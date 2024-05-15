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Tesettürlüler Yaz Mevsiminde Nasıl Giyinir? Kapalılar İçin Giyim Önerileri

etiket Tesettürlüler Yaz Mevsiminde Nasıl Giyinir? Kapalılar İçin Giyim Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 12:20

Yazın tesettürlülerin giymesi için çok rahat kıyafetler var. Ferah tutan kıyafetlerle yaz çok daha kolay geçiyor. Gelin birlikte yaza uygun tesettür giyim ürünlerine bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Relax Fit Maxi Elbise

DeFacto Relax Fit Maxi Elbise

Yaz için elbiseler çok rahat oluyor. Maxi boy elbise hem rahat hem çok şık. Çiçekli yapısıyla yaza çok uygun elbisenin yarım balıkçı yakası var. Kuşak detaylı tasarımı olan elbiseyi ister günlük isterseniz daha resmi davetler için düşünebilirsiniz. Sandaletlerle yazın çok yakışacak elbise tesettür giyime de uygun.

Normalde 999 TL olan elbisenin indirimli fiyatı 300 lira. 

Çok beğendim harika bir elbise! Anneanneme hediye olarak aldım, 1.55/86 kilo 44 beden harika oldu. Kendisi de çok beğendi hızlı ve özenli kargo için teşekkürler. 💜

Bu elbise için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Barbora Keten Günlük İkili Takım

Barbora Keten Günlük İkili Takım

Keten kumaş yaz için en uygun kumaşlardan. Günlük giyebileceğiniz takım, pantolon ve gömlekten oluşuyor. Giy-çık bir takım olan bu takımla yazın çok rahat edeceksiniz. İçine tişörtle ya da tek gömlek olarak giyebilirsiniz. Rengiyle çok güzel duran takımı yazın üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Mango Baskılı Mini Elbise

Mango Baskılı Mini Elbise

Mango'nun bu mini elbisesi yazın tunik olarak kullanılabilir. Yaz boyu giyebileceğiniz elbise çok kurtarıcı bir parça. Özel davetlere de uygun tuniği kaçırmayın deriz!

Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir elbise.

Bu elbise şu an indirimli. 550 TL olan elbiseyi hemen sepete atmak için tıklayın.

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Barbora Keten Günlük Elbise

Barbora Keten Günlük Elbise

Ketenlerin yaza uygun kumaşlardan olduğunu söylemiştik. Bu keten elbise uzun kollu. Rahatlığıyla günlük olarak giyilebilecek bu elbisenin belinde bağcık detayı var. Kaliteli kumaşa sahip elbise size çok yakışacak. 

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Solilde Bej Keten Takım

Solilde Bej Keten Takım

Takımlar yazın en sevilen parçalardan. En kolay giyilen kıyafetlerden olan takım hafif ve şık tasarımıyla çok rahat. Zarif duruşu olan takımı yaz boyu özel etkinliklerde giyebilirsiniz. Bu takımın parçalarını birlikte kullanabileceğiniz gibi ayrı ayrı da giyebilirsiniz. Bej renkli takımın üzerine istediğiniz renk bir başörtü takmanız mümkün. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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C&city Gömlek Pantolon Takım

C&city Gömlek Pantolon Takım

Müslin kumaşlar yazın çok rahat ettiriyor. Organik müslin kumaştan üretilen bu takım gömlek ve pantolondan oluşuyor. Kahverengi takım her yere uygun. Yazın için ideal takımlardan biri olacak gömlek ve pantolon takım mutlaka gardırobunuzda yer almalı.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Dnz Desenli Uzun Kimono

Dnz Desenli Uzun Kimono

Siyah renkli kimono yaz için ideal parçalardan. İçine tişört giyip üzerine alabileceğiniz kimono günlük kullanım için çok rahat bir ürün. Üzerinde çiçcek desenleri olan kimono uzun boy. Salaş bir modele sahip kimono %100 viskon kumaştan üretilmiş.

349 TL olan kimono şu an 274 lira. 

Kumaşı harika, tam yazlık bir ürün teşekkürler.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Giysa Bürümcük Kimono

Giysa Bürümcük Kimono

Kırmızı rengiyle çok güzel kimono iddialı giyinmeyi sevenlerin alabileceği bir ürün. Yarım kol kimono hem rahat hem çok güzel. Rahatlığına hayran kalacağınız kimono ile yaz çok daha kolay geçecek.

Tertemiz, ütülü şekilde geldi. Özeniniz için teşekkürler. Beden olarak bir beden küçük tercih edilebilir. 160 cm boyundayım. Üst alt bedenim orantılıdır. Kalçayı tam kapattı. Kol uzunluğu dirseği geçiyor. Hem beyaz hem kırmızı renk aldım. Kırmızı olan capcanlı, beyaz ise tam beyaz. Kesinlikle tavsiye ederim.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

DeFacto Wide Leg Pantolon

DeFacto Wide Leg Pantolon

Yazın kot pantolon giymek çok rahat olmuyor. O yüzden kumaş pantolonlar daha çok tercih ediliyor. Geniş paçalı yapısıyla oldukça rahat olan pantolonun cepleri de var. Yüksek bel pantolonu üzerine gömlekle kombinleyebilirsiniz. Zamansız parçalardan biri olan pantolon yazınızın favori parçası olacak.

Ürün çok güzel ama bedeni uymadı maalesef, uyan hiç kaçırmadan alsın. Bel kısmı çok sıkı.

 599 TL'den 524 TL'ye düşen pantolonu satın almak için tıklayın.

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Neva Style Tesettür Viskon Tunik

Neva Style Tesettür Viskon Tunik

Siyah üzerine desenli tunik %100 pamuktan üretilmiş.​​ Klasik yakalı ve uzun kollu tunik tesettür giyim için uygun. Önden düğmeli yapısıyla hem şık hem de kullanışlı tuniğin boyu 100 cm. Farklı desenleriyle kullanışlı tuniği pantolonla kolayca kombinleyebilirsiniz.

Ürünün kumaşı, duruşu, rengi çok güzel. Tam görseldeki gibi ama benim gibi göğüsleri büyük olanlar 2 beden büyük alın. Eğer normalse 1 beden büyük alın, kalıbı bi tık dar.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Tofisa Ekose Desenli Tunik

Tofisa Ekose Desenli Tunik

Gömlekler yazın çok rahat kullanılabilen parçalardan. 80 cm uzunluğu olan gömlek ekose desenli. Mavi rengiyle şık tunik beyaz rengiyle çok güzel kombinleniyor. Bebe yakası olan tunik gardırobunuzun en sevdiği parçalardan biri olacak.

%22 indirime giren tunik 569,79 TL.

Bu tuniği satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Tofisa Fırfır Detaylı Tunik

Tofisa Fırfır Detaylı Tunik

Keten kumaştan üretilen tuniğin fırfır detayları var. Bisiklet yakası olan tunik tesettür giyime çok uygun. Polyester, pamuk karışımı tuniğin boyu 80 cm. Kolayca kombin yapabileceğiniz tunik hiç giyecek bir şey bulamadığınızda sizi kurtaracak.

Şu an bu tunik %30 indirimde.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

DeFacto Çiçekli Viskon Maxi Etek

DeFacto Çiçekli Viskon Maxi Etek

Etekler yaza en uygun kıyafetlerden. Üzerine gömlekle kolayca kombinlenen bu eteğin rengi de tam yaz rengi. Rahat bir kumaşı olduğu için yazın sizi rahatsız etmiyor. %100 viskoz kumaştan üretilen etek maxi boyda.

Şu an bu etek 200 lira.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

DeFacto Regular Fit Tişört Tunik

DeFacto Regular Fit Tişört Tunik

Klasik bir tarzınız varsa almanız gereken bu tunik, beyaz rengiyle çok kullanışlı. Rahatça giyinip çıkabileceğiniz tişört tunik ile şıklığınızı konuşturacaksınız. Uzun kollu tasarımı ile tesettüre uygun tunik %100 pamuk. 

Xl giyiyorum L aldım, biraz bol oldu. Kumaşı çok güzel, yazlık. Ama iç gösteriyor. Uzunluğunu beğendim.

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Sevenline Tesettür Tunik

Sevenline Tesettür Tunik

Tunikler tesettür giyimin en sevilen parçalarından. İki renkli tunik çizgili model. Hem rahat hem kullanışlı bir ürün olan tunikle yaz çok daha rahat geçecek. Tam bir fiyat-performans ürünü olan tuniği yaz için hemen sepete atın!

Şu an bu çizgili üst %10 indirimde. Bir de sepette ek indirimle bu tuniğin fiyatı 129,93 TL. 

Pamuklu değil, ince efil efil bir kumaş. Bozulacak bir ürün değil, ben beğendim. Çok rahat bir giyimi var, tavsiye ederim. Bir beden  büyük almanızı tavsiye ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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