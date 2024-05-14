Şarjın Hiç Bitmesin! Her An Online Kalmanı Sağlayacak Son Teknoloji Şarj Ürünleri

Telefonunuzu hızlıca şarj etmek için bu ürünü alabilirsiniz. Hem iPhone hem Android ile uyumlu şarj cihazının 2 tane portu var. 12 W ve 20 W gücü olan cihaz ile tablet ve telefonları şarj edebiliyorsunuz. İki ayrı cihazınızı aynı anda şarj etmek için bu cihazı kaçırmayın deriz!

Güzel ürün, hızlı teslimat. Kaliteli malzeme, tavsiye ederim.

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