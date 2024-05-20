Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Adidas Strutter İndirimde!

Prime indirimi ile çok uygun fiyata aldım. Giydiğim numaranın 2/3 olanını tercih ettim, kalıbı tam oldu. Tüm deri ve üstünde havalandırma delikleri var. 90’lı yıllarda giydiğimiz spor ayakkabı modelinden, yani tam aradığım model. Ayaklarınız taraklı ise yere basınca parmaklarınız yelpaze gibi açılıyorsa bu ayakkabı çok uygun.

Ürün çok iyi, kalitesi kutuyu açtığınız gibi belli oluyor.

Aslında buçuklu almayı planlıyordum fakat kalmadığı için tam numaramı aldım, oldu. kalın ama hava alabilen bir ayakkabı. ilk defa bu kadar sıkı sıkı bağcıklı bir ayakkabım oluyor. Denemek için baya uzun süre gevşetmekle uğraşmam gerekti. Her zamanki gibi inanılmaz hızlı kargo için teşekkür ederim Amazon❤️