusu olan parfüm çiçek ve meyveleri buluşturan bir ürün. Meyveli-çiçeksi kokuya sahip parfümün içinde bergamot, şeftali ve yasemin gibi kokular var. Üst notalarında şeftalinin en güzel kokusu olan parfümü deneyin deriz!

İlk defa bilmeyerek denedim ve çok güzel naif bir koku. Tavsiye alınabilir yeni koku arayışındakilere🌷

699 TL'lik bu parfümü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Secret of Helen Hestia EDP Kadın Parfüm

Secret of Helen Hestia EDP Kadın Parfüm

Meyve kokulu parfümlerden biri olan Secret of Helen'da çilek, ananas, çarkıfelek, greyfurt gibi meyve kokuları var. Meyve sepeti gibi parfümü meyve notalarını sevenler almalı! 

Yoğun ve kalıcı parfümü denemek için tıklayın.

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Prova Bombself Meyveli Çiçeksi EDP Kadın Parfüm

Prova Bombself Meyveli Çiçeksi EDP Kadın Parfüm

Kalıcı kokulardan biri olan parfümün kokusunu alan herkes soracak! Meyveli kokular içeren parfüm dengeli bir karışım. İçinde limon, çarkıfelek meyvesi, kırmızı meyveler gibi meyve kokuları olan bu parfümü meyveli kokuları sevenler denemeli deriz!

Prova Bombself parfümün fiyatı 156 TL.

120 ml'lik parfümü sepete atmak için tıklayın.

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KOSDFOGE Kadın Parfüm

KOSDFOGE Kadın Parfüm

Uzun ömürlü parfüm ile mis gibi kokacağınız kesin. Bu parfümü bilekten boyuna vücudunuzun her bölgesine sıkmak mümkün. Şeftali tonlarındaki parfümde elma, armut notaları ve çiçeksi kokular var.

Mis gibi kokacağınız parfümü almak için tıklayın.

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Bargello 228 Kadın Parfüm

Bargello 228 Kadın Parfüm

50 ml'lik parfüm meyveli kokulardan oluşuyor. Turunçgil kokularının baskın olduğu parfümün içinde çiçeksi kokular da var. Hem çiçekli hem meyveli parfümleri seviyorsanız bu parfümü inceleyebilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Mountain Green Tea Meyveli Parfüm

Mountain Green Tea Meyveli Parfüm

Bu parfümün üst notaları arasında portakal, bergamot, nane gibi kokular bulunuyor. Zarif kokulara sahip parfüm 30 ml. Meyveli kokuların yanında çiçekli kokulara da sahip parfümün ferahlatıcı kokusu çok hoşunuza gidecek.

Güzel bir hediye olacak parfümü almak için tıklayın.

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Monotheme Classic Vanilla Blossom Pour Femme Kadın Parfümü

Monotheme Classic Vanilla Blossom Pour Femme Kadın Parfümü

Meyveli kokularının yanında vanilya da içeren koku 100 ml'lik şişesiyle geliyor. Kokusuna bayılacağınız parfümün şişesi de çok hoş. Meyve kokularını odunsu kokularla da birleştiren parfüm ile mis gibi kokacaksınız.

Bu parfümü denemek için tıklayın.

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Avon Musk Freeze Erkek Parfüm

Avon Musk Freeze Erkek Parfüm

Nane ve mandalina kokularından oluşan parfüm erkeklere uygun. Dağ havası esintisi hissettiren parfümü sevdiklerinize hediye olarak da düşünebilirsiniz. Baharatlı ve meyveli bir kokuya sahip parfümün şişesi de çok şık.

Oğlum kokusunu çok beğendi, hediye aldım. Kalıcılığı güzel.

Bu parfümü denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Caldion Men Edt Parfüm Set

Caldion Men Edt Parfüm Set

İkili parfümden oluşan setin içinde 100 ml erkek parfümü ve 150 ml vücut parfümü var. Modern kokulardan olan parfümler tüm cilt tipleri için uygun. Özünü meyveli çiçeklerden alan parfüm 325 TL'ye satılıyor. 

Ürün anlatıldığı gibi.

Bu parfümü merak ediyorsanız tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Flâner EDP Kadın Parfüm

Flâner EDP Kadın Parfüm

Çiçeksi kokuların olduğu parfümde meyveli kokular da var. İçeriğinde kan portakalı, narenciye, lavanta, adaçayı, safran, sedir, amber, meşe yosunu bulunan koku size yazı hatırlatacak. Yoğun ve kalıcı kokulardan biri olan Flaner parfüm ile gün boyu mis gibi kokacaksınız.

Eşime hediye olarak aldım, gayet mutlu. O mutluysa ben daha mutlu :)

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Britney Spears Naked Fantasy Parfüm

Britney Spears Naked Fantasy Parfüm

Meyveli kokusuyla dikkat çeken parfümün içinde şeftali, misk ve çiçek kokuları var. Bu parfüm hafif kokusuyla beğenilen ürünlerden.

Ürün beklediğimden hızlı ulaştı elime. Diğer Britney parfümlerine nazaran daha hafif bir kokusu var. Tam anlamıyla temiz, fresh ve hafif tatlı. Kalıcılığı orta diyebilirim. Gün için de yenilemek gerekir.

Şu an bu parfümün fiyatı 789 TL.

Yoğunluğu ve kalıcılığı gayet iyi parfümü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Golden Secret EDP Kadın Parfüm

Golden Secret EDP Kadın Parfüm

İçeriğinde portakal, bal, bergamot, mandalina ve çeşitli çiçekler olan parfüm tüm cilt tiplerine uygun. Şık tasarımlı şişesi ve mis kokusuyla yeni favoriniz olacak parfümün kokusuna herkes hayran kalıyor.

Gün boyu ferahlık sağlayan parfümü almak için tıklayabilirsiniz.

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Escada Sentiment EDT Kadın Parfüm

Escada Sentiment EDT Kadın Parfüm

İçeriğinde yeşil mandalina, manolya, kırmızı meyve, siyah frenk üzümü olan kadın parfümü lezzetli bir kokuya sahip. Sevdiğiniz birine hediye olarak verebileceğiniz parfüm hem çiçekli hem meyveli bir koku.

75 ml'lik parfümün fiyatı 2.250 TL.

Pespembe şişesiyle çok tatlı duran parfümü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Bargello 460 Kadın Parfüm

Bargello 460 Kadın Parfüm

Parfümün içeriğinde meyve ve çiçek kokuları var. Tropikal kokuların baskın olduğu parfümün kokusunu çok seveceğiniz kesin. Fresh kokusuyla gün boyu üzerinizde kalacak parfümden stok yapmak isteyeceksiniz.

290 liralık parfümü hemen sepete atmak için tıklayın.

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Viva La Juicy Noir EDP Kadın Parfüm

Viva La Juicy Noir EDP Kadın Parfüm

Meyveli kokuların baskın olduğu Viva La Juicy parfüm tatlı kokulardan biri. Kokusundan önce şişesine hayran kalacağınız parfüm meyveli koku sevenlerin hoşuna gidebilecek bir koku. 

Bu parfümü merak ediyorsanız tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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