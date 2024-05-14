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Cildine Önem Verenlere Özel Cream.Co Ürünlerinde Büyük İndirim

etiket Cildine Önem Verenlere Özel Cream.Co Ürünlerinde Büyük İndirim

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 12:37

Cildiniz için en iyisini istiyorsanız Cream.Co’da %40'a varan indirim tam size göre. Gelin bu markanın en iyi ürünlerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Cream Co. Nemlendirici İkili

Cream Co. Nemlendirici İkili

İkili paket halinde gelen bu set cildinizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Canlandırıcı etkisiyle ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız. Nemlendirici etkisiyle cildinizi neme doyururken ağırlık yapmıyor. Her yaş ve cilt tipine uygun bir ürün. Nemli ve dolgun bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu ikiliyi kaçırmayın!

İkinci kutumu sipariş ettim, ilk kullandığım 2 ay yetti ve gerçekten bunu kullandıktan sonra yüzüme hiçbir şey sürmüyorum çünkü gerçekten yüzüm daha tok duruyor ve sivilce izlerime bile iyi geldi. Mükemmel bi ürün ilk kez bir şeyin ikincisini alıyorum tavsiye ederim. Yanında gönderdiğiniz hediye ped için de teşekkür ederim.

Pürüzsüz bir cilde kavuşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi

Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi

Nemlendirici yüz kremi bakım ürünleri arasında en sevilenler arasında. Hassas ciltler için geliştirilen bu krem yoğun etkiye sahip. Cildi nemlendirirken ağırlık yapmadığı için tercih sebebi. Size bulut kadar hafif bir cilt sağlayan yüz kreminin cildi sakinleştirme etkisi de var. Cildi onaran, bariyerini güçlendiren bu kremi denemenin tam sırası!

Yüz kreminin fiyatı 269,90 TL.

Tüm cilt tiplerine uygun krem için tıklayabilirisiniz.

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Cream Co. Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

Cream Co. Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

Her cilt tipine uygun yüz kremi nemlendirme için en iyi ürünlerden. Ciltte kuruluk, pul pul dökülme gibi sorunlar varsa bu kremi deneyebilirsiniz. Cildi güzelce nemlendirirken ağırlık yapmayan kremi tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Cildi sakinleştirme etkisinin yanında canlı ve eşit bir cilt tonuna kavuşturuyor.

Pembesini daha önce kullanmıştım zaten, mavisini ilk defa kullanacağım. Testerler için teşekkür ederim.

Cildi onaran seti almak için tıklayın.

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Cream Co. Akne&Leke Karşıtı SOS Serum

Cream Co. Akne&Leke Karşıtı SOS Serum

SOS serum, cilt bariyerini yenileyerek onarılmasına yardımcı oluyor. Pürüzsüz bir cilde kavuşmak için serumu kullanabilirsiniz. Cilt bariyerini yeniliyor ve ciltteki lekelerle savaşıyor. Cildinizin daha aydınlık olmasını istiyorsanız serumu kullanmanız şart. İçeriği sayesinde cildinize en iyi bakım yapan SOS serumu deneyin deriz!  

289,90 TL olan serumu almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Cream Co. CC Yüz Güneş Kremi

Cream Co. CC Yüz Güneş Kremi

Güneş kremi olmadan olmaz. 50+ SPF korumalı krem her yaş ve cilt tipine uygun. Güneşten korumanın yanında cilt tonunu eşitleme özelliği olan krem cilt tonuna uyum sağlıyor. Cildi UVA-UVB ve mavi ışığa karşı korumaya yardımcı güneş kremi aynı zamanda cildi nemlendiriyor. Güneş kreminin hiç sevilmeyen yanı beyazlık ve yağlılık bırakması. Cream Co. güneş kremi ise kolayca emildiği için bu sorunlar ortadan kalkıyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Cream Co. Onarıcı İkili

Cream Co. Onarıcı İkili

Cildinizi onarmak için bakım ürününe ihtiyacınız varsa bu ikiliyi deneyebilirsiniz. İçeriğinde iki serum olan ikili cildi dolgunlaştırıyor, canlandırıyor ve onarıyor. Daha pürüzsüz bir cilde kavuşmak için bu serumlar şart. Beş çeşit hyalüronik asit içeriği sayesinde cildi en güzel şekilde nemlendiriyor. 

İkili bu ürünün fiyatı 509,90 TL.

İndirim döneminde stok amaçlı aldım. Kullandığım ürünler zaten. 100 yıldız olsa 100 yıldız veririm. 2 ürünü de şahane. Farklı ürünlerin testerını istemiştim, sağolsunlar koymuşlar. Toniğe bayıldım. En kısa zamanda alıcam. Çok teşekkür ederim.

Aydınlık bir cilde kavuşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Cream Co. Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici ve Koruyucu İkili

Cream Co. Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici ve Koruyucu İkili

Her cilt tipine uygun ikili herkesin bakım ürünleri arasında yer almalı. Yoğun nemlendirme yaparken ağırlık yapmayan ürünler cildi canlandırıyor ve pürüzsüzleştiriyor. 50+ SPF koruması sayesinde cildiniz güneş ışınlarından korunuyor. Cilt bariyerini güçlendiren yapısı aynı zamanda yaşlanmayı da geciktiriyor. 

Bu ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Cream Co. Vitamin C Serum

Cream Co. Vitamin C Serum

Cildinizdeki eksikleri tamamlamak için C serumuna şans verebilirsiniz. İçeriği oldukça güçlü serum pürüzsüz bir cilt dokusu sağlıyor. Eşit ve pürüzsüz bir cilt tonuna sahip olmak istiyorsanız serumu kullanabilirsiniz. Siyah nokta ve akne oluşumunu önlemeye de yardımcı olan serum gözenekleri küçülttüğü için pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Cream Co. AHA/BHA Vitamin C Tonik

Cream Co. AHA/BHA Vitamin C Tonik

Tüm cilt tiplerinin kullanabildiği toniği hem yaz hem kış kullanmak mümkün. Güçlü peeling etkisi olan toniğin aydınlatıcı ve cilt tonu eşitleyici etkileri var. Cildin yenilenme sürecini hızlandıran ve cildi pürüzsüzleştiren tonik sayesinde o hep hayalini kurduğunuz cilde kavuşabileceksiniz. Cildi derinlemesine temizleyen tonik aynı zamanda leke görününümü azaltıyor.

Çok güzel alın aldırın, pişman olmazsınız. 👍

Siyah nokta oluşumunu da engelleyen ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Cream Co. Lip Balm

Cream Co. Lip Balm

3 farklı etkisi olan lip balmın maske, partlatıcı ve balm özelliği var. Nemlendirirken güçlü bir cilt bariyeri de oluşturan ürün çilek aromalı. Gündüz parlatıcı olarak kullanabileceğiniz lip balmı akşamları gece maskesi olarak kullanabilirsiniz. Yumuşacık ve dolgun dudaklar için almanız gereken ürün bu!

Bu ürün için tıklayın.

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Cream Co. Lip Oil Gloss

Cream Co. Lip Oil Gloss

Dudaklarınızı korurken parlatan lip gloss, ahududu aromalı. Dudaklarınızı besleyen formülü sayesinde dudaklarınız hiç olmadığı kadar güzel olacak. İçinde meyve yağları ve E vitamini olan gloss, yapışkan olmayan bir formüle sahip. Yoğun nemlendirme sağlayan ürün sayesinde dudaklarınız parlak görünüyor.

HARİKA! Tek kelimeyle harika. Asla yapış yapış bir his yok. Dudakta ağırlık yapmıyor. Vegan olması ekstra mükemmel tabii ki.Paketlemeleri çok iyi. Testerda yollamışlar ve çıkan not beni benden aldı. Teşekkürler Cream Co. ❤️

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Cream Co. Bakım Seti

Cream Co. Bakım Seti

Cildinize iyi gelecek bir set arıyorsanız bu bakım setini deneyebilirsiniz. İçinde toner, serum ve nemlendirici olan bakım seti ile pürüzsüz ve aydınlık bir cilde kavuşuyorsunuz. Toner cildi arındırırken nem ve yağ dengesini sağlıyor. Serum ise cilt bariyerini yenileyerek onarıyor. Nemlendirici ise cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. 

Bu üçlü bakım seti için tıklayın.

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Cream Co. Nemlendirici İkili

Cream Co. Nemlendirici İkili

İkili setin içinde serum ve nemlendirici var. Işıltılı bir cildiniz olsun istiyorsanız ikili seti kullanabilirsiniz. Cildi dolgunlaştıran ve canlandıran ikili kuruluk, pul pul dökülme gibi sorunlara karşı savaşmanıza yardımcı oluyor. Günde 2 kez kullanabileceğiniz serum ve nemlendirici cildinize çok iyi gelecek!

Canlı bir cilt için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Cream Co. İkili

Cream Co. İkili

Bu seti kullandığınızda cildiniz arınıyor, aydınlanıyor ve nemleniyor. Ciltteki sebum dengesini sağlayan set gözenek görünümünü azaltmaya da yardımcı oluyor. Toner ve nemlendiriciden oluşan set cildin eksiklerini tamamlamaya yardımcı oluyor. Nemli ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak istiyorsanız bu seti deneyebilirsiniz.

Ürünleri daha öncede kullanıyordum zaten. Tonik sivilcelerime iyi geliyor. Yağlı bir cildim var, kremin nemlendirmesi gayet güzel. Sürdükten sonra yağlı hissettirmiyor, ağırlık yapmıyor, paketleme kutuda geldi.

Bu sete ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Cream Co. Yenileyici Serum Seti

Cream Co. Yenileyici Serum Seti

Serum seti sayesinde cildiniz hep istediğiniz gibi olacak. Cildi dolgunlaştıran, canlandıran ve pürüzsüzleştiren serum seti ile cildiniz yenilenecek. Setin içinde Hyaluronic Acid & Peptide Serum, Perfecting AHA Complex Serum, SOS Serum ve Cloud Milk Serum bulunuyor. Bu dört çeşit serum farklı özelliğiyle cildi güzelleştiriyor. 

 Bu serumlar için tıklayın.

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