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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Adidas Strutter İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Adidas Strutter İndirimde!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:26

Adidas Strutter ayakkabı son zamanlarda çok beğenilen ayakkabı modellerinden biri. Rahatlığıyla tercih sebebi olan spor ayakkabı gün boyu konforunuz düşünülerek tasarlanmış. Rahatlığı şıklıkla birleştiren Adidas Strutter spor ayakkabıyı sizin inceledik. Hazır Amazon'da fırsat ürünüyken kaçırmamanız gereken ayakkabıyı merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Çok aktif bir hayatınız varsa Adidas Strutter spor ayakkabı tam size göre!

Çok aktif bir hayatınız varsa Adidas Strutter spor ayakkabı tam size göre!

Yoğun olduğunuz günlerde bu spor ayakkabıyı giyerek ayaklarınıza bir iyilik yapabilirsiniz. Konforlu yapısı sizi asla pişman etmiyor!

Kalın yapılı tasarımı ile gün boyu ayakta bile kalsanız konforunuz hiç azalmıyor.

Kalın yapılı tasarımı ile gün boyu ayakta bile kalsanız konforunuz hiç azalmıyor.

Normal kalıbı ve bağcıklı tasarımıyla rahatlığına hayran kalacağınız Adidas Strutter, rahat olurken şık olmaktan vazgeçmeyenlerin tercihi. Günlük hayatta giyebileceğiniz spor ayakkabı şık kombinlerin altına da uygun.

Yumuşak deri sayalı ayakkabının süet katmanları var. Tasarımına herkesin hayran olduğu ayakkabının dış tabanı kauçuk.

Yumuşak deri sayalı ayakkabının süet katmanları var. Tasarımına herkesin hayran olduğu ayakkabının dış tabanı kauçuk.

Zemin tutuşu sağlayan dış tabanı sayesinde yürüyüş ayakkabısı olarak da kullanmak mümkün. Ayrıca spor ayakkabının EVA iç tabanı rahatlığınızı garantiliyor.

Bu ürüne gelen bazı yorumlar şöyle:

Bu ürüne gelen bazı yorumlar şöyle:

  • Prime indirimi ile çok uygun fiyata aldım. Giydiğim numaranın 2/3 olanını tercih ettim, kalıbı tam oldu. Tüm deri ve üstünde havalandırma delikleri var. 90’lı yıllarda giydiğimiz spor ayakkabı modelinden, yani tam aradığım model. Ayaklarınız taraklı ise yere basınca parmaklarınız yelpaze gibi açılıyorsa bu ayakkabı çok uygun.

  • Ürün çok iyi, kalitesi kutuyu açtığınız gibi belli oluyor.

  • Aslında buçuklu almayı planlıyordum fakat kalmadığı için tam numaramı aldım, oldu. kalın ama hava alabilen bir ayakkabı. ilk defa bu kadar sıkı sıkı bağcıklı bir ayakkabım oluyor. Denemek için baya uzun süre gevşetmekle uğraşmam gerekti. Her zamanki gibi inanılmaz hızlı kargo için teşekkür ederim Amazon❤️

  • Hızlı teslimat ile 1 gün içerisinde ürün elime ulaştı. Bu konuda çok özenli davranıldığı için teşekkür ederim.

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