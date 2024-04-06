Kullananların Önerdiği En Beğenilen Halı Yıkama Makineleri

Evdeki halılarınızı kendiniz yıkamak için bir halı yıkama makinesine ihtiyaç var. Bissell halı yıkama makinesi halılar, yolluklar, döşemeler ve merdivenler için uygun. 1.5 cm uzunluğunda hortumu ile temizlik kolaylaşıyor.

12.999 TL olan halı yıkama makinesinin çıkarılabilir taze ve kirli su tankları var.

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