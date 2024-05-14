Cildine Önem Verenlere Özel Cream.Co Ürünlerinde Büyük İndirim

İkili paket halinde gelen bu set cildinizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Canlandırıcı etkisiyle ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız. Nemlendirici etkisiyle cildinizi neme doyururken ağırlık yapmıyor. Her yaş ve cilt tipine uygun bir ürün. Nemli ve dolgun bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu ikiliyi kaçırmayın!

İkinci kutumu sipariş ettim, ilk kullandığım 2 ay yetti ve gerçekten bunu kullandıktan sonra yüzüme hiçbir şey sürmüyorum çünkü gerçekten yüzüm daha tok duruyor ve sivilce izlerime bile iyi geldi. Mükemmel bi ürün ilk kez bir şeyin ikincisini alıyorum tavsiye ederim. Yanında gönderdiğiniz hediye ped için de teşekkür ederim.

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Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.