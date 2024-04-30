Savurganlık Yapmadan Alışveriş Yapmak İstiyorsanız Sizin İçin Seçtiğimiz Bu 14 Ürüne Göz Atın

Sürekli aktif bir hayatınız varsa telefon dışında kolunuzdan bazı şeyleri yönetmek işleri kolaylaştırabilir. Sakura pembesi rengiyle çok güzel duran akıllı bant AMOLED ekrana sahip. Uyku izleme ve aktiviteleri algılama özellikleri sayesinde siz hiç uğraşmadan bütün verilerinizi sizin yerinize takip ediyor.

Piyasaya göre çok uygun fiyata aldım. Uzun zamandır da kullanıyorum. Ben spor motivasyon için aldım ve memnun kaldım. Aldığından beri 4 kg verdim. Motivasyon yanında strese soktuğu da oluyor, herkese uygun olmayabilir. Ben mesela gece yatarken sürekli ışık vermesini sevmedim, çoğu zaman çıkarıp atıyorum hiç ıslatmadım. Suya dayanıklı mi bilmiyorum. Ben Xiomi telefon kullanıyorum. Bazen arama bildirim haber veriyor, bazen vermiyor. Sanırım telefon tam uyumlu olmadığı için.

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