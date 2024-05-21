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Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı? Kullanıcı Yorumlarıyla İnceledik!

etiket Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı? Kullanıcı Yorumlarıyla İnceledik!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 13:04

Arnica süpürgeler tam fiyat-performans ürünleri. Bütçe dostu Arnica süpürgeler arasında Arnica Pika ET14410 çok memnun kalınan bir model. Toz torbasız olması nedeniyle bu süpürge çok seviliyor. Peki bu süpürge nasıl, özellikleri neler sizin için inceledik!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Elektirikli süpürge almak aslında çok zor bir süreç.

Elektirikli süpürge almak aslında çok zor bir süreç.

Hangi süpürgenin çekim gücü daha iyi, toz torbalı mı toz torbasız mı ya da fiyatı uygun olan hangisi diye araştırma yapmak çok yorucu olabiliyor. Birçok seçenek arasından bütçenizi zorlamayacak ve aynı zamanda çekim gücü de yüksek olan Arnica Pika ET14410 öne çıkıyor.

Arnica Pika ET14410, yüksek performansıyla dikkat çeken süpürgelerden biri.

Arnica Pika ET14410, yüksek performansıyla dikkat çeken süpürgelerden biri.

750 Watt güce sahip elektrikli süpürge evde toz bırakmıyor. Halıları ve parkeleri mükemmel şekilde temizleyen Arnica süpürge ile evin her yerini hiç yorulmadan temizlemek mümkün.

Mor rengiyle çok güzel Arnica Pika ET14410, evde yer kaplamıyor.

Mor rengiyle çok güzel Arnica Pika ET14410, evde yer kaplamıyor.

Kompakt tasarımı sayesinde işiniz bitince kolayca bir yere kaldırabiliyorsunuz. Ona özel bir yer aramadan evde istediğiniz bir yere sığdırabilirsiniz.

Toz torbasız tasarımıyla Arnica Pika ET14410, çok tercih ediliyor.

Toz torbasız tasarımıyla Arnica Pika ET14410, çok tercih ediliyor.

Evinizi süpürdükten sonra tek yapmanız gereken haznesini çıkararak temizlemek. Toz torbasız olduğu için size ekstra bir torba masrafı da çıkarmıyor. Sürekli evde torba bitti mi diye endişe etmenize de gerek yok. Toz torbasız bu süpürgede torba çıkarma ya da takmayla uğraşmıyorsunuz. Temizlik için tek yapmanız gereken haznesini çıkartıp boşaltmak.

Arnica Pika ET14410'un toz torbasız olduğunu söyledik. Toz torbası olmadığı için haznesi bulunuyor. Bu hazne ise 2.5 litre.

Arnica Pika ET14410'un toz torbasız olduğunu söyledik. Toz torbası olmadığı için haznesi bulunuyor. Bu hazne ise 2.5 litre.

Bu toz haznesini çıkarırken tabii ki hiç zorlanmıyorsunuz. Şeffaf olduğu için zaten içini kolaylıkla görüp temizleme zamanı gelmiş mi anlayabiliyorsunuz. Haznenizin çok kirlendiğini düşünüyorsanız yıkamanız da mümkün.

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Arnica Pika ET14410 birçok aparatıyla birlikte geliyor.

Arnica Pika ET14410 birçok aparatıyla birlikte geliyor.

  • Yüksek performanslı yeni süpürme ucu

  • Dar uçlu boru

  • Koltuk temizleme aparatı

  • Perde fırçası 

  • Tüm bunları asabileceğiniz aksesuar askısı

Arnica Pika ET14410 elektrikli süpürgenin A sınıfı enerji tasarrufu sağladığını da söyleyelim.

Arnica Pika ET14410 elektrikli süpürgenin A sınıfı enerji tasarrufu sağladığını da söyleyelim.

Tasarruflu süpürgelerden biri olduğu için bütçenize de dost. Bunun dışında bu süpürge çok sessiz çalışıyor. 75 dB ses seviyesi ile ne sizi ne etraftakileri rahatsız ediyor.

Bu toz torbasız süpürgenin yıkanabilir AFS filtresi var. Bu sayede eviniz çok daha temiz!

Bu toz torbasız süpürgenin yıkanabilir AFS filtresi var. Bu sayede eviniz çok daha temiz!

Bunların dışında Arnica'nın bu süpürgesinin kablosu 5 metre. Yani evi süpürürken sürekli priz değiştirmenize gerek kalmıyor. Ayrıca işiniz bitince kablosunu sizin toplamanıza hiç gerek yok. Çek-bırak sistemi sayesinde kabloyu o sizin yerinize topluyor.

Arnica Pika ET14410'ın özelliklerinden bahsettik. Şimdi bir de fiyatına bakalım...

Arnica Pika ET14410'ın özelliklerinden bahsettik. Şimdi bir de fiyatına bakalım...

Hepsiburada'da bu süpürge şu an %1 indirimde. Şu an fiyatı 2.959 TL. Bu ürünü Hepsiburada üzerinden inceleyip hemen almak için tıklayın.

Bu süpürgeyi Amazon'dan da alabilirsiniz. Amazon'dan almak için tıklayın.

Arnica Pika ET14410'a gelen yorumlar ise şöyle:

  • Pahalı bir ürün almaktansa uygun fiyata hem de kaliteli bir ürün aldım. Aç-Kapa düğmesi, taşıma yeri ve toz haznesinin filtresini çıkarmak çok kolay ve diğer süpürgeler gibi kolay da kırılacak gibi değil. Ayrıca filtreyi değiştirmek gerektiğinde oto parçacıdan polen filtresi alınabilir aynı işlemi görüyor ve böylece daha ucuza mal edilebiliyor. :) Çekim gücü de çok iyi.

  • 04.08.2020'de sipariş verdim. 08.08.2020'de elime ulaştı.Kapalı kutu geldi. İyi paketlenmiş. Çekim gücü iyi. Motor sesi rahatsız edici değil. Fiyatına göre normal bir ürün ne çok iyi ne de çok kötü.Toz torbasız olması ve ebatından dolayı fazla yer kaplamaması avantaj. Hepsiburada'ya, satıcı firmaya, hepsijete teşekkürler.

  • Ürün çok güzel. Pahalı ürünlerle aynı. Fazla ücret ödeyip aynı klasmanda olan pahalı ürünlere, marka ürünlere boşuna para vermeyin derim. Arnica çok iyi zaten. Teşekkürler.

  • Ürün harika çeyizim için aldım, sesi çok az. Çekim gücü harika, çeyizcilere öneriyorum. Rengi ve duruşu çok güzel, paketleme çok iyi. Hem poşette hem kutuda ekstra kutuda poşetliydi.

  • Çekim gücü az diyenler bence çok iyi. Halıya yapışıyor açılmıyor. Görünmeyen toz, pislik ne varsa hepsini çekiyor. Ayrıca üç tane başlığı var, koltuk perde vs. Hepsi var . Memnun kaldım. Çok para vermeye gerek yok, hepsi de aynı görevi yapıyor.

HEPSİBURADA
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