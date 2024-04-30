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Savurganlık Yapmadan Alışveriş Yapmak İstiyorsanız Sizin İçin Seçtiğimiz Bu 14 Ürüne Göz Atın

etiket Savurganlık Yapmadan Alışveriş Yapmak İstiyorsanız Sizin İçin Seçtiğimiz Bu 14 Ürüne Göz Atın

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 17:34

Hayatınızı kolaylaştıracak ve 'İyi ki aldım' diyeceğiniz ürünleri sizler için derledik. Bu ürünleri aldıktan rahat edeceğiniz kesin. Gelin kullanışlı bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Huawei Band 8

1. Huawei Band 8

Sürekli aktif bir hayatınız varsa telefon dışında kolunuzdan bazı şeyleri yönetmek işleri kolaylaştırabilir. Sakura pembesi rengiyle çok güzel duran akıllı bant AMOLED ekrana sahip. Uyku izleme ve aktiviteleri algılama özellikleri sayesinde siz hiç uğraşmadan bütün verilerinizi sizin yerinize takip ediyor.

Piyasaya göre çok uygun fiyata aldım. Uzun zamandır da kullanıyorum. Ben spor motivasyon için aldım ve memnun kaldım. Aldığından beri 4 kg verdim. Motivasyon yanında strese soktuğu da oluyor, herkese uygun olmayabilir. Ben mesela gece yatarken sürekli ışık vermesini sevmedim, çoğu zaman çıkarıp atıyorum hiç ıslatmadım. Suya dayanıklı mi bilmiyorum. Ben Xiomi telefon kullanıyorum. Bazen arama bildirim haber veriyor, bazen vermiyor. Sanırım telefon tam uyumlu olmadığı için.

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2. Kiwi 4806 Otomatik Tuz Karabiber Değirmeni

2. Kiwi 4806 Otomatik Tuz Karabiber Değirmeni

Evde kaya tuzu kullanıyorsanız inceltmek için bir değirmene ihtiyacınız var. Manuel değirmenler sizi zorlayabilir ama bu otomatik değirmen hayatınızı kolaylaştırıyor. Pilli değirmeni ister tuz ister karabiber için kullanabilirsiniz. Led ışıklı yapısıyla görebildiğiniz değirmenle tuzlar tam istediğiniz incelikte olacak.

Tuz değirmenini şu an %7 indirimli. İndirimli fiyatı ise 269 TL.

Bu değirmen için tıklayabilirsiniz.

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3. Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici

3. Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici

Mutfakta sarımsak çok kullanılıyor. Sarımsağı özellikle ezilmiş kullanacaksanız rendeler çok pratik değil. Ama bu sarımsak ezici işlerinizi kolaylaştırıyor. İçine diş sarımsakları atıp ezerek saniyeler içinde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Bu ürünün temizliği de çıkarılabilir parçası sayesinde oldukça kolay.

Paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü sarımsak eziciyi almak için tıklayın.

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4. Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

4. Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Çocuklu ve evcil hayvanlı evlerin kurtarıcısı olacak dikey süpürgenin 23000 Pa emiş gücü var. Kolay taşınabilir süpürge 35 dakika çalışabiliyor. Her zemine uygun süpürge sayesinde evde temizlenmedik yer bırakmayacaksınız. 

%13'lük indirimle 2.599 TL'ye düşen süpürge almak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir ürün.

Ev işlerini kolaylaştırıp eğlenceli hale getiren süpürgeyi almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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5. Box&Box Katlanabilir Alüminyum Kamp ve Piknik Masası

5. Box&Box Katlanabilir Alüminyum Kamp ve Piknik Masası

Dışarıda çok vakit geçiriyorsanız o zaman sizin bu kamp masasına kesin ihtiyacınız var. 66x47x51 cm boyutundaki masa geniş masalardan biri. Katlanabildiği için çok da yer kaplamayan masa ile dışarıda istediğiniz yerde oturup çay içebilir ya da yemek yiyebilirsiniz.

Fiyatına göre güzel ürün çok yüksek olmaması avantajlı hafif ve sağlam almayı düşünüyorsan pişman olmazsın.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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6. Sebze Doğrayıcı

6. Sebze Doğrayıcı

Çok satanlarda 1. sırada olan sebze doğrayıcı mutfakta vakit geçirenlerin işini kolaylaştıran bir ürün. 14'ü 1 arada sebze dilimleyicinin her fonksiyonu ayrı kullanışlı. Hem sebzeleri hem meyveleri doğramaya yardımcı 7 kesme bıçağı ve 1 yumurta ayırıcısı var.

%8 indirimle 367 TL'ye düşen doğrayıcının temizlenmesi de çok kolay.

Sebze, meyve kesmenin yanında peynir, sosis ve bazı etleri doğrayabilen doğrayıcıya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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7. Stanley Trigger Action Termos Bardak

7. Stanley Trigger Action Termos Bardak

0.47 litrelik bardak termos dışarıda vakit geçirenler için ideal. Sürekli dışarıdan çay ya da kahve almak yerine kendi içeceğinizi gideceğiniz her yere götürebilirsiniz. Stanley termos 7 saate kadar sıcak, 10 saate kadar soğuk ve 30 saate kadar buz gibi tutabiliyor. 

Şu an Stanley termos %20 indirimde. Termosun indirimli fiyatı 1.019 TL.

Kahve paralarının hep cebinizde kalmasını istiyorsanız tıklayın.

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8. Camper K100707-020 Sneaker

8. Camper K100707-020 Sneaker

Spor yapan biriyseniz iyi bir spor ayakkabıya ihtiyacınız var demektir. Hafif ve daha iyi bir kavrama sağlayan EVA ve kauçuk tabanı olan ayakkabı hem şık hem rahat. 

Kaliteli marka, kaliteli ürün.

Spor ayakkabı ihtiyacınız varsa buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Fakir Crystal Temper Çay Makinesi

9. Fakir Crystal Temper Çay Makinesi

Evinizde çok çay içiliyorsa o zaman çay makinesi sizin için istek değil, ihtiyaç. Çay makinesi sayesinde sürekli su kaynatma, çay demleme derdi son bulacak. Çayınızı kendi kendine demleyip hazır hale getiren makineyle özellikle kalabalık misafirler geldiğinde çok rahat edeceksiniz. 

Fakir çay makinesi %10 indirimle 3.320 TL'ye düşüyor. 

Bu makineyi satın almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

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10. Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk

10. Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk

Yaz boyu çocuğunuzun rahat etmesi için bu kolluklar şart diyebiliriz. Çocuğunuzun rahatça ve sizinle beraber yüzmesini istiyorsanız bu kolluklara güvenebilirsiniz. Başlangıç seviyesi olan kolluklarla çocuğunuz da siz de yazı çok daha rahat geçireceksiniz.

Bu kolluklar sayesinde çocuğu güvenle havuza gönderebilirsiniz. Kesinlikle çok kaliteli ve güvenli!

Çocuğunuza alabileceğiniz kollukları hemen sepete atmak için tıklayın.

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11. Karaca Hatır Hüps Duet Türk Kahve Makinesi

11. Karaca Hatır Hüps Duet Türk Kahve Makinesi

Türk kahvesi pişirmekten bıktıysanız o zaman bu makineye ihtiyacınız var demektir. Her gün kahvenizi içmeden kendinize gelemiyorsanız kahve makinesi size çok iyi gelecek. Kalabalık misafirler için de ideal makineyle 10 kişiye kadar içecek yapılabiliyor. Kolayca temizlenebildiği için herkesin işini kolaylaştırıyor.

%6 indirimle 3.778 TL'ye düşen kahve makinesi alınması gereken ürünlerden biri. 

İndirimden aldık, eşim çok beğendi. Közde Türk kahvesi gayet muazzam. Ayrıca sütlü kahvesi de güzel, 2 tane ayrı kabı olması misafir geldiğinde çok iyi oluyor. Bence bu fiyata gayet makul.

Kahve sevenlerin kaçırmaması gereken makine için tıklayabilirsiniz.

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12. Hawk Gaming Chair Future Black Mini Kumaş Oyuncu Koltuğu

12. Hawk Gaming Chair Future Black Mini Kumaş Oyuncu Koltuğu

Masa başı iş yapanların en zorlandıkları konulardan biri sürekli oturmadan kaynaklı sorunlar. O yüzden evde çalışıyorsanız iyi bir koltuğa ihtiyacınız var. Sırt ve boyun destekli koltuk çalışırken rahat olmanızı sağlıyor. 

Bu oyuncu koltuğu %13 indirimle 6.999 TL'ye düşüyor. 

Bu koltuğu almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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13. Dewalt Dcd791P2 18 V Şarjlı Vidalama

13. Dewalt Dcd791P2 18 V Şarjlı Vidalama

Evde montaj yaparken vidalama çok gerekli. Elle tornavida kullanmanın zorluğunu bilen bilir. Bu şarjlı vidalama sayesinde montaj işleri çok kolaylaşıyor. Kurulum yaparken harcadığınız vakti yarıya indiren şarjlı vidalama her eve lazım!

Şarjlı vidalamanın fiyatı %4 indirimle 11.079 TL'ye düşmüş.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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14. Marcato Atlas Makarna Makinesi

14. Marcato Atlas Makarna Makinesi

Evde sağlıklı makarnalar yapmak için bir makarna makinesi şart. Fiyatı yüksek gelebilir ama o yaptığınız leziz makarnaları yiyince fiyatını hemen hakettiğini göreceksiniz. 

Ürünün kullanımı çok kolay, 180'den ziyade bunu öneririm. 2-3 kişilik yemekler için çok kolay ve pratik bir şekilde makarna açıp hazırlıyoruz. Ürün bi hamur açma, bir de kesme aparatlarından oluşuyor. Kesme aparatı 2 farklı şekilde kesiyor spagetti ve uzun ince makarna şeklinde. Hamur inceliğini ayarlayabiliyor ve cihazı masaya sabitleyebiliyorsunuz.

Evde leziz makarnalar yapmak için tıklayın.

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