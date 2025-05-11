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Zeynep Bastık Kimdir? Zeynep Bastık Kaç Yaşında ve Nereli? Zeynep Bastık'ın Tüm Şarkıları

Zeynep Bastık Kimdir? Zeynep Bastık Kaç Yaşında ve Nereli? Zeynep Bastık'ın Tüm Şarkıları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2025 - 15:02

Sıcacık bir ortamda koltuğunda söylediği akustik şarkılarla pandemi döneminde hayatımıza hızlı ve sağlam bir giriş yapan Zeynep Bastık, şimdilerde Pop müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri. Peki Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık Kaç Yaşında ve Nereli? İşte tüm Zeynep Bastık şarkıları ve kendisi hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Zeynep Bastık Kimdir?

Zeynep Bastık Kimdir?

Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Zeynep Bastık, asıl çıkışını YouTube üzerinden yayınladığı cover videolarıyla yakalamış; özellikle “Her Yerde Sen”, “Felaket” ve “Mod” gibi şarkı yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Başarılı dijital stratejisi, güçlü vokali ve sahne enerjisiyle kısa sürede pop müziğin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Zeynep Bastık, aynı zamanda söz yazarlığı ve dans performanslarıyla da öne çıkar.

Zeynep Bastık Kaç Yaşında?

Zeynep Bastık Kaç Yaşında?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. 

Boyu 1,63 metre, kilosu ise 52-53 kilogram arasında değişmektedir. Doğum tarihi itibarıyla Yengeç burcudur.

Zeynep Bastık Aslen Nereli?

Zeynep Bastık Aslen Nereli?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte İzmir'e taşınmış ve eğitim hayatını burada sürdürmüştür. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimiyle ilgili kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır; kendisi de bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Sanatçının anneannesi Arnavut kökenlidir. Ailesi müzikal bir geçmişe sahiptir; dedesi bağlama ustası, anneannesi Türk Halk Müziği sanatçısı ve teyzesi konservatuarda öğretim görevlisidir.

Zeynep Bastık'ın Kariyer Başlangıcı

Zeynep Bastık'ın Kariyer Başlangıcı

Zeynep Bastık, müzik kariyerine 2010 yılında İzmir'de kurduğu 'Jackpot' adlı cover grubuyla adım attı. Bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Aynı dönemde Anadolu Ateşi dans grubunda da dansçı olarak yer aldı. 

Ayrıca, 'Adı Mutluluk', 'Yasak Elma', 'Sil Baştan' ve 'Umuda Kelepçe Vurulmaz' gibi gençlik dizilerinde rol alarak oyunculuk kariyerine de adım attı.

2012 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Lüzumsuz Savaş' adlı şarkısında vokalistlik yaparak dikkat çekti ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle 2014 yılında ilk teklisi 'Fırça'yı yayımladı.

Zeynep Bastık'ın Özel Hayatı

Zeynep Bastık'ın Özel Hayatı

Zeynep Bastık, 2021 yılında menajeri ve reklamcı Tolga Akış ile evlendi. Ancak çift, evliliklerinin birinci yılı dolmadan, 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Bastık, 'Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik' ifadelerini kullandı. 

Tolga Akış, boşanmanın ardından influencer Gizem Kaya ile bir ilişkiye başladı. 2025 yılının Mayıs ayında, Lizbon'da Gizem Kaya'ya evlilik teklifi etti ve olumlu yanıt aldı. Kaya, bu anı sosyal medya hesabında 'Hayatımın en kolay eveti' notuyla paylaştı. 

Boşanmanın ardından Zeynep Bastık, bir süre Alican Ayyıldız ile birlikte oldu. Ancak bu ilişki uzun sürmedi. 

2024 yılında oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, ilişkilerinin birinci yılını 2025 Mayıs ayında sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Bastık, 'Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim' ifadelerini kullanırken, Tütüncü de 'İyi ki benimsin' diyerek duygularını dile getirdi.

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Zeynep Bastık Öne Çıkan Açıklamaları

Zeynep Bastık Öne Çıkan Açıklamaları
  • “Dans Eden Erkekten Hoşlanmam”

Danla Bilic’in programında, 'Çok dans eden erkekten hoşlanmam' diyerek sosyal medyada gündem oldu.

  • “Eski Kocam, Yeni Sevgilim ve Ben Kocaman Bir Aileyiz”

Eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisiyle aynı partide eğlenmesi üzerine, 'Kocaman bir aileyiz' açıklamasıyla dikkat çekti.

  • 'Kalbimi Genelde Ege’de Bırakıyorum”

Instagram'da, 'Kalbimi genelde şu beyefendi ile birlikte Ege'de bırakıyorum' diyerek sevgilisi Serkay Tütüncü'ye göndermede bulundu. 

  • “Türkiye’nin En Seksi Kadını Seçmesinler, İddialı Değilim”

'Kimse beni seçmesin bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben hiç bir şeyde birinci değilim, iddialı değilim, ben işimi yapıyorum' diyerek mütevazı bir duruş sergiledi.

  • “Modaya Değil, Moduma Göre Giyiniyorum”

'Modaya çok düşkünüm ama moduma göre de değişiyor. Kendimi nasıl hissedersem öyle rahat, şık giyiniyorum' diyerek kişisel tarzını vurguladı.

  • “Marka Takıntım Yok”

'Güzel bir şeyi de marka diye almamazlık etmem, tabii ki de alırım' diyerek marka takıntısı olmadığını belirtti.

  • “Garsonlara Üstten Bakan Erkekler Red Flag”

Danla Bilic ile yaptığı sohbette, garsonlara üstten bakan erkekleri 'red flag' olarak nitelendirdi.

  • 10. “Çabalı Aşkı Deneyimliyorum”

Serkay Tütüncü ile ilişkisini 'Daha önce deneyimlemediğim bir şey' olarak tanımlayarak, 'çabalı aşk' yaşadığını ifade etti.

Zeynep Bastık'ın Yer Aldığı Diziler ve Programlar

Zeynep Bastık'ın Yer Aldığı Diziler ve Programlar

  • 2014 – Sil Baştan, Kendisi (konuk oyuncu)

  • 2015 – Adı Mutluluk, Gonca Gül Duran

  • 2016–2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz, Rüya

  • 2018 – Yuvamdaki Düşman, Zeynep

  • 2018–2020 – Yasak Elma, İrem

  • 2021 – Zeynep Bastık ve Konukları (Exxen), Kendisi

  • 2021 – Çok Güzel Hareketler 2, Kendisi (konuk oyuncu)

Zeynep Bastık'ın Diskografisi / Single'ları ve Albümleri

Zeynep Bastık'ın Diskografisi / Single'ları ve Albümleri

Albümleri ve EP'leri

1. Zeynodisco (2021)

Zeynep Bastık'ın ilk stüdyo albümü olan 'Zeynodisco', 21 Mayıs 2021'de yayımlandı. Albüm, modern pop müziğin dinamiklerini yansıtan şarkılardan oluşmaktadır. Bihaber+3Vikipedi+3Vikipedi+3

Parça Listesi:

  • Sana Bayılıyorum

  • Kalbimi Kırdın

  • Marlon Brando

  • Defalarca

  • Bana Sorma

  • Yakışır Bana

    7.  Bir Daha

2. Akustikler (EP, 2020)

30 Ekim 2020'de yayımlanan bu EP, Zeynep Bastık'ın sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içermektedir.

Parça Listesi:

  • Uslanmıyor Bu (Akustik)

  • Her Yerde Sen (Akustik)

  • Yol (Akustik

Single'ları

Zeynep Bastık, kariyeri boyunca birçok başarılı single yayımlamıştır. İşte bazıları:

  • Fırça (2014)

  • Şahaneyim (2017)

  • Her Yerde Sen (2019)

  • Bırakman Doğru Mu (2019)

  • Mod (2019)

  • Uslanmıyor Bu (2020)

  • Çukur (2020)

  • Dargın (2020)

  • Boş Yapma (2020)

  • Yalan (2021)

  • Ara (2022)

  • Eyvah (2023)

  • Lan (2024)

  • Destan (2025)

Zeynep Bastık'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Zeynep Bastık'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Kazandığı Ödüller

  • 2019

46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı

Best Of Kültür Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın ŞarkıcısıOnedio+9Biletino Blog+9Vikipedi+9

  • 2020

BAU 4. Müzik Onair Ödülleri – En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı

İTÜ İMK 10. Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Kadın Müzisyen

6. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan SanatçıGıda Hattı+2Biletino Blog+2Onedio+2

  • 2021

19. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Kadın Şarkıcı

17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

10. KTÜ Medya Ödülleri – En Beğenilen Kadın Ses Sanatçısı

İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri – Yılın En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı

9. Ayaklı Gazete Ödülleri – En İyi Kadın Şarkıcı

  • 2022

4. İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

4. Kristal Geyik Ödülleri – En İyi Kadın Müzisyen

  • 48. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Şarkıcı

Adaylıklar

2021, 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Şarkıcı (Adaylık) GSÜ EN Ödül Töreni

2023Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Şarkıcı (Adaylık)

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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