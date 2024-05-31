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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kamp Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kamp Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 09:17

Yazın gelmesiyle kamp sezonu açıldı. Yazın kampa gitmeyi çok seviyorsanız bu ürünler size çok lazım! Kampa giderken yanınıza almanız gereken ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Kamp yaparken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri bu soğutucu çanta. 15 litre kapasitesiyle size rahat rahat yetecek ürün BPA içermiyor. 36 saat boyunca içine koyulan her şeyi soğuk tutan çanta oldukça sağlam. Bu ürün sadece bir çanta değil, aynı zamanda tabure işlevi de görüyor. İçine 21 tane kutu içecek sığan çantanın kapak üzerindeki bölümüne termosunuzu yerleştirebiliyorsunuz.

Ürün termosları dikkate aldığınızda tam bir fiyat/performans ürünü. Büyüklüğü de 2-3 kişi için ideal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Taktikal Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Taktikal Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Kamp yaparken el feneri olmadan olmaz. Ultra güçlü ışığıyla karanlıkta kalmıyorsunuz. Mini boyuyla her yere kolayca sığan el fenerinin zoom özelliği de var. USB şarjlı el fenerinin ışığı oldukça kuvvetli. Kolay taşıyabilmeniz için klipsi olan el fenerini yaz boyu yanınızda taşıyacaksınız.

Ürün gerçekten alkışı hak ediyor. 100 TL'ye almıştım ve uzun zamandır sorunsuz kullanıyorum. Sadece baş kısmı gevşedi, sabit durmuyor. Işık kalitesi F/P.

Bu ürün için tıklayın.

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Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

2 bardak gözü olan masayı ister kampta ister piknikte kullanmanız mümkün. Katlanabildiği için kolayca taşınabilen ve saklanabilen masa sağlam ve dayanıklı kumaştan üretilmiş. Özel omuz askılı çantası sayesinde kolayca taşınabiliyor. Bu masanın kurulumu oldukça kolay.

Dört mevsim kullanılabilen masayı beğendiyseniz tıklayın.

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HAEGS Katlanır Kamp Masası

HAEGS Katlanır Kamp Masası

Kampa giderken yanınıza almanız gereken kamp maması küçük boyuyla her yere kolaylıkla sığıyor. Sağlamlığına hayran kalacağınız masa alüminyum alaşımdan yapılmış. Su geçirmez yapısıyla dışarıya uygun masayı temizlemek de çok kolay. Hafif olduğu için rahatça her yere taşınabiliyor. Kendine özel taşıma çantası da var. Hiçbir şeye gerek olmadan kurulabildiği için kamp yaparken çok işinize yarayacak.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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BLUEVER Çadır Brandası

BLUEVER Çadır Brandası

Kamp kurduktan sonra üstüne açabileceğiniz çadır brandası su geçirmiyor. Sizi güneşten ve sudan koruyacak brandanın güçlendirilmiş çadır kazıkları bulunuyor. Hem güneşten hem yağmurdan sizi korumak için ideal branda ile kamp yapmak kolaylaşıyor. Açık hava aktiviteleriniz için mutlaka almanız gereken brandayı birkaç dakika içinde kurabiliyorsunuz.

Ürünün güneşten koruma tarafını kullandım. Gerçekten güneş ışınlarını kesiyor ve altında iken sıcaktan etkilenmiyorsunuz. Fiyatı da muadillerine kıyasla uygun. Sabitleme kazıları çok sağlam, bu nedenle biraz ağır. Hafiflik isterseniz aluminyum kazıklar ile değiştirebilirsiniz. Tavsiye ederim.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Taşınabilir Kamp Sandalyesi

Taşınabilir Kamp Sandalyesi

Kampa gidecekseniz sandalye almanız şart. Bu rahat kamp sandalyesi ultra hafif. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz sandalyeyi kamp yaparken ya da balık tutarken kullanmanız mümkün. Kavisli sırtlığı olduğu için oldukça rahat sandalye tam ihtiyacınız olan ürün. Taşıma çantasıyla gelen ürünü sırtınıza atın ve keyfinize bakın!

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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ORBLUE Katlanır Çatal Bıçak Takımı

ORBLUE Katlanır Çatal Bıçak Takımı

Kampa giderken en çok ihtiyaç duyulan şey çatal, bıçak takımı. İkili paket halinde gelen çatal ve bıçak takımı katlanır model. Paslanmaz çelikten üretilen ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Kaşık, çatal ve şişe açacağından oluşan seti her yere yanınızda götürebilirsiniz. Kullanışlı bu ürün standart boyutta. 

Gerçekten sağlamlığı ve kalitesi daha kutudan ilk çıkarıldığında anlaşılıyor. Çok samimi olarak söylüyorum, bu kadar kaliteli bir ürün için fiyat çok uygun.. Yurtdışından geldiği için teslimat süresi 20 günü buluyor. Ama siparişi ilk verdiğinizde uygulamada belirtilen teslimat süresi ile aynı tarihte de ulaştı.. Çok memnun kaldım, kesinlikle tavsiye ederim..

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Souarts Kamp Tencere Seti

Souarts Kamp Tencere Seti

Kampta yemek yapmak için bir tencere setine ihtiyacınız var. Güvenli alüminyumdan üretilen tencere seti oldukça sağlam. Sapları ısıya dayanıklı olduğu için parmaklarınızı koruyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı tencere seti ile yemeklerinizi hızlıca pişirebiliyorsunuz. 

Tencerede 2 kişilik makarna yapılabilir, tavada da 3 yumurta kırılabilir. Ama çaydanlık biraz mini. Bunu göz önünde bulundurup alın. Tek kişilik set için bence gayet iyi. He bir de kargo kısmı sıkıntılı. Ben ürünü unutmuştum. 1 ay filan bekledim. =)

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Cooker 2 Litre Çelik Termos

Cooker 2 Litre Çelik Termos

2 litrelik çelik termos dışarıda geçirdiğiniz zamanın daha keyifli olmasını sağlıyor. 12 saat sıcak ve 24 saat soğuk tutan termos, çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelikten yapılmış. Rahatça kullanılabildiği için tercih edilen termos ile kamptayken bile çayınızı içebileceksiniz. 

Ürünü kaynar su koyup beklemeye aldım. 5 saat boyunca kaynarlığından hiç eksilme ve düşme olmadı. 8 saat sonra elime döktüğümde hala çok sıcak kalmıştı. 12 saat sonra ılıklaşmaya başladı. Ben çok başarılı buldum. Benim alma amacım 0-5 saat arası kullanım içindi fazlasıyla işimi görür. Araç için ayrı, seyahat için ayrı ihtiyaçlarınızı belirleyip alınız.

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Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Uniqamping Katlanır Kamp Masası Seti

Uniqamping Katlanır Kamp Masası Seti

4 tabureyle gelen kamp masası katlandığında çanta gibi oluyor ve kolayca taşınabiliyor. Tabureleri de içine koyulabildiği için çok az yer kaplıyor. Ailecek ya da arkadaşlarınızla beraber dışarı çıkıyorsanız bu masa seti sizin için ideal. Bu takımı sadece kamplarda değil, evinizin bahçesinde ya da balkonunda kullanmanız mümkün.

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

0,89 litrelik termos bardak Stanley kalitesinde. Pipetli yapısıyla rahatça kullanılabilen IceFlow Flip Straw Tumbler'ı ister işe isterseniz kampa giderken yanınıza alabilirsiniz. Sızdırmaz yapısı olan termos bardak 12 saat soğuk ve 48 saat buz gibi tutuyor. 

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

Stanley'nin kişisel termos bardakları kullanışlı ama kalabalık bir grupla kampa gidiyorsanız bu Stanley tam size göre. 1,9 litre kapasitesi olan termos hem sıcak hem soğuk tutuyor. Taşıma sapı da olduğu için kolayca taşıyabileceğiniz termosun malzemesi paslanmaz çelik.

Paketin sağlamlığını görüyorsunuz, satıcıya gerçekten çok teşekkür ederim bunun için. Sürat Kargo'ya rağmen ürün sapasağlam elime ulaştı. Yalnız 1,9 litre deyince büyük su şişesinden biraz daha büyüktür gibi düşünmeyin benim gibi, daha da büyük. :) Elinize alınca neden pahalı olduğunu hissettirecek kadar dolu dolu bir ürün. Karekodu okutup ömür boyu garanti için ürün kaydını da yaptım, onda da sorun yok.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Nurgaz NG 071 Pergamon Kamp Ocağı

Nurgaz NG 071 Pergamon Kamp Ocağı

Kampta bir şeyler pişirmenin kolay ve güvenli yolu kamp ocakları. Nurgaz kamp ocağının çift conta özelliği var. Bu sayede maksimum güvenlik sağlıyor. 4 saat kullanım süresi olan ocakla kampta rahatça istediğiniz şeyleri pişirebileceksiniz.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Simple Living 2'li Piknik ve Kamp Sandalyesi

Simple Living 2'li Piknik ve Kamp Sandalyesi

100-110 kilo taşıyabilen kamp sandalyeleri ikili geliyor. Çantası olduğu için kolayca sırtınızda taşıyabileceğiniz kamp sandalyeleri yeşil renkte. Oturma alanı genişliği 52 cm olan sandalyenin sırt genişliği ise 48 cm. İstediğiniz yerde oturmanıza imkan veren sandalyeler katlanabildiği için yer kaplamadan saklanabiliyor. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Stanley Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Stanley Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Kampa giderken yanınıza almanız gerekenlerin başında bu yemek termosu geliyor. 0,53 litrelik termos ile yanınızda yemek taşıyabilirsiniz. Vakumlu olduğu için yemeğinizi sıcak tutuyor. 

Haznesi bayağı geniş. Az yemek koyduğumda içinde boşluk kaldığından olsa gerek 4 saat sonrasında ılımaya geçiyor. 12 saat olayına şahit olamadım. 4-5 saat sonunda ilk sıcaklığında olmuyor ama ideal sıcaklıkta bir yemek için.(yemek koymadan önce kaynar su ile ısıttığım halde). Belirttiğim gibi tam doldurmuyorum belki ondan kaynaklıdır. Sulu yemeklerde kabı öncesinden sıcak su ile ısıtıp tam doldurduğumuzda daha uzun süre sıcak tutacağına inanıyorum. Kargolama da gayet iyiydi

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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