BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Salıncak Modelleri

Ahşap rattan salıncak bahçelere çok uygun. Krem rengiyle çok şık duran salıncak kaliteli olduğu için uzun yıllar dayanacak. 3 kişilik olan salıncakla hem yetişkinler hem çocuklar çok eğleniyor.

%11 indirime giren salıncağın fiyatı 26.400 TL.

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