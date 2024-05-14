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Şarjın Hiç Bitmesin! Her An Online Kalmanı Sağlayacak Son Teknoloji Şarj Ürünleri

etiket Şarjın Hiç Bitmesin! Her An Online Kalmanı Sağlayacak Son Teknoloji Şarj Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 16:52

Şarj konusunda sorunlar yaşıyorsanız sizi rahatlatacak ürünleri derledik. Akıllı cihazlarınızı şarj etmeyi kolaylaştıracak ürünleri merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Anker 323 33W USB-C + USB-A Hızlı Şarj Cihaz

Anker 323 33W USB-C + USB-A Hızlı Şarj Cihaz

Telefonunuzu hızlıca şarj etmek için bu ürünü alabilirsiniz. Hem iPhone hem Android ile uyumlu şarj cihazının 2 tane portu var. 12 W ve 20 W gücü olan cihaz ile tablet ve telefonları şarj edebiliyorsunuz. İki ayrı cihazınızı aynı anda şarj etmek için bu cihazı kaçırmayın deriz!

Güzel ürün, hızlı teslimat. Kaliteli malzeme, tavsiye ederim.

Bu şarj cihazını almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Şarj Kablosu

Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Şarj Kablosu

Şarj adaptörünüze takmak için şarj kablosuna ihtiyacınız varsa alabileceğiniz ürün bu. 1.2 metrelik kablosu ile rahat rahat şarj etmeniz mümkün. 100 Watt dijital göstergeli hızlı şarj kablosu şarj ederken size çok yardımcı oluyor. Yüksek gücü ve kırılmaya karşı dayanıklı yapısı ile bu şarj kablosu herkese lazım.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Anker 20W USB-C Şarj Cihazı

Anker 20W USB-C Şarj Cihazı

iPhone şarjını 3 kat daha hızlı hale getiren şarj aleti ile telefonunuzu hızlıca şarj edip kullanabilirsiniz. Küçük ve taşıması kolay şarj cihazınızı istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Telefonunuzu aşırı voltaj, aşırı akım ve kısa devre risklerinden koruyor. USB-C tip tüm telefon ve tabletlerle uyumlu.

Hızlı şarjınız yoksa hemen almak için tıklayın.

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Anker PowerWave Select+ Magsafe Kablosuz Manyetik Şarj Cihazı

Anker PowerWave Select+ Magsafe Kablosuz Manyetik Şarj Cihazı

Kablosuz şarjlar son zamanda çok kullanılıyor. Rahatlığı sayesinde telefonu şarj etmek eziyet olmaktan çıkıyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kolayca telefona yapışıyor.

Normalde 749 TL olan şarj cihazı şu an 100 TL indirimle 649 TL'ye düşüyor.

Manyetik şarj cihazını satın almak için tıklayın.

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Anker Powerdrive+ III Duo 48W Type-C Çıkışlı Hızlı Araç Şarj Cihazı

Anker Powerdrive+ III Duo 48W Type-C Çıkışlı Hızlı Araç Şarj Cihazı

Arabada elektronik cihazlarınızı şarj etmek için özel bir şarj aletine ihtiyaç var. Çift çıkışı olduğu için iki ayrı cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. 48 Watt gücü olan şarj aleti küçük olduğu için hiç yer kaplamıyor. Neredeyse tüm cihazlarla uyumlu şarj aleti ile seyahat halindeyken bile şarjınız bitmiyor.

Hiçbir zaman şarjınızın bitmesini istemiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mcdodo Ca-4673 Lightning 90 Derece Çift Yönlü Ledli Örgü Kablo

Mcdodo Ca-4673 Lightning 90 Derece Çift Yönlü Ledli Örgü Kablo

Örgü kablo dayanıklı yapısıyla mutlaka alınması gereken bir ürün. Oyun oynarken telefonunuzu şarj etmeyi sağlayan kablo oldukça dayanıklı. LED gösterge ışığı sayesinde karanlıkta da görmek mümkün. 

1.8 metrelik kablo şu an %14 indirimde. 159,90 TL olan kablo hazır indirimdeyken kaçırmayın. 

Harika kablo, kullanımı çok rahat, uzunluk süper! Sadece çok geç geldi. Satıcıya teşekkür ediyorum.

Çifte koruması sayesinde kolayca kırılmayan kabloyu almak için tıklayın.

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Anker 3in1 Cube 15W Magsafe Destekli Kablosuz Şarj Cihazı

Anker 3in1 Cube 15W Magsafe Destekli Kablosuz Şarj Cihazı

3 ayrı cihazı tek seferde şarj etmeye yardımcı olan şarj cihazı her eve lazım. iPhone, Apple Watch ve Airpods uyumlu şarj cihazı Apple cihazı olan herkesin alması gereken bir ürün. Hızlıca cihazlarınızı şarj etmek için bu ürün ideal. Mıknatıslı tasarımı sayesinde kolayca şarj edebiliyorsunuz.

Seyahatlerde yanınızda götürmeye uygun cihazı almak için tıklayabilirsiniz.

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Mcdodo Ch-7170 Pd3.0 20W 1Xusb 1Xtype-C Girişli Şarj Adaptörü

Mcdodo Ch-7170 Pd3.0 20W 1Xusb 1Xtype-C Girişli Şarj Adaptörü

LED göstergesi olan şarj adaptörü çok işinize yarayacak. Aşırı şarj ve aşırı sıcaklık koruması sayesinde cihazlarınızı güvenle şarj edebilirsiniz. Şık tasarımı ve çoğu telefonla uyumlu yapısıyla bu cihaz çok hoşunuza gidecek.  

Ürün özenle paketlenmiş. Kargo belirtilen süre içerisinde ulaştı. iPhone SE 2020 için aldım. Anlık amper değerini gösteriyor, rahatlıkla kullanabilirsiniz.

2 cihazı aynı anda şarj etmeye imkan veren ürünü satın almak için tıklayın.

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Ugreen Micro USB Data ve Şarj Kablosu

Ugreen Micro USB Data ve Şarj Kablosu

Akıllı cihazlarınızı şarj etmenin yanında veri akışı için de kullanabileceğiniz kablonun 2.4 amper taşıma kapasitesi var. 480 Mbps’ye kadar veri aktarım hızı olan kablo Micro USB girişli bütün akıllı telefonlarla uyumlu. 

Arabada kullanmak için aldım. Android Auto uygulamasını destekliyor, kaliteli güzel ürün.

50 cm kablosuyla size rahat rahat yetecek kablo 82 TL.

Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar yanınızda olacak kabloyu hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mcdodo CA-8350 100W Type C To Type C Pd Hızlı Data-Şarj Kablosu

Mcdodo CA-8350 100W Type C To Type C Pd Hızlı Data-Şarj Kablosu

100 Watt gücündeki şarj kablosu ile veri aktarımı yapmak da mümkün. Hızlı şarj etmek için ideal kablonun uzunluğu 1.2 metre. 16 inç Macbook'u 1,8 saatte tamamen şarj edebilen kablo Huawei ve Xiaomi için de hızlı şarjı destekliyor. Akıllı cihazlarınızı güvenli şekilde şarj etmek için bu kabloya ihtiyacınız var.

306,25 TL olan şarj kablosunu satın almak için tıklayın.

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Mcdodo Ch-8290 20W Mini Pd Type-C Girişli Şarj Adaptörü

Mcdodo Ch-8290 20W Mini Pd Type-C Girişli Şarj Adaptörü

Son derece hafif yapısıyla yanınızda taşırken zorlanmayacağınız adaptörün 20 Watt hızlı şarj özelliği var. Aşırı akım koruması, aşırı şarj koruması ve aşırı yükleme koruması gibi güvenlik tedbirleri sayesinde cihazınızı da koruyor. Telefonunuzu hızlıca şarj etmenin keyfine varmak için bu adaptörü deneyin!

Şu an %5 indirimde olan adaptörün fiyatı 378 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Mcdodo Ca-7131 Type-C To Type-C 3.1 Gen2 100W Data-Şarj Kablosu

Mcdodo Ca-7131 Type-C To Type-C 3.1 Gen2 100W Data-Şarj Kablosu

2 metre kablosuyla oldukça uzun olan kablo hayatınızı kolaylaştırıyor. Güçlendirilmiş alüminyum uçları sayesinde çok dayanıklı. 4K ve 60 Hz çözünürlükte sinyal iletimi sağlayan kablo birçok cihaz ile uyumlu.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Mcdodo Ch-7921 65W Gan Yüksek Hızlı 2Xtype-C 1Xusb Girişli Şarj Adaptörü

Mcdodo Ch-7921 65W Gan Yüksek Hızlı 2Xtype-C 1Xusb Girişli Şarj Adaptörü

65 Watt maksimum gücü olan şarj adaptörünün 3 USB girişi var. Aynı anda 3 ayrı cihazınızı şarj etmenize imkan veren adaptör çoğu mobil cihazla uyumlu. Kısa devrelere karşı koruması sayesinde cihazınızı koruyan ürün yüksek dönüşüm özelliği ile 3 kat daha hızlı şarj ediyor. 

İhtiyacı fazlasıyla karşılıyor. Şarj süresinde ciddi fark yaratmakta.

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Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mcdodo CA-7842 Led Işıklı Lightning iPhone Uyumlu Data-Şarj Kablosu

Mcdodo CA-7842 Led Işıklı Lightning iPhone Uyumlu Data-Şarj Kablosu

1.2 metre kablo turuncu rengiyle çok güzel. Günlük olarak kullanabileceğiniz kabloyu her yere götürmeniz mümkün. Naylon kaplaması sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz kablo ile ister cihazlarınızı şarj edin isterseniz veri aktarımı yapın. Tasarımı sayesinde bükülmelere karşı çok daha dayanıklı. 

Renkli kablonun fiyatı 237,48 TL.

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

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Anker 613 MagGo Manyetik Araç Şarj Cihazı

Anker 613 MagGo Manyetik Araç Şarj Cihazı

Arabanızda telefonunuzu şarj etmek için kaliteli bir cihaz arıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Ultra güçlü tutuşu sayesinde telefonunuzu sıkıca kavrıyor ve düşmesini engelliyor. Kutunun içinden şarj cihazı, şarj kablosu, kendinden yapışkanlı klips ve pano montaj pedi olan şarj cihazı ile çok rahat edeceksiniz. 

Geceleri yanan ışığıyla kullanımı kolay şarj cihazını almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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