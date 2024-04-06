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Kullananların Önerdiği En Beğenilen Halı Yıkama Makineleri

etiket Kullananların Önerdiği En Beğenilen Halı Yıkama Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 16:16

Halı yıkama makineleri son zamanlarda çok tercih ediliyor. Halılarınızı kendiniz yıkamak istiyorsanız size uygun modelleri derledik. Gelin bu halı yıkama makinelerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.04.2024m tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bissell 37252 SpotClean Pet Pro Plus

Bissell 37252 SpotClean Pet Pro Plus

Evdeki halılarınızı kendiniz yıkamak için bir halı yıkama makinesine ihtiyaç var. Bissell halı yıkama makinesi halılar, yolluklar, döşemeler ve merdivenler için uygun. 1.5 cm uzunluğunda hortumu ile temizlik kolaylaşıyor. 

12.999 TL olan halı yıkama makinesinin çıkarılabilir taze ve kirli su tankları var.

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Profilo Psv762Sp Aquapro Plus 4 In 1 Halı Yıkama Makinesi

Profilo Psv762Sp Aquapro Plus 4 In 1 Halı Yıkama Makinesi

Profilo halı yıkama makinesi, 4'ü 1 arada temizlik sunuyor. Bu makinenin toz torbalı, su filtreli, su vakumlama ve halı yıkama fonksiyonları var. Çift filtreleme sistemi de olan makine 1700 Watt gücü var. Sadece halı yıkamakla kalmayan Profilo halı yıkama makinesi ile parkeleri, halıları ve sert zeminleri süpürebilirsiniz. Hem dikey hem yatay park edebileceğiniz makine evde işinizi kolaylaştırıyor.

Harika bir makine. Süpürge gücü güçlü, halı yıkama olarak oldukça iyi. Makine kaliteli, satıcı düzgün, fiyat çok uygun. Tavsiye edilir. Olumsuz yorumlara bakmayın.

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Beko Bks 9375 Ekova Halı Yıkama Makinesi

Beko Bks 9375 Ekova Halı Yıkama Makinesi

Su haznesi olan halı yıkama makinesinin 2400 Watt gücü var. 4.6 litre su haznesi olan makine tercih edilen modellerden biri. Halının yanında koltuklarınızı temizlemek için de kullanabileceğiniz makinenin fiyatı 22.790 TL.

Mükemmel, çok başarılı.

Bu makineye ulaşmak için tıklayın.

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Karcher Puzzi 8/1 Yıkama Makinesi

Karcher Puzzi 8/1 Yıkama Makinesi

Koltuklarınızı tertemiz yapan yıkama makinesi Karcher kalitesini bilenlerin tercih ettiği bir model. Bu yıkama makinesi ile halılarınızı da yıkayabiliyorsunuz. 7.5 metre güç kablosu olan yıkama makinesi ile temizlik yapmak kolaylaşıyor. 

Arkadaşlar 8/1 sadece koltuk yıkama aparatı ile geliyor. Halı yıkama vakumlama başlığı çıkmıyor. Koltuk yıkama başlığı ile halıyı da mükemmel yıkıyor sadece biraz zahmetli. Halı için de düşünenlere 10/1 öneriyorum.

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Karcher Se 5100 1400W Halı Yıkama Makinesi

Karcher Se 5100 1400W Halı Yıkama Makinesi

Kaliteli halı yıkama makinelerinden biri olan bu ürün tüm yüzeyleri derinlemesine temizliyor. Yüzeylerdeki kötü kokuları ve kirleri temizleyen halı yıkama makinesi önce su püskürterek kirleri çözüyor, daha sonra ise güçlü vakum özelliğiyle onları çekiyor. 

Kullanım sonrası, mükemmel temizlik sağladı. Hiçbir yerde bulamadığım bilgi ise boyutlarının görünümü idi. Çok kompakt ve orta/küçük boyutlu olması çok güzel, yer kaplamıyor. Temiz su haznesi 4,5 lt alıyor.

Fayans, döşeme, mermer ve sentetik yüzeylerde kullanılabilen makineyi satın almak için tıklayın.

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Fantom Robotix CC-9500 Su Filtreli Halı Yıkama Robotu

Fantom Robotix CC-9500 Su Filtreli Halı Yıkama Robotu

Birçok temizlik seçeneğini bir arada sunan Fantom halı yıkama robotu ile süpürmek ve yıkamak kolaylaşıyor. Halıları, döşemeleri temizleyip ilk günkü haline getiren makinenin kendisi de çok kolay temizleniyor. 

Gerçekten mükemmel bir ürün çok para verilen ürünlerden daha iyi. Alın ve aldırın, çekiş gücü yıkaması müthiş. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bu ürünün fiyatı 5.223 TL.

Havadaki toz partiküllerini temizleyen halı yıkama makinesini satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Arnica Et12110 Hydra Rain Plus Halı Yıkama

Arnica Et12110 Hydra Rain Plus Halı Yıkama

2400 Watt gücü olan halı yıkama makinesi kusursuz temizlik arayanların tercihi. Pratik kullanımı sayesinde ev temizliği kolaylaşıyor. 6 metrelik kablosu ile her yere rahatça ulaşabiliyorsunuz. Makinenin üzerinde aparat tutucu bulunuyor, bu sayede etrafa parçalar dağılmıyor. 

8.150 TL olan Arnica halı yıkama makinesi kırmızı rengiyle çok şık.

Eşime hediye olarak aldım. Ürün muhteşem. Hem süpürge hem halı yıkama olarak kullanılması çok iyi. Halıdan böylesine kir çıkacağını tahmin etmiyorduk. Turbo başlık ile topladıklarına hayran kaldık. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Pahalı ürünlere gerek yok. Malzeme kalitesi de idare edecek şekilde. Tereddüt etmeden alabilirsiniz. Amazona uygun fiyat için teşekkür ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Arçelik S6996 Halı Yıkama Makinesi

Arçelik S6996 Halı Yıkama Makinesi

85 dB ses seviyesi olan halı yıkama makinesinin 6 litre toz kapasitesi bulunuyor. 6 metre kablo uzunluğu olan yıkama makinesi ile temizlik çok rahat. Birçok aksesuarı sayesinde her yeri güzelce temizleyebiliyorsunuz.

Tetik kilidi olduğu için su püskürtürken yormuyor. Çekişi de çok güçlü, kısa sürede yıkıyor koltukları. Halıda suyu çektirirken doğru açıda tutmak gerekiyor yoksa çekemeyebiliyor. Hafif ve başarılı bir ürün.

38.890 TL olan halı yıkama makinesinin 2400 Watt motor gücü var.

Bu halı yıkama makinesine ulaşmak için tıklayın.

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Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Halılarınızı ve koltuklarınızı temizlemek istiyorsanız bu makineyi satın alabilirsiniz. Hem kaliteli hem dayanıklı makine ile evde koltukları ve halıları rahatça kendiniz temizleyeceksiniz. Makine üzerinde aksesuar saklama imkanı olan yıkama makinesi ile evi temizlerken aparatlar hep yanınızda oluyor. 

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Cleanvac Ewd 753 Halı Yıkamalı Süpürge

Cleanvac Ewd 753 Halı Yıkamalı Süpürge

Sanayi tipi süpürme özelliklerinin yanında halı yıkama özelliği de olan süpürgeyi koltuk yıkamak için de kullanmak mümkün. Bu süpürge halı yıkama şirketleri, oto kuaförler, oteller, mağazalar ve halı kaplı büyük alanlarda kullanılmak için ideal bir makine.

3600 Watt gücündeki halı yıkamalı süpürge 16.788 TL.

35 kilo ağırlığındaki süpürge için tıklayabilirsiniz.

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Fakir Deluxe S9800 Halı Yıkama Makinesi

Fakir Deluxe S9800 Halı Yıkama Makinesi

1600 Watt motor gücü olan halı yıkama makinesinin 22 litre kirli su tankı ve 4.3 litre temiz su tankı bulunuyor. Otomatik kablo sarma özelliği ile pratik halı yıkama makinesinin paslanmaz çelik gövdesi var. Halı, koltuk ve sert zemin yıkayabileceğiniz makinenin hem ıslak hem kuru vakum özelliği bulunuyor. 

Enerji tasarruflu halı yıkama makinesi 18.499 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kiwi KCC 4320 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Kiwi KCC 4320 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Halı ve koltuk yıkamak için bu makine ideal makinelerden biri. Kanepeler, halılar, kilimler ve otomobil içlerini temizlemek bu makineyle çok kolay. 1400 ml temiz su deposu ve 1200 ml kirli su deposu olan makinenin 1.2 metre hortum uzunluğu bulunuyor. 

Eşime hediye olarak aldım, çok beğendi. Boyuna göre çekişi çok iyi. İlk yıkamada farkını gösteriyor. Yer kaplamaması ayrı güzel.

5.999 TL'lik yıkama makinesini satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Cleanvac Ewd 803 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Cleanvac Ewd 803 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Cleanvac modeli, halı ve koltuk yıkama makinesi olarak kullanılmasının yanında sanayi tipi elektrik süpürgesi olarak kullanmak mümkün. İş yerlerinde halı ve koltuk yıkama amacıyla kullanılan makine suyu püskürtüyor ve sonra vakum yaparak temizliyor. 

3600 Watt yüksek vakum gücü olan makineyi almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Powerwash HY005 Halı ve Zemin Yıkama Temizlik Makinesi

Powerwash HY005 Halı ve Zemin Yıkama Temizlik Makinesi

Halıları ve zeminleri yıkamak için bu temizlik makinesini kullanabilirsiniz. 1 sert, 1 yumuşak fırçayla gelen makine ile halılarınız artık hep tertemiz olacak. 

Kullanıyorum, gayet memnunum. Şu an bir problemim yok.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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