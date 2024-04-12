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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Salıncak Modelleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Salıncak Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 18:10

Yazın salıncaklar çok seviliyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik salıncak modellerini sizler için derledik. Gelin seçtiğimiz salıncak modellerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hier Swing Balkon ve Teras Salıncağı

Hier Swing Balkon ve Teras Salıncağı

Ahşap rattan salıncak bahçelere çok uygun. Krem rengiyle çok şık duran salıncak kaliteli olduğu için uzun yıllar dayanacak. 3 kişilik olan salıncakla hem yetişkinler hem çocuklar çok eğleniyor.

%11 indirime giren salıncağın fiyatı 26.400 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Aslanbutik Makrome Özel Örgü Salıncak Hamak

Aslanbutik Makrome Özel Örgü Salıncak Hamak

Özel örgü bu salıncak hamak tek kişilik. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz salıncak eve uygun. Odaya asarak odanızın dekoruna katkı sağlayabileceğiniz salıncak makrome ipiyle hazırlanmış.

Oldukça sağlam ve özenli. Ben beğendim, fiyat performans ürünü açıkçası. Gayette uygun fiyatı.

Tavana asma aparatı ile gelen salıncağı almak için tıklayın.

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Tu Tienda Armut Salıncak

Tu Tienda Armut Salıncak

Armut salıncak çok rahat. Tüm hava koşullarında kullanılabilen salıncak minderiyle birlikte geliyor. 200 kilo taşıyabilen salıncak hem şık hem kaliteli bir ürün. 

Bu salıncağın fiyatı 6.499 TL.

Burda yaldızlar kümesi yapabilirim. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Fiyatına göre süper bir ürün. Satıcıya ilgisinden ve kalitesinden dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Çok tereddüt etmiştim. Fakat fotoğraflar zaten her detayı anlatıyor. Düşünmeden gönül rahatlığıyla tam tavsiye !!!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Okba Ekonomik Balkon Salıncağı

Okba Ekonomik Balkon Salıncağı

3.000 TL olan balkon salıncağı tam bir fiyat performans ürünü. 3 kişilik salıncak gölgeli modeliyle çok kullanışlı. Oturma alanı 128x45 cm olan salıncağın sırt dayama yeri de bulunuyor. Rahat ve dayanıklı salıncağı yaz boyu çok kullanacaksınız.

Bahçe ve balkona uygun salıncağı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Holmen Çağlayan Ahşap Salıncak

Holmen Çağlayan Ahşap Salıncak

63x34 cm ölçülerindeki ahşap salıncağın halat yüksekliği 2 metre. Kolayca söküp takabileceğiniz salıncağı istediğiniz her yere yanınızda götürmeniz mümkün. Arkasındaki sırt desteği ile rahat edeceğiniz salıncağın fiyatı 499 TL.

Masif kayından yapılan salıncağı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Bysay Ahşap Puf Minderli Salıncak Hamak

Bysay Ahşap Puf Minderli Salıncak Hamak

Eve uygun hamak salıncakla evinizi şık hale getirebilirsiniz. Salonda, çocuk odasında veya balkonda kullanabileceğiniz hamak 1. sınıf vernikli gürgen ağacından üretilmiş. Kumaşı güneş ve yağmur geçirmeyen hamak rahat ve kullanışlı.

Bu salıncağı almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Erinöz Florya Askılı Salıncak Hamak

Erinöz Florya Askılı Salıncak Hamak

Bahçede kullanabileceğiniz salıncak makromeden yapılmış. Bej rengiyle çok güzel duran salıncağa oturan bir daha kalkmak istemeyecek. Keyif yapmayı sevenler için bu salıncak şart!

Hızlı ve sorunsuz teslimat. Ürünü cumartesi gece aldım pazartesi sabahı kargoya verilmiştir diye mesaj geldi. Salı günü sabah elime eksiksiz olarak ulaşmış oldu. Paketlemesi gayet özenliydi. Burada ürünün renk tanımında “Kırık Beyaz” yazdığı için, açıkçası alırken biraz tereddüt ettik. Açık renk çabuk mu kirlenir acaba kahverengi olanını mı alsak diye. Fakat rengi saman sarısı tonuna yakın ve gayet hoş. Kesinlikle kirlenecek bir ürün değil. Hatta iyi ki bu rengi almışız bile dedim. Açıkçası beklediğimden çok daha iyi bir ürün çıktı. Almayı düşünenlere şiddetle tavsiye ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Altınoluk Hamak Relaks Salıncak

Altınoluk Hamak Relaks Salıncak

Kırmızı renkli salıncak minderiyle birlikte geliyor. 799 TL olan salıncak bütçe dostu. Odaya ya da bahçeye asabileceğiniz salıncağa çocuklar bayılacak. Yetişkinlerin de kullanabileceği salıncağı beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA

Keyif Sepeti Tavana Asılan Salıncak

Keyif Sepeti Tavana Asılan Salıncak

Tavana asılabilen salıncak hem çocuklara hem yetişkinlere uygun. Büyük boy salıncağı çocuğunuzun odasına asarak kullanmanız mümkün. Yuvarlak salıncağa çocuklar oturabiliyor ya da yatabiliyor. 

Bu salıncağı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

PARKSAN Park Salıncağı

PARKSAN Park Salıncağı

Koruması olan salıncağı çocuklar güvenle kullanabiliyor. Çocuklar için uygun bu salıncağı evde kullanmak mümkün. Çocukların rahatça sallanması için Parksan salıncak alınabilir.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Erinöz Camellia Bahçe Balkon Salıncağı

Erinöz Camellia Bahçe Balkon Salıncağı

Tek kişilik bir salıncak istiyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Evlerin balkon ve teraslarına uygun salıncak klasik yeşil renginde. 95 kilo taşıyabilen salıncağın kol dayama yerleri de var. Paslanmaz çelik salıncak yatay olarak da kullanılabiliyor. 

Çok kaliteli ve konforlu bir salıncak.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Erinöz Salvia Bahçe Salıncağı

Erinöz Salvia Bahçe Salıncağı

Yeşil rengiyle doğaya uygun salıncak 3 kişilik. Ses çıkarmayan salıncak uzun ömürlü bir ürün. Ayak uzatma kızakları olan salıncak çok konforlu. Kolayca çıkarıp yıkayabileceğiniz salıncak kılıfı ile yaz çok daha keyifli geçecek.

19.230 TL olan salıncağı bahçesi olanlar kaçırmasın.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Şule Collection Halatlı Ahşap Salıncak

Şule Collection Halatlı Ahşap Salıncak

Yetişkinlere ve çocuklara uygun salıncak ahşap malzemeden yapılmış. Koruyucu vernikle kaplanan salıncak oldukça dayanıklı. Ev dekoruna uyumlu salıncağı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Antik Garden Ahşap Bahçe Salıncağı

Antik Garden Ahşap Bahçe Salıncağı

Kestane ağacından yapılan salıncak el yapımı. Yeşil ve kahverenginin uyumundan oluşan salıncağın rahatlığına hayran kalacaksınız. Güneş ışınlarına karşı dayanıklı salıncağa oturan bir daha kalkmak istemeyecek! 

Kumaşı da kaliteli olan salıncağı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Aida Swings Roma 2000 Salıncak

Aida Swings Roma 2000 Salıncak

3 kişilik rahat salıncak 1. sınıf Finlandiya çam ağacından yapılmış. Metal aksamı kolay kolay paslanmadığı için uzun yıllar dayanıklı. Leke tutmayan kumaşı ile kolayca temizleyebiliyorsunuz. Fermuarlı kılıfı ile temizliği oldukça basit. 

350 kg taşıma kapasitesi olan salıncak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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