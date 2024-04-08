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Sevimli Dostu İçin En İyisini Düşünenlerin Tercih Ettiği Kedi Kumu Tavsiyeleri

etiket Sevimli Dostu İçin En İyisini Düşünenlerin Tercih Ettiği Kedi Kumu Tavsiyeleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 14:44

Kedisi olanların en iyi kumu bulması gerekiyor. En sık alınan ürün olan kedi kumunun birçok çeşidi var. Gelin kediniz için hangi kumu kullanabilirsiniz birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ever Clean Spring Garden

Ever Clean Spring Garden

Bahar çiçekleri kokusu olan Ever Clean yoğun kokuları yok ediyor. Ufalanmayı azaltan üstün topaklanma kilinden yapılan kum tam aradığınız ürün olabilir.

10 litrelik kum 623 TL.

Ever Clean teknolojisi sayesinde kum yalnızca kum taneleri oynatıldığında koku saçmaya başlıyor. Bu sayede henüz tuvaletten çıkmış kedinin dışkı kokusu bastırılıyor. Üstelik Ever Clean kumlar arasında bence en hoş kokuya sahip olan bu kum. Fiyatının %25 daha düşük olması bence fiyat performans dengesini sağlardı.

Bu ürünü almak için tıklayın.

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Pisi Pisi Kedi Kumu

Pisi Pisi Kedi Kumu

5 kiloluk bu kedi kumu sabun kokusuna sahip. Mükemmel topaklanması olan kedi kumunun anti alerjik özelliği var. Kediler tuvaletini yaptıktan sonra hızlıca sıvıyı emiyor. Bakteri üremesini ve yayılmasını engelleyen özelliği ile dikkat çekici ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Gerçek topaklanma neymiş bu ürünü alınca gördüm.. Diğer ürünlerde kazımak zorunda kalıyordum.. Ama bu ürün mükemmel topaklanıyor ve sıfır koku. Ama ince granül olanı tercih edin..iri taneli bu kadar iyi değil..

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Ever Clean Fast Acting Kedi Kumu

Ever Clean Fast Acting Kedi Kumu

Hızlı topaklanma özelliği olan kedi kumu kalitesiyle herkesin beğendiği bir ürün. 10 litre olan kedi kumu ince taneli bir kum. Emiciliğin yanında koku hapsetme özelliğine de sahip kedi kumu kedisi olan herkesin alması gereken bir kum. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Ever Clean Kedi Kumu

Ever Clean Kedi Kumu

Lavanta kokan kedi kumu 10 litrelik. Hoş kokusuyla hem sizi hem kedinizi rahatsız etmiyor. Kendinizi çiçek bahçesinde hissedeceğiniz kedi kumu sürekli ferahlık sağlıyor.

Bu ürün şu an 531 TL. 

Kedimiz için her zaman bu kumu tercih ediyoruz, piyasadan en uygun fiyata görünce sipariş vermiştim, daha önce aldıklarımızla herhangi bir farkı yoktu ve hızlı, sorunsuz şekilde gönderim sağlandı, teşekkür ederim.

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Ever Clean Total Cover Kedi Kumu

Ever Clean Total Cover Kedi Kumu

Ekstra güçlü topaklanma özelliği olan kedi kumunun maksimum koku giderme özelliği var. Kendisi kokusuz olan kum katı ve sıvı atıkları %99'a kadar kaplıyor. Kedinizin rahat etmesini sağlayacak kedi kumu eşsiz aktif karbon teknolojisi ile kötü kokuları maskelemenin ötesinde gideriyor.

Bu kedi kumunu denemek için tıklayın.

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ODORLESS Ekstra Kristal Kedi Kumu

ODORLESS Ekstra Kristal Kedi Kumu

6 kiloluk bu kum kokuları anında yok ediyor. Süper emici tanecikleri olan kedi kumu kedinizin tuvaletinin kapta göllenmesini engelliyor. Kokusuz özellikli bu kum bakteri oluşumunu önlüyor. 

Sürekli kuru ve hijyenik kalan kedi kumu 454 lira.

Zararsız bu kumu almak için tıklayın.

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Goody Çarli Diatomit Kedi Kumu

Goody Çarli Diatomit Kedi Kumu

7 litrelik bu kum kalın taneli. Kedinizin rahatlığını düşünüyorsanız bu kuma bir şans verin. Bütçe dostu bu kedi kumunun fiyatı 179 lira.

Bu kedi kumunu denemek istiyorsanız tıklayın.

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Magicsand Cat Litter Active Carbon Kedi Kumu

Magicsand Cat Litter Active Carbon Kedi Kumu

20 litrelik kedi kumunun içeriğinde tamamen doğal bentonit var. Kedinizin sağlığını düşünen kedi kumunun içinde hiç kimyasal yok. Mükemmel topaklaşma etkisi olan kedi kumu anında sıvının topaklaşmasını sağlıyor. 

Ortalama bir kedi kumu 20 lt fiyatı uygun, topaklanması güzel, beğendim. Kargo da hızlıydı, daha özellikli kum ihtiyacı için fiyatı da göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Bu fiyata iyi bir kum.

Çevreye kötü kokuların yayılmasını önleyen kumu almak için tıklayın.

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Mırmır Ultra Scented Kedi Kumu

Mırmır Ultra Scented Kedi Kumu

Formülünde marsilya sabunu esansı olan kum uzun süre ferahlık sağlıyor. Topaklanma gücü %90 olan kumun koku emme kapasitesi çok yüksek.Kediniz için en iyisini arıyorsanız bu kumu deneyebilirsiniz.

10 litrelik bu kedi kumun fiyatı 200 TL.

Bu kumu satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Proline Bentonit Kedi Kumu

Proline Bentonit Kedi Kumu

Kedi kumları arasında en sık tercih edilenlerden olan Proline kedi kumunun bu çeşidi bebek pudrası kokulu. Fiyat-performans ürünü olan bu kumu şu ana kadar denemediyseniz şimdi tam sırası!

Topaklanma çok iyi. Toz olmuyor. Satıcı ürünü güzel paketlemiş. Elimize saglam ulaştı.

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Sanicat Marseille Kedi Kumu

Sanicat Marseille Kedi Kumu

Doğal minerallerden ürerilen kedi kumu kokuları giderip nemi emdiği için kedi tuvaletinin temizlenmesini kolaylaştırıyor. İri taneli bu kedi kumunun yüksek emiciliği var. Kötü kokuları hapseden kum ayrıca mis gibi sabun kokuyor. 

Kolayca temizleyebileceğiniz kedi kumunu satın almak için tıklayın.

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Reflex Clinic Kedi Kumu

Reflex Clinic Kedi Kumu

Yanında kürek hediyesiyle gelen kedi kumu ince taneli. Emiciliğinin yanında koku hapsetme özelliği de olan kedi kumu kedisi olan herkesin alması gereken bir ürün.

2'li bu paketin fiyatı 350 TL.

Bu ürünü merak ediyorsanız tıklayın.

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Biokats Micro Bianco Fresh Extra Kedi Kumu

Biokats Micro Bianco Fresh Extra Kedi Kumu

6 litrelik kedi kumu kolayca topaklanıyor. İnce taneli kedi kumunun üstün emicilik ve koku giderme özelliği var. Yüksek kalitede olan kumun içinde doğal bentonit kili kullanılmış. 

7 kiloluk paketiyle kedinizin 45 günlük tuvaleti için yeterli olacak kedi kumunun fiyatı 159 TL.

Koku emilimi gayet yeterli kedi kumunu almak için tıklayabilirsiniz.

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Akkum Doğal Kedi Kumu

Akkum Doğal Kedi Kumu

Bebek pudralı kedi kumu kalın taneli bir yapıya sahip. Topaklaşan yapısıyla kolayca temizlenebilen kumun emici özelliğine hayran kalacaksınız. Koku hapsetme özelliği sayesinde kokudan rahatsız olmayacaksınız.

İçinde 2 tane olan kedi kumu 380 TL. 

Bu ürün bence piyasadaki en iyi kum. Ne yazık ki zor bulunuyor. Ever clean bile bunun yokluğunda üzmüştü. Satıcının eski kargo şirketinde gecikme ve patlamış ürün gönderilmesi sorunları yaşadım. Şimdi başka şirketle çalışıyorlar, problem yaşamadım.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Vancat Super Premium Aktif Karbon Kedi Kumu

Vancat Super Premium Aktif Karbon Kedi Kumu

İnce taneli kedi kumlarından olan bu kum 2 tane geliyor. Koku emilimi ve topaklanması beğenilen kumu siz de denemek istiyorsanız kaçırmayın.

Düzenli olarak bu kumu kullanıyorum koku topaklanma fiyat her şeyi on numara teşekkürler.

360 liralık bu seti almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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