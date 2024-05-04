Bluetooth Kulaklık Kullanmak İstemeyenler İçin En Çok Tercih Edilen Kablolu Kulaklıklar

Oyun oynarken kullanabileceğiniz kaliteli bir kulaklık arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Hafif kafa bandı ve köpük kulak yastıkları sayesinde uzun süre taksanız bile rahatsız olmuyorsunuz.

Özellikle kulaklarını rahatsız etmemesi ve ağırlık yapmaması çok hoşuna gitti, oyun dışında da müzik dinlemek için kullanılıyor, mikrofon çıkabiliyor.

1.2 metre kablosu olan ürün için tıklayın.

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