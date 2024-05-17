BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kozmetik Ürünleri

2'li gelen bu ayak maskesi ile ayaklarınıza en iyi bakımı yapacaksınız. Ayaklarınızdaki ölü deriyi soyarak yumuşacık yapan peeling maskesini ister kendinize ister sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz. İlk kullandığınızda bile farkı göreceğiniz maskeyi çok seveceksiniz.

Efsane ötesi bir şey, alırken çok tereddüt ettim. Annemin yıllardır ayakları çok sert ve kötüydü. Bebekkkk teni gibi yaptı, alın aldırın. Mükemmelllllll.

Bu ürünün fiyatı normalde 389,90 TL. Ama sepette 272,93 TL'ye düşüyor.

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