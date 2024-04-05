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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahve Makineleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahve Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 12:51

Kahve makineleri artık her evde var. En sevdiğiniz kahveleri evde kendiniz yapmak için almanız gereken makineleri derledik. Gelin sizin için seçtiğimiz kahve makinelerine birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

LatteGo süt sistemi olan makine ipeksi bir süt köpüğü hazırlıyor. Kolayca temizlenebilmesi için damlama tepsisi bulunan makine ile en lezzetli kahveleri içip kolayca temizleyebileceksiniz. Philips kahve makinesi ile kahvenizi kişiselleştirerek en sevdiğiniz şekilde yapabiliyorsunuz.

12 çeşit kahve yapabilen kahve makinesinin fiyatı 20.999 TL.

Almadan epey araştırmıştım. Bir alt modellerde bazı seçenekler eksik, üst modeller ise sırf makyaj. Yani bu model tam olarak isteneni verebilen bir fiyat performans ürünü (en azından aldığım tarihteki fiyatı açısından). Haftalık ve aylık ayrı ayrı bakımları var. Çok uzun işler değil ama üşenip yapmazsanız kahvenin tadı kaçabiliyor. Siz de farklı çekirdekler denemekten hoşlanıyorsanız, kahve gibi bir hobiniz var ise ve dışarıda bir bardak kahveye 150 (şimdilik) lira vermek istemiyorsanız kahve ihtiyacınızı pratik şekilde çözebilecektir. Benimki kendi fiyatını çoktan çıkarmıştır. Tek dezavantajı, günde 1 bardak olan kahve alışkanlığım makinadan sonra 3 bardağa çıktı =)

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Saeco GranAroma Deluxe SM6685/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Saeco GranAroma Deluxe SM6685/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi

19 kahve çeşidi yapabilen espresso makinesi sayesinde espresso, cappuccino, macchiato ve daha bir sürü kahve içebiliyorsunuz. Tercihlerinizi 6 farklı kullanıcı profiline kaydedebiliyorsunuz. Kendi sevdiğinize göre kahve yapabileceğiniz makine ile artık dışarıdan kahve almanıza gerek kalmayacak.

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Fakir Babila Kahve Makinesi

Fakir Babila Kahve Makinesi

Tek tuşla espresso, cappuccino veya latte hazırlayabileceğiniz kahve makinesinin 500 ml süt haznesi var. Aynı anda 2 fincan hazırlayabileceğiniz kahve makinesinin çıkarılabilir 1.8 litre su haznesi var. Bu makineyle sıcak süt hazırlamak ve süt köpüğü yoğunluğunu ayarlamak mümkün.

Teslimat kusursuzdu. Eğer kahve gurusu değilseniz başlangıç seviyesi için çok ideal bir makine.

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Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Tek tuşla espresso, macchiato, cappuccino, caffe latte hazırlayabileceğiniz kahve makinesinin 19 bar basınç sistemi var. Bu kahve makinesinin 165 ml süt haznesi var. Hazneyi çıkarmadan sütünü doldurmak mümkün. Ayrıca bu kahve makinesinin çıkarılabilir 1 litre su haznesi var.

Beyaz renkli kahve makinesinin fiyatı 10.489 TL.

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Delonghi Espresso Makinesi

Delonghi Espresso Makinesi

Mükemmel espresso yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan makine bu! Bu makineyle sadece espresso yapmıyorsunuz. Bunun dışında cappuccino, cafe latte gibi içecekler de hazırlayabiliyorsunuz. Süt köpürtme başlığının iki ayarı bulunuyor, bu sayede istediğiniz kahveleri hazırlamanız mümkün. 

Ürün inanılmaz hızlı geldi ve benim için yeterli bir makine. Amazona çok teşekkürler! Hızlı ve güvenilir sevkiyat için!

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Ufesa Filtre Kahve Makinesi

Ufesa Filtre Kahve Makinesi

6 fincan kahve yapabileceğiniz kahve makinesinin damlama durdurma ve otomatik kapanma özellikleri var. Kalıcı filtresi olan makine ile en lezzetli kahveleri hazırlayabileceksiniz. Makine kahveyi yaptıktan sonra en az 1 saat sıcak tutuyor. Hem kullanımı hem temizliği kolay makine ile evde rahatça kahvenizi yapabileceksiniz.

Filtre kahve makinesinin fiyatı 1.254 TL.

Bugün geldi, Jacobs filtre kahveyle denemesini yaptım. sonuç enfes. 1 filtre kahve 70,80 lira olunca mecbur eve aldık, saygılarımla :) .

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Braun Household PurShine KF 1500 BK Kahve Makinesi

Braun Household PurShine KF 1500 BK Kahve Makinesi

En güzel aromayı sunan kahve makinesi 10 fincana kadar kahve yapabiliyor. Damlama önleyici sistemi olduğu için kahve demleme sırasında demliği çıkarabiliyorsunuz. Isıya dayanıklı camı sayesinde uzun süre aromayı koruyor. Kablo saklama alanı ile etrafta dağınıklık olmuyor.

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Russell Hobbs Espresso Makinesi

Russell Hobbs Espresso Makinesi

Çıkarılabilir şeffaf tankı olan espresso makinesi şık ve modern tasarımıyla tercih sebebi. Sütü ısıtmak, köpürtmek ve sıcak su için buhar başlığı bulunuyor. Otomatik dozajlama özelliği olan kahve makinesinin LED göstergeleri sayesinde kullanımı çok kolay.

11.699 TL olan makine, kahve sevenlerin favorisi olacak.

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Karaca Hatır Mod Sütlü Türk Kahve Makinesi

Karaca Hatır Mod Sütlü Türk Kahve Makinesi

5 fincanlık kahve yapabilen kahve makinesinin otomatik kapanma özelliği var. Közde pişen kahve lezzetinde kahveleri misafirlerinize sunmak için bu makine şart. Kahvelerinizi yakmadan pişiren Türk kahve makinesinin taşmayı önleyen akıllı sensörleri var. 

2.450 TL olan kahve makinesi Rose Gold rengiyle çok şık.

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Bosch TKA6A683 Kahve Makinesi

Bosch TKA6A683 Kahve Makinesi

1200 Watt gücü olan kahve makinesinin çıkarılabilir su tankı var. Bu sayede doldurmak çok kolay. Kahveyi demledikten sonra otomatik kapandığı için çok güvenli. Bosch kahve makinesi paslanmaz çelik yapısıyla uzun süre sizinle birlikte olacak.

Çok farklı markaların kahve makinelerini kullandım. Haznesi cam olmadığı için kırılma riski yok ve çok uzun süre termosunda sıcak tutabiliyor. Kahvenizi demledikten sonra termosu oturma odanıza alıp tekrar mutfağa gitme durumundan kurtuluyorsunuz. Su doldurma haznesi de yerinden çıkabildiği için su doldurmak çok pratik. Aroma seçeneği ile uzun demleme imkanı var herkese tavsiye ediyorum.

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Homend Smart Coffebreak 5007H Çekirdek Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

Homend Smart Coffebreak 5007H Çekirdek Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

Özel tasarım filtresi sayesinde her seferinde tam kıvamında aroma elde edebiliyorsunuz. Kahvenizi kendiniz istediğiniz gibi öğütmenize yardımcı olan kahve makinesinin sesli uyarı sistemi sayesinde kahveniz hazır olduğunda size haber veriyor. 

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Electrolux E6EC1-6ST Explorer 6 Espresso Cappuccino Makinesi

Electrolux E6EC1-6ST Explorer 6 Espresso Cappuccino Makinesi

Dışarıdaki gibi lezzetli kahveler yapmak istiyorsanız Electrolux kahve makinesini alabilirsiniz. Hassas sıcaklık kontrolü olan kahve makinesi ile her zaman mükemmel kahveleri hazırlamak çok kolay. Çıkarılabilir damlatma tepsisi ile etraf hep temiz kalıyor. 

5.349 TL olan kahve makinesi ile kahve içmeye artık herkes size gelecek!

Kullanımı kolay, mutfakta güzel gözüküyor ve dizaynı hoş duruyor. Lezzetli kahveler içebilirsiniz. Giriş seviye bir cihaz oldugunu bilmeniz gerekiyor.

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AEG Kahve Makinesi

AEG Kahve Makinesi

Zamanlayıcısı sayesinde istediğiniz vakte kurup taze demlenmiş kahve kokusuyla uyanmanız mümkün. Kendi zevkinize göre yoğun aromalı kahveler yapabileceğiniz kahve makinesinin LCD ekranı var. 2-10 fincan kapasitesi olan makine demleme işleminden 40 dakika sonra kendini kapatıyor.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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