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Mert Ramazan Demir Kimdir, Kaç Yaşında? Mert Ramazan Demir Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Mert Ramazan Demir Kimdir, Kaç Yaşında? Mert Ramazan Demir Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 15:24

Türk televizyonlarının son dönemde parlayan yıldızlarından biri olan Mert Ramazan Demir, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Demir, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar attı. Hayranları, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sık sık arama motorlarına başvuruyor. 

Gelin, bu genç yeteneğin kariyerine ve özel hayatına birlikte göz atalım.

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Mert Ramazan Demir Kimdir?

Mert Ramazan Demir Kimdir?

Mert Ramazan Demir, 28 Ocak 1998 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesinde doğmuştur. Demir, altı çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir.

Mert Ramazan Demir Kaç Yaşında?

28 Ocak 1998 doğumlu olan Mert Ramazan Demir, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. 

Mert Ramazan Demir Nereli?

İstanbul’un Şile ilçesinde doğan Mert Ramazan Demir’in ailesi aslen Vanlıdır.

Mert Ramazan Demir’in Kariyer Başlangıcı

Mert Ramazan Demir’in Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde küçük bir rolle adım atan Demir, ilk sinema deneyimini 2019 yılında I Am You filmiyle yaşadı. Ancak asıl çıkışını 2020 yılında FOX TV’de yayınlanan Öğretmen dizisindeki Ateş karakteriyle yaptı.

Mert Ramazan Demir’in Özel Hayatı

Mert Ramazan Demir’in Özel Hayatı

Mert Ramazan Demir, oyuncu Afra Saraçoğlu ile bir dönem aşk yaşadı. İlişkileri magazin gündeminde sıkça yer aldı. Ancak çiftin ilişkisi zamanla sona erdi.

Mert Ramazan Demir’in Yer Aldığı Diziler

Mert Ramazan Demir’in Yer Aldığı Diziler

Arka Sokaklar (2008)

Öğretmen (2020)

Çıplak (2020)

Rise of Empires: Ottoman (2020)

Ölüm Zamanı (2021)

Şahmaran (2023)

Yalı Çapkını (2022-2025)

Mert Ramazan Demir’in Yer Aldığı Filmler

Mert Ramazan Demir’in Yer Aldığı Filmler

I Am You (2019)

Üç Harfliler: Adak (2019)

UFO (2022)

Metruk Adam (2025)

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Mert Ramazan Demir’in Güncel Projeleri

Mert Ramazan Demir’in Güncel Projeleri

Son olarak Yalı Çapkını dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in yeni projesi ise henüz belli olmadı.

Mert Ramazan Demir’in Ödülleri ve Adaylıkları

Mert Ramazan Demir’in Ödülleri ve Adaylıkları

2023: Latin Amerika Produ Awards - En İyi Erkek Oyuncu (“Yalı Çapkını”) - Kazandı

2023: 49. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Afra Saraçoğlu ile birlikte) - Adaylık

2024: 50. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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