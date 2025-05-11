Zeynep Bastık Kimdir? Zeynep Bastık Kaç Yaşında ve Nereli? Zeynep Bastık'ın Tüm Şarkıları

Zeynep Bastık, müzik kariyerine 2010 yılında İzmir'de kurduğu 'Jackpot' adlı cover grubuyla adım attı. Bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Aynı dönemde Anadolu Ateşi dans grubunda da dansçı olarak yer aldı.

Ayrıca, 'Adı Mutluluk', 'Yasak Elma', 'Sil Baştan' ve 'Umuda Kelepçe Vurulmaz' gibi gençlik dizilerinde rol alarak oyunculuk kariyerine de adım attı.

2012 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Lüzumsuz Savaş' adlı şarkısında vokalistlik yaparak dikkat çekti ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle 2014 yılında ilk teklisi 'Fırça'yı yayımladı.