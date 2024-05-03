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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Birbirinden İlginç Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Birbirinden İlginç Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:34

Bu ürünleri görünce çok şaşıracaksınız. İhtiyacınız var mı emin olamayacağınız ama bayılacağınız ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Heaveant Domates Dilimleyici

Heaveant Domates Dilimleyici

Domates ya da limon dilimlerken kullanabileceğiniz dilimleyici ile eşit dilimler yapabiliyorsunuz. 1. sınıf plastikten üretilen dilimleyici çevre dostu. Uzun ömürlü domates dilimleyici mutfakta en büyük yardımcınız olacak! Bu domates dilimleciyi temizlemek de çok kolay. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Lastword Kitap Ayracı

Lastword Kitap Ayracı

Çok kitap okuyan herkesin alması gereken bu kitap ayracı tam olarak nerede kaldığınızı gösteriyor. kullanışlı tasarımı sayesinde vazgeçilmeziniz olacak kitap ayracını ister kendinize ister sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz.

129 TL'lik bu ürüne ulaşmak için hemen tıklayın.

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Terlik Tutucu

Terlik Tutucu

Evde terliklerinizi düzenli tutacak bu ürün çok işinize yarayacak. Kapı arkasına takılabilen terlik tutucu plastik malzemeden yapılmış. Yapışkanlı arkası sayesinde kolayca yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. 

Bu ürün için tıklayın.

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Manuel Limon Suyu Sıkacağı

Manuel Limon Suyu Sıkacağı

Paslanmaz çelik limon sıkacağı evde limon sıkarken zorlananların alması gereken bir ürün. Limona batırıp kolayca sıkabileceğiniz sıkacağı bir kere kullanınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Bu ürün 120 TL.

Ev işleri kolaylaştıran sıkacak için tıklayın.

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Kuğu Çorba Kepçesi

Kuğu Çorba Kepçesi

29 cm'lik bu kepçeler çok güzel. Kuğu şeklindeki çorba kepçeleri 2 tane geliyor. Bir siyah, bir beyaz gelen kepçeler yüksek kaliteli. Sade ve güzel bir tasarıma sahip kepçeler mutfağınıza çok yakışacak. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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5DM Keyif Çerezlik

5DM Keyif Çerezlik

Telefon stantlı bu çerezlik keyif yapmak isteyenlerin favorisi olacak bir ürün. Bir şeyler izlerken çerez tüketiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Tüm akıllı telefonlara uyumlu çerezliği yolculukta ya da evde kullanabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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Zerodeko Sarımsak Döveceği

Zerodeko Sarımsak Döveceği

Sarımsakları soymak için kullanılan bu ürün sayesinde elleriniz hiç kokmuyor. Elinizde sarımsak kokusu kalmasını istemiyorsanız bu ürün almanız gereken bir ürün. 

305 TL olan ürün mutfakta işleri kolaylaştırıyor.

Kullanımı kolay ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kirpi Kalem Kupası

Kirpi Kalem Kupası

Kurşun kalemlerinize düzen getiren ürün çok güzel. 24 deliği olan kirpi kupaya kalemlerinizi yerleştirebilirsiniz. Hem dekoratif hem şık ürün kayın ağacından yapılmış. Masa üstünüzde bir değişikliğe ihtiyacınız varsa bu kupayı kaçırmayın.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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RORA Zürafa Seramik Çaydanlık

RORA Zürafa Seramik Çaydanlık

Bu çaydanlığa aşık olacaksınız. İki kupasıyla gelen çaydanlıkla çayınızı demleyip kupalarla içebilirsiniz. El yapımı zürafa çaydanlık evinizde en sevdiğiniz ürün olacak. Yüksek kaliteli ürünleri gören herkes nereden aldığınızı soracak.

Bu çaydanlığı satın almak için tıklayın.

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Duvar Kancası

Duvar Kancası

Kendinden yapışkanlı duvar kancası çok pratik. Dayanıklı kancalar mermer, cam, ahşap dahil tüm zeminlere uygun. Hiçbir alete ihtiyaç duymadan yapıştırabileceğiniz kancaları 30 saniye tutmanız yeterli.

İstediğiniz yere yapıştırarak bir şeyleri tutturabileceğiniz kancaların fiyatı 59 TL. 

Anahtarlardan diş fırçalarına her şeyi tutturabileceğiniz kancaları satın almak için tıklayın.

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Sunnychicc Ördek Kalıp

Sunnychicc Ördek Kalıp

5 tane gelen kalıplar plastik. ördek, kalp, ayı, tavşan ve el şeklindeki kalıplarla evde her şeyi yapabilirsiniz. Evde eğlenceli yemekler yapmak istiyorsanız kalıpları kaçırmayın.

Bu ürünü beğendiyseniz almak için tıklayın.

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Sünger Bob Süngerlik

Sünger Bob Süngerlik

Yapışkanı olan süngerlik Sünger Bob şeklinde. Sünger Bob hayranı olan herkesin alması gereken bu süngerlik kaçmaz. Çok tatlı duran süngerlik mutfağa çok yakışıyor. 

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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TUBECAPZ Shrek Diş Macunu Tüp

TUBECAPZ Shrek Diş Macunu Tüp

Çok komik bir ürün almak istiyorsanız bu tüpü kaçırmayın. Her gördüğünüzde gülerek dişlerinizi fırçalayacağınız bu ürün shrek tipiyle herkesin bayılacağı bir ürün. 

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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Çift Kapaklı Matara

Çift Kapaklı Matara

Kare şeklindeki bu matara farklı tarzıyla çok garip bir ürün. Çift ağzı da olan mataranın hacmi 580 ml. Herkesin merak edeceği suluğunuz BPA içermiyor. Herkesin nereden aldığınızı soracağı matarayı satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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