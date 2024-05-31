BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kamp Ürünleri

Kamp yaparken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri bu soğutucu çanta. 15 litre kapasitesiyle size rahat rahat yetecek ürün BPA içermiyor. 36 saat boyunca içine koyulan her şeyi soğuk tutan çanta oldukça sağlam. Bu ürün sadece bir çanta değil, aynı zamanda tabure işlevi de görüyor. İçine 21 tane kutu içecek sığan çantanın kapak üzerindeki bölümüne termosunuzu yerleştirebiliyorsunuz.

Ürün termosları dikkate aldığınızda tam bir fiyat/performans ürünü. Büyüklüğü de 2-3 kişi için ideal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.