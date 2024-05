Cildine Önem Verenlere Özel Cream.Co Ürünlerinde Büyük İndirim

Dudaklarınızı korurken parlatan lip gloss, ahududu aromalı. Dudaklarınızı besleyen formülü sayesinde dudaklarınız hiç olmadığı kadar güzel olacak. İçinde meyve yağları ve E vitamini olan gloss, yapışkan olmayan bir formüle sahip. Yoğun nemlendirme sağlayan ürün sayesinde dudaklarınız parlak görünüyor.

HARİKA! Tek kelimeyle harika. Asla yapış yapış bir his yok. Dudakta ağırlık yapmıyor. Vegan olması ekstra mükemmel tabii ki.Paketlemeleri çok iyi. Testerda yollamışlar ve çıkan not beni benden aldı. Teşekkürler Cream Co. ❤️