Tesettürlüler Yaz Mevsiminde Nasıl Giyinir? Kapalılar İçin Giyim Önerileri

Yaz için elbiseler çok rahat oluyor. Maxi boy elbise hem rahat hem çok şık. Çiçekli yapısıyla yaza çok uygun elbisenin yarım balıkçı yakası var. Kuşak detaylı tasarımı olan elbiseyi ister günlük isterseniz daha resmi davetler için düşünebilirsiniz. Sandaletlerle yazın çok yakışacak elbise tesettür giyime de uygun.

Normalde 999 TL olan elbisenin indirimli fiyatı 300 lira.

Çok beğendim harika bir elbise! Anneanneme hediye olarak aldım, 1.55/86 kilo 44 beden harika oldu. Kendisi de çok beğendi hızlı ve özenli kargo için teşekkürler. 💜

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Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.