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Tekrar Tekrar Giyerek Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek Ayakkabı Modelleri

etiket Tekrar Tekrar Giyerek Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek Ayakkabı Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 18:04

Ayakkabı seçerken daha çok kaliteli ve rahat olmasına dikkat ediliyor. Biraz pahalı olsa da uzun yıllar kullanılabilecek bir ayakkabı almak herkesin tercihi. Kaliteli markaların güzel ayakkabılarını sizler için derledik. Parasının hakkını veren ayakkabıları merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Nike Blazer Mid '77 Jumbo Spor Ayakkabı

Nike Blazer Mid '77 Jumbo Spor Ayakkabı

Uzun spor ayakkabı modellerinden biri olan Nike spor ayakkabı her kombinin altına uyan bir model. Kombinlerin star parçalarından biri olacak spor ayakkabı ikonik görünümüyle çok şık duruyor. 

Erkek spor ayakkabılarından olan bu ayakkabının fiyatı 3.950 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Columbia Peakfreak Erkek Ayakkabı

Columbia Peakfreak Erkek Ayakkabı

Bot kategorisindeki bu ayakkabının üst malzemesinde su geçirmez file dokuma bulunuyor. Nefes alabilen ayakkabı ile ayaklarınız hep rahat! Dış tabanı ideal zemin tutuşu sağlıyor. Konforlu Columbia ayakkabı bot yapısıyla kışın tercih edilen modellerden. 

Ürün gerçekten çok kaliteli ve orijinal. 7 mart 2024'de indirimden 2.402 TL'ye aldım. 1 ay sonra elime ulaştı. Ama beklediğime değdi. Ayak beden tablosuna bakıp alabilirsiniz. Benim ayağım 26 cm geliyor, karşılığı 41 numara tam oldu.

Bu ürün için tıklayın.

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Vans WM Filmore Hi Bayan Ayakkabısı

Vans WM Filmore Hi Bayan Ayakkabısı

Vans ayakkabıları herkes beğenerek giyiyor. Bu uzun model Vans ayakkabılar rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Dolgulu yakasıyla ek konfor sağlayan ayakkabıyı gören herkes bayılacak!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Klasik ayakkabılardan olan spor ayakkabı günlük için ideal modellerden. Konforlu bu ayakkabının hafızalı köpük iç tabanı var. Bağcıklı modele sahip ayakkabı kombinlerinizin favori ayakkabısı olacak.

2.586 TL olan Skechers ayakkabıyı beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Converse M9166C Unisex Ayakkabısı

Converse M9166C Unisex Ayakkabısı

Converse sevdalısıysanız bu siyah rengine bayılacaksınız. Kısa Converse modellerinden olan ayakkabı unisex bir model. Kombinleri en güzel şekilde tamamlayan ayakkabı kaliteli olduğu için çokça tercih ediliyor.

Converse kalitesi.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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Puma UP V PS Unisex Spor Ayakkabı

Puma UP V PS Unisex Spor Ayakkabı

Kısa spor ayakkabılardan olan modelin sentetik deri dış kaplaması var. Kauçuk tabanı olan ayakkabıda bağcık yerine cırt cırt kullanılmış. Üzerinde Puma arması bulunan ayakkabı klasik şık bir model.

1.449 TL olan ayakkabı spor tarzı sevenlerin kaçırmaması gereken bir model.

Tam kalıp, harika. Oğlum severek kullanıyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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adidas Originals Erkekler Forum Mid Sneaker

adidas Originals Erkekler Forum Mid Sneaker

Adidas kalitesiyle gelen sneaker basketbol oynarken giyilen bir ayakkabı. Mavi beyaz modeliyle her yere uygun spor ayakkabıyı basketbol oynamak dışında günlük hayatınızda da giyebilirsiniz. Konforlu ayakkabıyı hiç ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

Yarım model ayakkabılardan olan modelin fiyatı  5.693 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Skechers Go Run Trail Rakımı Ridgeback Yürüyüş Ayakkabısı

Skechers Go Run Trail Rakımı Ridgeback Yürüyüş Ayakkabısı

Yürüyüş yaparken kullanabileceğiniz yürüyüş ayakkabısının ultra hafif orta taban yastıklaması var. Su geçirmez üst kısmı sayesinde oldukça dayanıklı ayakkabıyı yürüyüş yapan herkes almalı. 

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Under Armour Kadın UA W Surge 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Kadın UA W Surge 3 Koşu Ayakkabısı

Nefes alabilir koşu ayakkabısı bileği çevreleyen gelişmiş yastıklama ile rahatlık arayanların tercih edebileceği bir model. Hafifliği sayesinde koşarken size destek oluyor. 

Ürünün ayakta duruşu çok güzel, kargo çok hızlı. Normalde 40 numara giyiyorum, 41 aldım. Neredeyse tam oldu. Baş parmağım biraz dokunuyor. Ayakkabı hafif ve kibar.

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Crocs

Crocs

Terlik ve ayakkabı arası olan Crocs'ların rahatlığını bilmeyen yok. Bu model klasik modellerden biraz farklı desenlere sahip. Rahat Crocs'ları yaz boyu ayağınızdan çıkaramayacaksınız.

Ayağımdan çıkarmak istemiyorum, o kadar rahat ki.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Lacoste Carnaby Erkek Spor Ayakkabı

Lacoste Carnaby Erkek Spor Ayakkabı

Lacoste kalitesini zaten herkes biliyor. Bu ayakkabı beyaz rengiyle hem klasik hem spor bir model. İster günlük olarak ister özel davetlerde giyebileceğiniz ayakkabıyı beğendiyseniz kaçırmayın deriz!

5.449 TL olan ayakkabıyı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Vans Filmore Süet/Kanvas Spor Ayakkabı

Vans Filmore Süet/Kanvas Spor Ayakkabı

Lacivert rengiyle çok şık ayakkabı aynı zamanda çok rahat. Bağcıklı tasarıma sahip model erkekler için tasarlanmış. Günlük olarak giyilebilen modelin tabanı rahatlık için yastıklı olarak üretilmiş. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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PUMA Rebound Layup Spor Ayakkabı

PUMA Rebound Layup Spor Ayakkabı

Kırmızılı beyazlı modeli olan ayakkabı sokak stilini sevenler için ideal bir model. Spor tarzınızı tamamlayabileceğiniz ayakkabı bağcıklı modeliyle çok güzel duruyor. Şık kombinlerinizi sportif hale getirmek istiyorsanız bu modeli satın alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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adidas Superstar Spor Ayakkabı

adidas Superstar Spor Ayakkabı

Klasik bir spor ayakkabı almak istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında giyebileceğiniz ayakkabı her kombine uyuyor. Şık tarzı ile size çok yakışacak ayakkabıyı yıllarca kullanabileceksiniz.

Adidas'ın en klasik modellerinden biri olan bu ayakkabı 3.849 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Superga 2750-COTU Sneaker

Superga 2750-COTU Sneaker

Şık ve rahat Superga ayakkabı nefes alabilen pamuklu kumaştan üretilmiş. Bu ayakkabının pamuklu kanvas kumaşı sizi rahat ettiriyor. Kırmızı rengiyle kombinlere çok yakışan sneaker kalitesiyle sizi memnun edecek.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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