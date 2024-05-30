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Odanızda Yer Kaplamadan Serinlemenizi Sağlayacak Tavan Vantilatör Modelleri

etiket Odanızda Yer Kaplamadan Serinlemenizi Sağlayacak Tavan Vantilatör Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 13:09

Tavan vantilatörleri sadece serinletmekle kalmıyor, aynı zamanda odanın dekoruna da katkı sağlıyor. Yazın odanıza ferahlık verecek tavan vantilatörlerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Sanlindou Görünmez Tavan Fanı Lambası

Sanlindou Görünmez Tavan Fanı Lambası

Odayı aydınlatırken fanı sayesinde serinleten tavan fanı modern tarzıyla odaya ayrı bir hava katıyor. 45 Watt güce sahip fan lambasının ışığı LED ışık. İster salonda ister mutfakta kullanabileceğiniz tavan lambasına bayılacaksınız.

Mutfağına aldım, çok memnunum.

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END Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü

END Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü

Açılır kapanır kanatlı tavan vantilatörünün uzunluğu 60 cm. 32 Watt gücü olan vantilatör ultra sessiz çalışıyor. Sizi rahatsız etmeden çalışan vantilatörün 3 kademesi bulunuyor. Kumandalı olduğu için oturduğunuz yerden kontrol edebiliyorsunuz. Tavan vantilatörünün ayrıca zaman ayarı da var.

Üründen inanılmaz yüksek hızda serinleme beklemeyin ama kesinlikle sessiz çalışması, ışık kalitesi ve görsel anlamda kattığı değer paha biçilmez. Memnun kaldığım bir ürün. Ama ürünün montajını kendiniz yapmaya çalışmayın. Kesinlikle bir elektirikçi çağırmanızı öneririm.

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Fancium Tavan Vantilatörü

Fancium Tavan Vantilatörü

LED aydınlatmalı tavan vantilatörünün rengi mat siyah. Şık odanıza koymak için bu renk ideal. Bu tavan vantilatör uzaktan kumanda edilebiliyor. 5 kanatlı modelin 35 Watt gücü var. Yaz-kış modu olduğu için her mevsim kullanabilirsiniz. 3 kademeli dönüş hızı olan vantilatör şık tasarımıyla evinizin havasını değiştirecek!

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Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Fancium LED Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü

Fancium LED Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü

LED aydınlatması bulunan tavan vantilatörü sade tarzı olanların tercih edebileceği bir model. Uzaktan kumanda edilebilen vantilatörün 3 ahşap kanadı var. 65 Watt gücü ile yazın çok rahata edeceksiniz. Fancium vantilatörün sağa ve sola dönüş yönü seçeneği var. 

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Hunter PasificFanaway Evo 2 Tavan Vantilatörü

Hunter PasificFanaway Evo 2 Tavan Vantilatörü

Beyaz odalara çok yakışacak tavan vantilatörünün kanatları gizlenebiliyor. 121 cm boyundaki vantilatör 20-30 metrekare odalar için ideal. Bu vantilatörün gövde ve aksesuarları krom renkli. 4 kanadı olan vantilatör en yüksek hızdayken 60 Watt elektrik kullanıyor. 3 kademeli duvar kumandası ile kontrolü oldukça kolay. Sessizliğiyle sizi hiç rahatsız etmeyecek vantilatör şıklığıyla da odanızın havasını değiştirecek. 

Çevreci biri olarak güneş enerjisiyle çalıştığını duyunca ürün çok ilgimi çekti, mağazada hemen girişte asılıydı. Makineyi açtıktan sonra kanatları tek tek açılıyor, gerçekten çok havalı ve estetik geldi gözüme, evet biraz cüzdan kabartıyor doğrusu ama salonuma çok ferah bir hava kattı kesinlikle, yazın kahramanımız :)

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Fancium Aydınlatmalı 5 Kanatlı Tavan Vantilatörü

Fancium Aydınlatmalı 5 Kanatlı Tavan Vantilatörü

5 kanatlı tavan vantilatörü kahverengi. Bu renkle tüm odalara uygun. 75 Watt motor gücüne sahip vantilatörün 5 lambası var. 122 cm boyutundaki ürün şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Yaz sıcaklarında rahat etmek istiyorsanız bu vantilatörü inceleyebilirsiniz. Plastik malzemesi olan vantilatörü salonunuzda rahatça kullanabilirsiniz.

Çok kaliteli, sessiz ve dengeli. Ayrıca çok şık.

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Fanimation Belleria Latte Tavan Vantilatörü

Fanimation Belleria Latte Tavan Vantilatörü

132 cm'lik tavan vantilatörü 15-25 metrekare odalara uygun. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilen vantilatörün sütlü kahve tonlarındaki rengi çok hoş. Palmiye ağacı modelindeki tavan vantilatörünün 5 kanadı var. En yüksek hızda 51 Watt elektrik kullanabilen ürünün 3 kademeli çekme zinciri var. 

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Hunter Outdoor Elements II Alüminyum Tavan Vantilatörü

Hunter Outdoor Elements II Alüminyum Tavan Vantilatörü

20-30 metrekare mekanlara uygun tavan vantilatörünü içeride veya dışarıda kullanabilirsiniz.  Kanat çapı 137 cm olan ürünün alüminyum gövdesi var. Palmiye ağacı şeklindeki tavan vantilatörü çok tarz duruyor. Bohem tarzdaki salonlara çok yakışacak tavan vantilatörüne aydınlatma da takılabiliyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Alsanfan Salkım Aydınlatmasız Uzaktan Kumandalı Duvar Vantilatörü

Alsanfan Salkım Aydınlatmasız Uzaktan Kumandalı Duvar Vantilatörü

Aydınlatmasız modellerden biri olan vantilatörün motor gücü 35 Watt. Uzaktan kumada ile kontrol edilebilen vantilatörün 4 kanadı var. Kanatları ahşap malzeme olan duvar vantilatörünün 3 hız kademesi bulunuyor. Yaz ve kış modu bulunan vantilatörün kanat çapı ise 81 cm. 

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Çocuk Odası Tavan Vantilatörü

Çocuk Odası Tavan Vantilatörü

Tavan vantilatörleri sadece salonlar için olmuyor. Çocuk odası için olan bu model çocuklarınızın çok hoşuna gidecek. Rengarenk kanatlarıyla çocuk odasında çok güzel duracak tavan vantilatörünün 4 kanadı var. Aydınlatması da olan tavan vantilatörü çocuk odası için ideal!

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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Sanlindou Modern Günlük Fan Tavan Lambası

Sanlindou Modern Günlük Fan Tavan Lambası

Modern tasarımdaki tavan vantilatörü tam salona yakışacak bir model. Salon dışında yatak odasında ya da başka odalarda kullanmanız mümkün. Sessiz olduğu için sizi hiç rahatsız etmiyor. Görünmez fanı sayesinde görüntü kirliliği oluşmuyor. 32 Watt güce sahip tavan lambasının LED ışık kaynağı var. Bu tavan lambasının 7 kanadı bulunuyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Sanlindou Çocuk Uçak Tavan Fan Lambası

Sanlindou Çocuk Uçak Tavan Fan Lambası

Çocuk odasına uygun modellerden biri olan uçaklı lambanın fanı da var. Bu sayede hem odayı güzelleştiriyor hem de serinletiyor. 42 Watt güce sahip modelin ışık kaynağı ise LED aydınlatma. 6 kanadı olan fan lambası çocuğunuzun odasına çok yakışacak!

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Taflan Kaşkar Kahverengi Tavan Vantilatörü

Taflan Kaşkar Kahverengi Tavan Vantilatörü

Yaprak modelindeki tavan vantilatörünün 5 kanadı var. Uzaktan kumanda edilebilen modelin aydınlatması yok. Kahve tonlarındaki vantilatörün kanat çapı ise 132 cm. 3 kademeli hız ayarı olan ürünün malzemesi ahşap. Odalar için uygun vantilatörü beğendiyseniz kaçırmayın deriz!

Bu ürün için tıklayın.

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Sanlindou Yatak Odası Tavan Lambası

Sanlindou Yatak Odası Tavan Lambası

Şık ve modern bu tavan lambası salonlar için ideal bir parça. 36 Watt gücü olan tavan lambasının görünmez fanı var. Evinize çok yakışacak bu tavan lambası farklı tarzıyla dekorunuzun en güzel parçası olacak. Odanıza farklı bir dokunuş arıyorsanız bu modeli seçebilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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SLD Modern Fan Lambası

SLD Modern Fan Lambası

Halka şeklindeki fan lambası oturma odaları için ideal bir avize. Şık tarzıyla odanıza yeni bir hava katacak fan lambasının gücü 55 Watt. 6 kanadı olan fan lambası çiçeğe benziyor. Oturma odanıza bu fan lambası çok yakışacak!

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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