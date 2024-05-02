Geçen Ay En Çok Bunlar Satıldı: Nisan Ayının Çok Satanları

Sürekli bilgisayar başında çalışıyorsanız bu ürüne ihtiyacınız var. Tüm laptoplara uyumlu olduğu için çok kullanışlı ürünü istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Fanın hava almasını sağlayan yapısı ile bilgisayarınızla çok daha uzun saatler çalışabiliyorsunuz.

Bilgisayarla çalışan herkesin alması gereken ürünün fiyatı 199 TL.

Bugün elime ulaştı. Kendi kılıfında geliyor, sağlam olduğu belli beğendim. 8-9 saattir kullanıyorum, sürekli bilgisayar kullanan biriyseniz boyun ağrısının da önüne gecebilirsiniz diye düşünüyorum. En azından benim için daha rahat oldu.

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