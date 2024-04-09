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Miniklerin Bayıldığı Ebeveynlerin Tavsiye Ettiği En Popüler Çocuk Kitapları

etiket Miniklerin Bayıldığı Ebeveynlerin Tavsiye Ettiği En Popüler Çocuk Kitapları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 17:42

Ebeveynler çocukları için hangi kitapları alacağını hep merak ediyor. Çocukların okuması için uygun kitap bulmakta zorlanıyorsanız bu içerik tam size göre. Gelin ebeveynlerin önerdiği popüler çocuk kitaplarına birlikte bakalım...

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'Bu içerik 09.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Sürpriz Konuk

Sürpriz Konuk

1 yaş ve üzeri için uygun kitap 32 sayfa. Arkadaşlık ve denizlerdeki canlılara özen göstermeyi anlatan Sürpriz Konuk kitabı çevre farkındalığını çocuklarınıza öğretmek için güzel bir kitap.

Dünyanın dengesini, insanların israf etmesinin sonuçlarını çok güzel anlatan bir kitap ♥️

Çok satanlarda 1. sırada yer alan kitabı almak için tıklayın.

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Cumhuriyet'in İlk Sabahı

Cumhuriyet'in İlk Sabahı

Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı'nın birlikte hazırladığı bu kitap Kurtuluş Savaşı'nı çocuğun gözünden anlatan bir hikaye. Çocukların Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in ilk sabahına kadar olan mücadeleyi anlaması için bu kitap çocuklar için ideal.

Okuduğunuzda etkileneceğiniz alınması gereken çok dersler var içeriğinde. Oğlum çok sevdi ve etkilendi. Baskısı kitabın kaliteli ve sağlam gelmesi çok iyi. Kargoda baya hızlıydı, akşam sipariş verdik, sabah elimdeydi 👍

Bu kitabı çocuklarınıza hediye almak için tıklayın.

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İnsan Vücudu Tiyatrosu

İnsan Vücudu Tiyatrosu

6-8 yaş çocuklara uygun kitap 240 sayfa. Çok satanlarda 1. sırada olan İnsan Vücudu Tiyatrosu kitabı çocukların insan biyolojisini öğrenmesi için güzel bir eser. 

Her çocuğum kitaplığında olması gerektiğini düşünüyorum. 1.sınıf kızım merakla eğlenerek öğreniyor.

Bu kitabın fiyatı 136,98 TL. 

İnsan bedeni hakkında eğlenceli bir kitap için tıklayın.

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Büyük Renkler Kitabım

Büyük Renkler Kitabım

20 sayfalık Büyük Renkler Kitabım, rengarenk sayfalarıyla çocukların ilgisini çekiyor. Hem renkleri hem de birçok nesnenin ismini öğreneceği kitabın içinde 200'den fazla resim var. 

Çok güzel çizimlere ve kaliteli bir yapıya sahip. Bebeklerin ilgisini çekecek güzel bir kitap.

115,20 TL olan kitabı satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Atlas: Kıtalar, Denizler ve Kültürler Arası Yolculuk Rehberi

Atlas: Kıtalar, Denizler ve Kültürler Arası Yolculuk Rehberi

Koltuğunuzdan kıpırdamadan dünyayı turlayacağınız bu kitapta sadece coğrafi bilgiler yok. Bunun yanında ülkelerin karakteristik özellikleri de kitapta yer alıyor. 

Çok detaylı ve güzel hazırlanmış bir kitap. Çizimleri harika. Büyüklere de hitap ediyor. Çocuğunuzla öğreniyorsunuz. Bu ekibin bir de deniz ve yeraltı kitabı var. Onu da tavsiye ederim. İkisi güzel set oldu.

Tüm dünyada ilgiyle okunan kitabı çocuğunuza almak için tıklayabilirsiniz.

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Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var

Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var

Çocukların son zamanlarda sıklıkla yaşadığı zorbalığı anlaması ve bununla nasıl mücadele etmesi gerektiği bu kitapta anlatılıyor. 

Faideli bir kitap. Anaokulunda zorbalığa uğrayan hanım evladı yetiştirdiğim 6 yaş yavrum için okuyorum. Koleje bir dünya para öde, çocuk zorbalığa uğrasın, öğretmenleri fark etmesin bile. Psikiyatriste götür, iletişim kuramadığı çocuğa 20 seans terapi yapıcam desin. Neyse bu kitabı ve birkaç kitabı daha kendim bulup aldım. Faydalı oldu. Siz de hassas, duygulu, sokaktan uzak bir bebe velisi iseniz atın sepete.

Bu kitabı merak ettiyseniz tıklayın.

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Orhan Veli Bütün Şiirleri

Orhan Veli Bütün Şiirleri

Şiir okumayı seven bir çocuğunuz varsa ona şairlerin şiir kitaplarını alabilirsiniz. Orhan Veli'nin tüm şiirlerinin bir arada olduğu kitabı şiir seven tüm çocuklar mutlaka okumalı.

38 TL olan kitap çok satanlarda 1. sırada.

Bir Orhan Veli aşığı olarak tüm şiirlerinin bir arada olduğu bu eserden dolayı 'Yapı Kredi Yayınlarına' teşekkür ederim.

Bu kitabı satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Alice Harikalar Diyarında

Alice Harikalar Diyarında

Alice Harikalar Diyarında, klasiklerden biri. Hem çocukların hem yetişkinlerin okuması gereken kitap çocukların hayal gücünü geliştiriyor. Bu kitabı çocuğunuzun okumasını veya kitaplığınızda yer almasını istiyorsanız hemen tıklayarak satın alabilirsiniz.

Kendim için satın aldım. Alice'in de kitaplığımda yeri olması gerektiğini düşündüm. Beğendiğim bir hikaye zaten. Amazon'un kalitesinden, özenli paketlemesinden, teslimat hızından, müşteriye olan ilgisinden ve kitap fiyatlandırmasından oldukça memnunum.

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Hadi Gezelim - Şehirde Kış: Ara-Bul Kitabı

Hadi Gezelim - Şehirde Kış: Ara-Bul Kitabı

32 sayfalık kitap çocukların vakit geçirmesi için ideal. Her sayfada bir şeyler bulacağınız kitap çocukların dikkatini geliştirmeye yardımcı oluyor. Çocuklar Hadi Gezelim kitabı sayesinde farklı nesneleri ayırt edebiliyor ve odaklanma becerilerini geliştirebiliyor.

İçeriği çok güzel, her sayfada yeni bir şey aranırken, bir önceki sayfalardakileri de tekrara giden, eğlenceli bir kitap...

Bu kitabı almak için buraya tıklayın.

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Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter seven çocukların bayılacağı 6. kitap özellikle tatilde alınması gereken bir kitap. Eğer çocuğunuz hala Harry Potter serisini okumadıysa tüm seriyi alarak ona çok güzel bir hediye verebilirsiniz. 

En çok hediye edilenlerde 1. sırada olan kitap 204 TL.

Harry Potter serisinin altıncı kitabını almak için tıklayabilirsiniz.

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Ters Olan Bir Şeyler Var!

Ters Olan Bir Şeyler Var!

Eğlenceli bir ara bul kitabı olan Ters Olan Bir Şeyler Var! kitabındaki yanlışlıkları bulmaya çocuklar bayılıyor. Defne'nin tuhaf geçen günündeki yanlışlıkları bulmaya yardım ederken çocukların dikkat ve odaklanma becerileri de gelişiyor. 

Çözümleri arkasında olan kitabın fiyatı 26 TL. 

Eğlenceli kitabı merak ettiyseniz buraya tıklayın.

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Dedemin Bakkalı

Dedemin Bakkalı

Şermin Yaşar'ın en sevilen kitaplarından biri olan Dedemin Bakkalı, kendi hatırlarını yazdığı bir eser. Büyüklere çocukların gözünden kendilerini gösteren kitapta küçüklere de büyüklerin dünyası ile ilgili ipuçları veriliyor. Hem güldüren hem hüzünlendiren kitabı çocuklar çok seviyor.

Dediği gibi her yaşa hitap eden eğlenceli bir kitap. Özellikle çocuklara geçmişle ilgili olan varlık yokluk ilişkisini anlatmak için de çok güzel. Serinin 2.sini de almayı düşünüyorum, tavsiye ederim.

Bu kitabı merak ediyorsanız tıklayın.

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Küçük Prens

Küçük Prens

Her çocuğun ve yetişkinin okuması gereken Küçük Prens kitabını hala okumayan bir çocuğunuz varsa mutlaka almalısınız. Çok hediye edilen kitaplar arasında yer alan Küçük Prens 38 TL.

Keşke biz de küçük prens gibi yollara düşsek dedirten ama hemen ardından Türk insanı için bunun pek de olası olmadığını hatırlatan muhteşem bir kitap. Hem çocuk hem de yetişkin edebiyatı açısından önemi azımsanamayacak kadar çok olan okunası bir eser. Tavsiyem odur bu eseri birkaç kez okumanız çünkü geçenlerde bir arkadaşımla bu kitap hakkında konuşurken 'öyle bir şey mi vardı ya' dedirttiği yerler oldu. Ee ne de olsa insanız, hemen her şeyi şaak! diye kapamıyoruz.

Bu kitaba ulaşmak için tıklayın.

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Büyük Sorular Kitabım

Büyük Sorular Kitabım

Çok soru soran çocukların bayılacağı bu kitapta resimli sorular ve resimli yanıtlar var. 8 konuya ayrılmış sorular çocuklarınızın çok hoşuna gidecek. Küçük çocukların ilgisini çekecek kitap resimli olduğu için çok dikkat çekici. 

Resimler 3 aylık bebeğimin ilgisini çok çekti. Bu kitabı incelerken çok heyecanlanıyor. Birçok kitabı olmasına rağmen bu kitabın resimlerine özel ilgi duyduğu için serinin diğer kitabını da aldım. Onu da aynı şekilde sevdi. Şu an 6 aylık ve hala incelemekten en çok keyif aldığı kitapların bunlar olduğunu söyleyebilirim. Canlı renkler ve güzel ilüstrasyonlara sahip bir kitap. Her resim ile ilgili bir soru var ve cevaplar sayfanın alt kısmında bulunuyor. Sorular ve cevaplar ilgi çekici. Büyüdükçe de bu kitaptan keyif alacağına inanıyorum.

Miniklerin ilgisini çekecek kitabı almak için tıklayabilirsiniz.

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Küçük Kara Balık

Küçük Kara Balık

Derin anlamlara sahip kitap hem çocuklara hem yetişkinlere uygun. Sürükleyici olduğu için çocukların ilgisini çekiyor ve hızlıca okuyup bitiriyorlar.

En çok hediye edilenlerde 3. sırada olan Küçük Kara Balık kitabı 29,50 TL.

Kitabı kızım için aldım ve bir günde bitirdi. Kitabın çok güzel olduğunu ve sürekleyici bir kitap olduğunu söyledi. Kargo sapasağlam geldi. Bu kadar uygun fiyata başka yerde bulamadım. Teşekkürler Amazon

Bu kitabı beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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