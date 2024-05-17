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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kozmetik Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kozmetik Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 15:12

Kozmetik ürünleriyle cildinizi mis gibi yapabiliyorsunuz. Her bakım rutininde olması gereken kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Gelin birlikte bu ürünler nelermiş bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mjcare Miracle Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Mjcare Miracle Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

2'li gelen bu ayak maskesi ile ayaklarınıza en iyi bakımı yapacaksınız. Ayaklarınızdaki ölü deriyi soyarak yumuşacık yapan peeling maskesini ister kendinize ister sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz. İlk kullandığınızda bile farkı göreceğiniz maskeyi çok seveceksiniz.

Efsane ötesi bir şey, alırken çok tereddüt ettim. Annemin yıllardır ayakları çok sert ve kötüydü. Bebekkkk teni gibi yaptı, alın aldırın. Mükemmelllllll.

Bu ürünün fiyatı normalde 389,90 TL. Ama sepette 272,93 TL'ye düşüyor.

Bu maske için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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The Purest Solutions C Vitamini Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions C Vitamini Cilt Bakım Serumu

Cilt için C vitamini kullanımı önemli. Cildi yenilerken aynı zamanda besleyen formülü sayesinde mis gibi bir cilde kavuşacaksınız. Cilt tonu eşitsizliği olan ciltler, bakıma ihtiyaç duyan ciltler ve donuk ciltlerde etkili bakım serumunu günlük bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

Marka çevre dostu olmakla gönlümde taht kurdu. Ben 16 günlük öncesi ve sonrası fotoğraflarımı ekledim. Leke serumu ile birlikte gece uyguladım. Mucize yaratmayacak ama deneyeyim dedikten sonra beni oldukça şaşırtan ürün. İşini hakkıyla yapanların kazançları bol olsun .

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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L'Oréal Paris Revitalift Clinical Yüz Güneş Kremi

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Yüz Güneş Kremi

Güneş kremi her bakım rutininde eklenmesi gereken bir ürün. 50+ korumasıyla cildinizi koruyan güneş kremi, antioksidan C vitamini içeriğiyle cildinize çok iyi gelecek. Günlük olarak kullanabileceğiniz güneş kremi hem cildinizi UV ışınlarından koruyor hem de cildi tazeliyor. 

%4 indirimle 312,90 TL olan güneş kremi ek indirimle 237,90 TL'ye düşüyor.

Güneş kreminiz yoksa hemen almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu

NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu

2 tane gelen vücut losyonu 400 ml'lik. 10 günde sıkılaşmış ve daha esnek bir cilt için bu losyonu kullanın! Cildin sıkılaşmasını ve esnekliğinin artmasını sağlayan formülü sayesinde çok daha güzel bir cilde kavuşacaksınız. Hızlı emilen formüle sahip losyon 48 saat boyunca yoğun nemlendirme sağlıyor. Her gün uyguladığınızda etkilerini göreceğiniz losyonu kaçırmayın deriz!

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

VITAYES Etkili Göz Çevresi Serumu + Hyaluronik Asit Aydınlatıcı Yüz Serumu

VITAYES Etkili Göz Çevresi Serumu + Hyaluronik Asit Aydınlatıcı Yüz Serumu

İkili bu bakım seti ile cildinize çok iyi bakacaksınız. Setin içinde göz çevresi serumu ve aydınlatıcı yüz serumu bulunuyor. Bu iki serumla cildiniz tam istediğiniz gibi olacak. Anında aydınlatan ve 24 saat boyunca nemlendiren serumlar cildine iyi bakmak isteyenlerin tercihi. 

İndirimli fiyatı 876,54 TL olan seti almak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Bioderma Atoderm Krem

Bioderma Atoderm Krem

Nemlendirici her cilde gerek. Ama özellikle kuru ciltler için nemlendirici önemli. Eğer cildiniz biraz kuruysa bu nemlendirici kremin ona çok iyi geleceği kesin. Bir kere deneyenin bir daha vazgeçemediği kremi hemen sepete atın!

İlk defa nemlendiricisini aldım birkaç gündür kullanıyorum ve memnunum. Çok hassas bir cildim var rahatsız etmedi. Yağlı his bırakmıyor çok fazla sürmez ve iyice yedirirseniz rahatsız olmazsınız ürününüz de uzun süre gider. Hassas cilt yıkama jeli ve miselar suyundan da memnunum. Paketleme de çok iyiydi fotolardan görebileceğiniz gibi.

Bu ürünü hemen denemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Cream Co. Bakım Seti

Cream Co. Bakım Seti

Bakım için neler alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız bu bakım setini deneyebilirsiniz. İçinde yüz temizleyici, serum ve nemlendirici olan bakım seti ile cildiniz çok daha bakımlı ve güzel olacak. Cildi kurutmadan temizleyen temizleyici, cildi canlandıran serum ve yoğun bir şekilde nemlendiren nemlendirici ile cildinize en güzel bakımı sağlayacaksınız.

Bu ürün normalde 1.329 TL. İndirimli fiyatı ise 1.254 TL.

Cilt bakımınıza eklemeniz gereken seti hemen almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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L'Oréal Paris Nem Terapisi

L'Oréal Paris Nem Terapisi

Nem eksiği olan ciltler için ideal ürünlerden biri olan nem terapisi, L'Oréal'in en sevilen ürünlerinden biri. Normalden karmaya tüm ciltlere uygun ürün, cildinizin günlük kaybettiği suyu kazanmasına yardımcı oluyor. Susuz kalıp canlılığını yitiren cildinizi canlandırmak için nem terapisini düzenli kullanmanız gerek.

Yeni yeni kullanıyorum. Öncelikle kuru ve çok hassas bir cilde sahibim, bu ürünü beğendim gerçekten dokusu da kokusu da çok güzel. Yapış yapış biz iz bırakmıyor, inşAllah kullandıkça cildime daha da iyi gelecek.

289,90 TL olan nem terapisi şu anda %14 indirimde. İndirimli fiyatı 250 TL olan ürünün sepette ekstra indirimi var. 175 TL'ye düşen nem terapisi kaçırılmayacak bir fırsat.

72 saat nemlendirme sağlayan ürün için tıklayın.

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La Roche-Posay Effaclar Jel Yüz Temizleyici

La Roche-Posay Effaclar Jel Yüz Temizleyici

Yüzünüzü temizlemek için ideal ürünlerden biri olan La Roche-Posay, özellikle yağlı ve akneye eğimli ciltlerin kullanabileceği bir ürün. Ciltle uyumlu pH'a sahip temizleyici cildi kirden ve sebumdan arındırıyor. Cildinizi tertemiz yapacak temizleyici ile çok ferah hissedeceksiniz.

Çok satanlarda 1. sırada olan temizleyici için tıklayabilirsiniz.

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CeraVe Nemlendirici Bakım Kremi

CeraVe Nemlendirici Bakım Kremi

Cilt bakımının en önemli ayağı nemlendirme. Cildi nemlendirirken onaran CeraVe hem yüz hem vücut kullanımı için uygun. Her gün kullanılabilen bakım kremi ile cildinize çok iyi bakacaksınız. 

Aşırı kuru cildim var, çok iyi nemlendiriyor ve çabuk emiliyor. Sivilce yan etki vs. yapmadı. Tamamen kokusuz, içinde parfüm olmaması çok iyi.

Bu bakım kremini hemen sepete atmak için tıklayın.

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Garnier C Vitamini Kağıt Yüz Maskesi Seti

Garnier C Vitamini Kağıt Yüz Maskesi Seti

Maske setleri bakım rutinlerinin en önemli parçaları. 3 tane gelen maske seti, cilde parlaklık veriyor. C vitamini ile zenginleştirilen formüllü maskeler aynı zamanda cilt tonunun eşitleyici etkiye de sahip. Nemlendirme etkisiyle cildinize gerekli nemi sağlayan maskeyi kolayca uygulayabiliyorsunuz. Hassas ciltlere uygun maskeyi hemen deneyin deriz!

174 lira olan maskeler kaçmaz!

Cildinize parlaklık verecek maskeler için tıklayın.

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Garnier Skin Naturals Makyaj Temizleme Suyu

Garnier Skin Naturals Makyaj Temizleme Suyu

Argan yağı içeren formülüyle çok hoşunuza gidecek makyaj temizleme suyu ile makyajınızı temizlemek çok kolaylaşıyor. Cildi arındıran ve rahatlatan temizleme suyunu hassas ciltliler de kullanabiliyor. Tek adımda makyajı temizleyip cildi arındıran temizleme suyu cildinize çok iyi gelecek!

Çok satanlarda 1. sırada olan makyaj temizleme suyu 122 lira.

Makyajızınızı temizlerken kullanabileceğiniz suyu almak için tıklayın.

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Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi

Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi

Kuru ve çatlamış dudaklarınıza iyi gelecek bir dudak bakım kremi arıyorsanız almanız gereken ürün bu. Onarıcı ve ferahlatıcı etkisiyle dudaklarınıza iyi gelecek kremin içeriğinde Okaliptus, mentol ve kafur bulunuyor. Bunlar dudaklara kaybettiği nemi geri kazandırarak dudaklara bakım yapıyor. Ayrıca dudaklar için koruyucu etkisi de var. 

Kuru ve çatlamış dudaklarınıza iyi bir bakım yapmak istiyorsanız tıklayın.

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NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü

NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü

İçinde lotus çiçeği ve saf su bulunan yüz yıkama köpüğü, cildi derinlemesine temizliyor. Temizlemenin yanında cildi de nemlendiren köpük, cildi temizlerken kurutmuyor. Yumuşacık köpük formülüyle size mükemmel bir yüz yıkama deneyimi yaşatıyor. Normal ciltler için uygun köpüğü günlük yüz temizliği için kullanabilirsiniz.

Bu temizleme suyu 57,48 TL.

Güzel bir his bırakıyor.

Cildi temizlerken kurutmayan yüz yıkama köpüğünü almak için tıklayın.

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Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

Cildin nem dengesini koruyan ürünün içinde A ve E vitaminleri, Papatya, Biberiye, Lavanta ve Calendula yağları bulunuyor. Cilt tarafından kolayca emilen bakım yağı, ciltte yağlı bir his bırakmıyor. Hassas cilde sahip olanların da kullanabileceği bakım yağı çatlaklarda 8 haftada gözle görünür bir etki sağlıyor.

Bu ürünü indirimde bulmuşken neden daha fazla almadım ki, çatlaklar için mucizevi. Kokusu ayrı güzel.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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