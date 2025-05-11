Mert Ramazan Demir Kimdir, Kaç Yaşında? Mert Ramazan Demir Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Türk televizyonlarının son dönemde parlayan yıldızlarından biri olan Mert Ramazan Demir, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Demir, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar attı. Hayranları, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sık sık arama motorlarına başvuruyor.
Gelin, bu genç yeteneğin kariyerine ve özel hayatına birlikte göz atalım.
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Mert Ramazan Demir Kimdir?
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Mert Ramazan Demir’in Kariyer Başlangıcı
Mert Ramazan Demir’in Özel Hayatı
Mert Ramazan Demir’in Yer Aldığı Diziler
Mert Ramazan Demir’in Yer Aldığı Filmler
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Mert Ramazan Demir’in Güncel Projeleri
Mert Ramazan Demir’in Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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