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Geçen Ay En Çok Bunlar Satıldı: Nisan Ayının Çok Satanları

etiket Geçen Ay En Çok Bunlar Satıldı: Nisan Ayının Çok Satanları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 17:58

Her ay çok satan ürünler değişiyor. Peki Nisan ayında sizce en çok neler satılmış olabilir. Öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Taşınabilir Laptop Standı

Taşınabilir Laptop Standı

Sürekli bilgisayar başında çalışıyorsanız bu ürüne ihtiyacınız var. Tüm laptoplara uyumlu olduğu için çok kullanışlı ürünü istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Fanın hava almasını sağlayan yapısı ile bilgisayarınızla çok daha uzun saatler çalışabiliyorsunuz. 

Bilgisayarla çalışan herkesin alması gereken ürünün fiyatı 199 TL.

Bugün elime ulaştı. Kendi kılıfında geliyor, sağlam olduğu belli beğendim. 8-9 saattir kullanıyorum, sürekli bilgisayar kullanan biriyseniz boyun ağrısının da önüne gecebilirsiniz diye düşünüyorum. En azından benim için daha rahat oldu.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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İnsanlar

İnsanlar

Matt Haig tarafından yazılan eser çok satanlarda 1. sırada. Önemli romancılardan biri kabul edilen Haig, bu eserinde bizi bize anlatıyor. Bu roman, etkileyici üslubu ve kurgusu ile herkesin okuması gereken kitaplardan.

Yas aldıkça insanin ilişkilerini değerlendirilmesinde göz önünde bulundurması gereken kriterleri çok farklı bir dil anlatmış, kurgusu harika bir kitap.

Bu kitabı satın almak için tıklayın.

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Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Sadece tartılmak bana yetmez, ben vücudumla ilgili her detayı bilmeliyim diyorsanız almanız gereken tartı bu. Vücut ağırlığınızı en doğru şekilde ölçen tartı, bunun dışında kemik kütlesi, vücut suyu, kas kütlesi, yağ oranı ölçebiliyor. Vücudunuzdaki tüm verileri öğrenmek için hemen sepete atmanız gereken tartı herkesin favorisi!

999 TL olan tartıyı hemen sepete atmak için tıklayın.

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Oto Güneşlik Perde

Oto Güneşlik Perde

Yazın arabada güneşten rahatsız olan bir çocuğunuz varsa almanız gereken perde bu. Arabanın camını kapatan perde ile çocuğunuzla seyahat daha kolay. İçeriye sinek veya böcek girmesini de engelleyen perdeyi hemen sepetinize atın!

109 TL olan perde her arabaya lazım.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

0.70 litre kapasiteli termos paslanmaz çelik yapısıyla çok kullanışlı. Şık tasarımı ve rahat kullanımı sayesinde elinizden düşürmeyeceğiniz termos soğuk içecekleri 12 saate kadar soğuk, sıcakları ise 8 saate kadar sıcak tutuyor. İki kademeli sızdırmaz kapağı sayesinde akmayan termosu temizlemek de çok kolay.

Hem soğuk hem de sıcak içeceklerin uzun süre taze ve istenilen ısıda tüketilebilmesini sağlayan ürün özellikle soğuk içeceklerin direkt içimi için dizayn edilmiş. Sıcak içecekler için bardak kullanılmasını tavsiye ederim. Ağız bölümünden fazlaca gelebilecek sıcak sıvı yakıcı olacaktır. Bu konu özellikle hareket halindeyken dikkat edilmeli. Ürünün içi dışı harika. Keyifle kullanıyorum.

Bu ürün için tıklayın.

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Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

Saçınızı çok sık düzleştiriyorsanız o zaman saçınızı koruyan bir düzleştiriciye ihtiyacınız var. Saç hasarına karşı 3 kat daha fazla koruma sağlayan düzleştiricinin dijital ekranı var. 160-230 derece arasında ısı veren düzleştiricinin plakaları keratin ve badem yağı ile zenginleştirilmiş.

Bu ürün için tıklayın.

Eşim için aldım ve çok araştırdım. Dikey süpürge diyince aklınıza gelen falan firma hariç en iyisi buymuş arkadaşlar. Tavsiye ediyorum/z.

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cecotec CecoFry 5500 Pro

cecotec CecoFry 5500 Pro

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Airfryerın 8 pişirme modu var. 1700 Watt gücü olan ürünün hacmi 5.5 litre. Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmek istiyorsanız almanız gereken ürün bu! Mutfakta işinizi kolaylaştıracak Airfryer aynı zamanda çok şık bir tasarıma sahip.

1.599 TL olan Airfryerı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Old Spice Bearglove Stick Deodorant

Old Spice Bearglove Stick Deodorant

50 ml'lik bu deodorant 48 saat ferahlık sağlıyor. Mükemmel kokusuna aşık olacağınız deodorant erkeklere özel. Beyaz iz ve sarı leke bırakmayan yapısı ile favoriniz olacak. Gün boyu kalıcılık sağlayan deodorantın kokusunu seviyorsanız kaçırmayın.

Uzun zaman kullandım. Piyasanın 3'te biri fiyatına burdan aldım, tavsiye ederim.

Bu deodorantı almak için tıklayın.

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Scratch Anet Sihirli Teleskopik Saplı 4 Mandall Tablet Mop

Scratch Anet Sihirli Teleskopik Saplı 4 Mandall Tablet Mop

Su ile yerleri, fayansları ve duvarları mükemmel şekilde temizleyen mop yedek beziyle geliyor. Teleskopik sapı ve oynar başlığı sayesinde en zor yerlere bile ulaşarak temizlik yapabiliyorsunuz. Hem ıslak hem kuru kullanılabilen mop dalga izi bırakmadan temizliyor. 

Çok güzel bir ürün. Sleppy yer silme ile uyumlu. Camlarım için aldım. Teşekkürler.

219 TL olan bu ürünü almak için hemen tıklayın.

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Xiaomi Akıllı Kamera

Xiaomi Akıllı Kamera

Bebek monitörü olarak kullanılabilen kamerayı evcil hayvanınızı izlemek için de alabilirsiniz. Dönen başlığı sayesinde koyduğunuz odada her yeri görmeniz mümkün. İki yönlü sesli arama imkanı sayesinde kameradan iletişime geçebiliyorsunuz.

Mi home uygulamasıyla kurulumu ve kullanımı çok kolay.

995 TL olan akıllı kamera çocuklu her eve lazım.

Bu kamerayı almak için buraya tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Dikey süpürgeler artık her evde olması gerekenlerin başında geliyor. Şarjlı özelliğiyle prizden bağımsız şekilde kullanabileceğiniz süpürge 2 kat emiş gücüyle kirleri ve tozları tek seferde temizliyor. Aqua başlığı ile tek seferde süpürüp silen süpürge ile temizlik çok kolaylaşıyor. 

Süpürgenizi yenilemek istiyorsanız tıklayabilirsiniz

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Wero Akıllı Kedi Tuvaleti

Wero Akıllı Kedi Tuvaleti

Kedisi olanların en zorlandığı iş kum temizlemek. Bu kum kabı sizin için işleri kolaylaştırıyor. Kediniz için şık bir harcama yapmak istiyorsanız bu kum kabını kaçırmayın deriz! Otomatik olarak kumu değiştiren kabı uzaktan kontrol etmek mümkün. 74 litre hacmi bulunan kapta kediniz çok rahat ediyor.

Daha önce wero su kabı ve mama kabı almıştım. Çok memnun kaldım. Kum kabı ihtiyacım yoktu taki wero'nun bu ürünü çıkardığını görene kadar. Hiç araştırma yapmadan direkt ürünü aldım, iyi ki almışım kedinin kilosunu tuvaletini ne kadar sürede yaptığını ne zaman girip ne zaman çıktığını takip edebiliyorsunuz. Temizleme sonrası koku giderici özelliği de varmış, başarılı ürün. Teşekkürler wero.

Planlı kum temizliği yaptırabileceğiniz cihazı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Philips XB9185/07 Marathon Ultimate Süpürge

Philips XB9185/07 Marathon Ultimate Süpürge

Toz torbasız süpürge evde işleri kolaylaştırıyor. Yüksek emiş gücü sayesinde evde toz bırakmayacak süpürge performansıyla kendine hayran bırakıyor. Led başlığı sayesinde temizlik kolaylaşıyor. Allergy H13 filtresi sayesinde alerjisi olanlar için ideal bir süpürge.

Tek kelime ile mükemmel. Bence daha iyisi yok, ürün çok güzel ve pratik özelikler olarak  anlatıldığı gibi, size tek tek özelikleri anlatmayayım şimdi. Tek kusuru bence biraz daha sessiz olabilirdi. Temizlik ile savaşmak istiyorsan philips marathon diyorum.😀😀👍👍👍

Uzaktan kumanda edilebilen süpürge için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürge olmayan ev neredeyse kalmadı. Sizin hala robot süpürgeniz yoksa bu ürünü düşünebilirsiniz. Emiş gücü sizi tatmin edecek Roborock Q7'nin çift temizleme gücü var. Hem süpüren hem silen robot süpürge ile eviniz çok daha temiz olacak.

Şu an %1 indirime giren ürünün fiyatı 15.000 TL.

3D haritalama özelliği olan süpürgeyi satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Evinizde kurutma makinesi yoksa çok şey eksik demektir. Hayatınızı kolaylaştıracak kurutma makinesi 10 kg kapasiteli. A++ enerji sınıfındaki kurutma makinesini bluetooth bağlantısıyla uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. 

4 farklı kurutma derece seçeneği olan makineyi satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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