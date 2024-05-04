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Bluetooth Kulaklık Kullanmak İstemeyenler İçin En Çok Tercih Edilen Kablolu Kulaklıklar

etiket Bluetooth Kulaklık Kullanmak İstemeyenler İçin En Çok Tercih Edilen Kablolu Kulaklıklar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 15:13

Bluetooth kulaklık kullanmayı tercih etmiyorsanız sizin için kaliteli kablolu kulaklıkları derledik. Gelin birlikte bu kulaklıklar nelermiş bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Xiaomi Mi Kulaklık

Xiaomi Mi Kulaklık

Hafif Mi kulaklıkların kulağınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Çizilmeye karşı dayanıklı kulaklıkları uzun yıllar kullanmak mümkün. İki kulaklık boyutuyla geldiği için kendinize uygun olanı seçmeniz mümkün.

Kulak içi kulaklık olarak geçen bu ürünün fiyatı 1.560 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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Panasonic Rp-Hje125E-W Kulaklık

Panasonic Rp-Hje125E-W Kulaklık

Kulak içi kulaklık modellerinden olan bu ürün beyaz renkli. Hem rahat hem kullanışlı kulaklığın kalitesini beğeneceğiniz kesin. Kablolu kulaklıklar arasında iyi bir model olan bu ürünle bir şeyler izlemeye bayılacaksınız.

Fiyatına göre ses kalitesi gayet güzel bir kulaklık. Kulaklığım bozulunca idare etmelik aldım ama beklentimi fazlasıyla karşıladı.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Avantree E171 Spor Kulaklık

Avantree E171 Spor Kulaklık

Spor yaparken kullanmaya uygun bir kulaklığınız yoksa bu kulaklık tam size göre. Tere dayanıklı yapısıyla kulağınızdan düşmeyen kulaklıkla spor yapmak kolaylaşıyor. Mikrofonu sayesinde telefonlara rahatça cevap verebiliyorsunuz. 

579.99 TL olan kulaklık spor yaparken en büyük destekçiniz olacak!

Sesi net ileten, Bluetooth bağlantısı ile uğraştırmayan, kulaktan düşme sorunu olmayan, gözlükle kullanılabilen ve kaliteli malzemeden yapılmış iyi bir kulaklık. Müzik için profesyonel olmayabilir fakat diğer her türlü ses ve konuşma ihtiyacını karşılayacaktır.

Ergonomik tasarımıyla rahat ettirecek kulaklığa ulaşmak için tıklayın.

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Sony Mdr-Zx310Apw Kulaklık

Sony Mdr-Zx310Apw Kulaklık

Kulak üstü kulaklıkları daha çok seviyorsanız bu model size uygun olabilir. Kablolu bağlantı ile bağlanabileceğiniz kulaklığın mikrofonu da bulunuyor. Beyaz renkli kulaklık Sony markasının sevilen ürünlerinden biri.

Uzun zamandır kullanıyorum. Kablolu kulaklıklar hassas kullanım gerektiriyor. O yüzden kullanmadığım zamanlarda asıyorum. Philips gibi kafayı sıkmıyor ve ped kısmı aşırı küçük değil. Dünyayla bağlantınız kopsun istiyorsanız tercih edebilirsiniz

Kulağınızı rahatsız etmeyecek ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Philips TAUH201 Kulaklık

Philips TAUH201 Kulaklık

Philips kalitesini bilmeyen yok. Philips'in kulaklığı almaya değer ürünlerden. Kulak üstü kulaklık modellerinden biri olan bu ürün beyaz renginde. Taşıması kolay kulaklığın kullanması da çok kolay. Kulaklarınızı rahatsız etmediği için konforlu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

Ses kalitesi mükemmel, Apple ile aynı kalitede neredeyse. İdarelik almıştım ama idarelik değil uzun ömürlü kullanabilirim dediğim çok güzel bir ürün çıktı.

Kablolu kulaklık arayanların tercih edebileceği ürün %5 indirimde. 759 TL olan kulaklığı satın almak için tıklayın.

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JBL Quantum 100 Gaming Kulaklık

JBL Quantum 100 Gaming Kulaklık

Oyun oynarken kullanabileceğiniz kaliteli bir kulaklık arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Hafif kafa bandı ve köpük kulak yastıkları sayesinde uzun süre taksanız bile rahatsız olmuyorsunuz. 

Özellikle kulaklarını rahatsız etmemesi ve ağırlık yapmaması çok hoşuna gitti, oyun dışında da müzik dinlemek için kullanılıyor, mikrofon çıkabiliyor.

1.2 metre kablosu olan ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Logitech H390 Kulaklık

Logitech H390 Kulaklık

Fiyat-performans ürünü arıyorsanız Logitech kulaklık tam size göre olabilir. Yüksek kaliteli kulaklığı yıllar boyu kullanabileceksiniz. Döndürülebilir, esnek mikrofon kolu sayesinde sizi rahat ettiriyor. 

Kulaklığın ses kalitesi beklentileri karşılıyor. Mikrofon ses kalitesi özellikle gürültü engelleyici özelliğinden dolayı temiz ve net bir görüşmeyi size sunuyor. Fiyat performans olarak çok dengede bir ürün.

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Sony Headband Stereo Headset MDR-ZX310AP

Sony Headband Stereo Headset MDR-ZX310AP

Kulak üstü kulaklıklardan biri olan bu model Sony marka. Kablolu kulaklıklardan biri olan ürün kaliteli ve dayanıklı. Uzun ömürlü bir kulaklık olacak Sony kulaklıkla en rahat şekilde istediklerinizi izleyip dinleyebileceksiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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JBL TUNE 500 Kablolu Kulak Üstü Kulaklık - Mavi

JBL TUNE 500 Kablolu Kulak Üstü Kulaklık - Mavi

JBL, kulaklık markaları arasında en iyi olanlardan. Mavi rengiyle çok güzel kulaklık aynı zamanda çok da kaliteli. Kapatıp rahatça her yere taşıyabileceğiniz kulaklık her an sizin yanınızda olacak. 

Şu an %3 indirime giren kulaklığın fiyatı 699 TL. 

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JVC Gumy in Earbud Kulaklık

JVC Gumy in Earbud Kulaklık

Rengarenk seçenekleri ile çok güzel duran kulaklık kablolu kulaklık almak isteyenlerin tercih edebileceği bir model. Ses kalitesi gayet güzel olan kulaklık fiyatıyla da uygun kulaklıklardan biri. İçinde büyük, küçük ve orta kulaklık uçları bulunuyor. Bu sayede kulağınıza en uygununu takabilirsiniz.

Bu ürün şu an %11 indirimle 794 TL'ye düşmüş.

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Motorola Pulse 120 Bass Kablolu Kulaklık

Motorola Pulse 120 Bass Kablolu Kulaklık

Beyaz renkli kulaklık hem çok şık hem de çok kullanışlı. Dışarı çıkarken rahatça takıp kullanabileceğiniz kulaklık ile müzik dinlemek çok daha eğlenceli. Dışarı çıkarken rahatça kullanabileceğiniz bir kulak arıyorsanız bu modeli deneyebilirsiniz.

Kablolu kulaklık modellerinden biri olan Motorola kulaklık 499 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Beats Flex Kulaklık

Beats Flex Kulaklık

Amazon'un seçimi kulaklık tüm gün kullanıma uygun. Kulak içi modellerden olan bu kulaklığı 12 saat kullanmak mümkün. Sesleri daha net duymak için rüzgar gürültüsünü azaltan mikrofonu bulunuyor. Üstün ses kalitesine sahip bir kulaklık arıyorsanız hemen deneyin!

Dört kulaklık ucu seçeneği bulunan kulaklık için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Apple EarPods (USB-C)

Apple EarPods (USB-C)

Apple kalitesiyle gelen kulaklık yüksek kaliteli ses performansı sunuyor. Zengin bas tonları olan kulaklıkla dinlediğiniz her şey daha güzel olacak. Kablo üzerindeki kumandası sayesinde kolayca ses seviyesini ayarlayabilir, şarkı şarkı çalabilir ya da arama yanıtlayabilirsiniz.

Gayet iş gören hoş bi kulaklık. Ses kalitesi müthiş. İş bilgisayarında zoom kablosuz kulaklıklarda sıkıntı çıkarıyor diye aldım.

Bu kulaklığın fiyatı 573 TL.

Tere ve suya dayanıklı kulaklığı hemen sepete atmak için tıklayın.

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Sony MDR-EX14AP/L Mikrofonlu Kablolu Kulaklık

Sony MDR-EX14AP/L Mikrofonlu Kablolu Kulaklık

Mikrofonu bulunan kulaklık, kablolu kulaklık arayanların deneyebileceği bir model. Mavi rengi ile çok şık gözüken kulaklık Sony markasının bir ürünü. Tak çalıştır bu kulaklık ile dışarıda rahatça müzik dinleyebiliyorsunuz.

Bu kulaklığı beğendiyseniz tıklayın.

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JBL C100SI Kulaklık

JBL C100SI Kulaklık

JBL'in kulak içi kulaklık modellerinden biri olan bu kulaklığın mikrofonu da var. Tek tuşla kontrol imkanı olan kulaklığı yanınızdan ayıramayacaksınız. Başka renkleri de olan kulaklığı günlük olarak kullanmak mümkün.

Mikrofonu sayesinde telefon görüşmesi de yapabileceğiniz kulaklığı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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