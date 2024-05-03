BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Birbirinden İlginç Ürünler

Domates ya da limon dilimlerken kullanabileceğiniz dilimleyici ile eşit dilimler yapabiliyorsunuz. 1. sınıf plastikten üretilen dilimleyici çevre dostu. Uzun ömürlü domates dilimleyici mutfakta en büyük yardımcınız olacak! Bu domates dilimleciyi temizlemek de çok kolay.

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