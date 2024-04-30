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Çocuklarınızı Saatlerce Meşgul Tutmanın En Verimli 15 Yolu

etiket Çocuklarınızı Saatlerce Meşgul Tutmanın En Verimli 15 Yolu

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 14:19

Çok sıkılan çocuklar için onları oyalayacak birçok aktivite var. Çocuklarınızı meşgul tutmanın yollarını arıyorsanız bu içerik tam size göre. Gelin çocuğunuzu en güzel şekilde eğlendirecek ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Uno Kartlar

Uno Kartlar

Uno oyununu bilmeyen yoktur. Rekabeti sevenlerin bayılacağı kartları oynarken çocuğunuz çok eğlenecek. Hem çocuklar hem yetişkinler için ideal oyun 2-10 kişi ile oynanabiliyor.

Uno kartların fiyatı 249 TL.

Amazon kesinlikle en hızlı ve en güvenilir internet alışveriş sitesi, kartlar orijinal ve dün akşam 8 gibi verdiğim sipariş bugün 15.00 gibi elime ulaştı. Hız konusunda kimse üstüne çıkamaz. <3

Bu kartları hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Dede Süper Bambu Çubuklar

Dede Süper Bambu Çubuklar

200 parça gelen çubuklara çocuklar bayılıyor. 3 yaş ve üzerinin oynayabildiği bambu çubuklar ile çocuklar istedikleri her şeyi yapabiliyor. Esnek yapıda oldukları için rahatça şekil alan çubuklar çocukların el becerilerini geliştiriyor.

Çocuklar ve büyükler içinde eğlenceli, çocuklarla vakit geçirmek için harika bir ürün, geçme yerleri ve çubuklar sağlam duruyor, hızlı kargo ve teslimat için teşekkürler...

Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de severek oynayacağı çubukları almak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu

LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu

Legolar çocukların kaliteli vakit geçirmesi için en güzel oyuncaklar. İçinde 33 farklı renkte lego bulunan set ile çocuğunuz hayal gücünü kullanarak vakit geçiriyor. 4 yaş ve üzeri her çocuk için uygun legolar ile çocuklarınızla beraber çok güzel vakit geçireceksiniz.

Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştiren birlikte kaliteli zaman geçirmek için harika bir oyuncak, bir sürü parçası var.

Bu set 1.237 TL.

Saklama kutusuyla gelen legoları almak için tıklayın.

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Art Craft 03692 Aksesuarlı Kinetik Oyun Kumu

Art Craft 03692 Aksesuarlı Kinetik Oyun Kumu

Kinetik oyun kumunu çocuklar çok seviyor. 1 kilo gelen kumla çocuklar istediklerini yapabiliyor. Kurumadığı için uzun süre dayanıklı kum set halinde geliyor. İçinde 1 tane kesici, 1 tane mala ve 1 kürek geliyor. 

Kıvamı çok iyi, stres azaltıcı rahatlatıcı bir özelliği var. Yeğenime aldım ama ara ara bende oynuyorum :)

3 yaş üstü herkesin oynayabileceği kum setini almak için tıklayın.

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Play-Doh Dişçi Oyun Hamuru Seti

Play-Doh Dişçi Oyun Hamuru Seti

Çocuğunuzu oyalayacak bu dişçi seti ile çocuklar saatlerce oynuyor. Hamuru sade oynamak yerine bu setle oynadığında çocuğunuz çok daha fazla eğleniyor. Dişçiymiş gibi yapıp çürükleri tedavi edebileceği setin içinde 8 tane hamur bulunuyor. 

Bu hamur setinin fiyatı 449 TL.

İçinde 10 tane dişçilik malzemesi olan seti hemen sepete atmak için tıklayın.

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Aktivite Kitaplarım Seti

Aktivite Kitaplarım Seti

Küçük çocukları oyalamak için aktivite kitapları ideal. Okul öncesi ve erken okul döneminde kullanılabilen bu aktivite kitabı 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun. Çocukların gelişimine katkı sağlayan kitap seti çocuğunuzun evdeki zamanını daha kaliteli geçirmesini sağlıyor.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kum Toys Taş Boyama

Kum Toys Taş Boyama

Taş boyama çocuklar için farklı aktivitelerden. 149 liralık bu setle çocuğunuz çok eğlenecek. Vakit geçirmek için ideal bir aktivite olan taş boyma ile çocuğunuz hayal gücünü kullanarak kaliteli vakit geçiriyor.

Bu seti almak için tıklayın.

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XINCHEN Otomatik Baloncuk Makinesi

XINCHEN Otomatik Baloncuk Makinesi

Baloncuk makinesi ile çocuklar saatlerce oynayabiliyor. Küçük olduğu için her an yanınızda taşıyabileceğiniz baloncuk makinesini çocuğunuz ister kendi başına isterse arkadaşlarıyla oynayabilecek.

211 liralık makineye çocuklar bayılıyor.

Eğlenceli bu oyuncak için tıklayın.

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DPGAB Işıklı Çubuklar

DPGAB Işıklı Çubuklar

100 tane gelen ışık çubukları çocuklar için eğlenceli oyuncaklardan. Doğum günü partilerinde kullanılabilecek çubuklar beş farklı renkte geliyor. Rengarenk çubuklarla çocuklar çok eğleniyor. 

Bu çubuklar 457 TL.

Su geçirmez çubukları satın almak için tıklayın.

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Jacootoys Ahşap Bulmaca

Jacootoys Ahşap Bulmaca

Çocukların eğlenmesi için tasarlanan ahşap bulmaca öğretici yanıyla da tercih sebebi. İçinde 130 tane renkli geometrik şekil bulunan bulmacanın yanında nasıl yapılacağını gösteren 24 kart da geliyor. Kartlardaki şekilleri yapabileceğiniz gibi kendiniz şekiller de oluşturabilirsiniz.

177 liralık bulmacaya çocuğunuz bayılacak!

Ebeveynlerin çocuklarıyla beraber vakit geçirmesi için ideal oyuncağı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Thedttoy Slime

Thedttoy Slime

Slime çocukların en sevdiği oyuncaklardan. Hamura benzeyen ama farklı bir formu olan slimelarla oynamak çocukları rahatlatıyor. Eğlenceli dakikalar geçirmek isteyen çocuklara alabileceğiniz bu ürün 10 farklı renkte geliyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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FODELIUY Seksek Halı

FODELIUY Seksek Halı

80x120 cm boyutundaki halının üzerindeki seksek deseni çocukların çok hoşuna gidiyor. Kaymaz yüzeyi sayesinde güvenli halı ile çocuklar evde kendi başına rahatça oynayabiliyor. 

542 liraya alabileceğiniz halı çocuğunuzun odasına çok yakışacak.

Tüm çocukların severek oynayacağı halı için tıklayabilirsiniz.

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XJD Çocuk Kaydırağı

XJD Çocuk Kaydırağı

İç mekan için uygun kaydırakla çocuklar çok mutlu oluyor. Aynı anda kaydırak ve tırmanma merdiveni olan oyuncağı çocuklar birlikte veya tek başına oynayabiliyor. Özellikle kışın bahçede oynayamayan çocuklar için bu kaydırak ideal bir seçenek.

Rahat bu oyuncağı almak için tıklayabilirsiniz.

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Yanıp Sönen Atlama Halkası

Yanıp Sönen Atlama Halkası

Çocukları eğlendirecek atlama halkasıyla evde veya dışarıda oynamak mümkün. Çocukların fiziksel egzersiz ihtiyacını karşılayan oyuncağın halatının uzunluğu 65 cm. 

3 yaş ve üzeri için uygun oyuncak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Süper Mandala: Boyama Kitabı

Süper Mandala: Boyama Kitabı

Boyama yapmayı seven çocuklar için ideal boyama kitabı onları epey uğraştıracak. Saatlerce vakit geçirebilecekleri boyama kitabını alıp yanına boyaları da aldınız mı çocuklarınızdan mutlusu yok.

Terapi için birebir. Hızlı kargo güzel paketleme teşekkürler.

Bu boyama kitabını almak için tıklayabilirsiniz.

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