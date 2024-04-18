Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Fırsat Alarmı! Gap Ürünlerinde 4 Al 3 Öde Kampanyasının Öne Çıkan Parçaları

etiket Fırsat Alarmı! Gap Ürünlerinde 4 Al 3 Öde Kampanyasının Öne Çıkan Parçaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 11:12

Gap ürünlerinden kampanya sizi memnun edecek! 4 Al 3 Öde kampanyasıyla alacağınız kıyafetleri çok daha uyguna alabilirsiniz. Gelin bu kampanyadaki ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gap Çocuk Sweatshirt

Gap Çocuk Sweatshirt

Erkek çocuklar için tasarlanan sweatshirt, logolu tasarımıyla çok şık. Kapüşonlu modeli olan sweatshirte çocuğunuz bayılacak. İster spor ister şık kombinlerde tercih edebileceğiniz ürünü kaçırmayın deriz.

Okul formasının üzerine giy-çık, kurtarıcı ve kaliteli, yumuşacık.

4 Al 3 Öde kampanyasının yanında %36 indirimde olan sweatshirtün fiyatı 899,99 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Gap Kız Çocuk Logo Sweatshirt

Gap Kız Çocuk Logo Sweatshirt

Kız çocuklarının bayılacağı sweatshirt pembe rengiyle çok şık. Üzerinde logosu da olan sweat serin bahar akşamlarında kurtarıcınız olacak. Kombinlere kolayca uyum sağlayacak sweatshirtü beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Mavi Fisto İşlemeli Tulum

Gap Mavi Fisto İşlemeli Tulum

Bebekler için ideal tulumlardan biri olan bu tulum işlemeleriyle çok tatlı. Kollarındaki detayla çok şık duran tulumla yaz boyu bebekleriniz çok rahat edecek. Kampanya devam ederken bu tulumu kaçırmayın.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap İşlemeli Bucket Denim Şapka

Gap İşlemeli Bucket Denim Şapka

Yazın şapkalar en çok kullanılan ürünler. Özellikle bebeklere dışarı çıkarılırken şapka takılması şart. Gap denim şapka üzerindeki detayıyla çok tatlı duruyor. Çocuğunuz için kullanışlı ve şık bir şapka arayışındaysanız hazır Gap ürünlerinde indirim varken bu şapkayı satın alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Mavi T-Shirt

Gap Mavi T-Shirt

Üzerinde Gap logosu ve köpekbalığı deseni olan tişört yaz için çok uygun. Çocuğunuzun çok hoşuna gidecek tişört rahatlığıyla da tercih sebebi. Açık mavi rengiyle kombinlemesi kolay tişörtlerden biri olan bu ürünün modeline ayrı rahatlığına ayrı hayran olacaksınız.

Bu tişörtü denemek için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gap Çocuk T-Shirt

Gap Çocuk T-Shirt

Koyu lacivert rengiyle şık aktiviteler için ideal bu tişörtün çocuğunuza çok yakışacağı kesin! Gap logosuyla klasikleşen tişörtlerden olan bu tişörtün lacivert üzerine beyaz logosu var. 

Bu tişört şu an 599.95 TL.

Kampanya bitmeden sepetinize atmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Gap Kız Çocuk Logo Eşofman Altı

Gap Kız Çocuk Logo Eşofman Altı

Eşofmanlar yaz-kış çocukların en çok ihtiyacı olan ürünlerden. Gap kalitesinde olan eşofman altın pembe rengiyle çocukların seveceği bir model. Üzerinde Gap logosu olan eşofman kaliteli olduğu kadar rahat bir eşofman altı.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Bebek Polo Yaka T-Shirt

Gap Bebek Polo Yaka T-Shirt

Yeşil renkli şık polo yaka tişörtün 3 ayrı rengi var. Bebeğinizle şık bir yere giderken giydirmek için bir tişört arıyorsanız polo yaka tişört ideal. Üzerinde Gap işlemesi olan tişört ile çocuğunuz çok tatlı olacak.

Tüm renklerini kampanyadan alıp çocuğunuzun dolabını yenilemek istiyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Bebek Yağmurluk

Gap Bebek Yağmurluk

Yağmurluk çocukların gardırobunda mutlaka yer alması gereken bir parça. Hafif serin ve yağmurlu havalarda giymek için bu tarz bir ceket şart. Beyaz üzerine desenli bir modeli olan yağmurluğun fiyatı 1.999 TL.

Bu yağmurluğu beğendiyseniz almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Bebek Sweatshirt

Gap Bebek Sweatshirt

Lila renkli ve desenli sweat çok tatlı. Eşofmanların üzerine yakışacak sweat rahat olduğu için çocuklar tarafından çok seviliyor. 

Snoppy sevenlerin bayılacağı bu sweatshirt şu an %31 indirimde. Hem kampanyalı hem indirimli ürünün fiyatı 899.99 TL.

Bu şeker ötesi sweati beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gap Bebek Outfit Set

Gap Bebek Outfit Set

2'li set halinde gelen bu takım giy-çık bir ürün. Bebeğinizin rahat edeceği takım mutlaka dolapta yer almalı. Sizin de işinizi kolaylaştıracak set eşofman altı ve hırkadan oluşuyor. Bej rengiyle sade bir tasarımı olan seti gören herkes çok beğenecek.

Bu takımın fiyatı 1.799 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Bebek Şort

Gap Bebek Şort

Yazın çocuklarınızın rahat etmesi için şortları düşünebilirsiniz. Pembe rengiyle güzel bu tişört havlu kumaştan üretilmiş. Üzerinde Gap logosu olan şort rahat ve şık. Çocuğunuzun dolabında şort eksiği varsa bu ürünü kaçırmayın deriz.

Kampanya sona ermeden şortu kaçırmamak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Bebek Gri Grafikli T-Shirt

Gap Bebek Gri Grafikli T-Shirt

Üzerindeki çizimlerle çok güzel duran tişörtün 3 ayrı modeli var. 5 yaşa kadar bedeni olan tişörtü kendi çocuklarınıza alabileceğiniz gibi sevdiğiniz arkadaşlarınızın çocuklarına da alabilirsiniz. 

Çocuğunuzun severek giyeceği tişörtü almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Erkek Bebek Logo Jogger Eşofman Altı

Gap Erkek Bebek Logo Jogger Eşofman Altı

Üstteki tişörtün takımı olan bu eşofman altını başka tişörtlerle de kombin yapabilirsiniz. Her şeyle kolayca kombinlenebildiği için çocuklara alınması gereken eşofman altı oldukça rahat.

Çocuğunuzun şık ve rahat bir eşofman altına ihtiyacı varsa hemen tıklayın.

HEPSİBURADA

Gap Fırfırlı Mayo

Gap Fırfırlı Mayo

Çocuğunuza hala yaz için mayo almadıysanız bu mayoyu düşünebilirsiniz. Fırfırlı modeliyle çok güzel mayonun üzerindeki çicek desenlerine çocuğunuzun bayılacağı kesin.

Bu pembe renkli mayoyu hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?