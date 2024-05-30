Odanızda Yer Kaplamadan Serinlemenizi Sağlayacak Tavan Vantilatör Modelleri

LED aydınlatmalı tavan vantilatörünün rengi mat siyah. Şık odanıza koymak için bu renk ideal. Bu tavan vantilatör uzaktan kumanda edilebiliyor. 5 kanatlı modelin 35 Watt gücü var. Yaz-kış modu olduğu için her mevsim kullanabilirsiniz. 3 kademeli dönüş hızı olan vantilatör şık tasarımıyla evinizin havasını değiştirecek!

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